O mică ambuscadă la Parlamentul European: o dezbatere suspect de dezechilibrată, pe tema Justiției din România
G4Media, 29 ianuarie 2026 00:40
Joi dimineață, între orele 9.00 și 11.00, la Parlamentul European este programată o dezbatere cu ușile închise pe o temă extrem de sensibilă: starea Justiției din România. Deși la asemenea întâlniri sunt de obicei invitați reprezentanți avizați ai tuturor punctelor de vedere aflate în conflict, de data aceasta panelul celor care vor vorbi și vor […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
01:10
Meciurile posibile din play-off-ul Ligii Campionilor: Real Madrid, reîntâlnire probabilă cu Benfica / Cristi Chivu, duel cu Jose Mourinho sau Bodo/Glimt # G4Media
Ultima etapă din Liga Campionilor a reașezat echipele pe tabloul grupei extinse a celei mai importante competiții inter-cluburi din Europa. Propun să trecem în revistă posibilele meciuri din play-off, dar și pe cele din optimi. Real Madrid, dor prea mare de Lisabona? Real Madrid, după ce a pierdut calificarea la Lisabona, cu Benfica (2-4), s-ar […] © G4Media.ro.
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
00:10
Un primar liberal susține că Bolojan ar plănui să încalce acordul cu PSD și să pună un premier tehnocrat, din zona USR, la rocada din 2027 / Fenechiu contrazice informația # G4Media
Vladimir Petruț, primarul PNL al orașului Cavnic (județul Maramureș), a lansat acuzații directe la adresa premierului liberal Ilie Bolojan, miercuri seara, în emisiune la Antena3, afirmând că șeful Guvernului nu ține seama de doleanțele liberalilor. El a fost invitat în studioul Antena3, după ce într-o declarație anterioară a spus că are informații că premierul Bolojan […] © G4Media.ro.
00:10
Jocul rezultatelor în Liga Campionilor: Portarul înscrie la ultima fază și își trimite echipa în play-off în Benfica vs. Real Madrid, scor 4-2 / Interul lui Chivu va merge în play-off / Rezultatele serii # G4Media
Real Madrid n-a reușit să-și păstreze locul care îi garanta calificarea directă în optimi înaintea meciului nebun de la Lisabona și va juca în play-off-ul Ligii Campionilor, după un joc al rezultatelor și eșecul madrilenilor cu Benfica, scor 2-4. Los Blancos au deschis scorul în țara vecină prin reușita lui K. Mbappe (min. 30). Schjelderup […] © G4Media.ro.
00:00
Acum 4 ore
23:00
Antena 3, tribună pentru vocile anti Bolojan / Gâdea evidențiază „operațiunea” PSD de îndepărtare a lui Ilie Bolojan. Afirmă că gruparea Thuma e pregătită să-i ceară socoteală premierului după ce se întoarce din Germania # G4Media
Moderatorul Antenei 3, Mihai Gâdea, a vorbit pe larg în emisiunea sa de miercuri seara, despre „operațiunea PSD” de îndepărtare a premierului Ilie Bolojan, invocând scenariile pe care social democrații le au la dispoziție, în contextul în care tot mai mulți primari, inclusiv liberali, sunt revoltați de măsurile de reformă pe care aceste le impune. […] © G4Media.ro.
22:50
STUDIU: Microplastice prezente în o treime dintre peştii examinaţi în patru ţări din Pacific # G4Media
Microplasticele sunt prezente în o treime dintre peştii studiaţi în apele teritoriale ale patru ţări din regiunea Oceanului Pacific, o proporţie mai mică decât media mondială, dar cu disparităţi importante în funcţie de teritoriu, potrivit unui studiu publicat joi în revista ştiinţifică PLOS One, informează AFP. Cei 19 cercetători aflaţi la originea studiului, care lucrează […] © G4Media.ro.
22:50
Franța susține includerea Gărzii Revoluționare din Iran pe lista UE a organizațiilor teroriste # G4Media
Franța și-a anunțat oficial sprijinul pentru includerea Gărzii Revoluționare Islamice din Iran pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Demersul a fost inițiat de Italia și motivat prin reprimarea brutală a protestelor din Iran. Președinția franceză a transmis miercuri că sprijină înscrierea Gărzilor Revoluționare Islamice iraniene pe lista UE a organizațiilor teroriste, o măsură care […] © G4Media.ro.
22:20
Daniel Băluță (PSD), atac dur la adresa premierului în scandalul termoficării din Craiova: „Este vorba doar despre cinismul premierului Bolojan și despre oportunismul politic al hăitașilor săi din USR” # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a lansat un atac dur, miercuri seara, la adresa premierului Ilie Bolojan, în scandalul termoficării din Craiova, oraș în care primar este Lia Olguța Vasilescu. Daniel Băluță îl acuză pe Ilie Bolojan de „cinism” și „ipocrizie”. „Atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai performanți […] © G4Media.ro.
22:00
Cancelarul german Friedrich Merz a respins miercuri îndoielile cu privire la capacitatea preşedintelui american Donald Trump de a conduce ţara, în condiţiile în care zvonuri continuă să circule în legătură cu starea de sănătate a liderului în vârstă de 79 de ani, relatează dpa preluată de Agerpres. „Pe baza întâlnirilor mele cu preşedintele Trump, nu […] © G4Media.ro.
21:50
Suporter PAOK, supraviețuitor al accidentului din Timiș, a vorbit pentru presa elenă. „Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă” # G4Media
Unul dintre suporterii greci răniți în accidentul din județul Timiș, internat la Spitalul Județean din Timișoara, a povestit jurnaliștilor eleni cum a trăit momentele cumplite în care șapte prieteni de-ai săi au murit. „Nu știu, nu conduceam eu. Sunt bine, din moment ce vorbim. Nu știu ce să-ți spun sigur ca să-ți pot da un răspuns clar. […] © G4Media.ro.
21:30
Contestație în instanță privind hotărârea conducerii Curții de Apel București prin care un judecător fără experiență managerială a fost propus la șefia Tribunalului București, unde activa de trei săptămâni / El a și fost delegat de CSM # G4Media
Un judecător a depus contestație în instanță față de hotărârea Consiliului de conducere al Curții de Apel București (CAB) prin care un judecător fără experiență managerială, Cosmin Grossu Sterea, a fost propus la șefia Tribunalului București, unde activa de trei săptămâni. El a și fost delegat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în 21 ianuarie. […] © G4Media.ro.
21:30
FOTO Organizația PNL a Sectorului 1 afirmă că Adriana Georgescu nu are nicio funcție în partid și nici mandat de consilier local / Pe rețele sociale, Adriana Georgescu apare în poze cu cei mai importanți lideri PNL # G4Media
Organizația PNL a Sectorului 1, condusă de George Tuță, vine cu clarificări, după apariția informației că Adriana Georgescu (avocată de profesie, membră PNL) ar fi fost prinsă în flagrant de procurorii DNA când primea mită 60.000 de euro. Reprezentanții PNL Sector 1 transmit că „doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
21:10
Marco Rubio, audiat în Comisiei pentru relații externe a Senatului american, a explicat planul pentru Venezuela, situația din Iran și „obstacolul” privind încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost audiat miercuri timp de aproape trei ore în cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului, conform CNN. În răspunsurile sale, Rubio a apărat colaborarea administrației Trump cu guvernul interimar venezuelean, condus de foști oficiali ai lui Maduro, menționând că s-au înregistrat progrese și că autoritățile interimare sunt […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul Cseke Attila (UDMR) spune că Ilie Bolojan va rămâne premier cât timp PNL îl va susţine # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila (UDMR), a declarat miercuri, la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât PNL îl va susţine şi a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice, transmite Agerpres. Referindu-se la situaţia […] © G4Media.ro.
20:40
Croaţia nu se va alătura „Consiliului pentru Pace” lansat de preşedintele american Donald Trump, a anunţat miercuri premierul croat Andrej Plenkovic, fără să prezinte motivele care au stat la baza acestei decizii, potrivit AFP preluată de Agerpres. „După o analiză aprofundată, poziţia guvernului este că în acest stadiu Croaţia nu se va alătura ‘Consiliului pentru […] © G4Media.ro.
20:40
Ucraina a cerut miercuri Uniunii Europene „să nu se teamă” şi să acţioneze „fizic” împotriva aşa-numitei „flote-fantomă” utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, relatează AFP preluată de Agerpres. În timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii […] © G4Media.ro.
20:40
Made in Italy via Ljubljana. Mâncarea pentru turiștii care au cumpărat pachete turistice la Jocurile olimpice de iarnă Milano-Cortina ar urma să fie asigurată, după toate probabilitățile, de firme din Slovenia # G4Media
Deși bucătăria italiană a fost declarată de UNESCO parte a patrimoniului cultural imaterial, motiv de imensă mândrie, de la autorități până la oamenii de rând, pare că oaspeții internaționali așteptați la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 vor avea la dispoziție mâncare din Slovenia. Deocamdată este totul învăluit în mister, oficial nu se știe cui […] © G4Media.ro.
20:30
Olguța Vasilescu îi reproșează lui Bolojan că i-a sabotat soluția pentru termoficarea Craiovei. Îi reamintește premierului că Termocentrale Craiova nu aparține Primăriei și că Guvernul, nu municipalitatea, a fost parte din contractul care viza investiția pierdută din fonduri europene # G4Media
Primărița PSD a Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, se dezlănțuie din nou la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a sugerat că ea ar fi responsabilă pentru situația repetatelor avarii la rețeua de termoficare, care i-a lăsat pe craioveni fără căldură în plină iarnă. Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că, fie este rău intenționat, […] © G4Media.ro.
20:30
Abonamente pe consolele PlayStation și Xbox: cât costă și ce beneficii aduc / Ce jocuri noi aduce luna februarie # G4Media
Luna ianuarie este pe sfârșite, început de an care a adus prin abonamentele Xbox și PlayStation jocuri interesante pe principalele console de gaming, titluri printre care se numără Resident Evil Village sau Star Wars Outlaws, care s-au adăugat catalogului. În februarie, distracția în lumea jocurilor continuă cu titluri precum Subnautica, Undisputed sau High on Life […] © G4Media.ro.
19:50
Pompier ISU București-Ilfov, arestat 30 de zile după ce și-a bătut crunt soția și a stropit-o cu benzină / Consuma alcool și a avut mai multe episoade de violență domestică (surse) / Record al cazurilor de femicid în 2025 # G4Media
Un pompier de la ISU București-Ilfov a fost arestat 30 de zile pentru violență în familie, miercuri seară. Bărbatul și-a bătut crunt soția și a stropit-o cu benzină, conform surselor G4Media. Pompierul ar fi un consumator împătimit de alcool și nu ar fi la primul episod de violență față de soția sa, însă femeia nu […] © G4Media.ro.
19:20
Fostul ministru PSD Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită / Înalta Curte i-a respins recursul în casație # G4Media
Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea (PSD) rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru luare de mită, după ce Instanţa supremă i-a respins miercuri o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care aceasta a încercat să obţină anularea condamnării, transmite Agerpres. Sorina Pintea a fost […] © G4Media.ro.
19:20
Camera Deputaților concesionează din nou unei firme private bufetul din Palatul Parlamentului. Contractul, estimat la 1,8 milioane de lei fără TVA # G4Media
Camera Deputaților vrea să concesioneze serviciile de alimentație de tip bufet-cafenea de la nivelul P1, al Palatului Parlamentului pe următorii 2 ani, după ce anterior fusese închis în urma unui control ANPC. Valorea estimată a contractului este estimată la circa 1,8 milioane de lei, fără TVA, conform unui anunț publicat pe platforma de licitații publice […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:10
SURSE Avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA când primea 60.000 de euro / Femeia ar fi pretins că are influență la Guvern și șeful DNA # G4Media
O avocată, membră PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA când primea 60.000 de euro, potrivit surselor G4Media. Femeia ar fi pretins că are influență la Guvern și șeful DNA. Avocata este Adriana Georgescu, au spus sursele G4Media. Alături de ea ar fi fost prins și un bărbat care pretindea că […] © G4Media.ro.
19:00
O contestație la contractul finanţat prin SAFE pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii, respinsă de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor / Procedura de evaluare a ofertelor depuse continuă # G4Media
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins, miercuri, pe fond, o contestaţie depusă în data de 13 ianuarie 2026 la documentaţia de atribuire pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni, obiectiv finanţat prin Programul SAFE, transmite Agerpres. Conform unui comunicat al […] © G4Media.ro.
18:50
Un băiat de 8 ani ar fi fost violat de sora sa vitregă de 21 de ani. Tânăra a fost reținută # G4Media
Procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus miercuri reținerea a doi inculpați, o femeie și un bărbat, cu vârstele de 21 și 28 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, transmite MEDIAFAX. Tânăra este acuzată și de viol și agresiune sexuală săvârșite asupra unui minor, iar bărbatul și de încălcarea unui ordin de protecție. Din […] © G4Media.ro.
18:40
Premierul Bolojan a depus, miercuri după-amiază, o coroană de flori la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Germania, transmite Agerpres. Cu această ocazie, premierul a avut o întrevedere cu Uwe Neumarker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, şi a vizitat Memorialul. Miercuri dimineaţă, şeful Executivul a […] © G4Media.ro.
18:40
România va fi promovată în mai multe capitale ale lumii printr-un turneu internaţional organizat de Charlie Ottley # G4Media
România va fi promovată, începând de joi, în mai multe capitale ale lumii, printr-un turneu internaţional de proiecţii şi evenimente culturale organizat de scriitorul şi producătorul britanic Charlie Ottley, realizatorul seriilor Wild Carpathia şi Flavours of Romania, în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) şi cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), transmite […] © G4Media.ro.
18:20
FOTO Pro-rusul Dan Puric, asociat cu partidul extremist AUR, este promovat la biserici din Suceava, județul cu cel mai mare electorat al partidelor extremiste / Arhiepiscopia se dezice de afișe și spune că au fost lipite fără știrea preoților # G4Media
Pro-rusul Dan Puric, asociat cu partidul extremist AUR, este promovat de bisericile din Suceava, județul cu cel mai mare electorat al polului extremist AUR-SOS-POT. Unul dintre evenimentele lui Puric este promovat de mai multe biserici, prin afișe publicitare lipite la avizierele lăcașelor de cult sau lângă acestea. Informația a fost semnalată inițial în spațiul public […] © G4Media.ro.
18:20
Doi adolescenți din județul Mureș. de 15 și 16 ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi înjunghiat un taximetrist # G4Media
Un taximetrist de 54 de ani ar fi fost înjunghiat miercuri dimineață de trei băieți, de 13, 15 și 16 ani, din județul Mureș. Potrivit unei informări a IPJ Mureș, doi dintre tineri, de 15 și 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,tâlhărie calificată” „Ca urmare a […] © G4Media.ro.
18:10
Serbia a adoptat pachetul de reforme în sistemul judiciar, contestat de opoziţie şi ONG-uri # G4Media
Parlamentul Serbiei a aprobat miercuri un pachet de reforme în sistemul judiciar, reforme criticate de o parte a acestui sistem, de opoziţie şi de activişti ai societăţii civile care acuză limitarea independenţei justiţiei, relatează Agerpres citând agenţiile EFE şi DPA. Amendamentele au fost aprobate în procedură de urgenţă în legislativul de la Belgrad, cu 138 […] © G4Media.ro.
18:10
Uniunea Europeană se uită spre Qatar şi Canada pentru a-şi reduce dependenţa de gazele lichefiate americane # G4Media
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai îngrijorat de dependenţa sa de gazele naturale lichefiate importate din SUA, în special în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Evenimentele recente au fost un „semnal […] © G4Media.ro.
18:10
Ţările de Jos, obligate de un tribunal olandez să îşi protejeze mai bine locuitorii de peste mări de schimbările climatice # G4Media
Un tribunal olandez a stabilit miercuri că Ţările de Jos nu acţionează îndeajuns pentru a proteja de schimbările climatice locuitorii insulei Bonaire din Caraibe, teritoriu olandez de peste mări, dispunând adoptarea de obiective constrângătoare de reducere a gazelor cu efecte de seră pe ansamblul economiei, o hotărâre ce ar putea juca rol de precedent în […] © G4Media.ro.
18:00
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri Iranului să ajungă la un acord privind dosarul nuclear, afirmând pe platforma sa Truth Social că „timpul se scurge” înainte de un atac al SUA asupra Teheranului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Sperăm că Iranul va accepta rapid ‘să se aşeze la masa’ negocierilor şi […] © G4Media.ro.
17:50
UE alocă un grant de 104 milioane de euro pentru proiectul Carpathian Modernized Energy Network între România şi Bulgaria, care ar asigura securitatea şi flexibilitatea energetică în cele două țări # G4Media
Comisia Europeană a anunţat miercuri că va aloca aproape 650 de milioane euro sub formă de granturi din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru a contribui la finanţarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres. Unul dintre cele 14 proiecte care va beneficia de […] © G4Media.ro.
17:50
17:40
Premierul Bolojan anunță că aderarea la euro nu este pe agendă până când România nu atinge o cotă de deficit care să se situeze sub 3% # G4Media
România a avut în aceşti ani deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, aderarea la Zona euro nu este pe agendă, a afirmat premierul Ilie Bolojan, potrivit Agerpres. El a fost întrebat de jurnalişti, miercuri, în conferinţa de presă comună susţinută alături de cancelarul federal, […] © G4Media.ro.
17:30
Traian Băsescu a câștigat în primă instanță peste 150.000 de euro, indemnizația șefilor de stat pe care nu a mai primit-o după ce a fost declarat colaborator al Securității / CCR l-a repus în drepturi în iulie 2025 # G4Media
Traian Băsescu a câștigat în primă instanță peste 754.234,84 de lei (peste 150.000 de euro), indemnizația lunară pentru șefii de stat, pe care nu a mai primit-o după ce a fost declarat colaborator al Securității. Traian Băsescu și-a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat în urma unei legi votate în Parlament în 2021, dar […] © G4Media.ro.
17:30
Tribunalul Galați a avizat modificarea planului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galați, aflat în concordat preventiv / Decizia este executorie, dar nu definitivă / Câteva zeci de siderurgiști au protestat în fața instanței față de neplata salariilor restante # G4Media
Tribunalul Galaţi a hotărât miercuri, 28 ianuarie 2026, să admită cererea de modificare a planului de restructurare a combinatului siderurgic Liberty Galați, ceea ce înseamnă că compania va rămâne sub protecția concordatului preventiv. Prin hotărârea nr. 25/2026, instanţa a admis cererea formulată în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de […] © G4Media.ro.
17:20
17:20
Iranul a executat miercuri un bărbat acuzat de spionaj pentru Israel. În 2025 cel puțin 1.500 de persoane au fost executate, potrivit unui ONG iranian # G4Media
Hamidreza Sabet Esmailpour a fost spânzurat după ce fusese arestat în aprilie 2025 și condamnat la moarte pentru spionaj în favoarea Israelului, un dușman declarat al Republicii Islamice, a anunțat biroul de presă oficial al sistemului judiciar, citat de France 24. El a fost condamnat pentru transmiterea de informații unui agent al Mossad-ului, serviciul de […] © G4Media.ro.
17:20
Activiștii clujeni cer să fie restricționat traficului auto spre pădurea Hoia și măsuri concrete pentru protejarea acestui spațiu forestier # G4Media
Mai mulți activiști civici din Cluj readuc în atenția Primăriei problema traficului auto necontrolat în zona pădurii Hoia-Baciu și lipsa unor măsuri concrete pentru protejarea acestui spațiu forestier, scrie ActualdeCluj.ro Printre aceștia se numără și Adrian Dohotaru, președintele Asociației Societatea Organizată Sustenabil, care atrage atenția asupra faptului că barierele montate anterior în prelungirea străzii Uliului, […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
17:00
Sorin Grindeanu (PSD) anunță măsuri pentru protecția categoriilor sociale afectate puternic de inflație și creșterea costului vieții: pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilități și cei din familii cu probleme materiale severe # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat miercuri că miniștrii Energiei și Muncii pregătesc un pachet de măsuri care au scop protejarea pensionarilor cu pensii mici, a copiilor cu dizabilități și a familiilor aflate în sărăcie severă. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat săptămâna trecută că guvernul ar putea acorda vouchere pentru sprijinirea acestor categorii de […] © G4Media.ro.
17:00
Cancelarul Merz către premierul Bolojan: România contribuie zi de zi major la securitatea europeană. Vă mulțumesc! / Sprijinim Ucraina împotriva agresiunii rusești. Vrem ca luptele să se oprească, vrem ca Rusia să rămână la masa negocierilor și să fie gata să stopeze acest război # G4Media
Cancelarul Friedrich Merz și premierul Ilie Bolojan au susținut, miercuri, la Berlin, declarații de presă comune. Cancelarul german a subliniat că „România contribuie zi de zi major la securitatea europeană” și pentru acest lucru i-a mulțumit premierului Bolojan. Friedrich Merz a precizat că România și Germania sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. „Vrem ca luptele să […] © G4Media.ro.
17:00
Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an # G4Media
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 […] © G4Media.ro.
16:50
Patru minori, suspectaţi că au sechestrat şi torturat o fată de 15 ani în apropiere de Lyon # G4Media
Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat violent o fată de 15 ani în apropiere de Lyon, transmite miercuri dpa, citând relatările din media franceze. Printre suspecţi se află trei adolescente cu vârste între 14 şi 17 ani şi un băiat de 17 ani, transmite Agerpres. Potrivit parchetului din Lyon, ancheta […] © G4Media.ro.
16:50
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie” # G4Media
Primărița municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, fostă președintă a Uniunii Salvați România (USR) și candidată la alegerile prezidențiale, a demisionat miercuri din funcția de președintă a organizației locale a partidului, scrie Mediafax. „Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am […] © G4Media.ro.
16:40
Starea suporterilor greci internați la Spitalul Județean din Timișoara, în urma tragicului accident / Medicul Dorel Săndesc: „Avem trei tineri care, aproape miraculos, au supraviețuit” # G4Media
Trei suporteri greci ai echipei de fotbal PAOK Salonic, implicați în accentul de marți, din județul Timiș, se află internați la Spitalul Județean din Timișoara. Unul este pe secția de neurochirurgie, unul la ortopedie, iar cel de-al treilea, cel mai grav, în secția ATI a Centrului de Traumă “Casa Austria”. “Avem trei tineri care, aproape […] © G4Media.ro.
16:40
Premierul ungar Viktor Orbán, citând din Petőfi Sándor, transmite Uniunii Europene că nu va accepta să dea bani Ucrainei: „Dar nu patria noastră!” # G4Media
Premierul Ungariei Viktor Orbán continuă conflictul cu conducerea ucraineană și cu Comisia Europeană, subliniind ferm că nu va accepta să trimită bani Ucrainei și că nu susține interzicerea importurilor de petrol și gaze din Rusia. Într-o postare pe facebook, Orbán se folosește de un citat al lui Petőfi Sándor, unul dintre cei mai proeminenți poeți ai […] © G4Media.ro.
16:30
Anda Zhang, locul 23 mondial, a reușit miercuri un break maxim (147 de puncte) cu ocazia meciului jucat contra lui Barry Hawkins în turul întâi al Mastersului Germaniei la snooker. Zhang a închis masa sub privirile entuziasmate ale fanilor germani din tribune. Chinezul a avut de altfel câștig de cauză, victoria venind cu scorul de […] © G4Media.ro.
