Avion prăbușit într-o regiune montană cunoscută pentru plantațiile de coca. 15 oameni, printre care și un politician, au murit
HotNews.ro, 29 ianuarie 2026 01:00
Cincisprezece persoane, treisprezece pasageri și doi membri ai echipajului, inclusiv un parlamentar local, au murit în urma unui accident aviatic, după ce un epava unui avion dat dispărut la prânz în Columbia, la granița cu…
• • •
Acum 30 minute
01:10
Ucraina cere UE să ia acțiuni „fizice” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei: „Nu vă temeți” # HotNews.ro
Ucraina a îndemnat Uniunea Europeană să nu se teamă să ia măsuri „fizice” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei, invocând exemplul tancurilor petroliere asociate Venezuelei care au fost confiscate de SUA, transmite AFP. Aflat într-o…
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:20
Cei doi agenți ICE implicați în împușcarea mortală a lui Alex Pretti, suspendați din funcție # HotNews.ro
Cel puțin doi agenți federali ai poliției de frontieră implicați în incidentul armat mortal de sâmbătă, în care a fost ucis cetățeanul american Alex Pretti în Minneapolis, au fost suspendați din funcție, a anunțat miercuri…
00:00
VIDEO Bruce Springsteen a lansat „Streets of Minneapolis”, o piesă de protest împotriva ICE: „Vom ține minte numele celor care au murit pe străzi” # HotNews.ro
Bruce Springsteen a lansat miercuri o melodie nou compusă, „Streets of Minneapolis”, ca răspuns la ceea ce el a numit „teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis”. Melodia este dedicată oraşului, „vecinilor noştri…
28 ianuarie 2026
23:40
Percheziții FBI într-un centru electoral din Georgia, după ce Donald Trump a reluat acuzațiile de fraudă privind alegerile din 2020 # HotNews.ro
Biroul Federal de Investigații (FBI) a făcut miercuri percheziții într-un birou electoral din Comitatul Fulton, în statul american Georgia, pe fondul acuzațiilor lansate de Donald Trump cum că înfrângerea sa de la alegerile din 2020…
Acum 4 ore
23:30
Avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită. Un fals general SIE, reținut în același dosar # HotNews.ro
O avocată, membră a organizației PNL Sector 1, a fost prinsă miercuri în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în timp ce primea 60.000 de euro mită, au declarat surse judiciare pentru Digi24.ro, News.ro și…
23:10
VIDEO Olguța Vasilescu îl acuză pe premierul Bolojan că blochează investițiile în termoficare în Craiova: „Falimentarea voită de către Guvern a CET-ului e pentru unii un scop în sine” # HotNews.ro
Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat pe premierul liberal Ilie Bolojan că nu și-a dorit salvarea Electrocentrale (CET) Craiova, „ci pur și simplu să se închidă, iar orașul să rămână fără nicio…
22:50
Cristian Tudor Popescu și Crin Antonescu, schimb acid de replici. „Suflet mic și murdar” / „Bolojenie ușoară!” # HotNews.ro
„Acum, constat că, dincolo de politică, dl. Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a scris miercuri gazetarul Cristian Tudor Popescu, după un interviu acordat de fostul lider PNL la Gândul. Replica fostului candidat…
22:30
Donald Trump lansează „conturile Trump” pentru copii. Statul va depune 1.000 de dolari pentru fiecare nou-născut / Ce promite președintele pentru viitorul tinerilor # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat miercuri lansarea unor conturi de investiții pentru copii, susținute de guvernul federal, și a îndemnat companiile americane să contribuie la conturile de familie ale angajaților, potrivit Reuters. Casa Albă va…
22:10
Declarația semnată de ministrul Apărării cu omologul german. Miruță: „România nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alții” # HotNews.ro
Ministrul Radu Miruță a anunțat miercuri că el și omologul său german, Boris Pistorius, au semnat la Berlin o Declarație Comună de Intenție între cele două ministere, „care stabilește un cadru modern de cooperare în…
21:50
Șeful diplomației americane, anunț despre obstacolul fundamental în tratativele dintre Ucraina și Rusia. „Problema, redusă la una centrală” # HotNews.ro
Kievul a transmis ferm că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească pe câmpul de luptă.
21:40
Ministrul Dezvoltării spune că Bolojan va rămâne premier cât îl susține PNL. „Este important ca această coaliție să rămână în picioare” # HotNews.ro
Ministrul Cseke Attila de la UDMR a declarat, miercuri, că stabilitatea coaliției de guvernare este importantă, amintind că protocolul convenit între partide prevede că PNL va da premierul până în primăvara anului viitor, transmite Agerpres.…
Acum 6 ore
21:20
Liderul PPE propune un „președinte european” unic, prin fuziunea funcțiilor deținute de Ursula von der Leyen și Antonio Costa # HotNews.ro
Cele două funcții de la vârful Uniunii Europene – cea de președinte al Comisiei Europene și cea de președinte al Consiliului European – ar trebui să fuzioneze într-una singură, pentru a crește eficiența blocului comunitar…
21:10
Acumulare semnificativă de forțe americane în Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor lansate de Trump la adresa Iranului # HotNews.ro
De când președintele Donald Trump le-a transmis iranienilor care protestau împotriva regimului de la Teheran că „ajutorul este pe drum”, în regiune a avut loc o acumulare lentă, dar constantă și semnificativă, de forțe militare…
20:40
ULTIMA ORĂ Medicul Cristian Andrei, cercetat în stare de libertate. Ce a spus la ieșirea de la audierile de peste 8 ore # HotNews.ro
Mediul Cristian Andrei a fost audiat timp de peste opt ore, miercuri, la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1, unde fusese adus în cătușe, și va fi cercetat în libertate, potrivit Agerpres. El este acuzat…
20:40
O înregistrare video a surprins momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways la scurt timp după ce decolase, luni, de la aeroportul din Las…
20:30
DOCUMENT Înregistrarea fiscală a sediilor secundare urmează să se simplifice. Se vor suspenda și sancțiunile # HotNews.ro
Înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și care realizează venituri asimilate salariilor se va simplifica, potrivit unui proiect de ordonanță pregătit de Guvern. Citește mai departe pe StartupCafe.ro. Documente financiare. Un…
20:20
Ministerul Mediului prezintă costurile biletelor de avion și acuză încercări de „dezinformare”. „Sume prezentate spectaculos, titluri de cancan” # HotNews.ro
Ministerul Mediului a declarat, miercuri, că în 2025 au fost cheltuiți 656.260,11 lei pentru biletele de avion, în scădere cu aproximativ 20% față de 2024, când suma a fost de 813.853,77 lei. În comunicatul transmis,…
20:10
„Epurare” la vârful armatei Chinei: SUA monitorizează „cu interes” căderea răsunătoare a celor mai puternici generali ai lui Xi # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Statele Unite urmăresc „cu interes” reorganizarea ierarhiei militare din China după demiterea zgomotoasă a celui mai puternic general al acestei țări, scrie AFP. „Cred că…
19:50
Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa primită. Înalta Curte i-a respins cererea # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri cererea de recurs în casație a Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății, care va rămâne astfel cu pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare…
19:40
Singurul argument invocat de Kremlin pentru a respinge studiul care arată că rușii au pierdut 1,2 milioane de soldați în Ucraina până acum # HotNews.ro
Kremlinul a respins miercuri estimarea făcută de grup de experți americani potrivit căreia numărul victimelor militare ale Rusiei în războiul din Ucraina a ajuns la 1,2 milioane de oameni, spunând că aceste cifre nu prezintă…
19:40
VIDEO Cancelarul german Friedrich Merz: „Zilele regimului din Iran sunt numărate”, dar Vestul are opțiuni limitate # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că zilele regimului iranian „sunt numărate”, dar a precizat că posibilitățile Occidentului de a interveni în Iran și Siria sunt „limitate”. Întrebat, într-o conferință de presă susținută alături…
Acum 8 ore
19:20
ULTIMA ORĂ Tranzacție surpriză în România – Cel mai mare conglomerat din Turcia cumpără Automecanica S.A. Mediaș # HotNews.ro
Compania turcă Otokar cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica Mediaș, achiziționând o participație de 96%. După ce a câștigat cea mai mare licitație pentru vehicule blindate din istoria României, gigantul turc va avea acum…
19:10
Merz oferă câteva detalii despre starea de sănătate a lui Donald Trump, „pe baza întâlnirilor mele cu el” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri nu are niciun motiv să creadă că președintele SUA, Donald Trump, nu este apt să-și îndeplinească atribuțiile din motive de sănătate, scrie Reuters. „Pe baza întâlnirilor mele cu…
19:10
Marco Rubio spune că administrația Trump vrea transformarea Venezuelei într-o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă și democratică” # HotNews.ro
Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat miercuri în fața Senatului SUA că noii lideri ai Venezuelei se îndreaptă spre relații mai strânse cu Statele Unite, în prima sa audiere publică în fața parlamentarilor de…
19:00
Acuzații de consum de droguri și „ritualuri de inițiere potențial umilitoare” la o academie militară din Germania. Investigații în desfășurare # HotNews.ro
Ministerul german al apărării a anunțat miercuri că armata a lansat o investigație în privința acuzațiilor de consum de droguri de la o academie militară din țară, transmite AFP. „Nu numai că ar fi fost…
18:50
Atacat violent după ce a fost surprins cu Ilie Bolojan la un restaurant, Mihai Morar vine cu explicații: „Știu cine a făcut fotografia” # HotNews.ro
Vedeta Radio Zu răspunde celor care l-au atacat în ultimele zile pentru o fotografie în care apare alături de actualul premier, scrie PaginadeMedia. Morar spune că are o relație personală cu Bolojan de pe vremea…
18:40
Ministerul pe care nu îl vrea nimeni. Ilie Bolojan nu a găsit încă un ministru al Educației, la mai bine de o lună de la demisia lui Daniel David # HotNews.ro
În ultimele două ședințe ale Biroului Politic Național ale PNL nu a existat nicio discuție despre numele persoanei care trebuie să primească sprijinul partidului pentru a ocupa funcția de ministru al Educației, au spus pentru…
18:20
Bolojan explică de ce România nu poate adera la zona euro mai repede, cum a făcut Bulgaria. „Până atunci, acest tip de problemă nu este agendă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, până când România nu va atinge o cotă de deficit sub 3%, „nu este pe agendă” aderarea țării noastre la zona euro. „Aderarea României la zona euro este o temă…
18:20
„Fetele sunt învățate de mici că acesta e scopul lor”. Afișul folosit de un lanț de magazine de bricolaj, criticat de o organizație feministă # HotNews.ro
Un afiș cu o familie, postat în magazinele Leroy Merlin, a atras acuzații din partea Centrului Filia că încurajează stereotipurile despre femei și fete și promovează ideea că munca domestică aparține femeilor. Ce arată afișul?…
18:00
Consilierul lui Putin care a spus că rușii au un cromozom în plus față de restul lumii e criticat chiar în Rusia pentru noile sale manuale de istorie # HotNews.ro
Profesorii practicanți au depus un număr record de comentarii și reclamații cu privire la erorile factuale din noile manuale de istorie, elaborate sub supravegherea lui Vladimir Medinski, principalul consilier pe probleme culturale al președintelui Vladimir…
17:50
Traian Băsescu mai câștigă un proces după ce a fost lăsat fără privilegii. Ce sumă trebuie să îi plătească statul # HotNews.ro
Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu într-un proces cu Administrația Prezidențială prin care a cerut recuperarea indemnizației de fost șef al statului pentru perioada 2022 – 2025. Indemnizația…
17:50
Iranul avertizează că va răspunde „într-o manieră fără precedent” dacă va fi atacat de SUA # HotNews.ro
Iranul este pregătit pentru discuții cu Statele Unite, dar va răspunde fără precedent oricărui atac, a transmis miercuri misiunea Teheranului la Națiunile Unite, potrivit Reuters și AFP. „Iranul este pregătit pentru dialog, pe baza respectului…
17:50
Suedia vrea să interzică telefoanele mobile în școli, „o victorie atât pentru predare, cât și pentru sănătatea mintală” # HotNews.ro
Guvernul suedez a anunțat miercuri că propune interzicerea telefoanelor mobile în școlile primare și gimnaziale astfel încât elevii să se poată concentra asupra studiului în sala de clasă, transmite AFP. Dacă interdicția va intra în…
17:50
VIDEO Bolojan și Merz, într-o conferință comună, îi dau dreptate șefului NATO: „SUA au rol determinant în sistemul de apărare” al Europei / Memorandum româno-german pentru exporturile de armament # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă comună la Berlin cu cancelarul Friedrich Merz , că de zeci de ani, „pacea şi siguranţa în Europa sunt asigurate de NATO”, iar SUA au…
Acum 12 ore
17:20
Kremlinul e dispus să îl primească pe Zelenski pentru o întâlnire cu Putin: „Îi garantăm securitatea” # HotNews.ro
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat miercuri că orice întâlnire care ar putea avea loc între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să fie bine pregătită…
17:10
„Eu nu-mi schimb credința”. O discuție, pe ascuns, cu un preot român din Ucraina ridicat de armată pentru a fi dus pe front # HotNews.ro
Un preot român din Ucraina a fost reținut de militarii ucraineni la un punct de control și dus cu forța la un centru de recrutare, deși oamenii bisericii sunt exceptați de la serviciul militar. Într-o…
17:10
Ambasada americană i-a înfuriat pe danezi. Cum a explicat decizia de a îndepărta drapelele care îi onorau pe militarii uciși în Afganistan # HotNews.ro
Veterani din Danemarca au criticat miercuri ambasada Statelor Unite la Copenhaga pentru decizia de a îndepărta drapelele daneze care fuseseră amplasate în fața misiunii diplomatice în onoarea trupelor ucise în Afganistan, potrivit AFP. Ulterior, reprezentanții…
17:00
Escrocherie imobiliară în Chiajna. Cum au fost convinși cumpărătorii să semneze antecontracte pentru apartamente deja vândute / Prejudiciu de sute de mii de euro # HotNews.ro
Opt persoane care au semnat antecontracte pentru cumpărarea unor apartamente într-un complex rezidențial din comuna Chiajna, județul Ilfov, au rămas fără banii plătiți, după ce au descoperit că locuințele făceau deja obiectul unor promisiuni sau…
17:00
Șeful DNA a dat un interviu inedit pentru podcastul unui avocat: Prescripția „este sancțiunea pentru pasivitatea statului, nu a justiției” # HotNews.ro
Procurorul-șef DNA Marius Voineag a fost prezent în podcastul avocatului Florentin Țucă în care a vorbit despre cei trei ani în fruntea instituției, dar și „recentele atacuri la adresa justiției”, am vorbit despre fenomenul „telejustiției”…
16:50
Germania și cele cinci țări din UE pe care le-a chemat încearcă să avanseze azi cu planul pentru o Europă „cu două viteze”. Ce își propun # HotNews.ro
Miniștrii din șase economii europene importante, printre care Germania și Franța, vor discuta miercuri planurile de a continua proiectele comune fără restul UE, în cadrul unui efort care își propune să ușureze luarea rapidă a…
16:40
Titi Aur respinge ipoteza înaintată de un supraviețuitor al accidentului cu șapte morți: „Nu cred că este posibil” # HotNews.ro
Sunt șanse minime ca sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație să fi fost de vină pentru accidentul în care au murit șapte oameni, marți, în județul Timiș, a spus pentru HotNews pilotul Titi…
16:30
Gránit Asset Management, companie ungară controlată de István Tiborcz, a bătut palma cu suedezii de la Skanska pentru a cumpăra și a doua clădire din complexul de birouri Equilibrium din București, potrivit Profit.ro. Firma omului…
16:30
„Cea mai puternică monedă din lume” a ajuns la maximul ultimilor 11 ani, însă asta provoacă îngrijorări în Elveția # HotNews.ro
Activele de refugiu au avut un început bun în 2026, incertitudinea generalizată la nivel internațional împingând aurul și argintul către noi recorduri, iar francul elvețian fiind tranzacționat la maximele ultimului deceniu. Însă, în Elveția, factorii…
16:10
Decizie a instanței într-un scandal din campania pentru prezidențiale în care a fost acuzată Elena Lasconi # HotNews.ro
Fosta președintă USR Elena Lasconi a câștigat în instanță procesul cu femeia care a susținut că Lasconi a lucrat la SRI și că actuala primăriță a obținut chiar și un apartament din partea serviciului de…
15:50
Rusia vrea să declare internetul prin satelit și smartphone-urile occidentale amenințări pentru securitatea sa națională # HotNews.ro
Dispozitivele mobile, sistemele de internet prin satelit precum „Starlink”, precum și serviciile de email și alte tehnologii IT ale companiilor occidentale sunt folosite pentru „influența distructivă a tehnologiei informației” împotriva Rusiei, afirmă Dmitri Gribkov, secretar…
15:50
StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la HR-istă, la antreprenoare. Cristina tocmai și-a deschis propriul studio de pilates în Popești-Leordeni # HotNews.ro
Cristina Drăghici (foto) a intrat în antreprenoriat după un parcurs profesional construit în mediul corporate, în special în zona de resurse umane. Absolventă de Informatică Managerială și cu studii complementare în domeniul medical, ea a…
15:40
Șeful Fiscului, despre „o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude”: „Sunt oameni cu venituri zero care își cumpără mașini de 150.000 de euro pe numele bunicii de 87 de ani” # HotNews.ro
Nicio persoană nu este controlată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) doar pe baza rudelor sale, a subliniat șeful ANAF într-o declarație de presă, dar persoanele cu venituri nedeclarate sau cu bunuri peste măsura…
15:40
Top 10 al celor mai bune universități din Europa este dominat de universități britanice. Cel mai bine plasată universitate din România în clasamentul universităților din Europa realizat de QS World University Rankings este „Babeș Bolyai”.…
15:40
Rollercoaster-ul temperaturilor în februarie. Un val de aer foarte rece dinspre Rusia ajunge în România, însă va fi și un episod primăveratic # HotNews.ro
Luna februarie va fi o lună a contrastelor termice, a anunțat, miercuri, Administraţia Naţională de Meteorologie. Vremea va fi asemănătoare cu cea din prima lună a anului, cu intervale de timp în care se va…
