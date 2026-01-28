Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League
Antena Sport, 29 ianuarie 2026 01:00
Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Borussia Dortmund, din ultima etapă a grupei principale UEFA Champions League, dar echipa lui Cristi Chivu a ratat calificarea directă în optimile de finală. Inter s-a clasat pe locul 10, cu 15 puncte. Pentru calificarea în optimile de finală, Inter trebuie să treacă de play-off-ul […] The post Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum o oră
01:00
Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League # Antena Sport
Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Borussia Dortmund, din ultima etapă a grupei principale UEFA Champions League, dar echipa lui Cristi Chivu a ratat calificarea directă în optimile de finală. Inter s-a clasat pe locul 10, cu 15 puncte. Pentru calificarea în optimile de finală, Inter trebuie să treacă de play-off-ul […] The post Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
00:30
DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid # Antena Sport
Benfica a obţinut dramatic calificarea în play-off-ul Champions League. Meciul cu Real Madrid de pe Da Luz a fost ultimul care s-a încheiat într-o seară în care au jucat toate cele 36 de echipe din UCL. Ambele echipe aveau nevoie să marcheze la scorul de 3-2 pentru lusitani. Real Madrid avea nevoie de încă un […] The post DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
00:30
Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul decisiv pentru Benfica, cu capul, şi în ultimele secunde de joc ale meciului cu Real Madrid. Victoria a fost mare pentru Mourinho și a adus ghinionul pentru Real Madrid, care a ratat calificarea directă în „optimi”, la scorul de 4-2. Presa din Spania nu a fost deloc “blândă” cu […] The post Presa din Spania demolează Real Madrid: “Dezastruos!” appeared first on Antena Sport.
00:20
Benfica s-a calificat dramatic în play-off-ul Champions League! Portarul a marcat la ultima fază, după un final de infarct # Antena Sport
Benfica a obţinut dramatic calificarea în play-off-ul Champions League. Meciul cu Real Madrid de pe Da Luz a fost ultimul care s-a încheiat într-o seară în care au jucat toate cele 36 de echipe din UCL. Ambele echipe aveau nevoie să marcheze la scorul de 3-2 pentru lusitani. Real Madrid avea nevoie de încă un […] The post Benfica s-a calificat dramatic în play-off-ul Champions League! Portarul a marcat la ultima fază, după un final de infarct appeared first on Antena Sport.
00:10
Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Numele uriaşe care ratează calificarea directă în optimi # Antena Sport
Grupa principală UEFA Champions League s-a încheiat după 8 etape, iar lupta pentru calificările în optimi şi play-off s-a dat până în ultima secundă. Arsenal este singura echipă cu victorii pe linie. Tunarii sunt urmaţi în optimile de finală de Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City. Printre echipele care au ratat calificarea […] The post Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Numele uriaşe care ratează calificarea directă în optimi appeared first on Antena Sport.
00:00
Nebunie în ultima etapă de Champions League! Real Madrid, PSG și Inter pică în afara primelor opt. Rezultatele serii # Antena Sport
Seara de miercuri a marcat finalul grupei XXL din UEFA Champions League. Interul lui Cristi Chivu a ratat dramatic prezența în primele opt, italienii având nevoie și de alte rezulatate, în afara victoriei de la Dortmund. Paris Saint Germain, câștigătoarea ediției trecute, a ratat șansa de a se califica direct în faza optimilor, după ce […] The post Nebunie în ultima etapă de Champions League! Real Madrid, PSG și Inter pică în afara primelor opt. Rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
28 ianuarie 2026
23:40
Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona – Copenhaga # Antena Sport
Robert Lewandowski s-a aflat la originea revenirii Barcelonei în disputa contra danezilor de la FC Copenhaga, din ultima etapă a grupei principale de UEFA Champions League. Atacantul polonez a restabilit egalitatea pentru echipa antrenată de Hansi Flick imediat după pauză și a egalat un record deținut de legendarul Lionel Messi. Robert Lewandowski, la egalitate cu […] The post Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona – Copenhaga appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
23:30
Veşti proaste despre Dennis Man venite din Olanda. Românul a fost schimbat din nou, la pauză! În mintul 46 al partidei cu Bayern, de pe propriul teren, din Liga Campionilor, Dennis Man a fost schimbat cu Noah Fernandez. Este al doilea meci consecutiv când românul nu reuşeşte să bifeze mai mult de o repriză şi […] The post Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui appeared first on Antena Sport.
23:20
A fost doborât un record vechi de 66 ani! S-a scris istorie pe Camp Nou, în Barcelona – FC Copenhaga # Antena Sport
Barcelona şi FC Copenhaga joacă în ultima etapă a grupei principale din UEFA Champions League, chiar pe Camp Nou, dar catalanii nu au avut deloc o primă repriză bună. În luptă pentru un loc în primele 8, care asigură calificarea directă în optimile de finală UCL, catalanii au primit gol încă din minutul 4. Viktor […] The post A fost doborât un record vechi de 66 ani! S-a scris istorie pe Camp Nou, în Barcelona – FC Copenhaga appeared first on Antena Sport.
23:00
Kylian Mbappe a confirmat miercuri seară că se află la cel mai bun sezon din carieră, reușind să puncteze din nou într-un meci de UEFA Champions League pentru Real Madrid. Atacantul francez a înscris în deplasarea de la Lisabona și l-a surclasat pe legendarul Cristiano Ronaldo, într-un clasament al golurilor marcate în faza grupelor. Kylian […] The post Legendar! Kylian Mbappe a depășit recordul lui Cristiano Ronaldo în Champions League appeared first on Antena Sport.
22:50
Înaintea meciului cu CFR, FCSB a primit o veste devastatoare. Cu doar o zi premergătoare partidei decisive pentru lupta la play-off, Florin Tănase, cel mai important marcator al roș-albaștrilor, s-a confruntat cu probleme medicale serioase. Acesta a resimțit dureri la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Dinamo Zagreb şi nu a evoluat nici contra CFR-ului. Lipsa […] The post Veşti bune despre Florin Tănase. Când revine pe teren appeared first on Antena Sport.
22:40
Vlad Dragomir, gol fabulos în Champions League! A marcat primul gol în UCL cu un şut direct sub transversală # Antena Sport
Vlad Dragomir a deschis scorul în minutul 17 al meciului dintre Pafos şi Slavia Praga, cu o execuţie magnifică. Internaţionalul român de 26 de ani a şutat de la aproximativ 30 de metri, fără nicio şansă pentru portarul formaţiei din Cehia. Acesta este primul gol reuşit de Vlad Dragomir în UEFA Champions League. El a […] The post Vlad Dragomir, gol fabulos în Champions League! A marcat primul gol în UCL cu un şut direct sub transversală appeared first on Antena Sport.
22:10
Mihai Stoica i-a “urecheat” pe jucătorii de la FCSB din cauza comportamentului: “Înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe” # Antena Sport
Mihai Stoica a tras un semnal uriaş de alarmă şi s-a plâns de comportamentul unor jucător de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor este de părere că banii şi faima au dus la schimbări în comportamentul acestora, lucru care a dus la mari probleme din punct de vedere sportiv la campioana ultimelor două […] The post Mihai Stoica i-a “urecheat” pe jucătorii de la FCSB din cauza comportamentului: “Înainte dădeai «bună ziua» și la clanțe” appeared first on Antena Sport.
22:10
Costin Lazăr, declaraţii dure în presa din Grecia: “Drumurile din România sunt un dezastru. Strigăm pentru asta în fiecare zi” # Antena Sport
Românul Costin Lazăr s-a transferat în 2011 de la Rapid, la PAOK, formaţie pentru care a evoluat în 80 de partide şi a marcat şapte goluri. Presa din Grecia l-a contactat pe mijlocaşul român pentru a oferi detalii desptre accidentul care a dus la moartea celor şapte fani eleni. Costin Lazăr a făcut o serie […] The post Costin Lazăr, declaraţii dure în presa din Grecia: “Drumurile din România sunt un dezastru. Strigăm pentru asta în fiecare zi” appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Turcii ne înconjoară appeared first on Antena Sport.
21:50
Kyros Vassaras, șeful de la CCA, a luat o decizie surprinzătoare după meciul UTA- Rapid. Iar cel vizat este Iulian Dima, arbitrul care s-a aflat în camera VAR. Cum s-a ajuns aici? În minutul 40, „centralul” Sebastian Colțescu a dictat penalty pentru Rapid, după ce șutul trimis de Christensen a fost oprit din drumul spre […] The post Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo visează la titlu appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Charalambous i-a numit papagali pe cei care o critică pe FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
Andrei Nicolescu a dat verdictul! Ce echipe vor fi în play-off şi ce şanse are FCSB: “Surprize s-au mai întâmplat” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a vorbit despre lupta pentru play-off-ul Ligii 1. “Câinii” se află pe locul 3, la doar 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. De asemenea, echipa lui Kopic are un avans de 8 puncte faţă de locul 7. Oficialul dinamovist consideră că Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo sunt deja calificate […] The post Andrei Nicolescu a dat verdictul! Ce echipe vor fi în play-off şi ce şanse are FCSB: “Surprize s-au mai întâmplat” appeared first on Antena Sport.
20:50
Nikita Stoinov este una dintre mutările inspirate făcute de Dinamo București în vara anului 2025, fotbalistul israelian fiind deja un titular incontestabil în formația antrenată de Zeljko Kopic. Pentru a-și securiza jucătorul, conducerea „câinilor” a luat decizia de a stabili o nouă clauză de reziliere în cazul acestuia, iar discuțiile cu agentul acestuia au fost […] The post Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu appeared first on Antena Sport.
20:40
A apărut informaţia conform căreia tragedia în care au murit şapte fani PAOK s-ar fi produs de o problemă la sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare. Mai exact, volanul s-ar fi blocat, iar dubiţa a fost dusă automat către banda pe care se afla TIR-ul cu care a intrat în coliziune. Numai că, […] The post S-a aflat adevărul despre cauza accidentului în care au murit şapte fani PAOK appeared first on Antena Sport.
20:10
Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: “Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus” # Antena Sport
Marius Şumudică nu vede cu ochi buni situaţia în care se află FCSB. Mai mult, el spune că l-a atenţionat pe Gigi Becali că nu prinde play-off-ul, dar latifundiarul nu l-a luat în serios. “Gigi râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus și Csikszereda. Râdea de mine în emisiune. Zicea […] The post Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: “Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus” appeared first on Antena Sport.
20:00
Cluburile din întreaga lume au înregistrat un număr record de 24.558 de transferuri internaţionale în fotbalul masculin în 2025, cheltuielile totale ajungând la 13,08 miliarde de dolari, a anunţat FIFA în Raportul global privind transferurile, publicat miercuri. Este o creştere de peste 7% faţă de 2024 şi cel mai mare volum de transferuri internaţionale masculine […] The post S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
19:30
„Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da’!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: “Clubul e faimos” # Antena Sport
După ce s-a despărțit de Nestorly Lumbu, Steaua București s-a întărit în defensivă, așa cum anunțase antrenorul Daniel Oprița. „Militarii” l-au transferat pe Nacho Bonet, fundaș spaniol în vârstă de 24 de ani, venit de la clubul catalan CF Can Vidalet. Născut la Calvià, în Insulele Baleare, Bonet a fost crescut la juniorii lui Real […] The post „Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da’!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: “Clubul e faimos” appeared first on Antena Sport.
19:10
Cristi Chivu a primit o veste importantă, cu doar câteva ore înaintea disputei dintre Borussia Dortmund și Inter, ultima din faza principală a UEFA Champions League. Un jucător evaluat de Transfermarkt la 28 de milioane de euro și-a dat acceptul pentru a se transfera la liderul din Serie A, iar mutarea ar urma să se […] The post Veste importantă pentru Cristi Chivu! Jucătorul a spus ”DA” transferului la Inter appeared first on Antena Sport.
19:10
Fundaşul central Esteban Orozco a plecat de la FC Argeş, dar s-a transferat tot în Liga 1. El a ajuns la un acord cu Unirea Slobozia. Fotbalistul nu era prima variantă la FC Argeş şi a decis să schimbe clubul. Unirea Slobozia se află pe locul 12 în Liga 1, cu 21 de puncte, şi […] The post E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
19:00
Antrenorul lui Fenerbahce, anunţ categoric despre patronii care se implică la echipe: “Am un principiu clar” # Antena Sport
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, a fost întrebat despre implicarea patronilor la echipele de fotbal. Echipa din Turcia se află la Bucureşti pentru meciul cu FCSB, din ultima etapă a grupelor Europa League. Întrebat dacă a păţit până acum ca un patron al echipei pe care o antrena a luat decizii în locul său, aşa […] The post Antrenorul lui Fenerbahce, anunţ categoric despre patronii care se implică la echipe: “Am un principiu clar” appeared first on Antena Sport.
18:40
Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere # Antena Sport
Universitatea Craiova vrea să mai facă un transfer important în această iarnă. Potrivit presei din Norvegia, Universitatea Craiova a înaintat o ofertă de 1,7 milioane euro pentru Seydina Diop, jucător de la Ranheim. Propunerea venită din România a fost refuzată şi se aşteaptă o sumă mai mare pentru fotbalist. Conform TV2, Ranheim a mai avut […] The post Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro şi vrea vrea să-l transfere appeared first on Antena Sport.
18:20
Sancțiune uriașă primită de Csikszereda, după incidentele de la meciul cu FC Botoșani # Antena Sport
Csikszereda a produs una dintre surprizele etapei a 22-a din Liga 1, reușind să se impună în duelul cu FC Botoșani, scor 1-0. Clubul nou promovat a primit însă vești proaste de la Comisia de Disciplină. Concret, gruparea ciucană a fost penalizată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu o sumă […] The post Sancțiune uriașă primită de Csikszereda, după incidentele de la meciul cu FC Botoșani appeared first on Antena Sport.
18:10
Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: “Îi rog să-mi spună despre prietenii mei…” # Antena Sport
Într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune din Grecia, un supravieţuitor al accidentului şocant din România, a declarat că nu a fost informat nimic despre starea prietenilor săi din maşină. Tânărul fan PAOK a spus că este uşor rănit și a fost contactat de reprezentanții clubului. Printre altele el a declarat, portrivit Metrosport: “Da, […] The post Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: “Îi rog să-mi spună despre prietenii mei…” appeared first on Antena Sport.
18:10
Boxerul Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Mahmudov în meciul de revenire al britanicului, pe 11 aprilie, a anunţat miercuri Netflix, care va transmite meciul, scrie AFP. La începutul lunii ianuarie, Fury menţiona pe reţelele de socializare că revine în ring după ce iniţial îşi anunţase retragerea […] The post Tyson Fury revine în ring! Când va avea loc lupta şi pe cine va înfrunta britanicul appeared first on Antena Sport.
18:00
La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale # Antena Sport
La Liga continuă lupta împotriva pirateriei, iar forul condus de Javier Tebas, cea mai vocală ligă profesionistă din Europa în privinţa acestei probleme, încearcă să primească o mână de ajutor din partea fanilor. Concret, La Liga vrea să plătească fanii care vor denunţa locurile în care se transmit, fără licenţă, meciuri din campionatul spaniol. 50 […] The post La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale appeared first on Antena Sport.
17:40
PAOK a cerut UEFA ca meciul cu Olympique Lyon să fie anulat din cauza tragediei din România, unde şapte fani au murit într-un accident. UEFA s-a opus, iar meciul se va disputa la ora stabilită. UEFA a emis totuşi un mesaj de susţinere. ”Suntem alături de familia PAOK în acest moment de tristețe. Condoleanțele noastre […] The post Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:30
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal # Antena Sport
Talisson este cel mai recent transfer făcut de Rapid București, jucătorul brazilian fiind prezentat oficial marți. Acesta a acordat și un interviu în calitate de jucător al giuleștenilor, în care a vorbit despre drumul său în fotbal. Noul transfer al alb-vișiniilor a povestit despre sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă de la […] The post „Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal appeared first on Antena Sport.
17:00
FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne # Antena Sport
Gigi Becali poate fi bun de plată dacă Poli Iaşi va avea câştig de cauză la TAS. Formaţia din Copou s-a adresat forului de la Lausanne pentru a cere suma de 300.000 de euro. Procesul are legătură cu transferul lui Andrei Gheorghiţă, jucător care a plecat de la Iaşi în urmă cu un an, dar […] The post FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne appeared first on Antena Sport.
17:00
Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină # Antena Sport
Ies la iveală noi detalii despre accidentul tragic în care au murit şapte suporteri greci. Potrivit antena3, care citează surse apropiate anchetei, în mașina distrusă s-au găsit substanțe posibil interzise, energizante și sticle de vodcă. Totodată, sursele menţionate susţin că pasagerul din faţă, dreapta, care a scăpat cu viaţă, a dezvăluit anchetatorilor că şoferul ar […] The post Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină appeared first on Antena Sport.
17:00
Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK # Antena Sport
Federația Română de Fotbal nu a rămas indiferentă după accidentul tragic în care șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața și a luat o decizia care va fi implementată încă din etapa aceasta a Ligii 1. Concret, aceștia au decis ca la partidele din etapa aceasta a Ligii 1 să se țină un moment […] The post Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK appeared first on Antena Sport.
17:00
1. Chivu poate fi “galactic” Chivu e pe lista scurtă a lui Real Madrid. Spaniolii iau în calcul să îl înlocuiasă pe Arbeloa în vară. Românul a fost dorit de Real și când era jucător, dar atunci a refuzat. 2. Cauza accidentului Un supraviețuitor al accidentului din Timiș a povestit ce s-a întâmplat în microbuz. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie appeared first on Antena Sport.
16:40
Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: “Nu am mai văzut…” # Antena Sport
Ies la iveală mărutrii uluitoare despre ultimele secunde din viaţa celor 7 fani greci, morţi în accident. Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de TIR. Mai mult, au apărut acum şi primele declaraţii […] The post Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: “Nu am mai văzut…” appeared first on Antena Sport.
16:30
Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali, după ședința de la FCSB: „Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut” # Antena Sport
FCSB va da piept joi seară pe Arena Națională cu turcii de la Fenerbahce, iar campioana României mai speră din punct de vedere matematic la calificarea în play-off. În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri, căpitanul Darius Olaru a vorbit despre șansele echipei pe plan intern de a prinde play-off-ul, dar […] The post Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali, după ședința de la FCSB: „Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut” appeared first on Antena Sport.
16:10
“«The papagals» încep să sară din nou”. Elias Charalambous, mesaj dur pentru cei care critică FCSB # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut miercuri după-amiaza conferința de presă înainte de meciul cu Fenerbahce din Europa League, iar tehnicianul cipriot a abordat mai multe subiecte. Printre altele, antrenorul FCSB-ului a vorbit despre tensiunea care se resimte în jurul echipei și a vorbit și despre contestatari, pe care i-a numit “papagali”. FCSB nu a început deloc […] The post “«The papagals» încep să sară din nou”. Elias Charalambous, mesaj dur pentru cei care critică FCSB appeared first on Antena Sport.
16:00
Veste teribilă pentru Gigi Becali! Ce arată motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre FCSB şi CSA # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a primit o veste foarte dură, după ce a apărut motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre CSA Steaua şi FCSB. În luna noiembrie, instanţa supremă a decis că CSA Steaua deţine palmaresul istoric al clubului roş-albastru, pentru anii 1947-1988. Instanţa supremă susţine că FCSB nu e continuatoarea clubului Armatei […] The post Veste teribilă pentru Gigi Becali! Ce arată motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre FCSB şi CSA appeared first on Antena Sport.
15:40
Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru # Antena Sport
Meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima etapă a grupei Champions League, e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 22:00. Partida va fi antrenată de românul Istvan Kovacs. Cristi Chivu, care nu mai poate rata play-off-ul Champions League, se va lupta pentru calificarea directă în optimi. Acest lucru […] The post Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru appeared first on Antena Sport.
15:30
Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu se luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru # Antena Sport
Meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima etapă a grupei Champions League, e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 22:00. Partida va fi antrenată de românul Istvan Kovacs. Cristi Chivu, care nu mai poate rata play-off-ul Champions League, se va lupta pentru calificarea directă în optimi. Acest lucru […] The post Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu se luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru appeared first on Antena Sport.
15:30
Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident # Antena Sport
Momente tensionate au avut loc în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei trei fani ai lui PAOK care au scăpat cu viaţa în urma accidentului teribil de marţi, din judeţul Timiş. Unul dintre cei 200 de fani ai echipei lui Răzvan Lucescu, care au venit la Timişoara pentru a fi alături de grecii […] The post Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident appeared first on Antena Sport.
15:10
„Petrescu a înscris pentru țara lui, dar și pentru binele comun!” Ce scria presa lumii după România – Anglia 2-1, în 1998 # Antena Sport
Pe 22 iunie 1998, România reușea una dintre cele mai strălucitoare victorii la Cupa Mondială. La Toulouse, „tricolorii” lui Anghel Iordănescu învingeau dramatic Anglia, cu 2-1, și se calificau pentru faza optimilor de finală. Viorel Moldovan (min. 47) a deschis scorul, în timp ce englezii lui Glenn Hoddle au egalat cu 7 minute înainte de […] The post „Petrescu a înscris pentru țara lui, dar și pentru binele comun!” Ce scria presa lumii după România – Anglia 2-1, în 1998 appeared first on Antena Sport.
15:00
Novak Djokovic (38 de ani) s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce italianul Lorenzo Musetti (23 de ani) a abandonat. În momentul abandonului, Musetti conducea cu 2-0 la seturi. Djokovic îl va întâlni pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) în semifinalele primului Grand Slam al anului. Novak Djokovic, scos din sărite […] The post “Lipsă de respect” Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă! appeared first on Antena Sport.
14:30
“Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului! # Antena Sport
Expertul în conducere defensivă Titi Aur (62 de ani) exclude ipoteza că accidentul din Timiş s-ar fi produs din pricina unei erori tehnice a microbuzului. Titi Aur îşi menţine părerea că şoferul ori a fost distras de ceva, ori a avut parte de eveniment dramatic chiar în timp ce încheia depăşirea, lucru mai puţin probabil. […] The post “Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului! appeared first on Antena Sport.
14:20
Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul # Antena Sport
Seara de miercuri marchează finalul fazei grupei XXL din UEFA Champions League, iar toate cele 36 de echipe implicate vor juca de la aceeași oră, 22:00, ținând cont că orice meci poate influența alte partide. Cluburile antrenate în cea mai tare competiție europeană intercluburi luptă au diverse obiective înainte de ultima etapă, precum accederea în […] The post Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul appeared first on Antena Sport.
14:00
Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit # Antena Sport
Accidentul tragic din România, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, i-a făcut pe ultraşii lui AEK să uite de marea rivalitate dintre cele două cluburi. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un […] The post Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.