“«The papagals» încep să sară din nou”. Elias Charalambous, mesaj dur pentru cei care critică FCSB
Antena Sport, 28 ianuarie 2026 16:10
Elias Charalambous a susținut miercuri după-amiaza conferința de presă înainte de meciul cu Fenerbahce din Europa League, iar tehnicianul cipriot a abordat mai multe subiecte. Printre altele, antrenorul FCSB-ului a vorbit despre tensiunea care se resimte în jurul echipei și a vorbit și despre contestatari, pe care i-a numit "papagali". FCSB nu a început deloc
Acum 30 minute
16:10
“«The papagals» încep să sară din nou”. Elias Charalambous, mesaj dur pentru cei care critică FCSB # Antena Sport
16:00
Veste teribilă pentru Gigi Becali! Ce arată motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre FCSB şi CSA # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a primit o veste foarte dură, după ce a apărut motivarea instanţei în procesul pentru palmares dintre CSA Steaua şi FCSB. În luna noiembrie, instanţa supremă a decis că CSA Steaua deţine palmaresul istoric al clubului roş-albastru, pentru anii 1947-1988. Instanţa supremă susţine că FCSB nu e continuatoarea clubului Armatei
Acum o oră
15:40
Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru # Antena Sport
Meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima etapă a grupei Champions League, e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 22:00. Partida va fi antrenată de românul Istvan Kovacs. Cristi Chivu, care nu mai poate rata play-off-ul Champions League, se va lupta pentru calificarea directă în optimi. Acest lucru
15:30
Borussia Dortmund – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Cristi Chivu se luptă pentru optimi, cu Istvan Kovacs la centru # Antena Sport
Meciul Borussia Dortmund – Inter, din ultima etapă a grupei Champions League, e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 22:00. Partida va fi antrenată de românul Istvan Kovacs. Cristi Chivu, care nu mai poate rata play-off-ul Champions League, se va lupta pentru calificarea directă în optimi. Acest lucru
15:30
Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident # Antena Sport
Momente tensionate au avut loc în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei trei fani ai lui PAOK care au scăpat cu viaţa în urma accidentului teribil de marţi, din judeţul Timiş. Unul dintre cei 200 de fani ai echipei lui Răzvan Lucescu, care au venit la Timişoara pentru a fi alături de grecii
Acum 2 ore
15:10
„Petrescu a înscris pentru țara lui, dar și pentru binele comun!” Ce scria presa lumii după România – Anglia 2-1, în 1998 # Antena Sport
Pe 22 iunie 1998, România reușea una dintre cele mai strălucitoare victorii la Cupa Mondială. La Toulouse, „tricolorii" lui Anghel Iordănescu învingeau dramatic Anglia, cu 2-1, și se calificau pentru faza optimilor de finală. Viorel Moldovan (min. 47) a deschis scorul, în timp ce englezii lui Glenn Hoddle au egalat cu 7 minute înainte de
15:00
Novak Djokovic (38 de ani) s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce italianul Lorenzo Musetti (23 de ani) a abandonat. În momentul abandonului, Musetti conducea cu 2-0 la seturi. Djokovic îl va întâlni pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) în semifinalele primului Grand Slam al anului. Novak Djokovic, scos din sărite
14:30
“Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului! # Antena Sport
Expertul în conducere defensivă Titi Aur (62 de ani) exclude ipoteza că accidentul din Timiş s-ar fi produs din pricina unei erori tehnice a microbuzului. Titi Aur îşi menţine părerea că şoferul ori a fost distras de ceva, ori a avut parte de eveniment dramatic chiar în timp ce încheia depăşirea, lucru mai puţin probabil.
Acum 4 ore
14:20
Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul # Antena Sport
Seara de miercuri marchează finalul fazei grupei XXL din UEFA Champions League, iar toate cele 36 de echipe implicate vor juca de la aceeași oră, 22:00, ținând cont că orice meci poate influența alte partide. Cluburile antrenate în cea mai tare competiție europeană intercluburi luptă au diverse obiective înainte de ultima etapă, precum accederea în
14:00
Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit # Antena Sport
Accidentul tragic din România, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, i-a făcut pe ultraşii lui AEK să uite de marea rivalitate dintre cele două cluburi. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un
13:50
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală # Antena Sport
Jannik Sinner şi-a continuat miercuri seria de victorii consecutive la Australian Open, unde este dublu deţinător al titlului. El l-a învins pe Ben Shelton în sferturi şi îl va înfrunta în semifinale pe Novak Djokovic. Jannik Sinner, victorie categoriă în semifinale la AO 2026 Neînvins la Melbourne din 2023, Sinner nu a părut nicio clipă
13:40
Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28 # Antena Sport
Începutul anului 2026 s-a ridicat la nivelul așteptărilor în NHL, iar fanii hocheiului pe gheață din America de Nord s-au putut bucura de o mulțime de goluri. Mulți jucători din ligă se pregătesc și pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, acolo unde turneul de hochei va debuta pe 11 februarie, dar asta nu
13:20
Încăierare generală la partida lui Oklahoma City Thunder din NBA. Tensiuni și la Phoenix Suns – Brooklyn Nets # Antena Sport
Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est, şi Oklahoma City Thunder, cea mai bună echipă a momentului şi liderul Conferinţei de Vest, au obţinut victorii în meciurile lor din noaptea de marți spre miercuri în NBA. La partida campioanei en-titre, spiritele s-au încins chiar după ce sirena a sunat finalul. Lu Dort and Jeremiah Fears got
13:20
Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj # Antena Sport
Fosta vedetă de la CFR Cluj, Kurt Zouma (31 de ani), şi-a găsit echipă. Zouma e dorit în Kazahstan, de către Kaisar, echipă care a terminat pe locul 11 ultimul campionat. Kurt Zouma, care încasa un salariu de 45.000 de euro pe lună la CFR Cluj, a cerut 350.000 de euro, plus bonusuri, pentru a
12:50
Suporterii lui Poli Timișoara, întâlnire cu fanii PAOK la spital. Mesajul demn de respect al fanilor greci # Antena Sport
Galeriile mai multor echipe din România s-au mobilizat după accidentul rutier teribil produs în județul Timiș, unde șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. O grupare de fani ai lui Poli Timișoara chiar s-a întâlnit cu ultrașii grecilor veniți la spitalul unde se află persoanele care au supraviețuit
12:30
Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi # Antena Sport
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, miercuri, că toate cheltuielile legate de cazarea şi masa aparţinătorilor victimelor accidentului din Timiş, în care au fost implicaţi suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, vor fi suportate de clubul Poli Timişoara. Alfred Simonis a anunţat că, încă după producerea accidentului, s-a aflat în contact cu reprezentanţii
Acum 6 ore
11:50
Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare! # Antena Sport
Ceahlăul Piatra Neamţ, echipă de tradiţie din România, aflată în pericol de faliment, a anunţat că a găsit o soluţie pentru salvare. Ceahlăul are datorii de 3 milioane de euro, dintre care 2 la fostul investitor, Anton Măzărianu. Acesta nu mai are în prezent nicio legătură cu echipa. Ceahlăul a găsit o soluţie pentru evitarea
11:50
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat # Antena Sport
Unul dintre cei trei supraviețuitori ai teribilului accident rutier din județul Timiș a dezvăluit cauza tragediei. Potrivit mărturiei sale, care a fost reiterată în presa din Grecia de un medic elen aflat în România, o eroare tehnică a microbuzului a cauzat evenimentul tragic. Șapte fani ai lui PAOK au murit și alți trei au fost
11:30
Lovitură pentru Rapid. Cât stă pe bară titularul accidentat în meciul cu UTA: “Nu e ceva minor” # Antena Sport
Rapid a suferit o pierdere importantă în urma meciului disputat cu UTA la Arad. Lars Kramer, fundașul central adus în vară de la Aalborg, a suferit o accidentare serioasă și va fi nevoit să stea pe bară aproximativ o lună, în cel mai bun caz, conform anunțului făcut de președintele Victor Angelescu. Rapid a câștigat
11:00
200 de suporteri ai lui PAOK au mers la locul accidentului teribil din Timiș. Gestul făcut în memoria victimelor # Antena Sport
200 de suporteri ai lui PAOK Salonic au rămas în România și au adus un omagiu victimelor din teribilul accident produs în județul Timiș, în apropierea orașului Lugoj. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în
10:30
Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor al Rapidului, a lăudat transferul lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) la formaţia din Giuleşti. Moruţan era dorit şi de FCSB, dar echipa patronată de Dan Şucu (62 de ani) a reuşit să obţină semnătura fostului jucător al naţionalei. Accidentat grav înainte de Europeanul din 2024, Olimpiu Moruţan
Acum 8 ore
10:20
Italienii i-au greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs înainte de Borussia Dortmund – Inter. Gafa din presă # Antena Sport
Istavan Kovacs va arbitra Interul lui Cristi Chivu în ultima etapă din Liga Campionilor, când formația de pe Giuseppe Meazza o va întâlni în deplasare pe Borussia Dortmund. Înainte de meci, diverse site-uri de sport din Italia au realizat materiale prin care au anunțat cine oficiază partida "nerazzurrilor", iar unele dintre ele i-au greșit naționalitatea
10:00
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând # Antena Sport
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, a dezvăluit presa din Grecia. Suporterii au condus pe rând. Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier. Patronul firmei
09:50
“L-am sunat non-stop”. Cum i-a luat Rapid fața FCSB-ului pentru transferul lui Olimpiu Moruțan # Antena Sport
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a venit cu detalii din culisele transferului lui Olimpiu Moruțan la formația giuleșteană. Oficialul de 41 de ani a ținut să lămurească și situația legată de Giovanni Becali, acuzat de Gigi Becali că l-a propus pe mijlocaș la alb-vișinii în loc să îl direcționeze către FCSB. Rapid a dat o lovitură
09:20
Novak Djokovic, calificare cu noroc în semifinalele Australian Open. Lorenzo Musetti s-a retras la 2-0 la seturi # Antena Sport
Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Australian Open, după ce Lorenzo Musetti s-a retras în duelul din faza sferturilor într-un moment în care conducea cu 2-0 la seturi. Astfel, sârbul a acces pe "careul de ași", unde va da peste învingătorul partidei dintre Ben Shelton și Jannik Sinner. Djokovic își continuă parcursul
09:20
Anunţul ministrului Sănătăţii despre starea fanilor lui PAOK răniţi în accidentul teribil din Timiş! # Antena Sport
Ministrul Sanătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar
09:00
Colegul lui Radu Drăgușin, implicat într-un accident rutier pe autostradă. Cauciucul mașinii sale a explodat # Antena Sport
Randal Kolo Muani, jucătorul lui Tottenham și implicit colegul luI Radu Drăgușin, a fost implicat marți într-un accident rutier pe autostradă, dar din fericire se află în afara oricărui pericol. În timp ce se îndrepta spre aeroport, unde urma să plece alături de coechipieri pentru ultimul meci din grupa Champions League, un cauciuc al mașinii
09:00
Decizia lui PAOK în privinţa meciului cu Lyon, după tragedia din România! Apelul clubului către suporteri # Antena Sport
Tribuna oaspeţilor va fi închisă la meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, joi, în Liga Europa, ca urmare a morţii a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu în accidentul devastator din Timiş. PAOK a anunţat că respectă decizia grupurilor de suporteri, care şi-au anulat deplasările în Franţa după tragedie. Tribuna oaspeţilor, închisă la meciul
08:50
Iga Swiatek, OUT de la Australian Open! Poloneza, “demolată” de Rybakina! Kazaha, duel cu Pegula în semifinale # Antena Sport
Favorita numărul 5 de la Australian Open, Elena Rybakina, a învins-o în două seturi, fără drept de apel, pe favorita numărul 2, poloneza Iga Swiatek, cu 7-5, 6-1. Jucătoarea din Kazahstan s-a calificat în semifinalele
Acum 12 ore
08:20
Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid! Românul, văzut ca un posibil înlocuitor pentru Arbeloa # Antena Sport
Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) a impresionat până acum la Inter, iar Real Madrid îl ia în calcul pentru înlocuirea lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), în vară. După 22 de etape în Serie A, Inter e lider, cu 52 de puncte, fiind urmată, la 5 puncte în spate, de marea rivală, AC […] The post Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid! Românul, văzut ca un posibil înlocuitor pentru Arbeloa appeared first on Antena Sport.
08:20
Adrian Mutu nu i-ar spune “nu” FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: “Eu n-aș accepta” # Antena Sport
Adrian Mutu a fost în ultimele zile asociat cu o posibilă venire la FCSB în vară în locul lui Elias Charalambous, în contextul în care cipriotul este momentan departe de îndeplinirea obiectivelor sale. Totuși, “Briliantul” a dezvăluit că nu ar veni la formația roș-albastră în contextul actual, în care Gigi Becali decide totul la club, […] The post Adrian Mutu nu i-ar spune “nu” FCSB-ului. Gigi Becali, motivul pentru care dă înapoi: “Eu n-aș accepta” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” # Antena Sport
Adrian Mutu (47 de ani) e de părere că FCSB nu a arătat niciodată mai rău ca acum. După pauza de iarnă, FCSB a pierdut toate meciurile, 0-1 cu FC Argeş, 1-4 cu Dinamo Zagreb în Europa League şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat. În urma înfrângerii de la Zagreb campioana mai poate prinde […] The post Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” appeared first on Antena Sport.
00:00
Ungaria, surpriză de proporţii la European! Favorita grupei riscă ratarea semifinalelor # Antena Sport
După înfrângerea cu Islanda, 27-35, Suedia s-a încurcat şi cu Ungaria. Ungaria a produs o surpriză uriaşă, reuşind un rezultat de egalitate, 32-32. Înaintea ultimei runde, 4 echipe din grupa Ungariei pot reuşi să se califice în semifinale: Croaţia, Islanda, Suedia şi Slovenia. Suedia – Ungaria 32-32. Mari favoriţi ai grupei, suedezii riscă să rateze […] The post Ungaria, surpriză de proporţii la European! Favorita grupei riscă ratarea semifinalelor appeared first on Antena Sport.
27 ianuarie 2026
23:30
O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România # Antena Sport
Tragedia petrecută marți în județul Timiș lasă urme adânci în inimile grecilor. Șapte fani care făceau deplasarea în Franța pentru a vedea meciul cu Lyon și-au pierdut viața, în urma unui tragic accident rutier. Veștile venite din România nu au fost primite deloc bine de una dintre cunoștințele celor care au pierit. Presa elenă anunță […] The post O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România appeared first on Antena Sport.
23:30
Cum i-a numit Jose Mourinho pe Cristi Chivu şi Arbeloa, după ce s-a înţeles că i-a atacat! # Antena Sport
Jose Mourinho (63 de ani) a lămurit subiectul presupusului său atac la adresa foştilor săi elevi, Cristi Chivu (45 de ani) şi Alvaro Arbeloa (43 de ani). Mourinho a declarat că nu înţelege cum echipele mari aleg să pună antrenori tehnicieni fără experienţă. Mourinho a explicat că nu a făcut referire la Chivu şi Arbeloa. […] The post Cum i-a numit Jose Mourinho pe Cristi Chivu şi Arbeloa, după ce s-a înţeles că i-a atacat! appeared first on Antena Sport.
23:00
Mesajul premierului Ilie Bolojan după tragedia din România, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK! # Antena Sport
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, condoleanţe familiilor celor şapte tineri din Grecia care şi-au pierdut viaţa în accidentul rutier produs în judeţul Timiş, unde un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a izbit de un TIR. ”Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”, a afirmat Bolojan. ”În numele […] The post Mesajul premierului Ilie Bolojan după tragedia din România, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK! appeared first on Antena Sport.
22:50
Gigi Becali a alcătuit echipa de titlu a FCSB-ului! Jucătorii pe care mizează patronul roș-albaștrilor # Antena Sport
FCSB este departe de formația care cucerea campionatul la pas în ultimele două sezoane, gruparea roș-albastră nefiind în prezent sigură nici măcar de locul de play-off. Chiar și așa, patronul Gigi Becali este în continuare încrezător în jucătorii săi și visează la câștigarea unui nou titlu, după ședința de la baza campioanei României. Marea surpriză […] The post Gigi Becali a alcătuit echipa de titlu a FCSB-ului! Jucătorii pe care mizează patronul roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
22:40
Verdictul specialistului după faza penalty-ului din care Rapid a egalat-o pe UTA, ulterior învingând-o! # Antena Sport
Fostul arbitru Marius Avram (46 de ani) a analizat faza penalty-ului care i-a adus egalarea Rapidului cu UTA. Dobre a transformat penalty-ul în minutul 43, ulterior Rapidul obţinând victoria cu golul lui Bolgado, din minutul 79, după un corner executat de Olimpiu Moruţan. Marius Avram e de părere că Sebastian Colţescu (48 de ani) nu […] The post Verdictul specialistului după faza penalty-ului din care Rapid a egalat-o pe UTA, ulterior învingând-o! appeared first on Antena Sport.
22:30
CFR Cluj a produs o surpriză mare în ultima etapă a Ligii 1, reușind să se impună clar pe Arena Națională contra celor de la FCSB. Ardelenii au încasat gol după doar două minute, dar au revenit în meci și au marcat de patru ori în poarta lui Târnovanu. Chiar și așa, tehnicianul „feroviarilor” nu […] The post Daniel Pancu surprinde după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Arătăm ca o echipă mică” appeared first on Antena Sport.
21:50
Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România # Antena Sport
Clubul PAOK este în doliu, după tragedia petrecută pe raza județului Timiș. Mai mulți suporteri greci și-au pierdut viața într-un accident devastator, în timp ce mergeau spre Franța, acolo unde aveau să își susțină favoriții la partida cu Lyon. Incidentul a făcut rapid înconjurul internetului, iar formația din Superliga Greciei a luat mai multe măsuri […] The post Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România appeared first on Antena Sport.
21:50
OFICIAL | Brazilianul Talisson, prezentat de Rapid! Ultimul transfer al iernii pentru giuleşteni # Antena Sport
Rapid a anunţat oficial, pe conturile de socializare, transferul brazilianului Talisson. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, preciza că Talisson este ultimul jucător transferat de Rapid în această iarnă. Rapid a publicat şi o primă declaraţie a lui Talisson după ce a semnat contractul cu Rapid. Talisson a semnat cu Rapid “Talisson este Rapidist! Rapid […] The post OFICIAL | Brazilianul Talisson, prezentat de Rapid! Ultimul transfer al iernii pentru giuleşteni appeared first on Antena Sport.
21:40
Laszlo Dioszegi s-a revoltat, după ce echipa lui a pierdut la masa verde: “Nu ne veţi descuraja” # Antena Sport
Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, s-a arătat revoltat după decizia Comisiei de Recurs, care a respins apelul formaţiei covăsnene după ce aceasta a pierdut la masa verde partida cu Chindia Târgovişte. În prima etapă a sezonului de Liga a 2-a, Sepsi a făcut 1-1 cu Chindia, dar a fost sancţionată cu pierderea meciului la masa […] The post Laszlo Dioszegi s-a revoltat, după ce echipa lui a pierdut la masa verde: “Nu ne veţi descuraja” appeared first on Antena Sport.
21:00
PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: “Tristeţea te frânge. Niciodată din nou” # Antena Sport
Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş. Gruparea greacă a subliniat că va face tot posibilul pentru ca fanii răniţi să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală şi să se întoarcă acasă cât mai repede. […] The post PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: “Tristeţea te frânge. Niciodată din nou” appeared first on Antena Sport.
21:00
Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București” # Antena Sport
FCSB – Fenerbahce este capul de afiș al zilei de joi din UEFA Europa League, acesta fiind ultimul meci din faza principală a competiției pe care îl va juca formația antrenată de Elias Charalambous. Tehnicianul grupării din Turcia a vorbit în presa locală despre numeroasele probleme de lot cu care se confruntă, precizând că îi […] The post Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București” appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB # Antena Sport
20:50
Jurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa Davis # Antena Sport
20:30
Olimpiu Moruțan a debutat luni seară în tricoul celor de la Rapid, în victoria obținută de giuleșteni cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la UTA. Mijlocașul român a schimbat complet fața jocului, într-un moment dificil pentru alb-vișinii. Evoluția noului transfer de la Rapid i-a impresionat pe mulți oameni de fotbal din țară, unul […] The post Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult” appeared first on Antena Sport.
20:20
Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă” # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după accidentul teribil din judeţul Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK au murit, iar alţi 3 au fost răniţi. Răzvan Lucescu, ce a cucerit două titluri cu PAOK şi două Cupe ale Greciei, a transmis că echipa pe care o antrenează […] The post Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă” appeared first on Antena Sport.
20:10
“Am văzut un om ieşind pe picioarele lui” Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK! # Antena Sport
Martori ai accidentului teribil din Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, iar alţi 3 au fost răniţi, au povestit ce s-a întâmplat înainte şi după coliziunea devastatoare. Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens […] The post “Am văzut un om ieşind pe picioarele lui” Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK! appeared first on Antena Sport.
19:40
Omagiu pentru fanii greci decedaţi în accidentul teribil din Timiş la meciul Lyon – PAOK din Europa League # Antena Sport
Clubul Olympique Lyon a anunţat că la meciul cu PAOK Salonic de joi, din Liga Europa, va fi adus un omagiu suporterilor greci decedaţi în judeţul Timiş. „Olympique Lyonnais prezintă sincere condoleanţe clubului PAOK în urma dispariţiei tragice a mai multor suporteri ai acestuia într-un accident rutier marţi. Toate gândurile noastre se îndreaptă şi către […] The post Omagiu pentru fanii greci decedaţi în accidentul teribil din Timiş la meciul Lyon – PAOK din Europa League appeared first on Antena Sport.
