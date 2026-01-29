Peste 17.000 de petiții au fost înregistrate în 2025 la Avocatul Poporului

16:00

România consideră că măsurile propuse de Comisia Europeană în domeniul agriculturii sunt insuficiente, dificil de aplicat şi nu au un beneficiu real pentru fermieri. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Bruxelles că ţara noastră nu va accepta o reducere a bugetului pentru fermierii care se confruntă cu provocări tot mai mari. Florin Barbu: Nu […]