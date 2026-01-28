Bullyingul din gradinițe necesită abordare specializată. Izolarea și excluderea de la jocuri sunt cele mai întâlnite forme de bullying în grădinițele din România
Rador, 28 ianuarie 2026 11:20
Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom publică cercetarea integrată privind educația socioemoțională în învățământul preșcolar și impactul programului „Să fim prieteni – Fără bullying” 85% dintre cadrele didactice din grădiniță declară că au întâlnit comportamente de bullying la grupele de copii cu care lucrează. 96% dintre cadrele didactice care lucrează cu programul Să fim […]
• • •
Acum o oră
11:20
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Într-o lume marcată de crize diplomatice, tensiuni geopolitice și o neîncredere crescândă în instituțiile internaționale, filosofia „common sense” (bunul-simț) pare să capete o nouă importanță. Deși termenul evocă simplitatea, accesibilitatea și rațiunea comună, în spatele său se află o tradiție filosofică solidă, care a modelat gândirea politică și socială din secolele […]
11:20
11:10
Masterclass-ul”Leadership-ul Responsabil & Sistemul de Luare a Deciziilor în Echipă prin Guvernanță Colaborativă în perspectiva aderării României la OECD” # Rador
Radio România – Centrul Internațional de Conferințe – joi, 29 ianuarie 2026 ~ Anunț de Presă ~ În contextul adaptărilor urgente și necesare față de standardele cărora România va trebui să le facă față în beneficiul unei bune pregătiri a doritei aderări la Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE), atât la nivelul companiilor cu […]
Acum 2 ore
10:20
Agenția de Evaluare Financiară Fitch va publica în 13 februarie decizia privind ratingul de țară al României # Rador
Agenția de Evaluare Financiară Fitch va publica în 13 februarie decizia privind ratingul de țară al României, de care depinde inclusiv nivelul dobânzilor la care se împrumută guvernul pe piețele externe. Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, a transmis că autoritățile mizează nu doar pe menținerea ratingului actual, ci și pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului […]
10:20
Alunecarea de teren urmată de prăbuşirea terasamentului pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina s-a agravat # Rador
Alunecarea de teren urmată de prăbuşirea terasamentului pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina din urmă cu aproximativ două săptămâni s-a agravat. Autorităţile au decis să închidă aseară circulaţia rutieră pe tronsonul afectat, având în vedere că terasamentul este instabil iar pericolul de prăbuşire este iminent. Potrivit unui comunicat postat aseară pe pagina de Facebook […]
Acum 4 ore
09:50
Premierul Ilie Bolojan este în Germania, cea mai mare economie europeană și principalul partener comercial al României. Este o vizită oficială destinată mai ales consolidării cooperării economice, cu rezultate directe asupra creșterii investițiilor germane în România și implicit a locurilor de muncă. Premierul se va întâlni astăzi cu șeful guvernului federal, cancelarul Friedrich Merz, iar […]
08:50
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 10:00 – Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – nivel P1, sala Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, Camera Deputaților – Senat * Lucrări în comisiile permanente: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie […]
Acum 6 ore
07:40
Capitala Ucrainei a fost vizată de un nou atac cu drone ruseşti, în noaptea de marţi spre miercuri. Consecințe ale atacului au fost consemnate în cartierul Holosiiv din Kiev. Alerta aeriană a durat aproape două ore, de la 01:00 la 02:45. Potrivit lui Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare a oraşului, inițial, în cartierul Holosiiv, fragmente […]
Acum 8 ore
05:30
PORTRET: Prinţesa Martha Bibescu – una dintre cele mai fascinante personalităţi ale aristocraţiei româneşti # Rador
Motto: „Artele sunt, din acest punct de vedere, o binecuvântare: imită dragostea şi dau voie inimii să creadă că iubeşte fără să ceară nimic în schimb, ceea ce e singurul mod de a iubi pentru totdeauna.” – Martha Bibescu în „Catherine-Paris”, Echnocțiul cusătoreselor Miercuri, 28 ianuarie, se împlinesc 140 de ani de la naşterea Marthei […]
Acum 12 ore
01:20
„Am încheiat un acord ce ar putea fi considerat drept mama tuturor acordurilor comerciale”. Această declarație a făcut valuri în presa internațională și ea aparține șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dar despre ce ar fi vorba? Ziarul american The New York Times titrează: „În umbra lui Trump, India și Uniunea Europeană își extind […]
Acum 24 ore
18:50
UE ar trebui să cumpere doar componente europene pentru apărare, a spus ministrul francez al spațiului # Rador
Dacă Uniunea Europeană vrea să ia în serios apărarea, primul pas este să înceteze să cumpere componente ne-europene printr-o „Lege de cumpărare a produselor europene”, a declarat marți ministrul francez al spațiului. UE se bazează în mare măsură pe rachete și avioane de vânătoare, precum și pe multe produse de apărare de înaltă tehnologie fabricate […]
18:40
Apele Române atrag atenţia că s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii şi scurgeri de pe versanţi în mai multe bazine hidrografice din judeţele Dolj şi Gorj # Rador
Apele Române atrag atenţia că de ieri s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii şi scurgeri de pe versanţi în mai multe bazine hidrografice din judeţele Dolj şi Gorj, unde sunt în vigoare avertizări hidrologice cu cod portocaliu şi galben. În astfel de situaţii, populaţia trebuie să evite să se afle în imediata vecinătate a cursurilor […]
18:30
Cele şapte persoane, care şi-au pierdut viaţa în accidentul din judeţul Timiş, erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic # Rador
Cele şapte persoane, care şi-au pierdut viaţa în accidentul de astăzi din judeţul Timiş, erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic, a anunţat Ambasada Greciei în România. Microbuzul era de altfel înmatriculat în Grecia şi se îndrepta spre Franţa, unde PAOK va juca joi cu Olympique Lyon, în Europa League. Echipa elenă este antrenată […]
18:00
Preşedinta comisiei speciale împotriva violenţei domestice, Alina Gorghiu, cere explicaţii cu privire la retragerea ordinului de protecţie emis în cazul femeii ucise luni # Rador
Preşedinta comisiei speciale împotriva violenţei domestice, Alina Gorghiu, cere explicaţii cu privire la retragerea, în numai câteva săptămâni, a ordinului de protecţie emis în cazul femeii ucise aseară de propriul partener de viaţă, la Hârlau, în judeţul Iaşi. Chiar dacă revocarea a avut loc la cererea victimei, statul avea obligaţia să evalueze riscul real, conform […]
18:00
Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit 15 kilograme de canabis în două colete trimise din Spania # Rador
Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit 15 kilograme de canabis în două colete trimise din Spania, cu scopul comercializării în România. Cinci persoane sunt cercetate penal pentru infracţiuni de trafic de droguri de risc şi mare risc. În urma a 12 percheziţii domiciliare efectuate în judeţul Vrancea şi în Bucureşti, oamenii legii au găsit, de […]
17:30
Premierul Canadei a negat că și-ar fi retras declarațiile de la Davos în cursul unei discuții cu Donald Trump # Rador
Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat marți că a vorbit luni cu președintele american Donald Trump, dar a negat că și-ar fi retras comentariile de săptămâna trecută care l-au iritat pe președintele american. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că dl Carney „a retras foarte agresiv” unele dintre remarcile pe care le-a făcut în […]
17:10
Cifrele financiare cu care s-a încheiat 2025 indică o uşoară îmbunătăţire a situaţiei faţă de anul anterior # Rador
Cifrele financiare cu care s-a încheiat 2025 indică o uşoară îmbunătăţire a situaţiei faţă de anul anterior. Ministerul de Finanţe a anunţat un deficit cash în scădere cu peste 1 punct procentual, ceea ce înseamnă că, deşi cheltuielile au rămas mai mari decât încasările, cu peste 146 de miliarde de lei, diferenţa s-a mai redus […]
17:00
România susţine planul pentru pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american (ministrul de externe, Oana Ţoiu) # Rador
România susţine planul pentru pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american, Donald Trump, a declarat ministrul de externe, Oana Ţoiu la conferinţa de prezentare a priorităţilor Ciprului care a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Oana Ţoiu a subliniat că ţara noastră este una dintre puţinele ţări din lume care are relaţii diplomatice neîntrerupte atât cu […]
16:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunţat, marţi, că a discutat cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027. De asemenea, Zelenski l-a invitat pe Stocker să viziteze Ucraina în viitorul apropiat. Șeful statului ucrainean a menționat că, în cadrul discuției cu Stocker, a abordat situația energetică din Ucraina după […]
16:30
Creşte numărul celor care şi-au pierdut viaţa în accidentul din această după-amiază din judeţul Timiş din apropierea localităţii Lugojel. Cel mai nou bilanţ indică 7 morţi, toţi din microbuzul implicat în coliziune. Conform Poliţiei Judeţene, microbuzul era înmatriculat în Grecia şi se deplasa spre Franţa. Şoferul său ar fi intrat într-o depăşire, iar, în încercarea […]
16:00
România consideră că măsurile propuse de Comisia Europeană în domeniul agriculturii sunt insuficiente # Rador
România consideră că măsurile propuse de Comisia Europeană în domeniul agriculturii sunt insuficiente, dificil de aplicat şi nu au un beneficiu real pentru fermieri. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Bruxelles că ţara noastră nu va accepta o reducere a bugetului pentru fermierii care se confruntă cu provocări tot mai mari. Florin Barbu: Nu […]
15:40
Un tablou general al crizei În 2025–2026, Japonia se confruntă cu una dintre cele mai profunde crize politice din ultimele decenii, provocată de o combinație de instabilitate guvernamentală, turbulențe economice, tensiuni regionale și frământări interne ale marilor partide politice. Situația este caracterizată prin alegeri anticipate, fracturarea coalițiilor guvernamentale tradiționale și o scădere a încrederii publice […]
15:20
Tratatul Comprehensive dintre UE și India: Un Nou Cadru Comercial și Strategic pentru Secolul XXI # Rador
Introducere : Bruxelles / New Delhi – 27 ianuarie 2026 Uniunea Europeană (UE) și Republica India au încheiat astăzi negocierile pentru un Acord comercial amplu (FTA – Free Trade Agreement), după aproximativ 20 de ani de negocieri întreprinse cu întreruperi și relansări periodice. Oficialii de la Bruxelles și New Delhi îl descriu drept: „the mother of […]
15:10
Orchestra Filarmonicii George Enescu anunță numirea lui Robert Treviño în calitate de dirijor principal începând cu Stagiunea 2026–2027 # Rador
Filarmonica George Enescu (FGE) îl numește pe Robert Treviño noul său dirijor principal, pentru a conduce Orchestra în următoarea sa etapă artistică, marcată de evoluția și consolidarea dezvoltării și reputației sale artistice în Europa și la nivel internațional. · Robert Treviño va prelua pupitrul dirijoral al celei mai importante orchestre a României la începutul Stagiunii 2026-2027, după […]
14:50
Papa Leon al XIV-lea susține că „Biserica este împotriva oricărei forme de antisemitism”. Astăzi, „în Ziua Comemorării Holocaustului, aș dori să reamintesc că Biserica rămâne fidelă poziției ferme a Declarației Nostra Aetate împotriva tuturor formelor de antisemitism și respinge orice discriminare sau hărțuire bazată pe etnie, limbă, naționalitate sau religie”, a scris Papa Leon, pe […]
14:30
Hidrologii au anunţat o serie de alerte de posibile inundaţii pentru mai multe râuri din ţară # Rador
Hidrologii au anunţat o serie de alerte de posibile inundaţii pentru mai multe râuri din ţară. Este cod portocaliu până mâine la miezul nopţii pe râul Lăpuş, în Maramureş, pe râul Motru, în judeţele Gorj şi Mehedinţi dar şi pe Jiu, în judeţele Gorj şi Dolj. În paralel, un cod galben vizează ape curgătoare din […]
14:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adus un omagiu victimelor Holocaustului, la Babi Iar, o zonă din Kiev devenită simbol al masacrelor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. „Chiar în această zi, 27 ianuarie 1945, au fost eliberați ultimii prizonieri de la Auschwitz – unul dintre cele mai înspăimântătoare lagăre de concentrare naziste. Exact așa […]
13:30
Pistorius susţine că Germania a oferit deja Ucrainei peste o treime din sistemele sale Patriot și nu mai poate face noi livrări # Rador
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania nu are în prezent posibilitatea de a transfera Ucrainei sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot, întrucât a acordat deja Kievului peste o treime din propriile capacități. Prin urmare, Pistorius a făcut apel la aliații care dispun de astfel de sisteme să sprijine Ucraina. Potrivit Ukrinform, […]
13:20
Comisia Europeană a demarat proceduri pentru a ajuta Google, parte a grupului Alphabet, să se conformeze Actului privind piețele digitale (DMA) al Uniunii Europene, a spus instituția într-un comunicat marți. „Android este conceput ca o platformă deschisă și deja licențiem datele din Search către competitori, conform DMA. Cu toate acestea, ne temem că reguli suplimentare […]
13:20
Coreea de Nord a testat două rachete balistice, lansările fiind raportate atât de autorităţile din Coreea de Sud, cât şi din Japonia. Paza de Coastă niponă a precizat că ambele rachete au căzut în mare. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a ordonat recent o expansiune a capacităţilor balistice ale ţării. Totodată, testele de marţi au […]
13:10
NATO şi SUA îşi unesc forţele pentru o misiune în regiunea arctică, potrivit ministrului german al apărării # Rador
Partenerii NATO sunt pe cale să își unească forțele cu Statele Unite în cadrul unei misiuni planificate în regiunea arctică, a declarat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius. Discuțiile la nivel militar în cadrul NATO decurg bine, aparent, a adăugat Pistorius la un eveniment economic desfășurat la Berlin, avertizând însă că nu poate spune […]
13:10
China și Danemarca au reînnoit un memorandum de înțelegere privind cooperarea în tehnologia maritimă verde și construcțiile navale, în timpul unei întâlniri între miniștrii industriei celor două țări la Beijing, a anunțat marți ministerul chinez al industriei într-un comunicat. China este dispusă să desfășoare împreună cu Danemarca activități de cercetare și dezvoltare în tehnologii pentru […]
Ieri
11:40
Înscrierile pentru Selecția Națională continuă până luni, 2 februarie O vedetă TVR și a scenei muzicale, trei compozitori și trei jurnaliști vor alege câștigătorul Selecției Naționale 2026. Cunoscuta interpretă Andreea Bălan, Andrei Tudor, compozitorul piesei Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, Marius Dia, […]
11:20
Marţi seară, în faţa Parlamentului de la Sofia, va avea loc un protest civic împotriva participării Bulgariei la Consiliul pentru Pace al preşedintelui american, Donald Trump. Protestatarii fac apel ca Bulgaria să înceteze orice cooperare cu iniţiative care normalizează violenţa şi impunitatea. Organizatorii solicită ca Adunarea Naţională să respingă ratificarea acordului semnat la Davos, iar […]
10:30
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 28 ianuarie a.c. o nouă emisiune filatelică dedicată Artei sub titlul Anotimpurile în lumina vitraliilor. Sever Frențiu, în care sunt prezentate creații artistice dintr-o colecție valoroasă de vitralii din patrimoniul Palatului Administrativ din Arad. Edificiul impozant reprezentând Palatul Administrativ din Arad, a fost construit între anii 1872-1875, […]
10:30
Cercetătorii din Marea Britanie spun că menopauza poate provoca o pierdere de materie cenușie în creierul femeilor, afectând memoria și emoțiile. Raportul a constatat că femeile aflate în postmenopauză aveau mai multe șanse să raporteze insomnie, să doarmă mai puțin și să se simtă obosite. Studiul a implicat aproape 125.000 de femei din Marea Britanie, […]
09:30
În județul Bistrița-Năsăud este risc de inundații, după ce apele râului Șieu au depășit cota de apărare la stația hidrometrică Domnești. Conform celor mai recente date, nivelul apei se afla la cota 300 de centimetri, cu tendință de creștere, și există risc de revărsare și posibile efecte asupra comunităților din aval. Din acest motiv, a […]
09:20
Regele Charles îi cere ajutorul lui Kate pentru a face pace cu Harry și Meghan, dar ea se abține: „Este o cerere nerezonabilă”. # Rador
Se pare că Charles al III-lea i-ar fi cerut lui Kate Middleton să intervină personal pentru a repara relațiile cu Prințul Harry și Meghan Markle, aşa cum relatează National Examiner, citând o sursă apropiată Palatului Buckingham potrivit căreia cererea suveranului pare „nerezonabilă” și ar „pune la încercare severă răbdarea” Prințesei de Wales. Conform relatărilor, regele […]
09:20
Franţa a adoptat legea care interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare # Rador
Adunarea Națională a Franței a aprobat luni o lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale din cauza îngrijorărilor crescânde legate de hărțuirea online și riscurile pentru sănătatea mintală. (REUTERS – 26 ianuarie)/mbaciu/ilapadat RADOR RADIO ROMÂNIA (27 ianuarie)
09:20
Uniunea Europeană și India au convenit asupra unui acord comercial, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Europa și India fac istorie astăzi. Am încheiat mama tuturor acordurilor. Am creat o zonă de liber schimb de două miliarde de oameni, de pe urma căreia ambele părți vor avea de câștigat”, a spus […]
09:10
Cercetări recente au arătat că maimuțele păianjen din Mexic au un sistem social sofisticat, împărtășind informații privilegiate despre cei mai buni copaci fructiferi din pădure. Oamenii de știință au descoperit că primatele își schimbă constant grupurile de hrănire, ceea ce le permite să facă schimb de informații esențiale despre sursele de hrană. Cercetători de la […]
09:00
Toboșarul și producătorul muzical jamaican Sly Dunbar, una dintre cele mai respectate figuri din reggae, a murit la vârsta de 73 de ani. Acesta a contribuit la piese emblematice, inclusiv Punky Reggae Party a lui Bob Marley, iar ca parte a echipei Sly and Robbie, a lucrat cu artiști precum Bob Dylan și The Rolling […]
08:20
Preşedintele Xi afirmă că China si Finlanda trebuie să susţină sistemul internaţional şi să promoveze ordinea mondială multipolară # Rador
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus marți premierului Finlandei, Petteri Orpo, că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Finlanda în gestionarea provocărilor globale, să susțină un sistem internațional centrat pe ONU și să promoveze o lume multipolară bazată pe globalizarea economică, potrivit agenției de presă de stat Xinhua. El a adăugat că Beijingul speră ca […]
08:20
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch # Rador
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, discută, de la această oră, la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch, despre ultimele măsuri economice pregătite de guvern şi bugetul pe acest an. Ministrul finanţelor spunea, recent, că previziunile în privinţa pieţelor şi agenţiilor de rating sunt foarte bune, iar discuţiile pleacă de la […]
08:10
India şi Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial de referință, anunţă premierul Narendra Modi # Rador
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial de referință care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian, Narendra Modi, în contextul în care cele două părți caută modalităţi de a se proteja în faţa relațiilor imprevizibile cu Statele Unite. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va […]
08:00
SUA desfășoară noi unități militare în România, în special echipate cu tancuri Abrams, a declarat șeful Statului Major al Apărării Gheorghiță Vlad, citat de Romania Journal. Potrivit acestuia, noua unitate face parte din prezența de rutină a SUA în România, e dislocată prin rotație și nu reprezintă o creștere a numărului de militari americani din […]
07:40
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – etaj 3, sala 3063 ora 10:00 – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – etaj 5, sala 5001 sau online ora 10:00 – Comisia pentru tineret și sport – etaj 5, sala […]
07:40
Președintele american, Donald Trump, a lăudat Hamas pentru rolul său în localizarea rămășițelor ultimului ostatic israelian deținut în Fâșia Gaza. Trupul lui Ran Gvili a fost restituit familiei sale luni. Liderul american a spus că gruparea militantă a muncit foarte mult, inclusiv împreună cu Israelul, pentru a-l găsi. Următoarea fază a încetării focului intermediată de […]
07:40
Marţi, preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, se va întâlni cu preşedintele celei de-a 51-a Adunări Naţionale, Raia Nazarian, în legătură cu procedura de numire a unui prim-ministru interimar dintre persoanele indicate în Constituţie. Din data de 23 ianuarie, fostul vicepreşedinte al Bulgariei este noul preşedinte al ţării, după ce Curtea Constituţională a decis că mandatul lui […]
