La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Adevarul.ro, 29 ianuarie 2026 05:45
Legea prevede că militarii ies la pensie la 60 de ani, dar în condiții de muncă speciale, vârsta poate ajunge la 48 de ani. Generalul (r) NATO Dorin Toma a explicat că sunt situații când posturi din zona administrativă sunt considerate mai speciale decât cele din teatrele de operații.
Acum 30 minute
05:45
Acum o oră
05:15
Aliați neliniștiți și Fox News: momentul în care Trump a înțeles că situația din Minneapolis îi scapă de sub control # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump este cunoscut pentru modul în care traversează crizele politice: ridică tonul, atacă și refuză să dea înapoi. Evenimentele de la Minneapolis au pus însă la încercare limitele acestei strategii, scrie The New York Times.
Acum 2 ore
04:45
Japonia lucrează la ceea ce ar putea deveni cel mai rapid tren din lume, capabil să atingă viteze de până la 603,5 km/h. Noul tren, cunoscut sub numele de L0 Series, este un tren cu levitație magnetică (maglev) aflat încă în faza de dezvoltare.
04:45
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE” # Adevarul.ro
Mark Rutte i-a avertizat pe europeni că o alianță fără SUA e aproape imposibilă, dar a primit o replică dură din Franța, țara care insistă cel mai mult pentru o autonomie strategică. Expertul în politici de securitate Claudiu Degeratu explică, pentru „Adevărul”, cine are dreptate în acest caz.
04:15
Președintele Nicușor Dan a afirmat recent că numirile de la șefia SRI și SIE ar putea să fie făcute în următoarele săptămâni. În presă sunt vehiculate atât nume din PSD și PNL, cât din afara partidelor. Potrivit informațiilor „Adevărul”, este preferată ultima variantă.
Acum 4 ore
04:00
Deși România e printre marii producători de țiței din UE, benzina și motorina costă aproape ca în restul Europei # Adevarul.ro
România se află într-o situație paradoxală, având în vedere că, deși este al treilea cel mai mare producător de țiței din Uniunea Europeană, după Italia și Danemarca, prețul carburantului la pompă este destul de mare.
03:45
„Colosseumul” din Carpați, premiat de specialiști. Noua față a amfiteatrului din Ulpia Traiana Sarmizegetusa # Adevarul.ro
Redeschis în 2025, după aproape trei ani în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa a căpătat o nouă înfățișare, care nu a fost lipsită de controverse.
03:15
Polonia are cea mai mare armată din UE, dar este suficient pentru a ține piept amenințărilor din partea Rusiei? # Adevarul.ro
Polonia a devenit un model pentru Europa în ceea ce privește consolidarea forțelor armate, însă agresiunea Rusiei în Ucraina a arătat că armatele convenționale nu mai sunt suficiente pe măsură ce amenințările capătă noi forme, se arată într-o analiză WP.
02:45
Unii varsă în chiuvetă colecția scumpă de băuturi a fostului partener. Alții dau drumul intenționat la căldură sau aer condiționat atunci când nu este cazul, doar ca să-l enerveze pe celălalt. Uneori, răzbunarea ia forma unor gesturi mărunte, precum refuzul de a trage apa la toaletă.
02:15
Navigarea prin haosul din sistemul medical: Ar putea o hartă interactivă a spitalelor cu RMN și CT să elimine cozile și incertitudinea? # Adevarul.ro
După o discuție cu ministrul Sănătății, asociațiile de pacienți din România speră că vom ajunge la o variantă mult-așteptată de cei care au nevoie de investigații imagistice și care așteaptă acum cu lunile să le facă gratuit.
Acum 6 ore
01:45
Așteptările românilor de la Acordul UE - India: „De acum, orice vest-european va concura cu indienii” # Adevarul.ro
Acordul istoric încheiat între Uniunea Europeană și India deschide noi perspective comerciale pentru cele două mari puteri economice, însă nu este lipsit de controverse. A stârnit dezbateri aprinse, iar unii români, dar și indieni, îl privesc cu scepticism.
01:15
Transapuseana, drumul montan care face uitate Transfăgărășanul și Transalpina în timpul iernii # Adevarul.ro
Deși Transalpina și Transfăgărășan, cele mai populare șosele alpine din România, rămân închise până la începutul verii, cei care vor să exploreze cu mașina peisajele montane o pot face pe alte câteva șosele aproape la fel de spectaculoase. Una dintre acestea este Transapuseana, construită recent.
01:00
Copilă de 13 ani, abuzată sexual de un bărbat de 20 de ani, într-o comună din Brăila. Agresorul a fost arestat # Adevarul.ro
Polițiștii din Făurei au arestat un tânăr acuzat de viol și agresiune sexuală, după ce ancheta a scos la iveală că, timp de mai multe luni, el a violat şi abuzat o copilă de doar 13 ani.
00:45
Ce se întâmplă când un copil este bătut: efectele negative dovedite științific care nu dispar odată cu vârsta # Adevarul.ro
Bătaia nu este ruptă din rai, spun specialiștii. Din contră lasă traume adânci, pe termen lung. Mulți adulți sunt afectați, fără să realizeze, de corecțiile fizice primite în copilărie de la părinți. Majoritatea abuzatorilor din viața adultă au fost victime ale disciplinării fizice în familie.
00:30
Alertă sanitară în Brăila. Un bărbat de 67 de ani a murit din cauza infecției cu Listeria monocytogenes. Autoritățile anchetează sursa infectării # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică Brăila a confirmat decesul unui bărbat infectat cu Listeria monocytogenes și a deschis o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei posibile de contaminare.
00:15
La 29 ianuarie 1916, Germania a efectuat primul bombardament aerian cu aparate „Zeppelin" asupra Parisului. Tot într-o zi de 29 ianuarie s-au născut Tudor Vornicu, Oana Pellea, Carmen Trandafir și Mălina Olinescu.
Acum 8 ore
00:00
România și Bulgaria primesc peste 103 milioane de euro de la UE pentru proiectul comun CARMEN # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că România și Bulgaria vor beneficia de peste 103 milioane de euro din fonduri europene pentru Proiectul de Interes Comun CARMEN.
28 ianuarie 2026
23:45
Mario Iorgulescu, noi declaraţii şocante în spaţiul public, deşi susţine că mama sa a făcut preinfarct după ce auzit ce a spus pe TikTok # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu a făcut noi declarații controversate în spațiul public, deşi susține că mama sa ar fi suferit un preinfarct după ce l-a auzit vorbind într-un live pe TikTok, alături de Fulgy, fiul Vioricăi de la Clejani.
23:45
Cum va fi protejat programul SAFE de infiltrațiile rusești. Ministrul Economiei: „Nu se va executa niciun contract care duce spre Rusia” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avertizat la Interviurile Adevărul că România trebuie să fie extrem de vigilentă în fața tentativelor de infiltrare ale Federației Ruse în proiectele strategice din industria de apărare, în special în cadrul programului SAFE.
23:15
România a semnat un acord militar cu Germania. Ce prevede cooperarea care ne transformă în „locomotiva efortului european” # Adevarul.ro
Ministrul român al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că România și Germania au semnat, la Berlin, un acord de cooperare în domeniul militar.
23:15
Virusul Nipah: Mortalitate de tip Ebola, dar contagiozitate scăzută. Explicațiile epidemiologului Emilian Popovici despre noua alertă sanitară # Adevarul.ro
Se vorbește tot mai mult despre virusul Nipah, după măsurile luate în Asia pentru a evita răspândirea. Mortalitatea în cazul celor care se infectează este foarte ridicată, asemănătoare cu cea din cazul Ebola, explică medicul epidemiolog Emilian Popovici.
22:30
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu aș acorda permisie” # Adevarul.ro
Evadarea milionarului Abdullah Ataș, care nu s-a mai întors din permisie după ce a fost condamnat pentru uciderea unui polițist, expune breșele critice din sistemul de recompense penitenciare. Fostul judecător Cristian Danileț vorbește despre interzicerea ieșirilor pentru deținuții violenți.
22:15
Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că țara sa nu se va alătura „Consiliului pentru Pace” lansat de preşedintele Donald Trump. Acesta a precizat că așteaptă ca UE să-şi armonizeze poziţia în această problemă.
22:15
„Suflet mic și murdar". CTP dezvăluie reacția lui Crin Antonescu când l-a rugat să-l susțină pe Nicușor Dan. Replica fostului candidat # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a dezvăluit, miercuri, că a fost profund dezamăgit de refuzul lui Crin Antonescu de a-l susține pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda apelurilor directe pe care i le-a adresat.
Acum 12 ore
22:00
Compania turcă Otokar cumpără Automecanica Mediaș. Cele două firme colaborează din 2025 pentru producția de vehicule blindate # Adevarul.ro
Compania turcă Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția acțiunilor Automecanica S.A.
21:30
Un ministru malaezian a sugerat că stresul legat de muncă ar putea determina persoanele să devină homosexuale # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Religioase din Malaezia, Zulkifli Hasan, a declarat recent că stresul legat de muncă ar putea fi unul dintre factorii care determină unele persoane să devină homosexuali.
21:30
Moartea unui afacerist român în Italia, învăluită în mister. Ce au descoperit anchetatorii în apartamentul închiriat # Adevarul.ro
Un antreprenor român de 54 de ani a murit în centrul orașului Milano, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui apartament închiriat. Autoritățile italiene investighează cazul ca pe o posibilă crimă, în baza primelor indicii.
21:30
România trăiește un paradox imobiliar: deși ocupă un loc fruntaș în Europa cu o rată de proprietate de 83%, țara noastră se confruntă cu un fenomen social tot mai accentuat — o generație de tineri care rămân în casa părintească mult după pragul vârstei de 30 de ani.
21:00
Un petrolier care face parte din flota fantomă a Rusiei, imobilizat de autoritățile franceze la Marsilia # Adevarul.ro
Petrolierul „Grinch” se află, începând de miercuri, sub imobilizare administrativă pe termen nedeterminat, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare, a informat Parchetul din Marsilia.
20:45
„Un model de migrație bazat pe drepturile omului”. Spania va acorda drept de rezidență unui număr de 500.000 de imigranți fără acte # Adevarul.ro
Spania a anunțat marți că va acorda statut legal unui număr de 500.000 de migranți fără acte, în cadrul unui plan accelerat privind clarificarea situației imigranților, relatează DW și CNN.
20:45
Pacienții pot face analize decontate oricând, nu doar la începutul lunii: CNAS modifică regulile # Adevarul.ro
CNAS anunță că, începând cu acest an, bolnavii vor putea efectua analize medicale decontate pe toată durata lunii, fără a mai fi limitați de plafoanele lunare ale laboratoarelor private, dar cu reguli mai stricte de prescriere și programare.
20:45
Operațiune mondială împotriva pirateriei audiovizuale. Ancheta „Switch Off” a găsit șase servere în România # Adevarul.ro
Ancheta internațională, numită „Switch Off”, a avut ca scop combaterea criminalității cibernetice și a pirateriei audiovizuale.
20:30
Un pompier din cadrul ISU București-Ilfov a fost arestat 30 de zile pentru violență în familie, miercuri, 28 ianuarie.
20:30
Adrian Minune a sesizat Poliția și a cerut ordin de protecție după ce a fost amenințat: „Când e vorba de copiii mei, vă dați seama” # Adevarul.ro
Cântărețul Adrian Minune anunță că a depus o sesizare la Poliție, după ce el și membrii familiei sale au primit amenințări pe Internet din partea unor persoane necunoscute.
20:15
Pantofii-spion, soluția pentru părinții care vor să-și urmărească copiii pas cu pas, generează controverse # Adevarul.ro
O companie americană a introdus pe piața europeană o gamă de pantofi care permit părinților să le urmărească locația în timp real, pas cu pas. Inovația, deși gândită pentru siguranță, stârnește controverse privind etica supravegherii, dar şi limitele monitorizării minorilor.
20:15
Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, miercuri, despre aderarea Republicii Moldova la UE, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Berlin.
20:00
România, promovată de Charlie Ottley în marile capitale ale lumii: „Există prea multe percepții greșite despre această țară” # Adevarul.ro
România va fi promovată internațional în cadrul unui turneu organizat de producătorul britanic Charlie Ottley, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Seria de evenimente începe joi și va ajunge în mai multe capitale din Asia, America Latină și Europa
20:00
Medicul Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și de practicarea ilegală a profesiei de psihoterapeut a fost dus în cătușe miercuri, 28 ianuarie, la audieri, la Secția 1 de Poliție a Capitalei.
19:45
Economistul-șef al BNR demontează discursul PSD: „Grație măsurilor de consolidare fiscală, România a evitat recesiunea” # Adevarul.ro
Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a explicat cum a reușit România să evite incapacitatea de plată, contrazicând astfel discursul PSD că Guvernul ar fi făcut o „scamatorie” care a dus la un deficit bugetar sub ținta asumată în 2025, despre care Lazea spune că a fost o „superperformanță”.
19:30
Stadiul lucrărilor la Prelungirea Ghencea. Când va fi gata nodul Park & ride de la Pasajul Domnești # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis miercuri, 28 ianuarie, că se implică personal pentru deblocarea și accelerarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, după ce a reunit toate instituțiile și companiile implicate și a analizat situația pe fiecare tronson.
19:15
Olguța Vasilescu continuă atacurile la adresa premierului. „Cred că pentru domnul Bolojan e necesar și un desen” # Adevarul.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce l-a acuzat anterior că a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova.
19:15
Schimbarea vremii aduce mereu noi provocări stilistice pentru bărbați. Căutarea echilibrului între confort, funcționalitate și stil te pune adesea pe gânduri atunci când îți pregătești garderoba pentru lunile reci.
19:15
Avocată membră PNL, prinsă în flagrant în timp ce lua mită 60.000 de euro pentru „rezolvarea” unor dosare # Adevarul.ro
Procurorii DNA au surprins în flagrant, miercuri, o avocată, membră a PNL , ar fi promis intervenții în Justiție, în schimbul unor sume de bani. În aceeași operațiune a fost prins și un individ care se prezenta drept „general SIE”.
19:00
Friedrich Merz promite investiţii în domeniul militar: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mai bine” # Adevarul.ro
Friedrich Merz a afirmat, miercuri, la Berlin, că România joacă un rol esențial în apărarea NATO și a anunțat că Germania va investi în industria militară românească și în modernizarea armatei prin programul european SAFE.
18:30
La modul ideal, absolut teoretic, ar trebui să avem și noi un răspuns în raport cu prioritățile strategice românești pe termen mediu și lung dar și al dezvoltărilor estimate la un orizont foarte lung de timp. N-avem, deci nu se pune.
18:30
Ce se ascunde în spatele „Formulei Anchorage”, promovată de Moscova drept cadru pentru un acord de pace # Adevarul.ro
În declarațiile oficiale ale Rusiei privind cea mai recentă rundă de negocieri de pace, la Abu Dhabi, o nouă sintagmă, „Formula Anchorage”, a căpătat un rol proeminent în poziția publică a Moscovei, relatează CNN.
18:30
Au pierdut Statele Unite avantajul în cursa globală a AI? De ce folosesc companiile americane inteligență artificială din China # Adevarul.ro
În fiecare lună, sute de milioane de utilizatori intră pe Pinterest în căutarea celor mai noi tendințe.
18:15
Corupția în apărare, o amenințare la adresa României: avertismentul ministrului Irineu Darău # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a vorbit miercuri la Interviurile Adevărul despre marea corupție, care nu a dispărut din România, iar în domeniul industriei de apărare acest lucru este extrem de grav, însemnând amenințări la securitatea țării.
18:15
Fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea, condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită # Adevarul.ro
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost condamnată definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită, după ce, în 2025, instanţa amânase pronunţarea.
18:00
Scafandrii militari au neutralizat mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului Midia # Adevarul.ro
Scafandrii militari au neutralizat miercuri, 28 ianuarie, mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia.
