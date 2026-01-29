Horoscop 29 ianuarie 2026 – Veți avea dreptate să vă încredeți în intuiția dvs

15:30

Pe măsură ce autoritățile încearcă să dea de urma omului de afaceri care nu s-a mai întors, luni, la Penitenciarul Rahova, după permisia pe care o primise, apar noi informații cu privire la decizia care a făcut posibilă ieșirea acestuia din închisoare, în condițiile în care avea de executat o pedeapsă de peste 22 de […] The post Șeful ANP recunoaște că a aprobat permisia turcului care nu s-a mai întors la Rahova. Burcu spune că e „posibil să fi existat un aviz negativ” first appeared on Ziarul National.