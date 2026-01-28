Ploile din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. Localnicii sunt deznădăjduiți: „Am rămas nenorocit”
National.ro, 28 ianuarie 2026 11:20
Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube semnificative în mai multe zone din țară. În Dolj, pompierii au reușit să salveze la limită un bărbat surprins de o viitură, după ce acesta a încercat să traverseze un râu a cărui apă a crescut brusc. După o perioadă cu ninsori și temperaturi geroase, care au
Ploile din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. Localnicii sunt deznădăjduiți: „Am rămas nenorocit"
Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube semnificative în mai multe zone din țară. În Dolj, pompierii au reușit să salveze la limită un bărbat surprins de o viitură, după ce acesta a încercat să traverseze un râu a cărui apă a crescut brusc. După o perioadă cu ninsori și temperaturi geroase, care au
În ce stare sunt suporterii greci răniți în groaznicul accident din Timiș! Anunțul ministrului Rogobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 28 ianuarie, în ce stare sunt cele trei persoane rănite în urma groaznicului accident din județul Timiș. Conform precizărilor șefului MS, cei trei supraviețuitori ai accidentului de marți din județul Timiș sunt în prezent stabili hemodinamic, sub supraveghere medicală. Din câte s-a aflat, microbuzul implicat în tragedia rutieră
Încă un accident grav, după tragedia din Timiș. Un mort și șase răniți în urma impactului dintre o mașină și o autoutilitară, în Buzău
Încă un accident grav a avut loc pe o șosea din țară, de această dată miercuri dimineață, în județul Buzău. Un om a murit și alte șase persoane au fost rănite, după ce o mașină și o autoutilitară s-au ciocnit, în localitatea Pietroasele. Accidentul a avut loc la o zi după tragedia din Timiș, soldată
BERBEC Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii foarte interesante. Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi
România intră din nou într-un „parteneriat strategic". De data aceasta, prin Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, care se asociază cu gigantul francez Électricité de France pentru relansarea proiectului Tarnița. Oficial, vorbim despre tranziție verde, flexibilitate energetică și viitor. Neoficial, despre încă un proiect de miliarde făcut pe spinarea românilor, în
Disprețul lui Donald Trump față de soldații europeni care au luptat alături de forțele americane timp de 20 de ani în Afganistan, dar „au rămas puțin în spate, în afara liniilor frontului", s-a dovedit a fi picătura care a umplut paharul pentru liderii europeni. Prinsă între amenințarea rusă din est, amenințarea MAGA din vest și
Guvernarea României a ajuns un spectacol de bâlci prost regizat. Ne uităm la miniștri care se ceartă și partide care se șantajează, în timp ce economia țării este stoarsă metodic. Ca de obicei, românii plătesc nota de plată la toată mizeria politică. Criza din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu este despre principii sau viziuni diferite, ci despre
Cartel Alfa: Tăierea la plată a primei zile de concediu medical este neconstituțională
Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a cerut oficial Avocatului Poporului să sesizeze CCR în privința neconstituționalității prevederii care anulează plata primei zile de concediu medical. Cartel Alfa semnalează că măsura Guvernului Bolojan afectează dreptul la măsuri de asigurări sociale și diminuează protecția socială a muncii într-un moment de vulnerabilitate. În plus, prin stimularea prezentării la
Acuzații grave în cazul criminalului evadat: "Ori s-a dat șpagă, ori s-a greșit cu intenție"
Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, acuză faptul că, în cazul turcului criminal de polițiști evadat din permisia oferită de penitenciarul Rahova, nu poate fi vorba decât despre șpagă sau greșeală cu intenție. Acesta arată că trecerea extrem de rapidă de la regimul de maximă siguranță la semideschis este unicat în
Alexandre Pato face un pas surprinzător după retragerea din fotbal. Fostul atacant al lui AC Milan și al naționalei Braziliei este implicat într-un consorțiu interesat de preluarea clubului englez Colchester United formație care evoluează în prezent în League Two al patrulea eșalon din Anglia. Clubul a confirmat oficial că brazilianul în vârstă de 36 de
Joseph Blatter a lansat un apel șocant înaintea Campionatului Mondial din 2026. Fostul președinte FIFA în vârstă de 89 de ani a sugerat că susține boicotarea turneului găzduit de Statele Unite și i-a îndemnat pe fani să evite deplasarea peste ocean invocând grave probleme de securitate. Blatter a sprijinit public declarațiile avocatului elvețian anticorupție Marc
La un an de la lansare, inițiativa lui Donald Trump privind sistemul de apărare antirachetă Golden Dome nu a înregistrat progrese vizibile, fiind blocată de dispute tehnice și îngrijorări legate de componentele spațiale. Ordinul executiv de înființare a Golden Dome, semnat la 27 ianuarie 2025, a stabilit un calendar agresiv pentru punerea în funcțiune a
Ideea principală a "coaliției celor dispuși "este o forță multinațională, condusă de țări europene, care va fi dislocată în Ucraina dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului. Însă garanțiile de securitate pentru Ucraina depind de două situații pe care Europa nu le controlează: sprijinul SUA și acceptul Rusiei. Prețul pentru susținerea
Pe 25 octombrie 2023, în timp ce Israelul se pregătea să-și extindă campania terestră în Gaza, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a prezentat public cele două obiective centrale ale războiului: distrugerea Hamas și returnarea tuturor ostaticilor capturați de palestinieni. Criticii l-au acuzat pe Netanyahu că a sacrificat ostaticii pentru ambițiile militare, apoi că a sacrificat impulsul militar
Unii comentatori susțin că acțiunile lui Donald Trump împotriva Groenlandei, Venezuelei și Iranului ar putea crea tensiuni între Statele Unite și China privind influența în Arctica, America Latină și Orientul Mijlociu. Până în prezent, Beijingul a adoptat în mare măsură o tactică de „așteptare și observare" și s-a concentrat în schimb pe eforturile de a
Realism strategic versus autonomie europeană: mesajul dur al lui Mark Rutte către Europa
Discursul susținut de Mark Rutte în fața Parlamentului European, la 26 ianuarie 2026, a fost unul dintre cele mai ferme și mai lipsite de iluzii luări de poziție ale unui Secretar General al NATO din ultimii ani. Dincolo de formula devenită celebră – „keep on dreaming" /„continuați să visați." – intervenția sa a avut rolul clar de a tempera
Primar PNL: Guvernului Bolojan îi este frică. Greva fiscală a cetățenilor va provoca haos în țară
Un primar PNL dezvăluie că cea mai mare frică a Guvernului este că cetățenii vor refuza să plătească impozitele și taxele locale majorate excesiv, fapt care va duce la falimentul primăriilor și la haos în țară. Acesta este motivul pentru care se tot amână elaborarea Bugetului de stat, guvernanții așteptând să vadă dacă românii chiar
Șeful ANP recunoaște că a aprobat permisia turcului care nu s-a mai întors la Rahova. Burcu spune că e „posibil să fi existat un aviz negativ"
Pe măsură ce autoritățile încearcă să dea de urma omului de afaceri care nu s-a mai întors, luni, la Penitenciarul Rahova, după permisia pe care o primise, apar noi informații cu privire la decizia care a făcut posibilă ieșirea acestuia din închisoare, în condițiile în care avea de executat o pedeapsă de peste 22 de
Un accident deosebit de grav, în urma căruia șase oameni au murit, s-a produs marți, 27 ianuarie, în județul Timiș. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție. UPDATE. Conform celor mai recente informații, trei oameni au fost răniți în urma accidentului de pe E70/DN 6. S-au aflat primele informații de la IPJ
Puterea poporului, prin alegeri libere și respectarea drepturilor, începe să dea rateuri. În numele acestei democrații, în anii Războiului Rece s-au purtat războaie cu pierderi umane imense. Ca să ajungem în 2026 la derapaje care pun sub semnul întrebării valorile și principiile care definesc puterea și exercitarea ei democratică. Pentru că democrația costă, iar banii
1. FCSB în colaps e un adevărat paradis față de România condusă de Bolojan. Gigi Becali a spus "gata, nu mai sunt antrenor!" Dar peste trei zile se va răzgândi (dacă nu s-a răzgândit deja), că e echipa lui. România nu e a lui Bolojan. Din păcate, Bolojan are și adepți în funcții aproape la
VIDEO. Premierul Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor cu PSD: „Nu exclud"/„Ar fi o situație limită"
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 27 ianuarie, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, așadar fără PSD, dar a precizat că un astfel de scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Guvernului și al PNL a ales să menționeze că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme
Dr. Laura Cătană: „Dependențele nu înseamnă lipsă de voință, ci o boală care necesită tratament specializat"
Consumul de droguri este în creștere, afectează tineri cu vârste din ce în ce mai mici, iar alcoolul, jocurile de noroc și dependența de tehnologie sunt probleme la fel de grave, adesea fără a fi recunoscute ca atare. Dependențele tind să devină o amenințare reală pentru sănătatea individuală, pentru familii și pentru societate, în ansamblu,
VIDEO. Stare de urgență în Italia. Ciclonul Harry a făcut prăpăd, provocând pagube uriașe îndeosebi în Sicilia
Ciclonul Harry a cauzat probleme majore în Italia, ca urmare a cantităților
VIDEO. Rutte spune că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite. Prima reacție a Franței după declarațiile șefului NATO # National.ro
Un avertisment pe care l-a lansat Mark Rutte, în prima zi a acestei săptămâni, în Parlamentul European (PE), a generat o primă reacție din partea șefului diplomației franceze. Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European, relatează AFP. „Și […] The post VIDEO. Rutte spune că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite. Prima reacție a Franței după declarațiile șefului NATO first appeared on Ziarul National.
Grindeanu pune piciorul în prag: „Este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliții” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că nu va accepta ca Guvernul să își asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administrația și pe cel privind relansarea economică. Potrivit spuselor liderului social-democrat, în coaliție s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri. PSD se opune decuplării celor două pachete de măsuri „Noi […] The post Grindeanu pune piciorul în prag: „Este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliții” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Un vortex polar se îndreaptă spre România. Un nou val de ger ar putea lovi puternic în februarie # National.ro
După câteva zile în care vremea s-a mai ameliorat sub aspect termic, în România, după valul prelungit de ger, s-ar putea ca iarna să-și mai arate colții, în februarie. Meteorologii monitorizează o modificare semnificativă a circulației aerului la nivel european, care ar putea face ca în luna februarie vremea să fie neobișnuit de rece. Valul […] The post Un vortex polar se îndreaptă spre România. Un nou val de ger ar putea lovi puternic în februarie first appeared on Ziarul National.
BERBEC Abordați proiectele pe care le-ați lăsat să alunece și direcționați-vă energia considerabilă către noi eforturi sau pentru a reînvia lucrările în curs. În timpul acestui ciclu, preferi să faci lucrurile pe cont propriu, să fii primul, să fii pionier și să preiei conducerea – și acesta este un moment excelent pentru a face acest […] The post Horoscop 27 ianuarie 2026 – Ești deosebit de protector față de tine și de ceilalți first appeared on Ziarul National.
Bolojan, liberal doar în discurs: Premierul care stoarce comunitățile și se preface că nu vede # National.ro
Dacă ar exista un manual de ipocrizie politică, Ilie Bolojan ar fi studiu de caz. În 2017, din postura de primar la Oradea, urla că Guvernul „fură banii primăriilor”. Astăzi, cocoțat în fruntea Executivului, face exact asta: ține administrațiile locale în ceață, le sugrumă financiar și le cere să se conformeze. Nicio claritate, nicio asumare. […] The post Bolojan, liberal doar în discurs: Premierul care stoarce comunitățile și se preface că nu vede first appeared on Ziarul National.
În Berlinul de Vest, soldații americani garantau securitatea și capitalismul. Pentru germanii care au crescut în Estul comunist, produsele americane erau cele mai râvnite. Anti-americanismul a fost mult timp la modă în Franța și în alte țări, dar în Germania, chiar și atunci când oamenii au protestat împotriva războiului din Irak al lui George W. […] The post Germania se desparte de America? Greu de crezut first appeared on Ziarul National.
Strategia Națională de Apărare a SUA (NDS 2026) reflectă o schimbare mai amplă în ordinea mondială, de la starea de relativă stabilitate la una de competiție prelungită pentru putere În timp ce documentele anterioare puneau accentul pe descurajare ca mijloc de evitare a conflictelor, NDS 2026 demonstrează că Statele Unite se pregătesc serios pentru posibilitatea […] The post Strategia de apărare a SUA în noua ordine mondială first appeared on Ziarul National.
Unul dintre cele mai profitabile duopoluri din istoria afacerilor, format din Apple cu iPhone, și Google cu sistemul de operare Android, a ajuns să domine modul în care consumatorii interacționează cu lumea digitală. Apple va utiliza modelele Gemini ale Google pentru a alimenta un asistent vocal Siri îmbunătățit, alături de alte funcții noi. Dar concurenții […] The post Va supraviețui smartphone-ul erei inteligenței artificiale? first appeared on Ziarul National.
Când apare la televizor, Ciprian Ciucu ne vorbește despre „reforme istorice”, „instituții desființate” și „curaj politic”, dar evită exact întrebările care ard: cine a distrus Bucureștiul, unde s-au scurs banii și de ce nimeni nu plătește? Sub o mască de reformator neînfricat, proaspătul primar general pare mai preocupat să-și construiască un nou profil de viitor […] The post Ventrilocul Ciucu – ziua primar, seara candidat first appeared on Ziarul National.
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atrage atenția că Guvernul intenționează să privatizeze serviciile din administrație, pe modelul externalizării colectării creanțelor bugetare. Disponibilizările de personal anunțate sunt primul pas în acest sens, astfel că, în câteva luni, instituțiile publice nu vor mai avea oameni să asigure serviciile esențiale și se vor face contracte cu […] The post FNSA avertizează. Guvernul vrea să privatizeze serviciile din administrație first appeared on Ziarul National.
Barcelona a trăit un moment jenant în victoria cu 3-0 împotriva lui Oviedo din La Liga. Nu pe teren unde scorul a fost convingător ci în afara lui acolo unde noul Camp Nou a oferit imagini greu de explicat pentru un stadion renovat cu aproximativ un miliard și jumătate de euro. Ploaia torențială a transformat […] The post Inundație ca la țară, pe proaspătul “Camp Nou” de un miliard jumătate! first appeared on Ziarul National.
Robert Moreno se află în centrul unui scandal neobișnuit în Rusia. Fostul selecționer interimar al Spaniei a fost demis de FC Sochi în septembrie 2025, după un start dezastruos de sezon, iar acum apar dezvăluiri surprinzătoare despre modul în care ar fi condus echipa. Andrei Orlov, fost director al clubului, susține că Moreno apela constant […] The post Antrenor acuzat că își conducea echipa cu ChatGPT first appeared on Ziarul National.
Cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată o prăbușire totală a economiei, începând cu luna noiembrie 2025. Practic, toată industria s-a dus în cap, la fel și sectorul construcțiilor. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la capitolul comenzi noi în industrie, care s-au redus cu 12,6% față de luna precedentă. Cifra de afaceri […] The post Dezastru total. Măsurile lui Bolojan au dus economia în cap first appeared on Ziarul National.
Ponderea dolarului american în rezervele valutare globale a scăzut semnificativ, ajungând la un minim istoric de 57% în 2025. Totuși, cota euro în totalul rezervelor deținute de băncile centrale din lume reprezintă doar 20%. Yuanul chinezesc rămâne un jucător aproape nesemnificativ, ponderea sa atingând un vârf de 3% în 2021 și scăzând de atunci sub […] The post Accelerarea de-dolarizării va crea noi monede de rezervă first appeared on Ziarul National.
Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează # National.ro
Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil – în vârstă de 15 ani – ar fi fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde s-ar afla în prezent. Evacuat […] The post Noi amănunte în cazul care a zguduit o țară întreagă! Minorul de 13 ani suspect în crima înfiorătoare din Cenei, internat într-un centru de protecție. Ce urmează first appeared on Ziarul National.
Trăim într-o perioadă în care siguranța este invocată constant. Ne dorim stabilitate emoțională, predictibilitate, control asupra rezultatelor și reducerea riscurilor. Cu toate acestea, paradoxal, nivelul de anxietate și tensiune psihologică este în creștere. Din perspectivă neuropsihologică, această discrepanță poate fi explicată printr-un mecanism subtil: creierul modern ajunge să confunde siguranța cu hipercontrolul. Siguranța, din punct […] The post De ce creierul modern confundă siguranța cu hipercontrolul first appeared on Ziarul National.
Miruță reînvie ideea ”mormanului de fiare vechi”. Industria de apărare nu primește bani din SAFE # National.ro
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, continuă politica de la Economie, ponegrind industria de apărare a României, pe care o consideră un fel de ”morman de fiare vechi”. Acesta a arătat că în societățile din acest sector cresc copaci la propriu și că nu ar avea capacitatea de a angrena comenzi noi. De cealaltă parte, […] The post Miruță reînvie ideea ”mormanului de fiare vechi”. Industria de apărare nu primește bani din SAFE first appeared on Ziarul National.
Aurul a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5.000 de dolari, profitând de statutul său de valoare refugiu în contextul incertitudinilor geopolitice, comerciale și monetare generate de președinția lui Donald Trump. Prețul metalului galben, stimulat de slăbirea dolarului, crește continuu de doi ani: uncia valora puțin peste 2.000 de dolari în ianuarie 2024. […] The post Un cocktail exploziv: aur și Trump first appeared on Ziarul National.
Când diplomații din SUA, Ucraina și Rusia s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru negocieri de pace, europenii nici măcar nu au fost invitați să aștepte în anticameră. UE a dat dovadă de un dezinteres total față de diplomația dură. Dacă ar fi dorit cu adevărat să fie un actor strategic în timpul războiului dintre Rusia […] The post UE trebuie să discute cu Rusia first appeared on Ziarul National.
1. România nu atacă pe nimeni, nu se poate apăra, dar taie bani de la Sănătate și Educație ca să se înarmeze. Asta înseamnă că n-are busolă. Dar îl are pe domnul Miruță la Ministerul Apărării. Demnul urmaș al lui Moșteanu a spus că Nicolae Ceaușescu a fost patriot, în felul lui. Pentru afirmația asta […] The post Noi am luat șutul în fund. Pasul înainte îl vor face alții first appeared on Ziarul National.
Omul de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, evadat din închisoare. Autoritățile îl caută # National.ro
Un cetăţean turc încarcerat la Penitenciarul Rahova nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie. E considerat evadat. Poliţia informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verficări pentru localizarea acestuia. Cetățeanul […] The post Omul de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, evadat din închisoare. Autoritățile îl caută first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Furtună de zăpadă în SUA. 10 morți, peste un milion de locuințe fără curent, foarte multe avioane blocate la sol # National.ro
Vreme deosebit de rece, ninsori și zăpadă, dar și depuneri de gheață. Cu asta se confruntă locuitorii din Statele Unite, din cauza unei furtuni deosebit de puternice de iarnă, care a lovit la finalul săptămânii trecute și continuă să aibă urmări. Din păcate, vremea rea a făcut și victime. Meteorologii anunță că și luni sunt […] The post VIDEO. Furtună de zăpadă în SUA. 10 morți, peste un milion de locuințe fără curent, foarte multe avioane blocate la sol first appeared on Ziarul National.
