ITM Covasna: amenzi de 53.000 de lei în HoReCa
Covasna Media, 29 ianuarie 2026 07:00
ITM Covasna: amenzi de 53.000 de lei în HoReCa
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 30 minute
07:00
Cum arată primele două luni la bazinul de înot din Întorsura Buzăului. Merg oamenii la înot sau nu? # Covasna Media
Cum arată primele două luni la bazinul de înot din Întorsura Buzăului. Merg oamenii la înot sau nu?
07:00
ITM Covasna: amenzi de 53.000 de lei în HoReCa
Acum o oră
06:40
Horoscop joi, 29 ianuarie 2026
Acum 12 ore
18:30
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului a finalizat harta turistică digitală a judeţului # Covasna Media
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului a finalizat harta turistică digitală a judeţului
Acum 24 ore
18:20
Primăria staţiunii Covasna va acorda facilităţi fiscale persoanelor cu dizabilităţi, ca urmare... # Covasna Media
Primăria staţiunii Covasna va acorda facilităţi fiscale persoanelor cu dizabilităţi, ca urmare...
13:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu energie electrică # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu energie electrică
10:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
09:40
IPJ Covasna: Bărbat de 38 de ani, reținut pentru conținut ilegal cu minori
Ieri
07:00
Cum au stat primăriile și Consiliul Județean Covasna la capitolul legalitate în 2025 # Covasna Media
Cum au stat primăriile și Consiliul Județean Covasna la capitolul legalitate în 2025
07:00
Când se deschide Lidl la Întorsura Buzăului
07:00
Conducerea SJU Sfântu Gheorghe cere evitarea vizitelor în grup în rândul pacienților internați # Covasna Media
Conducerea SJU Sfântu Gheorghe cere evitarea vizitelor în grup în rândul pacienților internați
06:50
Avocatul Poporului ajunge în județul Covasna pe 2 februarie
06:40
Horoscop miercuri, 28 ianuarie 2026
27 ianuarie 2026
18:30
Prefectura a transmis Ministerului Mediului solicitarea privind realizarea studiului de fezabilitate... # Covasna Media
Prefectura a transmis Ministerului Mediului solicitarea privind realizarea studiului de fezabilitate...
18:10
Primăria Sfântu Gheorghe supune dezbaterii publice hotărârea privind modificarea impozitelor... # Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe supune dezbaterii publice hotărârea privind modificarea impozitelor...
16:40
Care au fost cele mai populare nume alese pentru nou-născuți în Sfântu Gheorghe în 2025 # Covasna Media
Care au fost cele mai populare nume alese pentru nou-născuți în Sfântu Gheorghe în 2025
16:00
Ziua internațională pentru nonviolența în școală – activități de prevenire desfășurate... # Covasna Media
Ziua internațională pentru nonviolența în școală – activități de prevenire desfășurate...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Câinii de la adăpost, captivi între ger și lipsa adopțiilor. Urban Locato scoate câinii la târg în Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Câinii de la adăpost, captivi între ger și lipsa adopțiilor. Urban Locato scoate câinii la târg în Sfântu Gheorghe
07:00
Aeroportul Internațional Brașov anunță suplimentarea zborurilor: Budapesta devine destinație zilnică # Covasna Media
Aeroportul Internațional Brașov anunță suplimentarea zborurilor: Budapesta devine destinație zilnică
26 ianuarie 2026
20:30
Protest la Târgu Secuiesc faţă de majorarea impozitelor şi taxelor locale
18:40
Bazinul de înot din Târgu Secuiesc ar putea fi finalizat în luna mai
15:50
Șoferii din județul Covasna, în atenția poliției: acțiuni ROADPOL – SPEED până la 1... # Covasna Media
Șoferii din județul Covasna, în atenția poliției: acțiuni ROADPOL – SPEED până la 1...
14:40
Intervenție pirotehnică în zona Sugaș Băi, printre cele 56 de misiuni gestionate de pompierii... # Covasna Media
Intervenție pirotehnică în zona Sugaș Băi, printre cele 56 de misiuni gestionate de pompierii...
14:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:40
Deținut condamnat pentru omor, dat în urmărire după ce nu s-a întors din permisie
13:10
Start de sezon reușit pentru CSM Sfântu Gheorghe în Ungaria
13:00
Ce se ascunde în spatele expoziției „Ctrl+Alt+Del”
07:00
Știrile din județ, acum direct pe telefonul tău! CovasnaMedia.ro lansează canalul oficial de WhatsApp # Covasna Media
Știrile din județ, acum direct pe telefonul tău! CovasnaMedia.ro lansează canalul oficial de WhatsApp
07:00
Prefectul Ráduly István: „Județul Covasna este un exemplu viu al faptului că diversitatea este o forță” # Covasna Media
Prefectul Ráduly István: „Județul Covasna este un exemplu viu al faptului că diversitatea este o forță”
07:00
Campionii zăpezii: schiorii covăsneni au dominat podiumul la Cupa GERAR 2026
06:40
Horoscop luni, 26 ianuarie 2026
25 ianuarie 2026
13:50
Cod galben de precipitații în 18 județe, de luni până marți dimineața
24 ianuarie 2026
16:50
Ce se întâmplă, de fapt, cu taxele și impozitele în Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop de weekend: 24-25 ianuarie 2026
23 ianuarie 2026
22:00
O nouă pierdere dureroasă pentru învățământul din Zona Buzaielor. Învățătoarea Maria Moț... # Covasna Media
O nouă pierdere dureroasă pentru învățământul din Zona Buzaielor. Învățătoarea Maria Moț...
18:00
Noul spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe, în curs de autorizare; ar putea fi deschis peste o... # Covasna Media
Noul spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe, în curs de autorizare; ar putea fi deschis peste o...
14:40
Unirea se sărbătorește prin sport și istorie la Întorsura Buzăului
14:10
Recital de pian și vioară, la Centrul de Cultură Arcuș, pentru a marca Ziua Unirii
13:50
ISU Covasna: Gheața poate fi înșelătoare. Evitați suprafețele înghețate!
13:40
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în Sfântu Gheorghe pe 24 ianuarie pentru Ziua Unirii # Covasna Media
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în Sfântu Gheorghe pe 24 ianuarie pentru Ziua Unirii
13:30
ANUNȚ DE IMPLEMENTARE PROIECT Regiunea Centru
13:20
Întorsura Buzăului: bărbat arestat preventiv pentru „răzbunare pentru ajutorul dat... # Covasna Media
Întorsura Buzăului: bărbat arestat preventiv pentru „răzbunare pentru ajutorul dat...
11:10
Prezență constantă a polițiștilor în școli, pentru siguranța elevilor și a cadrelor... # Covasna Media
Prezență constantă a polițiștilor în școli, pentru siguranța elevilor și a cadrelor...
10:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
10:20
S-au deschis înscrierile pentru participarea publicului la gala Best of Sepsi
07:00
Piața imobiliară din județul Covasna în 2025: mai puține tranzacții, prețuri stabile # Covasna Media
Piața imobiliară din județul Covasna în 2025: mai puține tranzacții, prețuri stabile
07:00
O săptămână mai calmă, cu filme și teatru
06:50
Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ... # Covasna Media
Episcopul Covasnei și Harghitei, mesaj de susținere pentru un fost episcop condamnat definitiv ...
06:40
Horoscop vineri, 23 ianuarie 2026
22 ianuarie 2026
17:10
Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor manifestate de... # Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe revine asupra impozitelor în urma nemulţumirilor manifestate de...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.