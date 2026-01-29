Capitalismul versus teama de mașini: Cassidy vs Hazlitt
În 2025, John Cassidy publică Capitalism and Its Critics. A History: From the Industrial Revolution to AI. Cartea lui construiește o istorie a capitalismului văzută prin ochii criticilor: de la luddiți la Marx, Keynes, mișcări feministe și postcoloniale, până la curente moderne preocupate de schimbările climatice și inteligența artificială. Cassidy arată capitalismul ca fiind un sistem aflat mereu în tensiune cu societatea și tratează criticii nu ca opozanți de conjunctură, ci ca repere necesare pentru a înțelege evoluția sistemului.
