Capitalismul versus teama de mașini: Cassidy vs Hazlitt

Sindicatele au ajuns la un consens, în privința acțiunilor care urmează, dacă astăzi se votează în Guvern tăierea cu 10% a veniturilor medicilor, asistenților medicali și a personalului auxiliar. Chiar dacă Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, le-a dat asigurări că îi susține și a cerut Executivului să renunțe la tăierile din sistemul medical, sindicaliștii nu au certitudinea că se va putea face acest lucru, pentru că în sistem sunt peste 250.000 de angajați și Guvernul nu prea mai are de unde să facă tăieri. Federația Sanitas se pregătește de grevă generală, pentru care are deja consens din partea membrilor. Din federație fac parte și asistenții sociali, unde problemele sunt mai grave, salariile acestora fiind la jumătate față de cele din sistemul medical, iar o nouă pierdere de bani îi va afecta foarte mult.