Trezoreria SUA neagă orice intervenţie pe piaţa valutară, în contextul slăbirii dolarului

Consumatorii care vor accepta oferte mari vor plăti inutil şi cei care aleg să nu îşi schimbe furnizorii rămân captivi, a afirmat George Niculescu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), la Digi24, referitor la reliberalizarea pieţei de gaze naturale începînd cu 1 aprilie 2026. Şeful ANRE a precizat că în comparatorul oficial există deja oferte sub preţul plafonat impus de stat, inclusiv tarife de 0,30 lei/kWh (kilowatt-oră), mai mici decât pragul de 0,31 lei stabilit prin ordonanţă. Cu toate acestea, pe piaţă au apărut şi oferte care urcă până la 0,41-0,42 lei/kWh, adică scumpiri între 4% şi 32% faţă de nivelurile de la începutul anului. Pentru George Niculescu, aceste tarife nu sunt doar nejustificate, ci pur şi simplu neserioase.