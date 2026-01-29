Trezoreria SUA neagă orice intervenţie pe piaţa valutară, în contextul slăbirii dolarului
Bursa, 29 ianuarie 2026 07:20
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a negat categoric informaţiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piaţa valutară, în contextul slăbirii dolarului şi al speculaţiilor legate de o posibilă intervenţie pentru susţinerea yenului japonez.
Acum 5 minute
07:40
Preşedinta interimară a Venezuelei avertizează opoziţia: and #8222;Să rămână la Washington and #8221; # Bursa
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a transmis un avertisment dur opoziţiei pe care o acuză de and #8222;extremism and #8221;, îndemnându-i pe liderii acesteia and #8222;să rămână la Washington and #8221;, într-o aluzie directă, dar fără a o numi, la Maria Corina Machado, lider al opoziţiei şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace.
Acum 15 minute
07:30
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată să pronunţe joi o decizie în dosarul deschis de peste 100 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care au cerut suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, măsuri aprobate la finalul anului trecut în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan.
Acum 30 minute
07:20
Iran: Franţa susţine includerea Gardienilor Revoluţiei pe lista europeană a and #8222;organizaţiilor teroriste and #8221; # Bursa
Franţa a anunţat miercuri că sprijină includerea Gardienilor Revoluţiei din Iran pe lista europeană a and #8222;organizaţiilor teroriste and #8221;, potrivit Le Figaro.
07:20
07:20
Amazon a anunţat miercuri că va elimina aproximativ 16.000 de posturi corporative, marcând al doilea val major de concedieri după cele 14.000 de tăieri operate în octombrie anul trecut, potrivit CNBC.
Acum o oră
07:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că este and #8222;dezamăgit and #8221; de decizia Uniunii Europene de a încheia un acord comercial major cu India, potrivit Reuters.
07:10
Activele de refugiu au început anul 2026 în forţă, iar francul elveţian s-a apreciat puternic, atingând niveluri nemaivăzute de peste un deceniu. Însă pentru autorităţile din Elveţia, această evoluţie este motiv de îngrijorare, transmite CNBC.
07:00
Echipa italiană Inter Milano, condusă de antrenorul român Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea germană Borussia Dortmund, în ultima etapă din grupa Ligii Campionilor.
07:00
Bursele europene au închis miercuri în teritoriu negativ, investitorii analizând o serie de raportări financiare cheie. Indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,7%, toate marile pieţe fiind pe roşu, sectoarele având evoluţii mixte, transmite CNBC.
06:50
Fostul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury, va reveni în ring în aprilie, în ţara sa natală, Marea Britanie. El îl va înfrunta pe rusul Arslanbek Makhmudov.
06:50
Echipa Corona Braşov a ratat miercuri, pe teren propriu, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a pierdut cu formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 0-3, şi în manşa retur din optimile CEV Cup.
06:50
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, că pentru el ar fi fost mai simplu să plece de la gruparea bucureşteană dacă situaţia era bună. 'În această situaţie nu o să părăsesc barca. Nu plec în momente grele and #8221;, a precizat el.
Acum 2 ore
06:40
Danemarca - Islanda şi Germania - Croaţia, în semifinalele Campionatului European de handbal # Bursa
Miercuri s-au încheiat meciurile din grupele principale ale Campionatului European, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor, în care se vor duela Danemarca - Islanda şi Germania - Croaţia.
Acum 8 ore
00:00
Ryanair Holdings plc a raportat venituri peste aşteptări pentru trimestrul al treilea din anul fiscal 2026, susţinute de trafic şi tarife mai ridicate, în timp ce profitabilitatea a fost afectată de o taxă excepţională legată de o amendă din Italia.
00:00
Platforma and #8222;Connect and #8221;, puntea dintre studenţii Politehnicii Bucureşti şi piaţa muncii # Bursa
Studenţii Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti au la dispoziţie o platformă digitală dedicată găsirii stagiilor de practică şi a oportunităţilor de angajare, într-un efort de a consolida legătura dintre mediul academic şi piaţa muncii.
00:00
Observarea Pământului de pe Lună ar putea deveni una dintre cele mai eficiente metode de analiză a climei globale, arată un nou studiu ştiinţific publicat recent.
00:00
Prognoza pentru RomâniaRegimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât în mod obişnuit la această dată, îndeosebi în vest, în sud şi parţial în centru.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,64%.
00:00
Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0960 lei/euro.
00:00
Un total de 13 sportivi ruşi au primit aprobarea de a concura ca sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a confirmat invitaţiile pentru probele de schi alpin şi sanie, relatează agenţia Associated Press.
00:00
250 de camere video, zero răspunsuri: misterul probelor şterse după infernul din Crans-Montana # Bursa
Incendiul din noaptea de Revelion din staţiunea elveţiană Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morţi şi aproximativ o sută de răniţi, riscă să devină nu doar una dintre cele mai grave tragedii recente din Alpi, ci şi un caz-şcoală despre eşec instituţional, dispariţia probelor şi fisurile periculoase din mecanismele de justiţie ale unui stat considerat, până acum, reper al rigoarei şi transparenţei, arată un articol publicat ieri de site-ul german Welt.
00:00
* Unitatea, amplasată în statul american Texas, este aşteptată să fie inaugurată în acest an
00:00
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind raportările companiilor.
00:00
CNBC: Deprecierea dolarului poate continua, transformându-se într-o and #8221;sabie cu două tăişuri and #8221; pentru economia SUA # Bursa
* Nela Richardson, ADP: and #8221;Un dolar mai slab face într-adevăr exporturile americane mai competitive, însă pe plan intern un dolar slab nu se bucură întotdeauna de încrederea pieţelor and #8221;
00:00
Ultimul trimestru al anului 2025 a fost dominat de efortul Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan de a ţine România pe traiectoria deficitului negociat cu Bruxelles-ul şi de a evita derapaje care ar fi putut împinge finanţele publice într-o zonă de risc sistemic.
00:00
* 1 octombrie- Guvernul aprobă rectificarea bugetară.
00:00
* Titlurile Cris-Tim, în creştere după debutul la bursă* Finanţele au atras cinci miliarde lei prin cele trei ediţii de titluri de stat Fidelis derulate în ultimul trimestru din 2025
00:00
Consumatorii care vor accepta oferte mari vor plăti inutil şi cei care aleg să nu îşi schimbe furnizorii rămân captivi, a afirmat George Niculescu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), la Digi24, referitor la reliberalizarea pieţei de gaze naturale începînd cu 1 aprilie 2026. Şeful ANRE a precizat că în comparatorul oficial există deja oferte sub preţul plafonat impus de stat, inclusiv tarife de 0,30 lei/kWh (kilowatt-oră), mai mici decât pragul de 0,31 lei stabilit prin ordonanţă. Cu toate acestea, pe piaţă au apărut şi oferte care urcă până la 0,41-0,42 lei/kWh, adică scumpiri între 4% şi 32% faţă de nivelurile de la începutul anului. Pentru George Niculescu, aceste tarife nu sunt doar nejustificate, ci pur şi simplu neserioase.
Acum 12 ore
22:00
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, în condiţiile în care invazia Moscovei nu dă semne de încetinire
22:00
Fostul lider USR, Elena Lasconi, primar al oraşului Câmpulung Muscel, a demisionat de la conducerea filialei locale a partidului, declarând că timpul nu îi mai permite să mai ocupe şi această funcţie.
21:30
Cel puţin doi agenţi federali implicaţi în împuşcarea mortală a americanului Alex Pretti sâmbătă, la Minneapolis, au fost plasaţi în concediu administrativ, potrivit relatărilor din presa americană.
21:20
Ucraina a cerut UE să acţioneze and #8222;fizic and #8221; împotriva petrolierelor din flota fantomă a Rusiei # Bursa
Ucraina a cerut Uniunii Europene and #8222;să nu se teamă and #8221; şi să acţioneze and #8222;fizic and #8221; împotriva aşa-numitei and #8222;flote fantomă and #8221; utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, potrivit AFP.
21:00
Compania turcă Otokar îşi consolidează prezenţa pe piaţa românească de apărare prin semnarea unui memorandum de înţelegere (MoU) pentru achiziţionarea a 96,77% din capitalul social al Automecanica, producător român cu tradiţie în industria de apărare, potrivit Techrider.
20:50
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât va beneficia de susţinerea PNL. El a subliniat totodată importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, esenţială pentru promovarea programelor de investiţii şi reducerea cheltuielilor publice.
20:40
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, în cadrul conferinţei comune cu premierul Ilie Bolojan, că, din întâlnirile sale cu preşedintele Trump, nu a avut niciun motiv să se îndoiască de sănătatea acestuia. Merz a precizat că preşedintele SUA va împlini în iulie 80 de ani, dar consideră că starea sa de sănătate este bună şi că poate să-şi exercite în continuare funcţia.
20:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Statele Unite urmăresc and #8222;cu interes and #8221; reorganizarea ierarhiei militare din China după demiterea zgomotoasă a celui mai puternic general al acestei ţări, potrivit AFP.
20:10
Camera Deputaţilor va concesiona din nou unei firme private bufetul din Palatul Parlamentului # Bursa
Camera Deputaţilor vrea să concesioneze serviciile de alimentaţie de tip bufet-cafenea de la nivelul P1, al Palatului Parlamentului pe următorii 2 ani, după ce anterior fusese închis în urma unui control ANPC, potrivit G4Media. Valorea estimată a contractului este estimată la circa 1,8 milioane de lei, fără TVA, conform unui anunţ publicat pe platforma de licitaţii publice SEAP, a relatat sursa menţionată.
20:00
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, după o întâlnire cu primarul Capitalei şi cu primarii de sector, că se caută soluţii pentru ca Bucureştiul să primească fondurile necesare dezvoltării.
19:50
Diana Tuşa, vicepreşedinte al PSD, a declarat miercuri că regimul de răspundere penală a minorilor nu poate fi modificat and #8222;sub imperiul emoţiei and #8221; şi fără a analiza întreaga situaţie a cazului.
19:10
Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat miercuri într and #8209;o audiere în Congres că întrevede o prezenţă diplomatică permanentă a Statelor Unite în Venezuela and #8222;într and #8209;un viitor apropiat and #8221;, pe fondul evoluţiilor din această ţară după capturarea lui Nicolas Maduro.
19:00
Contestaţie la contractul finanţat prin SAFE pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii, respinsă de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor # Bursa
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins, pe fond, o contestaţie depusă în data de 13 ianuarie 2026 la documentaţia de atribuire pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, obiectiv finanţat prin Programul SAFE, potrivit Agerpres.
18:50
Parlamentul Serbiei a aprobat miercuri un pachet de reforme în sistemul judiciar, reforme criticate de o parte a acestui sistem, de opoziţie şi de activişti ai societăţii civile care acuză limitarea independenţei justiţiei, potrivit EFE.
Acum 24 ore
18:40
Premierul Ilie Bolojan a depus, miercuri după-amiază, o coroană de flori la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Germania.
17:50
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins miercuri recursul în casaţie al fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, după mai multe amânări. Pintea fusese condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, Pintea ar fi pretins şi primit 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii amânaseră anterior pronunţarea de cinci ori
17:40
Autorităţile chineze au aprobat importul primului lot de cipuri de inteligenţă artificială Nvidia H200, într-o decizie care indică o schimbare semnificativă de atitudine a Beijingului faţă de utilizarea tehnologiilor avansate dezvoltate în Statele Unite, potrivit Reuters.
17:30
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE)
17:10
Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de zece miliarde de euro în 2026 # Bursa
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 miliarde lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 miliarde euro, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.
16:40
Spre deosebire de rundele anterioare de contacte între Rusia şi Ucraina, după care ambele părţi s-au acuzat reciproc de lipsa voinţei de a ajunge la o înţelegere, în urma recentelor contacte din Emiratele Arabe Unite (EAU) mediate de SUA cele două ţări aflate în război au remarcat fiecare o schimbare pozitivă a tonului şi conţinutului discuţiilor menite să conducă în final la un acord de pace, deşi ambele avertizează că există încă obstacole, în special chestiunea teritorială, potrivit EFE.
16:40
Premierul Ilie Bolojan a fost primit miercuri de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Sediul Cancelariei Federale din Berlin, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în ţară. Şeful Executivului a fost întâmpinat cu onoruri militare, iar după întrevedere, cei doi oficiali vor susţine o conferinţă de presă comună.
16:30
Trump avertizează Iranul să finalizeze acordul nuclear sau atacul următor va fi and #8222;mult mai grav and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat miercuri Iranul să se aşeze la masa negocierilor şi să încheie un acord privind armele nucleare, altfel următorul atac al SUA va fi mult mai grav.
