Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta

17:50

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins miercuri recursul în casaţie al fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, după mai multe amânări. Pintea fusese condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, Pintea ar fi pretins şi primit 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii amânaseră anterior pronunţarea de cinci ori