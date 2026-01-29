Sorin Dinu: Economia românească este în scădere. Deficitul bugetar excesiv a avut un impact major

Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 07:20

Analistul economic Sorin Dinu spune într-o discuție cu Newsweek România că economia românească este ...

Acum 5 minute
07:40
Plantele Feng Shui care aduc noroc în casă. Fiecare cameră trebuie să aibă o plantă diferită. Cum le așezi? Newsweek.ro
Plantele Feng Shui aduc energie pozitivă și noroc în casă. Fiecare cameră poate avea o plantă diferi...
Acum 15 minute
07:30
Cum și când trebuie să speli mașina iarna? Sfaturile specialiștilor pentru a nu strica vopseaua Newsweek.ro
Iarna, pe fondul umezelii și a precipitațiilor, mașinile se murdăresc repede și trebuie spălate des....
Acum 30 minute
07:20
Sorin Dinu: Economia românească este în scădere. Deficitul bugetar excesiv a avut un impact major Newsweek.ro
Analistul economic Sorin Dinu spune într-o discuție cu Newsweek România că economia românească este ...
Acum o oră
07:10
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii, zi cu noroc la bani. Vărsătorii, apreciați Newsweek.ro
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii au o zi cu noroc la bani. Vărsăto...
Acum 2 ore
06:40
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează? Newsweek.ro
Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionari. Casa de Pensii anunță că demarează, chiar cu întârzie...
Acum 12 ore
23:10
Ilie Bolojan: Ne dorim să continuăm dialogul cu fiecare land german, pentru a extinde învăţământul în română Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul îşi doreşte să continue "dialogul cu fiecare land german, ...
23:00
Marco Rubio: Statele Unite ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova și Kiev Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio anunţă că Statele Unite ar putea participa la noile negocier...
22:10
Niscemi, oraşul care stă să se prăvălească. Român din Italia: &#34;Problema asta nu e de acum. Nu le-a păsat&#34; Newsweek.ro
Niscemi este oraşul din Sicilia care stă să se prăvălească. S-a format o falie imensă. Un român din ...
21:40
Turcia vrea o zonă tampon pentru a opri refugiații din Iran. Dacă SUA atacă, regimul de la Teheran va cădea Newsweek.ro
Turcia intenționează să înființeze o zonă tampon pe partea iraniană a frontierei în cazul în care se...
21:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, când inflaţia sare de 5% Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, în situaţia câ...
21:10
Ilie Bolojan: Aderarea la Zona Euro ar putea fi o temă de bază, la alegerile din anul 2028 Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că aderarea la Zona Euro ar putea să fie o temă de bază, la a...
20:50
Bolojan, despre SUA şi NATO: Mark Rutte are dreptate când spune că Europa nu se poate apăra fără SUA Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă despre SUA şi NATO că Mark Rutte are dreptate atunci când spune că Eur...
20:40
Partidul Tisza promovează corporatişti de top de la Shell şi Vodafone în portofoliile din viitorul guvern Newsweek.ro
Partidul maghiar de opoziţie Tisza promovează corporatişti de top, de la companii precum Shell şi Vo...
20:20
Cum să-ți sărbătorești ziua de naștere singur. Poți avea momente de bucurie și fără companie Newsweek.ro
Zilele de naștere nu trebuie să fie legate de petreceri zgomotoase. Chiar și singur, poți transforma...
20:10
Ce se întâmplă în organism atunci când bei prea multă cafea? Cât să consumi pe zi, pentru a evita orice risc Newsweek.ro
Pentru multe persoane, ziua începe cu o ceașcă de cafea, un obicei răspândit mai ales în rândul adul...
19:50
„Sunt fratele premierului”, s-a lăudat Áron Orbán, în negocierile de achiziție a armelor, procurate prin KGB Newsweek.ro
„Sunt fratele premierului”, s-a lăudat Áron Orbán, în negocierile de achiziție a armelor, care fuses...
19:40
Rutte cere aliaților să dea Ucrainei interceptoare pentru sisteme Patriot. Pot doborî rachete rusești Kinzhal Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că anumite țări ale UE dețin stocuri semnificativ...
19:20
De ce apare halena de dimineață? Mirosul neplăcut al respirației indică dacă ai probleme de sănătate Newsweek.ro
Halena de dimineață este o problemă comună, dar adesea neplăcută, care poate spune mai multe despre ...
19:10
Grесіа rеlаnѕеаză рrоіесtul uneia dintre сеlе mаі mаrі lеgăturі ѕubасvаtісе dе trаnѕроrt аl еnеrgіеі еlесtrісе Newsweek.ro
Grесіа rеlаnѕеаză рrоіесtul anterior blосаt, dе соnѕtruіrе а unеіа dіntrе сеlе mаі mаrі lеgăturі ѕub...
19:10
„Revoluția” prețului apei? Primarul Iașului contestă scumpirea serviciilor de apă și canalizare. „Prea târziu” Newsweek.ro
Municipalitatea ieșeană contestă scumpirea serviciilor de apă și canalizare. Prea târziu – au replic...
18:50
Motivul pentru care te enervezi când vorbești la telefon cu părinții. Sunt toxice conversațiile? Newsweek.ro
Te-ai întrebat vreodată de ce uneori te enervezi când vorbești la telefon cu părinții? Nu neapărat p...
Acum 24 ore
18:40
Cum au reușit mii de clienți să câștige câte 3.700 de euro de la bancă, fără proces? Newsweek.ro
Tot mai mulți români aleg să își rezolve conflictele cu băncile prin Centrul de Soluționare Alternat...
18:30
Unde se nasc cei mai mulți copii? Topul prenumelor: Maria, Elena, Ioana, Andrei, Gabriel, Ștefan Newsweek.ro
Iașul revine în statisticile oficiale cu unul dintre cele mai puternice ritmuri demografice din țară...
18:20
Horoscop 28 ianuarie - 1august. Cum afectează zodiile o Super Lună plină care se află în Leu? Newsweek.ro
O Lună Plină incredibil de puternică este aici și afectează fiecare semn zodiacal în mod diferit în ...
18:10
VIDEO România ia 12 elicoptere militare Caracal din Franța. Costă 852.000.000 € prin programul european SAFE Newsweek.ro
H225M este capabil să îndeplinească diverse roluri în misiuni, inclusiv căutare și salvare în luptă,...
18:00
Persoanele fizice cu drepturi de autor nu trebuie să emită factură către anagajator Newsweek.ro
Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor nu trebuie să emită factură către anagajator. Co...
17:50
Charalambous (FCSB) - Fenerbahce e cea mai bună echipă pe care o întâlnim până acum în Europa League Newsweek.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de pr...
17:40
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) Newsweek.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). El ...
17:30
VIDEO Drumarii testează o mașinărie „revoluționară” de „plombat” asfaltul iarna. Merge și la -12 grade Celsius Newsweek.ro
Autostrăzile, șoselele și străzile din România s-au umplut de gropi din cauza gerului și a soluțiilo...
17:20
Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități Newsweek.ro
Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...
17:00
Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici Newsweek.ro
Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Ba...
17:00
Valentin Lazea (BNR) contrazice PSD: reducerea deficitului, superperformanță. România a evitat recesiunea Newsweek.ro
Valentin Lazea, arată cum a reușit România să evite incapacitatea de plată și contrazice discursul P...
16:50
Grindeanu confirmă un sprijin la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Despre ce sume e vorba? Cum se dau banii? Newsweek.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu se pregătește să ajute pensionarii printr-o serie de măsuri socia...
16:30
Ministrul muncii anunță o creștere a sprijinului pentru copiii cu dizabilități. „80 de lei e puțin” Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu diza...
16:20
Politicile lui Trump au „înmuiat” dolarul. Cel mai prost curs din ultimii 4 ani, față de principalele valute Newsweek.ro
Politicile președintelui Donald Trump au „înmuiat” dolarul american în raport cu principalele valute...
16:20
Scădere istorică a indicelui CONFIDEX. Cum ne afectează Newsweek.ro
Indicele CONFIDEX scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare...
16:10
Șase țări își pierd statutul „fără rujeolă”. Boala se extinde tot mai mult în Europa. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă: rujeola revine în multe țări europene – ...
16:00
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente Newsweek.ro
În România sunt nu mai puțin de 840.000 de pensionari care iau pensia minimă. Unii dintre ei aung la...
15:50
Bullying în grădinițele din România: 85% dintre educatori confirmă fenomenul, arată un nou studiu Newsweek.ro
Bullyingul în rândul copiilor de vârstă preșcolară reprezintă o problemă extinsă în România, iar izo...
15:40
Reîncepe producția de camioane DAC în „Orașul lui Stalin”. Primul model, electric, de 18 tone. Costă 150.000 € Newsweek.ro
În cea de-a doua jumătate a anului 2026, reîncepe producția de camioane DAC în „Orașul lui Stalin”. ...
15:30
Câte victime s-au înregistrat la revoltele din Iran. Teheranul spune 3.000, dar medici locali susțin 30.000 Newsweek.ro
Câte victime a făcut regimul din Teheran în timpul revoltelor rămâne un mister oarecum. Începând cu ...
15:10
Escrocherie cu vânzări imobiliare. 8 persoane au rămas fărp bani. Apartamentele nu erau de vânzare Newsweek.ro
8 români au rămas fără bani când au încercat să-și cumpere case la prețuri sub cel al pieței. Au fos...
15:10
Alertă în Câmpina: o porțiune din DJ 101R s-a prăbușit complet după o alunecare de teren. Trafic blocat total Newsweek.ro
O porțiune din drumul județean 101R, din cartierul Câmpinița al municipiului Câmpina, s-a prăbușit c...
14:50
Ministrul Justiţiei, despre crima din Cenei: Avem nişte norme în legislaţie, dar nu sunt suficiente Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei a declarat că, în urma crimei în care a fost implicat minorul de 13 ani, din Tim...
14:40
După ani de creștere accelerată, piața imobiliara din Romania intră într-o nouă etapă. Ce prevăd specialiștii? Newsweek.ro
În contextul politico-economic incert, după ani de creștere accelerată, piața imobiliara din Romania...
14:30
ANPC a dat amenzi de 1.500.000 de lei în mediul rural. Produse expirate, mucegăite, găsite la operatori Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de ope...
14:10
Doi bărbaţi din Timiș, prinşi în flagrant când vindeau 4 kg de droguri cu peste 160.000 lei. Au fost reținuți Newsweek.ro
Doi bărbaţi de 31 şi de 46 de ani au fost prinşi în flagrant când încercau să vândă aproximativ 3,3 ...
14:10
Alertă pe litoral. Mină marină descoperită lângă poligonul Midia, la două zile după descoperirea unei drone Newsweek.ro
O mină marină a fost descoperită miercuri dimineață pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midi...
13:50
b1TV. Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Wi-Fi. Ce mobile sunt afectate Newsweek.ro
O nouă actualizare Android, lansată în luna ianuarie 2026, a început să creeze probleme serioase pen...
13:50
Pensiile românilor, mâncate de inflație. Pe hârtie au crescut, dar în realitate oamenii vin cu bani de acasă Newsweek.ro
Randamentul fondurilor de pensii din România a fost pe minus în termeni reali în ultimii cinci ani, ...
