„M-a umilit în fața femeilor”: Motivul pentru care un bărbat a omorât un profesor în tren
Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 09:50
Omkar Shinde, bărbatul de 27 de ani arestat pentru uciderea unui profesor universitar la gara Malad ...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
10:20
O nouă escrocherie extremă. Metodele suprarealiste folosite de hackeri pentru a vă fura toate informațiile # Newsweek.ro
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnicile de atac, iar unele dintre ele, cum ar fi atacur...
Acum 30 minute
10:00
„Mărul discordiei” în pacea din Ucraina. Marco Rubio: Cedarea Donețkul pentru Putin, principalul obstacol # Newsweek.ro
Disputa teritorială privind Donețkul este principalul blocaj în negocierile de pace dintre Ucraina ș...
10:00
Companie de design interior cu 1.200 de angajați intră în insolvență. Ce se întâmplă în perioada următoare? # Newsweek.ro
O mare companie de design interior a intrat în insolvență. Conducerea spune că motivul principal est...
Acum o oră
09:50
„M-a umilit în fața femeilor”: Motivul pentru care un bărbat a omorât un profesor în tren # Newsweek.ro
Omkar Shinde, bărbatul de 27 de ani arestat pentru uciderea unui profesor universitar la gara Malad ...
09:40
Cursa înarmării în UE. Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană. Cheltuielile militare cresc accelerat # Newsweek.ro
NATO trebuie să devină „mai europeană” pentru a rămâne puternică, susține șefa diplomației UE, Kaja ...
09:30
Imobiliare Casele noi se scumpesc puternic în 2026. Vom da mult mai bani pe mâncare și servicii # Newsweek.ro
Veti proaste pentru cei care vor să își cumpere o casă. În construcții, prețurile sunt așteptate să ...
Acum 2 ore
09:20
Acord strategic România - Germania în apărare. Miruţă: România, o locomotivă al efortului de securitate al UE # Newsweek.ro
România și Germania își consolidează cooperarea în domeniul apărării. Ministrul Radu Miruţă a semnat...
09:10
SUA monitorizează schimbările din armata chineză, spune Marco Rubio. Ce urmează pentru Groenlanda # Newsweek.ro
Statele Unite urmăresc cu atenție reorganizarea conducerii militare din China, pe fondul epurărilor ...
09:00
Incendiu într-un tren cu 200 de pasageri, în apropiere de Vaslui. Flăcările au fost stinse de angajații CFR # Newsweek.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într...
08:50
O nouă planetă potenţial locuibilă a fost descoperită la 146 de ani-lumină distanţă de Pământ # Newsweek.ro
Astronomii au descoperit o nouă planetă potenţial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumin...
08:40
Război în Ucraina: Atac cu drone Shahed asupra blocurilor de locuințe din Zaporojie, trei civili uciși # Newsweek.ro
Rușii continuă teroarea în sud-estul Ucrainei. Trei civili au fost uciși în regiunea Zaporojie, după...
08:30
Fondurile pentru analize gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii. Vești bune pentru romani # Newsweek.ro
Vești bune pentru milioane de români. Accesul pacienților la analize medicale și investigații imagis...
08:30
Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pentru un somn odihnitor. Ce să nu faci înainte de culcare # Newsweek.ro
Temperatura din dormitor joacă un rol esențial în calitatea somnului pe timp de iarnă. Specialiștii ...
Acum 4 ore
08:10
„Mi-am crescut singură nepoții după ce fiica mea a murit. La 71 ani m-am reangajat” Un sfat: Nu-i răsfățați # Newsweek.ro
Mi-am crescut nepoții după ce fiica și ginerele meu au murit. Abia acum, la 87 de ani, când au ajuns...
08:00
Bolojan l-a invitat pe cancelarul Germania în România. Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelaru...
07:50
Suedia se alătură coaliției Europei pentru descurajare nucleară. Negociază cu Franța și Marea Britanie # Newsweek.ro
Suedia a purtat consultări preliminare cu Franța și Regatul Unit privind o posibilă cooperare în dom...
07:40
Plantele Feng Shui care aduc noroc în casă. Fiecare cameră trebuie să aibă o plantă diferită. Cum le așezi? # Newsweek.ro
Plantele Feng Shui aduc energie pozitivă și noroc în casă. Fiecare cameră poate avea o plantă diferi...
07:30
Cum și când trebuie să speli mașina iarna? Sfaturile specialiștilor pentru a nu strica vopseaua # Newsweek.ro
Iarna, pe fondul umezelii și a precipitațiilor, mașinile se murdăresc repede și trebuie spălate des....
07:20
Sorin Dinu: Economia românească este în scădere. Deficitul bugetar excesiv a avut un impact major # Newsweek.ro
Analistul economic Sorin Dinu spune într-o discuție cu Newsweek România că economia românească este ...
07:10
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii, zi cu noroc la bani. Vărsătorii, apreciați # Newsweek.ro
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii au o zi cu noroc la bani. Vărsăto...
06:40
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează? # Newsweek.ro
Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionari. Casa de Pensii anunță că demarează, chiar cu întârzie...
Acum 12 ore
23:10
Ilie Bolojan: Ne dorim să continuăm dialogul cu fiecare land german, pentru a extinde învăţământul în română # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul îşi doreşte să continue "dialogul cu fiecare land german, ...
23:00
Marco Rubio: Statele Unite ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova și Kiev # Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio anunţă că Statele Unite ar putea participa la noile negocier...
22:10
Niscemi, oraşul care stă să se prăvălească. Român din Italia: "Problema asta nu e de acum. Nu le-a păsat" # Newsweek.ro
Niscemi este oraşul din Sicilia care stă să se prăvălească. S-a format o falie imensă. Un român din ...
21:40
Turcia vrea o zonă tampon pentru a opri refugiații din Iran. Dacă SUA atacă, regimul de la Teheran va cădea # Newsweek.ro
Turcia intenționează să înființeze o zonă tampon pe partea iraniană a frontierei în cazul în care se...
21:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, când inflaţia sare de 5% # Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, în situaţia câ...
Acum 24 ore
21:10
Ilie Bolojan: Aderarea la Zona Euro ar putea fi o temă de bază, la alegerile din anul 2028 # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că aderarea la Zona Euro ar putea să fie o temă de bază, la a...
20:50
Bolojan, despre SUA şi NATO: Mark Rutte are dreptate când spune că Europa nu se poate apăra fără SUA # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă despre SUA şi NATO că Mark Rutte are dreptate atunci când spune că Eur...
20:40
Partidul Tisza promovează corporatişti de top de la Shell şi Vodafone în portofoliile din viitorul guvern # Newsweek.ro
Partidul maghiar de opoziţie Tisza promovează corporatişti de top, de la companii precum Shell şi Vo...
20:20
Cum să-ți sărbătorești ziua de naștere singur. Poți avea momente de bucurie și fără companie # Newsweek.ro
Zilele de naștere nu trebuie să fie legate de petreceri zgomotoase. Chiar și singur, poți transforma...
20:10
Ce se întâmplă în organism atunci când bei prea multă cafea? Cât să consumi pe zi, pentru a evita orice risc # Newsweek.ro
Pentru multe persoane, ziua începe cu o ceașcă de cafea, un obicei răspândit mai ales în rândul adul...
19:50
„Sunt fratele premierului”, s-a lăudat Áron Orbán, în negocierile de achiziție a armelor, procurate prin KGB # Newsweek.ro
„Sunt fratele premierului”, s-a lăudat Áron Orbán, în negocierile de achiziție a armelor, care fuses...
19:40
Rutte cere aliaților să dea Ucrainei interceptoare pentru sisteme Patriot. Pot doborî rachete rusești Kinzhal # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că anumite țări ale UE dețin stocuri semnificativ...
19:20
De ce apare halena de dimineață? Mirosul neplăcut al respirației indică dacă ai probleme de sănătate # Newsweek.ro
Halena de dimineață este o problemă comună, dar adesea neplăcută, care poate spune mai multe despre ...
19:10
Grесіа rеlаnѕеаză рrоіесtul uneia dintre сеlе mаі mаrі lеgăturі ѕubасvаtісе dе trаnѕроrt аl еnеrgіеі еlесtrісе # Newsweek.ro
Grесіа rеlаnѕеаză рrоіесtul anterior blосаt, dе соnѕtruіrе а unеіа dіntrе сеlе mаі mаrі lеgăturі ѕub...
19:10
„Revoluția” prețului apei? Primarul Iașului contestă scumpirea serviciilor de apă și canalizare. „Prea târziu” # Newsweek.ro
Municipalitatea ieșeană contestă scumpirea serviciilor de apă și canalizare. Prea târziu – au replic...
18:50
Motivul pentru care te enervezi când vorbești la telefon cu părinții. Sunt toxice conversațiile? # Newsweek.ro
Te-ai întrebat vreodată de ce uneori te enervezi când vorbești la telefon cu părinții? Nu neapărat p...
18:40
Tot mai mulți români aleg să își rezolve conflictele cu băncile prin Centrul de Soluționare Alternat...
18:30
Unde se nasc cei mai mulți copii? Topul prenumelor: Maria, Elena, Ioana, Andrei, Gabriel, Ștefan # Newsweek.ro
Iașul revine în statisticile oficiale cu unul dintre cele mai puternice ritmuri demografice din țară...
18:20
Horoscop 28 ianuarie - 1august. Cum afectează zodiile o Super Lună plină care se află în Leu? # Newsweek.ro
O Lună Plină incredibil de puternică este aici și afectează fiecare semn zodiacal în mod diferit în ...
18:10
VIDEO România ia 12 elicoptere militare Caracal din Franța. Costă 852.000.000 € prin programul european SAFE # Newsweek.ro
H225M este capabil să îndeplinească diverse roluri în misiuni, inclusiv căutare și salvare în luptă,...
18:00
Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor nu trebuie să emită factură către anagajator. Co...
17:50
Charalambous (FCSB) - Fenerbahce e cea mai bună echipă pe care o întâlnim până acum în Europa League # Newsweek.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de pr...
17:40
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) # Newsweek.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). El ...
17:30
VIDEO Drumarii testează o mașinărie „revoluționară” de „plombat” asfaltul iarna. Merge și la -12 grade Celsius # Newsweek.ro
Autostrăzile, șoselele și străzile din România s-au umplut de gropi din cauza gerului și a soluțiilo...
17:20
Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități # Newsweek.ro
Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...
17:00
Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici # Newsweek.ro
Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Ba...
17:00
Valentin Lazea (BNR) contrazice PSD: reducerea deficitului, superperformanță. România a evitat recesiunea # Newsweek.ro
Valentin Lazea, arată cum a reușit România să evite incapacitatea de plată și contrazice discursul P...
16:50
Grindeanu confirmă un sprijin la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Despre ce sume e vorba? Cum se dau banii? # Newsweek.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu se pregătește să ajute pensionarii printr-o serie de măsuri socia...
16:30
Ministrul muncii anunță o creștere a sprijinului pentru copiii cu dizabilități. „80 de lei e puțin” # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu diza...
