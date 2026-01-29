„M-a umilit în fața femeilor”: Motivul pentru care un bărbat a omorât un profesor în tren

Newsweek.ro, 29 ianuarie 2026 09:50

Omkar Shinde, bărbatul de 27 de ani arestat pentru uciderea unui profesor universitar la gara Malad ...

Acum 10 minute
10:20
O nouă escrocherie extremă. Metodele suprarealiste folosite de hackeri pentru a vă fura toate informațiile Newsweek.ro
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnicile de atac, iar unele dintre ele, cum ar fi atacur...
Acum 30 minute
10:00
„Mărul discordiei” în pacea din Ucraina. Marco Rubio: Cedarea Donețkul pentru Putin, principalul obstacol Newsweek.ro
Disputa teritorială privind Donețkul este principalul blocaj în negocierile de pace dintre Ucraina ș...
10:00
Companie de design interior cu 1.200 de angajați intră în insolvență. Ce se întâmplă în perioada următoare? Newsweek.ro
O mare companie de design interior a intrat în insolvență. Conducerea spune că motivul principal est...
Acum o oră
09:50
„M-a umilit în fața femeilor”: Motivul pentru care un bărbat a omorât un profesor în tren Newsweek.ro
Omkar Shinde, bărbatul de 27 de ani arestat pentru uciderea unui profesor universitar la gara Malad ...
09:40
Cursa înarmării în UE. Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană. Cheltuielile militare cresc accelerat Newsweek.ro
NATO trebuie să devină „mai europeană” pentru a rămâne puternică, susține șefa diplomației UE, Kaja ...
09:30
Imobiliare Casele noi se scumpesc puternic în 2026. Vom da mult mai bani pe mâncare și servicii Newsweek.ro
Veti proaste pentru cei care vor să își cumpere o casă. În construcții, prețurile sunt așteptate să ...
Acum 2 ore
09:20
Acord strategic România - Germania în apărare. Miruţă: România, o locomotivă al efortului de securitate al UE Newsweek.ro
România și Germania își consolidează cooperarea în domeniul apărării. Ministrul Radu Miruţă a semnat...
09:10
SUA monitorizează schimbările din armata chineză, spune Marco Rubio. Ce urmează pentru Groenlanda Newsweek.ro
Statele Unite urmăresc cu atenție reorganizarea conducerii militare din China, pe fondul epurărilor ...
09:00
Incendiu într-un tren cu 200 de pasageri, în apropiere de Vaslui. Flăcările au fost stinse de angajații CFR Newsweek.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într...
08:50
O nouă planetă potenţial locuibilă a fost descoperită la 146 de ani-lumină distanţă de Pământ Newsweek.ro
Astronomii au descoperit o nouă planetă potenţial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumin...
08:40
Război în Ucraina: Atac cu drone Shahed asupra blocurilor de locuințe din Zaporojie, trei civili uciși Newsweek.ro
Rușii continuă teroarea în sud-estul Ucrainei. Trei civili au fost uciși în regiunea Zaporojie, după...
08:30
Fondurile pentru analize gratuite nu se vor mai termina în primele zile ale lunii. Vești bune pentru romani Newsweek.ro
Vești bune pentru milioane de români. Accesul pacienților la analize medicale și investigații imagis...
08:30
Ce temperatură trebuie să ai în dormitor pentru un somn odihnitor. Ce să nu faci înainte de culcare Newsweek.ro
Temperatura din dormitor joacă un rol esențial în calitatea somnului pe timp de iarnă. Specialiștii ...
Acum 4 ore
08:10
„Mi-am crescut singură nepoții după ce fiica mea a murit. La 71 ani m-am reangajat” Un sfat: Nu-i răsfățați Newsweek.ro
Mi-am crescut nepoții după ce fiica și ginerele meu au murit. Abia acum, la 87 de ani, când au ajuns...
08:00
Bolojan l-a invitat pe cancelarul Germaniei în România Newsweek.ro
Bolojan l-a invitat pe cancelarul Germania în România. Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelaru...
07:50
Suedia se alătură coaliției Europei pentru descurajare nucleară. Negociază cu Franța și Marea Britanie Newsweek.ro
Suedia a purtat consultări preliminare cu Franța și Regatul Unit privind o posibilă cooperare în dom...
07:40
Plantele Feng Shui care aduc noroc în casă. Fiecare cameră trebuie să aibă o plantă diferită. Cum le așezi? Newsweek.ro
Plantele Feng Shui aduc energie pozitivă și noroc în casă. Fiecare cameră poate avea o plantă diferi...
07:30
Cum și când trebuie să speli mașina iarna? Sfaturile specialiștilor pentru a nu strica vopseaua Newsweek.ro
Iarna, pe fondul umezelii și a precipitațiilor, mașinile se murdăresc repede și trebuie spălate des....
07:20
Sorin Dinu: Economia românească este în scădere. Deficitul bugetar excesiv a avut un impact major Newsweek.ro
Analistul economic Sorin Dinu spune într-o discuție cu Newsweek România că economia românească este ...
07:10
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii, zi cu noroc la bani. Vărsătorii, apreciați Newsweek.ro
Horoscop 30 ianuarie. Luna în Rac îi avantajează pe Gemeni. Taurii au o zi cu noroc la bani. Vărsăto...
06:40
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează? Newsweek.ro
Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionari. Casa de Pensii anunță că demarează, chiar cu întârzie...
Acum 12 ore
23:10
Ilie Bolojan: Ne dorim să continuăm dialogul cu fiecare land german, pentru a extinde învăţământul în română Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul îşi doreşte să continue "dialogul cu fiecare land german, ...
23:00
Marco Rubio: Statele Unite ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova și Kiev Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio anunţă că Statele Unite ar putea participa la noile negocier...
22:10
Niscemi, oraşul care stă să se prăvălească. Român din Italia: &#34;Problema asta nu e de acum. Nu le-a păsat&#34; Newsweek.ro
Niscemi este oraşul din Sicilia care stă să se prăvălească. S-a format o falie imensă. Un român din ...
21:40
Turcia vrea o zonă tampon pentru a opri refugiații din Iran. Dacă SUA atacă, regimul de la Teheran va cădea Newsweek.ro
Turcia intenționează să înființeze o zonă tampon pe partea iraniană a frontierei în cazul în care se...
21:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, când inflaţia sare de 5% Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), propune plafonarea adaosului la alimente, în situaţia câ...
Acum 24 ore
21:10
Ilie Bolojan: Aderarea la Zona Euro ar putea fi o temă de bază, la alegerile din anul 2028 Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că aderarea la Zona Euro ar putea să fie o temă de bază, la a...
20:50
Bolojan, despre SUA şi NATO: Mark Rutte are dreptate când spune că Europa nu se poate apăra fără SUA Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă despre SUA şi NATO că Mark Rutte are dreptate atunci când spune că Eur...
20:40
Partidul Tisza promovează corporatişti de top de la Shell şi Vodafone în portofoliile din viitorul guvern Newsweek.ro
Partidul maghiar de opoziţie Tisza promovează corporatişti de top, de la companii precum Shell şi Vo...
20:20
Cum să-ți sărbătorești ziua de naștere singur. Poți avea momente de bucurie și fără companie Newsweek.ro
Zilele de naștere nu trebuie să fie legate de petreceri zgomotoase. Chiar și singur, poți transforma...
20:10
Ce se întâmplă în organism atunci când bei prea multă cafea? Cât să consumi pe zi, pentru a evita orice risc Newsweek.ro
Pentru multe persoane, ziua începe cu o ceașcă de cafea, un obicei răspândit mai ales în rândul adul...
19:50
„Sunt fratele premierului”, s-a lăudat Áron Orbán, în negocierile de achiziție a armelor, procurate prin KGB Newsweek.ro
„Sunt fratele premierului”, s-a lăudat Áron Orbán, în negocierile de achiziție a armelor, care fuses...
19:40
Rutte cere aliaților să dea Ucrainei interceptoare pentru sisteme Patriot. Pot doborî rachete rusești Kinzhal Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că anumite țări ale UE dețin stocuri semnificativ...
19:20
De ce apare halena de dimineață? Mirosul neplăcut al respirației indică dacă ai probleme de sănătate Newsweek.ro
Halena de dimineață este o problemă comună, dar adesea neplăcută, care poate spune mai multe despre ...
19:10
Grесіа rеlаnѕеаză рrоіесtul uneia dintre сеlе mаі mаrі lеgăturі ѕubасvаtісе dе trаnѕроrt аl еnеrgіеі еlесtrісе Newsweek.ro
Grесіа rеlаnѕеаză рrоіесtul anterior blосаt, dе соnѕtruіrе а unеіа dіntrе сеlе mаі mаrі lеgăturі ѕub...
19:10
„Revoluția” prețului apei? Primarul Iașului contestă scumpirea serviciilor de apă și canalizare. „Prea târziu” Newsweek.ro
Municipalitatea ieșeană contestă scumpirea serviciilor de apă și canalizare. Prea târziu – au replic...
18:50
Motivul pentru care te enervezi când vorbești la telefon cu părinții. Sunt toxice conversațiile? Newsweek.ro
Te-ai întrebat vreodată de ce uneori te enervezi când vorbești la telefon cu părinții? Nu neapărat p...
18:40
Cum au reușit mii de clienți să câștige câte 3.700 de euro de la bancă, fără proces? Newsweek.ro
Tot mai mulți români aleg să își rezolve conflictele cu băncile prin Centrul de Soluționare Alternat...
18:30
Unde se nasc cei mai mulți copii? Topul prenumelor: Maria, Elena, Ioana, Andrei, Gabriel, Ștefan Newsweek.ro
Iașul revine în statisticile oficiale cu unul dintre cele mai puternice ritmuri demografice din țară...
18:20
Horoscop 28 ianuarie - 1august. Cum afectează zodiile o Super Lună plină care se află în Leu? Newsweek.ro
O Lună Plină incredibil de puternică este aici și afectează fiecare semn zodiacal în mod diferit în ...
18:10
VIDEO România ia 12 elicoptere militare Caracal din Franța. Costă 852.000.000 € prin programul european SAFE Newsweek.ro
H225M este capabil să îndeplinească diverse roluri în misiuni, inclusiv căutare și salvare în luptă,...
18:00
Persoanele fizice cu drepturi de autor nu trebuie să emită factură către anagajator Newsweek.ro
Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor nu trebuie să emită factură către anagajator. Co...
17:50
Charalambous (FCSB) - Fenerbahce e cea mai bună echipă pe care o întâlnim până acum în Europa League Newsweek.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de pr...
17:40
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) Newsweek.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe a fost reales vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). El ...
17:30
VIDEO Drumarii testează o mașinărie „revoluționară” de „plombat” asfaltul iarna. Merge și la -12 grade Celsius Newsweek.ro
Autostrăzile, șoselele și străzile din România s-au umplut de gropi din cauza gerului și a soluțiilo...
17:20
Atenție, părinți! Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități Newsweek.ro
Și nici părinții nu mai au voie să intre în creșe și grădinițe, în contextul creșterii alarmante a c...
17:00
Percheziții pentru spălare de bani la Deutsche Bank. Este implicat oligarhul rus sancționat Roman Abramovici Newsweek.ro
Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) percheziționează în prezent sediul central al Deutsche Ba...
17:00
Valentin Lazea (BNR) contrazice PSD: reducerea deficitului, superperformanță. România a evitat recesiunea Newsweek.ro
Valentin Lazea, arată cum a reușit România să evite incapacitatea de plată și contrazice discursul P...
16:50
Grindeanu confirmă un sprijin la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Despre ce sume e vorba? Cum se dau banii? Newsweek.ro
Partidul condus de Sorin Grindeanu se pregătește să ajute pensionarii printr-o serie de măsuri socia...
16:30
Ministrul muncii anunță o creștere a sprijinului pentru copiii cu dizabilități. „80 de lei e puțin” Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu diza...
