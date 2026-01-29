Tragedia Crans-Montana. Fostul responsabil de securitate, anchetat penal
Cotidianul de Hunedoara, 29 ianuarie 2026 07:20
Anchetă extinsă la Crans-Montana: un fost oficial de securitate este urmărit penal pentru incendiul cu 40 de morți. The post Tragedia Crans-Montana. Fostul responsabil de securitate, anchetat penal appeared first on Cotidianul RO.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
07:40
Reforma Bolojan sub asediul instanțelor. ANRE cere suspendarea tăierilor în justiție # Cotidianul de Hunedoara
Angajații ANRE așteaptă joi decizia instanței privind suspendarea reorganizării instituției și a reducerilor salariale. Măsurile, parte din reforma Guvernului Bolojan, sunt deja blocate la ANCOM prin decizie judecătorească, în timp ce un proces similar vizând ASF va începe în februarie. The post Reforma Bolojan sub asediul instanțelor. ANRE cere suspendarea tăierilor în justiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:20
Acum 2 ore
06:00
Nume nou pentru șefia SRI. Unul dintre liderii PNL, acceptat și de Nicușor Dan, și de PSD – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan va începe săptămâna viitoare negocierile pentru șefia serviciilor secrete cu liderii coaliției de guvernare. Pe lista favoriților a apărut un nume nou: unul dintre liderii cu vechime ai PNL. The post Nume nou pentru șefia SRI. Unul dintre liderii PNL, acceptat și de Nicușor Dan, și de PSD – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Politologul Cristian Pîrvulescu publică în Cotidianul un text care pornește de la un incident dintr-o școală bucureșteană și ajunge la un diagnostic despre fascismul cotidian, austeritate și democrația de vitrină. The post Fascismul nostru cel de toate zilele appeared first on Cotidianul RO.
06:00
EXCLUSIV Cea mai mare pensie din România depășește 20.000 de euro lunar. Primele 10 depășesc 13.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Cele mai mari pensii plătite în România nu sunt în baza unei legi speciale. Acestea se bazează exclusiv pe anii în care au fost plătite contribuții la venitul de stat. Primele șapte depășesc în prezent cea mai mare pensie specială, încasată de un fost magistrat The post EXCLUSIV Cea mai mare pensie din România depășește 20.000 de euro lunar. Primele 10 depășesc 13.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană # Cotidianul de Hunedoara
Pe fondul incertitudinilor pe care Donald Trump le alimentează în legătură cu viitorul relației transatlantice, Kaja Kallas consideră că NATO trebuie să devină mai europeană. The post Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană appeared first on Cotidianul RO.
22:00
CTP și Crin Antonescu s-au încăierat de la Ilie Bolojan. Acuzații dure de ambele părți # Cotidianul de Hunedoara
Schimb de replici între jurnalistul Cristian Tudor Popescu și fostul candidat la alegerile prezidențiale Crin Antonescu pe rețelele de socializare. The post CTP și Crin Antonescu s-au încăierat de la Ilie Bolojan. Acuzații dure de ambele părți appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Administrația Trump ia primele măsuri în cazul americanului Alex Pretti, împușcat de agenții ICE, în Minneapolis. The post Doi agenți ICE, implicați în moartea lui Alex Pretti, suspendați appeared first on Cotidianul RO.
20:00
O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant cu 60.000 de euro. A pretins jumătate de milion de euro pentru a influența decizii favorabile în instanță # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii DNA au surprins-o în flagrant pe avocata Adriana Georgescu în timp ce ar fi primit 60.000 de euro din cei 500.000 de euro pretinși pentru intervenții în Justiție. The post O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant cu 60.000 de euro. A pretins jumătate de milion de euro pentru a influența decizii favorabile în instanță appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Ce-au descoperit polițiștii la locul accidentului suporterilor echipei PAOK. Probe trimise la laborator # Cotidianul de Hunedoara
Datele preliminarii arată că în jurul microbuzului în care se aflau supoterii echipei PAOK Salonic ar fi fost descoperite substanțe interzise. The post Ce-au descoperit polițiștii la locul accidentului suporterilor echipei PAOK. Probe trimise la laborator appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:40
Securitatea justifică extinderea competențelor comune UE. Este același principiu aplicat la achiziția comună de vaccinuri The post Crizele ajută UE să acopere vocea statelor membre appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Românii, mari amatori de proprietăți în Dubai. Vânzările imobiliare, mai mari cu 40% în 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Cetățenii români pare că sunt amatori să dețină proprietăți în Dubai. The post Românii, mari amatori de proprietăți în Dubai. Vânzările imobiliare, mai mari cu 40% în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Vremea va păstra multe din caracteristicile lunii anterioare, cu intervale de timp în care temperaturile vor fi geroase, coborând până la minus 10 grade Celsius, dar vor fi şi momente cu temperaturi primăvăratice. The post Februarie, o lună a contrastelor termice appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul. The post Un elev de 13 ani a sărit pe geam pentru o notă mică appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Numirea noului director va presupune și o schimbare în banii românești. În următorii ani, bancnotele românești vor avea un nou element de siguranță. The post Schimbare istorică la banii românilor appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Propunere pentru susținerea primăriilor fără bani. Orașele mari să cotizeze mai mult SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Un scenariu luat în calcul este un „mecanism de solidaritate” între administrațiile locale. The post Propunere pentru susținerea primăriilor fără bani. Orașele mari să cotizeze mai mult SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Un adolescent român de 17 ani este acuzat de terorism în Ungaria după ce ar fi amenințat că aruncă în aer școli și blocuri. Autoritățile au făcut percheziții în România și Ungaria. The post Un român de 17 ani este acuzat de terorism în Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
17:20
„Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă”, spune Ilie Bolojan legat de o posibilă aderare a României la moneda europeană. The post Bulgaria da, România ba. Când aderăm la zona euro? Bolojan taie elanul appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Sorina Pintea este încarcerată la Penitenciarul Gherla. The post Sorina Pintea rămâne în închisoare. ÎCCJ a respins recursul în casație appeared first on Cotidianul RO.
17:10
ANALIZĂ Reforma Năsui decimează USR. 60% din parlamentari n-ar mai putea candida # Cotidianul de Hunedoara
„Pot să fiu de acord că sunt argumente și pro și contra. Și chiar sunt și argumente contra acestei măsuri, chiar dacă e una pe care o susțin și o propun și cu care pot fi de acord”. The post ANALIZĂ Reforma Năsui decimează USR. 60% din parlamentari n-ar mai putea candida appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Președintele american a amenințat conducerea iraniană că SUA îi va ataca la fel ca pe Venezuela dacă nu vin la masa negocierilor. The post Trump a trimis flota către Iran: Ca-n Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Care e riscul ca virusul Nipah să ajungă în România. „Toți trebuie să facă anumite investigații” # Cotidianul de Hunedoara
În ultimii ani, România a devenit o destinație importantă pentru forța de muncă din Asia. În acest context, medicul Virgil Musta spune că direcțiile de sănătate publică trebuie să decidă măsurile care se impun. The post Care e riscul ca virusul Nipah să ajungă în România. „Toți trebuie să facă anumite investigații” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Lasconi, victorie în instanță împotriva femeii care a acuzat-o că a cumpărat un apartament cu ajutorul SRI # Cotidianul de Hunedoara
Decizia nu este definitivă. The post Lasconi, victorie în instanță împotriva femeii care a acuzat-o că a cumpărat un apartament cu ajutorul SRI appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un studiu american estimează că războiul din Ucraina a provocat aproape 2 milioane de victime militare din 2022. Rusia ar fi suferit pierderi duble față de Ucraina. Kremlinul respinge bilanțul. The post Studiu: Aproape două milioane de victime în războiul Rusia-Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale. Instituția e obligată să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, suspendată în anul 2022. The post Statul, bun de plată. Traian Băsescu își recapătă privilegiile appeared first on Cotidianul RO.
16:10
EXCLUSIV Peste 24.000 de angajați afectați de concedierile colective. Disponibilizările continuă în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Pe nimeni nu bucură atunci când avem concedieri, cu atât mai mult concedieri colective, pentru că noi în fapt exportăm asistență socială, oamenii aceștia vor trebui să beneficieze de ajutor de șomaj” The post EXCLUSIV Peste 24.000 de angajați afectați de concedierile colective. Disponibilizările continuă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Cea mai bine clasată universitate din România este Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, urmată de aproape de Universitatea din București. The post Universitățile românești nu se apropie de top 200 din Europa appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Documente CNSAS dezvăluie cum Securitatea comunistă fura bunuri din coletele românilor și le vindea prin Consignație încălcând secretul corespondenței. The post Cum fura Securitatea din coletele românilor appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Fetița moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, după ce a fost sedată, suferea de o boală de care nici părinții nu știau. The post S-a stabilit cauza morții fetiței de 2 ani într-un cabinet stomatologic appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Un dezvoltator de clădiri de birouri a lansat un studiu care ar arăta o tendință importantă în rândul tinerilor la a se întoarce la munca fizică, mai degrabă decât cea remote. The post SONDAJ Generația Z, împărțită între muncă la birou sau remote appeared first on Cotidianul RO.
15:30
În România, Hervis a înregistrat în 2024 afaceri de 342,5 milioane lei, cu 558 de angajați, o ușoară scădere față de anul precedent, și o pierdere de 41,3 milioane lei, în creștere cu 74%, arată sursa citată. The post Un gigant părăsește România: Toate magazinele, vândute appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Fostul purtător de cuvânt al Dianei Șoșoacă, numit consilier într-o instituție strategică din subordinea premierului # Cotidianul de Hunedoara
Crima de la Cenei a readus în atenția publică o instituție-cheie în combaterea consumului de droguri, mai ales în rândul adolescenților. ANPCDDA este noua Agenție Antidrog care ar trebui să vină cu strategii și politici publice pentru prevenirea adicțiilor. The post Fostul purtător de cuvânt al Dianei Șoșoacă, numit consilier într-o instituție strategică din subordinea premierului appeared first on Cotidianul RO.
15:10
A ucis un câine și acum plătește. Judecătoria Beiuş a emis mandatul de executare a pedepsei, iar bărbatul a fost încarcerat pentru trei ani în Penitenciarul Oradea. The post Trei ani în spatele gratiilor pentru că a spânzurat un câine appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Din cauza temperaturilor scăzute, LPF și deținătorul drepturilor TV au anunțat modificarea orei de start a unei partide. The post Superliga își modifică programul din cauza frigului appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Musk, războinic al tastaturii, despre un oficial european: Imbecil căruia îi curge din gură # Cotidianul de Hunedoara
Miliardarul s-a supărat pe ministrul de Externe din Polonia pentru că a distribuit un studiu care-i punea o companie într-o lumină rea. The post Musk, războinic al tastaturii, despre un oficial european: Imbecil căruia îi curge din gură appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este cea mai bună universitate din țară, conform noului clasament britanic QS. Instituția ocupă locul 13 în Europa de Est și poziția 248 la nivelul întregului continent. The post UBB Cluj, cea mai bună universitate din România appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ministrul Transporturilor critică măsurile fiscale „din pix” ale premierului Bolojan și avertizează că economia României nu se repară cu taxe exagerate. PSD propune un pachet de sprijin pentru investiții și exporturi, dar cere reforme reale în administrație. The post Ministrul Transporturilor: ”Economia nu se repară prin biruri” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Spitalul mobil din localitatea Lețcani, județul Iași, a devenit un depozit de containere nefolosite la marginea orașului. Unitatea medicală a costat peste 13 milioane de euro în timpul pandemiei, dar a funcționat doar zece luni. The post Milioane de euro abandonate în câmp appeared first on Cotidianul RO.
14:10
István Tiborcz este proprietarul grupului BDPST cu activități în domeniile turism, hoteluri, imobiliare, bancar, asigurări și logistică. El este căsătorit cu Ráhel Orbán, fiica premierului ungar Viktor Orbán. The post Investiție în România: Ginerele lui Orban cumpără o nouă clădire appeared first on Cotidianul RO.
14:10
EXCLUSIV Lasconi desființează reforma lui Năsui: „E o prostie”. Ce relație mai are cu Fritz # Cotidianul de Hunedoara
„Nu poți să demonstrezi nimic în patru ani. E foarte greu”. The post EXCLUSIV Lasconi desființează reforma lui Năsui: „E o prostie”. Ce relație mai are cu Fritz appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Copiii născuți după 2010 au un alt creier? Cum schimbă tehnologia dezvoltarea neurocerebrală și ce poți face ca părinte # Cotidianul de Hunedoara
Studiile recente și experiența clinică a specialiștilor de la Institutul BrainMap arată că impactul este profund și merită toată atenția părinților. The post Copiii născuți după 2010 au un alt creier? Cum schimbă tehnologia dezvoltarea neurocerebrală și ce poți face ca părinte appeared first on Cotidianul RO.
13:50
REACȚIE EXCLUSIVĂ Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung # Cotidianul de Hunedoara
În trecut, Elena Lasconi a ocupat și funcția de președinte The post REACȚIE EXCLUSIVĂ Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung appeared first on Cotidianul RO.
13:50
În urma acestui incident, şeful serviciilor secrete britanice a avertizat asupra „ameninţării zilnice” pe care China o reprezintă pentru Regatul Unit. The post China a piratat telefoanele mai multor oficiali de la Downing Street appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Biserica din Anglia va fi condusă de o femeie, pentru prima dată de la înfiinţarea sa # Cotidianul de Hunedoara
Sarah Mullally devine prima femeie arhiepiscop de Canterbury, conducând oficial Biserica Anglicană după o ceremonie istorică. O schimbare majoră într-o instituție cu peste 1 400 de ani de tradiție. The post Biserica din Anglia va fi condusă de o femeie, pentru prima dată de la înfiinţarea sa appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Percheziții în Vrancea, grup infracţional organizat şi obţinere ilegală de fonduri # Cotidianul de Hunedoara
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Cluj, Teleorman, Buzău şi Mureş. The post Percheziții în Vrancea, grup infracţional organizat şi obţinere ilegală de fonduri appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Premiera Italiei a ajuns acum în Niscemi, unde localnicii sunt furioși pe căderea de teren care amenință întreg centrul istoric al localității. The post VIDEO Un oraș din Sicilia este la propriu pe marginea prăpastiei appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Filmul „Nouvelle Vague” domină nominalizările César 2026, cu zece selecții. Gala din 26 februarie, prezentată de Benjamin Lavernhe, promite o luptă strânsă între regizori ca Richard Linklater și Dominik Moll. The post César 2026. „Nouvelle Vague” obține cele mai multe nominalizări appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Primarul Ciprian Ciucu are o întâlnire la Guvern cu primarii de sector și vicepremierul Tánczos Barna pe tema bugetului Capitalei. Primarul s-a plâns că banii alocați PMB sunt prea puțini. The post Ciprian Ciucu merge la Guvern să ceară bani să poată trece strada appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Nicolae Titulescu spunea, cu o claritate care astăzi pare profetică: „Dați-mi o politică internă bună ca să pot face o politică externă extraordinară”. Îndemnul său către decidenții politici rămâne și azi singura explicație validă pentru irelevanța cronică a României pe plan internațional. The post De ce avem o politică externă mediocră ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Cât vor costa brățările de monitorizare a deținuților care primesc permisii sau ies la muncă. Anunțul ministrului Justiției # Cotidianul de Hunedoara
„Înțelegem foarte multe lucruri, vom încerca să punem această problemă cu tot tactul, cu tot respectul pentru toți colegii noștri, însă este o realitate că, iată, avem nevoie și de tehnologie”. The post Cât vor costa brățările de monitorizare a deținuților care primesc permisii sau ies la muncă. Anunțul ministrului Justiției appeared first on Cotidianul RO.
