Milioane de euro abandonate în câmp
Cotidianul de Hunedoara, 28 ianuarie 2026 14:20
Spitalul mobil din localitatea Lețcani, județul Iași, a devenit un depozit de containere nefolosite la marginea orașului. Unitatea medicală a costat peste 13 milioane de euro în timpul pandemiei, dar a funcționat doar zece luni.
Acum 5 minute
14:50
Musk, războinic al tastaturii, despre un oficial european: Imbecil căruia îi curge din gură # Cotidianul de Hunedoara
Miliardarul s-a supărat pe ministrul de Externe din Polonia pentru că a distribuit un studiu care-i punea o companie într-o lumină rea.
14:50
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este cea mai bună universitate din țară, conform noului clasament britanic QS. Instituția ocupă locul 13 în Europa de Est și poziția 248 la nivelul întregului continent.
14:50
Ministrul Transporturilor critică măsurile fiscale „din pix" ale premierului Bolojan și avertizează că economia României nu se repară cu taxe exagerate. PSD propune un pachet de sprijin pentru investiții și exporturi, dar cere reforme reale în administrație.
Acum o oră
14:20
Spitalul mobil din localitatea Lețcani, județul Iași, a devenit un depozit de containere nefolosite la marginea orașului. Unitatea medicală a costat peste 13 milioane de euro în timpul pandemiei, dar a funcționat doar zece luni.
14:10
István Tiborcz este proprietarul grupului BDPST cu activități în domeniile turism, hoteluri, imobiliare, bancar, asigurări și logistică. El este căsătorit cu Ráhel Orbán, fiica premierului ungar Viktor Orbán.
14:10
EXCLUSIV Lasconi desființează reforma lui Năsui: „E o prostie”. Ce relație mai are cu Fritz # Cotidianul de Hunedoara
„Nu poți să demonstrezi nimic în patru ani. E foarte greu".
14:00
Copiii născuți după 2010 au un alt creier? Cum schimbă tehnologia dezvoltarea neurocerebrală și ce poți face ca părinte # Cotidianul de Hunedoara
Studiile recente și experiența clinică a specialiștilor de la Institutul BrainMap arată că impactul este profund și merită toată atenția părinților.
Acum 2 ore
13:50
REACȚIE EXCLUSIVĂ Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung # Cotidianul de Hunedoara
În trecut, Elena Lasconi a ocupat și funcția de președinte
13:50
În urma acestui incident, şeful serviciilor secrete britanice a avertizat asupra „ameninţării zilnice" pe care China o reprezintă pentru Regatul Unit.
13:40
Biserica din Anglia va fi condusă de o femeie, pentru prima dată de la înfiinţarea sa # Cotidianul de Hunedoara
Sarah Mullally devine prima femeie arhiepiscop de Canterbury, conducând oficial Biserica Anglicană după o ceremonie istorică. O schimbare majoră într-o instituție cu peste 1 400 de ani de tradiție.
13:30
Percheziții în Vrancea, grup infracţional organizat şi obţinere ilegală de fonduri # Cotidianul de Hunedoara
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Cluj, Teleorman, Buzău şi Mureş.
13:30
Premiera Italiei a ajuns acum în Niscemi, unde localnicii sunt furioși pe căderea de teren care amenință întreg centrul istoric al localității.
13:20
Filmul „Nouvelle Vague" domină nominalizările César 2026, cu zece selecții. Gala din 26 februarie, prezentată de Benjamin Lavernhe, promite o luptă strânsă între regizori ca Richard Linklater și Dominik Moll.
13:20
Primarul Ciprian Ciucu are o întâlnire la Guvern cu primarii de sector și vicepremierul Tánczos Barna pe tema bugetului Capitalei. Primarul s-a plâns că banii alocați PMB sunt prea puțini.
13:10
Nicolae Titulescu spunea, cu o claritate care astăzi pare profetică: „Dați-mi o politică internă bună ca să pot face o politică externă extraordinară". Îndemnul său către decidenții politici rămâne și azi singura explicație validă pentru irelevanța cronică a României pe plan internațional.
13:00
Cât vor costa brățările de monitorizare a deținuților care primesc permisii sau ies la muncă. Anunțul ministrului Justiției # Cotidianul de Hunedoara
„Înțelegem foarte multe lucruri, vom încerca să punem această problemă cu tot tactul, cu tot respectul pentru toți colegii noștri, însă este o realitate că, iată, avem nevoie și de tehnologie".
Acum 4 ore
12:50
Copii cu vârste între 13 şi 16 ani, audiați pentru că ar fi agresat un taximetrist # Cotidianul de Hunedoara
Minorii au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie, unde se află în prezent, fiind continuate cercetările pentru stabilirea adevărului şi dispunerea măsurilor legale.
12:30
Mină marină descoperită pe plaja din zona poligonului Midia. Zona a fost securizată, iar scafandrii EOD intervin pentru neutralizare.
12:30
Un sondaj INSCOP arată ce și-ar dori românii de la administrația țării în 2026. Din cercetare au reieșit cinci principale dorințe ale românilor.
12:20
După reduceri, salariul mediu în ASF a ajuns la 9.500 de lei. Un șef câștigă 43.991 de lei.
12:10
Eveniment solemn la Patriarhie. Programul proclamării canonizării celor 16 femei românce # Cotidianul de Hunedoara
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, anul trecut, canonizarea a 16 femei cu viaţă sfântă - muceniţe, monahii, soţii de domnitori, mame de sfinţi şi mărturisitoare.
12:00
Iga Swiatek deplânge lipsa de intimitate după episodul Coco Gauff: Suntem animale la zoo? # Cotidianul de Hunedoara
Iga Swiatek s-a alăturat unui cor tot mai numeros de sportivi care cer mai multă intimitate în afara terenurilor la Australian Open.
12:00
VIDEO Mamă și fiică, ajutate de jandarmi după ce mașina în care se aflau a derapat în șanț # Cotidianul de Hunedoara
Mamă și fiică de 5 ani, rănite după ce mașina a derapat pe gheață și s-a răsturnat într-un șanț, în Bistricioara. Jandarmii montani au intervenit rapid.
11:50
România alocă 9,6 miliarde euro pentru armament prin programul SAFE.
11:40
Trump este angajat într-un efort vizibil de mobilizare a susţinătorilor săi rurali într-un stat unde în noiembrie vor avea loc importante alegeri pentru Congres.
11:20
Aliat european al lui Trump, șocat de „starea psihologică” a președintelui SUA # Cotidianul de Hunedoara
Fico este unul dintre principalii aliați ai președintelui american din Europa, fiind văzut într-o categorie similară cu omologul maghiar Viktor Orban.
11:20
Un drum județean din Câmpina s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren. Traficul este blocat complet iar autoritățile recomandă rute ocolitoare.
11:20
Surse politice susțin miniștrii social-democrați sunt mulțumiți până acum de repartizarea banilor.
11:10
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică dur cifrele economice prezentate de Guvernul Bolojan pentru anul 2025.
11:10
Conform unor surse din anturajul tehnicianului român, Cristi Chivu ar fi pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai lui Alvaro Arbeloa.
11:00
Fost premier, despre Trump: ”Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marţi că Donald Trump este un preşedinte „complet nebun", care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi „servitoarea sa"
11:00
Crimă și (câtă) pedeapsă. „România ar crea infractori de carieră”. E o soluție scăderea vârstei pentru răspunderea penală? # Cotidianul de Hunedoara
Unii specialiști consideră că scăderea vârstei de răspundere penală nu are efect de scădere a delincvenței, ci din contră, copiii vor crește cu identitatea de „infractor".
Acum 6 ore
10:50
„Nu distribuiți astfel de mesaje, iar dacă le primiți raportați-le către rețeaua de socializare pe care sunt găzduite".
10:40
La o zi după ce șeful Vămii a fost schimbat, România a intrat în competiție pentru a deveni sediul Agenției Vamale a UE. Ce spune Nazare # Cotidianul de Hunedoara
Nouă orașe din nouă țări europene și-au depus candidatura pentru a găzdui viitorul sediu al Agenției Vamale a UE.
10:40
„La momentul raportării, o mare porțiune din blocul de gheață s-a pus în mișcare, locuințele nu mai sunt în pericol, albia râului fiind monitorizată."
10:30
INS: Cifra de afaceri din serviciile prestate populației a scăzut în primele 11 luni. Turismul și HoReCa în declin, serviciile de înfrumusețare pe creștere.
10:30
Percheziții la medicul Cristian Andrei, într-un dosar de agresiune sexuală # Cotidianul de Hunedoara
Cristian Andrei este acuzat că ar fi practicat profesia de psihoterapeut fără atestat și că și-ar fi agresat sexual pacientele în timpul ședințelor.
10:20
Omagiu pentru suporterii lui PAOK. Tribuna oaspeților va fi închisă la Lyon # Cotidianul de Hunedoara
PAOK a anunţat că respectă decizia grupurilor de suporteri, care şi-au anulat deplasările în Franţa după tragedie.
10:20
Între 2022 și 2025, 31 de persoane ar fi obținut și folosit în mod ilegal documente care serveau ca dovadă pentru faptul că nu sunt apte medical.
10:10
România are destui bani să investească în revigorarea industriei de apărare națională, concomitent cu achiziția de armament atât din UE cât și din SUA?
10:10
„Tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală."
10:10
Rezultatele sugerează că tratamentul ar putea trebui regândit, cu un accent mai mare pe controlul microbiomului renal, nu doar pe modificări dietetice şi reducerea concentraţiei de minerale.
10:00
Fostul senator francez Joël Guerriau a primit marți o condamnare de patru ani de închisoare.
09:50
Sute de fani PAOK au ajuns la Timișoara. Au aprins un foc și au cântat la locul tragediei VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor", au transmis suporterii timișoreni despre interacțiunea cu elenii.
09:30
Putin a ajuns pe pereții de la Casa Albă. O poză cu Donald Trump și liderul rus de la summitul din Alaska a fost afișată într-un hol principal.
09:10
Joburile remote pot fi accesate și fără experiență, prin competențe de bază, proiecte demonstrative și accesarea platformelor sigure de angajare.
09:00
Florian Coldea contestă sechestrul DNA. Celebrul general își vrea banii înapoi # Cotidianul de Hunedoara
Florian Coldea, fostul număr doi în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ajunge în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).
Acum 8 ore
08:50
Miliardele înghețate ale Venezuelei revin sub controlul Caracasului. Administrația Trump forțează miza pe petrol, în timp ce Washingtonul avertizează că restabilirea relațiilor depinde de conformarea totală a noului regim.
08:40
Cum funcționează pensiile private în România și cum poți începe să contribui # Cotidianul de Hunedoara
România are patru tipuri de pensii, publice și private, obligatorii și facultative, care se completează între ele pentru a asigura venituri la vârsta pensionării.
08:20
Diana Buzoianu cere condamnări penale pentru cei care ard ilegal deșeuri. Deși amenzile în 2025 au fost record, oficialul avertizează că infractorii continuă activitatea dacă nu primesc pedepse cu închisoarea.
