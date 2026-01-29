Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

14:10

Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din impozitul pe venit către Catedrala Națională. Donația nu are impact asupra veniturilor personale, procentul este redirecționat din impozitul pe venit plătit statului. Conform Codului Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat pentru…