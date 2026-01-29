Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
Basilica.ro, 29 ianuarie 2026 08:50
Calendar Ortodox 29 ianuarie Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul Sfântul Ignatie, Episcopul Antiohiei, ucenicul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan a trecut la Domnul în circul din Roma în ziua de 20 decembrie, anul 107. Creştinii din Roma i-au strâns osemintele. În anul 108, le-au dus în Antiohia, le-au îngropat în cimitirul de lângă…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Programul proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă (5-6 februarie 2026) Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prilejuite de proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, se vor desfășura…
Acum 12 ore
22:10
Episcopia Spaniei și Portugaliei a oferit ajutoare de 550.000 euro în 2025, în principal către eparhiile din țară # Basilica.ro
Ajutoarele sociale și materiale oferite anul trecut de Episcopia Spaniei și Portugaliei au depășit 550.000 euro. O mare parte au ajuns în România prin programul Inimă de părinte – dragoste pentru copiii părăsiți. Bilanțul a fost prezentat marți, la Ședința Adunării Eparhiale. Episcopia a acordat ajutoare sociale în valoare de 226.000 euro, ajutoare materiale în…
Acum 24 ore
20:10
Adunare Eparhială la Alba Iulia: Clerici și mireni au discutat despre sprijinul pentru comunitate din anul 2025 # Basilica.ro
Arhiepiscopia Alba Iuliei a prezentat marți raportul de activitate din anul 2025 într-o ședință a Adunării Eparhiale. Lucrările au fost conduse de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. La ședință au participat atât clerici, cât și autorități locale și reprezentanți ai inspectoratelor școlare din cele două județe ale eparhiei. Ședința de lucru a Adunării Eparhiale…
19:50
Părintele Liviu Burlacu, specialist în recuperarea dependențelor, a acordat recent un interviu la Euro TV, în care i-a îndemnat pe cei aflați în luptă cu această problemă să ceară ajutor. Dependența de alcool, droguri sau jocuri de noroc poate fi depășită atunci când persoana afectată are curajul de a cere ajutor și de a-l primi.…
19:00
Pelerinaj la Catedrala Patriarhală: Moaștele Sfinților Trei Ierarhi vor fi așezate spre închinare # Basilica.ro
Moaștele Sfinților Trei Ierarhi vor fi așezate spre închinare joi seară, de la ora 16:00, în Catedrala Patriarhală. Cinstitele moaște sunt aduse din Paraclisul istoric „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Programul liturgic al pelerinajului din Capitală va debuta cu slujba Privegherii, oficiată de soborul Catedralei Patriarhale, condus de arhim. Clement Haralam. De sărbătoarea…
18:00
Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului a instalat-o duminică pe maica stavroforă Ambrozia în slujirea de stareță a Mănăstirii Dintr-un Lemn. La ceremonia solemnă au participat obștea mănăstirii, credincioși din proximitatea așezământului monahal și apropiați ai maicii starețe, printre care și Natalia Intotero, membru în Camera Deputaților și fost Ministru al Culturii. Înaltpreasfinția Sa i-a oferit stavroforei…
16:30
Băimărenii sunt invitați la slujba de priveghere în cinstea Sfinților Trei Ierarhi la Catedrala Episcopală # Basilica.ro
La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare va fi oficiată joi o slujbă de priveghere cu prilejul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Privegherea va începe la ora 17:00 în cinstea celor trei mari dascăli ai Bisericii, recunoscuți drept ocrotitorii duhovnicești ai școlilor teologice. Răspunsurile…
16:00
Municipiul Iași va beneficia de 10 defibrilatoare noi, amplasate în puncte cheie din oraș # Basilica.ro
O comisie formată din specialiști ai Primăriei Municipiului Iași și reprezentanți ai Serviciului Voluntar de Ambulanță (SVA) a stabilit amplasamentele pentru 10 noi defibrilatoare externe automate (AED). Acestea vor completa rețeaua actuală de 15 dispozitive deja existente pe teritoriul orașului. Localizarea noilor unități Cele 10 dispozitive vor fi montate în următoarele puncte de interes public:…
16:00
16:00
15:50
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, purtate în pelerinaj la comunitatea românească din Sân Mihai, Serbia # Basilica.ro
Enoriașii Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sân Mihai, Republica Serbia, s-au închinat duminică la un fragment din moaștele Sfântului Nectarie de Eghina. Racla a fost adusă în pelerinaj de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț. După primirea odorului, a fost săvârșită Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a…
15:40
Mitropolia Banatului trimite un preot vorbitor de greacă pentru sprijinirea victimelor accidentului rutier din Timiș # Basilica.ro
Mitropolia Banatului a anunțat că va oferi sprijin duhovnicesc și material victimelor accidentului rutier petrecut marți în județul Timiș, urmând ca un preot vorbitor de limba greacă să acorde asistență spirituală persoanelor internate în spital. Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și-a exprimat profunda durere față de tragicul accident rutier produs pe raza comunei Găvojdia, județul…
15:10
În 2025, Arhiepiscopia Târgoviștei a desfășurat programe filantropice de peste 8 milioane lei # Basilica.ro
Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Târgoviștei a aprobat marți rapoartele de activitate pentru anul 2025 în domeniile social-filantropic, cultural-mediatic, educațional și administrativ-bisericesc. Între cifrele prezentate, se remarcă activitățile filantropice în valoare de peste 8 milioane de lei. Aproape 144.000 de persoane au beneficiat de sprijinul eparhiei, între care și persoane care au necesitat intervenții chirurgicale urgente…
15:10
PS Benedict: Zece trepte ale formării interioare pentru tineri, potrivit Sfântului Isaac Sirul # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului prezintă zece trepte ale formării interioare pentru tineri extrase din opera Sfântului Isaac Sirul, prăznuit miercuri. Preasfinția Sa a numit cele zece învățături „nevoi”, subliniind necesitatea acestora pentru buna formare a tinerilor. Sfântul Isaac a fost unul dintre puținii sfinți răsăriteni care au ajuns pe o asemenea treaptă duhovnicească, încât a…
15:00
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a săvârșit, luni, Sfânta Liturghie, la biserica „Pogorârea Duhului Sfânt și „Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei” din satul Răzălăi, raionul Sângerei din Republica Moldova, cinstind, astfel, hramul lăcașului de cult. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a vorbit despre viața sfântă a Mitropolitului Iosif, subliniind virtuțile acestuia, pe care…
14:50
Patriarhia Ierusalimului, Custodia Țării Sfinte și Patriarhia Armeană din Ierusalim au anunțat începerea lucrărilor de restaurare a Peșterii Nașterii Domnului din Betleem. Potrivit comunicatului comun, lucrările vor fi realizate de firma italiană care a fost responsabilă recent și de reabilitarea Bisericii Nașterii Domnului, fapt care asigură „continuitatea metodei, a măiestriei și a sensibilității artistice față de…
14:40
A fost înființat Centrul de Management al Obezității: Pacienții vor beneficia de o abordare integrativă # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți înființarea Centrului de Management al Obezității, transmite Agerpres. Acesta va funcționa în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” și va fi dedicat celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă și pe termen lung. „Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului,…
14:00
Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate după accidentul petrecut în județul Timiș # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate în urma accidentului petrecut marți în apropiere de localitatea Lugojelul, județul Timiș. „În aceste clipe grele de suferință și întristare adresăm condoleanțe familiilor persoanelor decedate și ne rugăm pentru însănătoșirea celor răniți grav în această tragedie”, se arată în mesajul Patriarhului României.…
13:30
Mai multe organizații de mediu au lansat un apel public pentru apărarea și conservarea biodiversității din România # Basilica.ro
Mai multe organizații non-guvernamentale au redactat și publicat, săptămâna trecută, un apel adresat autorităților de stat și opiniei publice, pentru conservarea biodiversității și naturii, în general, din România. Potrivit semnatarilor apelului, domeniul conservării biodiversității este neglijat de o perioadă lungă de timp și este nevoie de o atenție sporită din partea instituțiilor care au atribuții…
13:10
Tinerii din Pescara, entuziasmați înainte de vizita episcopului: Ce reeluri au postat pentru aniversarea parohiei lor # Basilica.ro
Tinerii din Frăția Nepsis Pescara au creat cu mult entuziasm mai multe reeluri pe rețelele sociale în așteptarea vizitei de duminică a Episcopului Siluan al Italiei în Parohia „Sfinții Simeon și Ana” din Pescara. Comunitatea din orașul de pe malul mării Adriatice aniversează 15 ani de la înființare și, cu acest prilej, va primi vizita…
13:00
Românce în istorie: Martha Bibescu, scriitoare, academiciană și personificare a Europei secolului XX # Basilica.ro
Cu exact 140 de ani în urmă, în 28 ianuarie 1886, se năștea Martha Bibescu, fiica diplomatului Ion Lahovary și a Emmei Mavrocordat, descendentă din familie boierească. Este cunoscută pentru activitatea literară, dar și pentru influența puternică pe care a avut-o în epocă. Președintele francez Charles de Gaulle, a numit-o „personificarea Europei”. Martha Lahovary a…
10:40
Programul proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă (5-6 februarie 2026) # Basilica.ro
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prilejuite de proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, se vor desfășura conform următorului program: În ziua de joi, 5 februarie 2026, la ora 17.00, la Catedrala Patriarhală, după încheierea Vecerniei, se va săvârși ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei…
10:30
Simpozion dedicat legăturii dintre artă și medicină în opera lui Constantin Brâncuși, organizat de Academia Română # Basilica.ro
Academia Română organizează, miercuri, simpozionul „Când arta îmbrățișează medicina – ecorșeul și lucrările de tinerețe ale lui Constantin Brâncuși”. Potrivit Academiei Române, evenimentul va debuta la ora 10:00, cu un cuvânt al președintelui forului, acad. Ioan-Aurel Pop, intitulat: „Omagiul Academiei Române la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși”. Vor avea loc comunicări…
10:30
Mănăstirea Pângărați îl va pomeni pe arhim. Teofil Lefter la 14 ani de la trecerea la Domnul # Basilica.ro
Mănăstirea Pângărați din județul Neamț va organiza sâmbătă, 7 februarie 2026, un parastas de pomenire pentru arhimandritul Teofil Lefter, la împlinirea a 14 ani de la trecerea sa la Domnul. Parastasul pentru părintele arhimandrit și pentru toți părinții adormiți care au viețuit și slujit la mănăstire se va săvârși în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul…
10:20
Federația Filantropia începe primul curs profesional din an: Consilier în domeniul adicțiilor # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează, în perioada 30 ianuarie – 6 martie, un nou curs pentru formarea de consilieri în domeniul adicțiilor. Din anul 2020, de când a fost creat cursul, au fost formați peste 500 de astfel de consilieri. „Noi, inițial, am vrut să dezvoltăm acest curs doar pentru lucrătorii sociali din Patriarhia…
09:50
Seminarul Teologic din Iași a marcat 30 de ani de la reînființare printr-un simpozion național # Basilica.ro
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași a aniversat 30 de ani de la reînființare. Momentul a fost marcat marți, prin organizarea Simpozionului Național „Teologie și cultură”. Ajuns la ceea de a treia ediție, simpozionul a a avut ca temă „Seminariile teologice – făclii de credință și de cunoaștere”. La eveniment au fost…
Ieri
08:40
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Cum poți ajuta la edificarea Catedralei Naționale? Donează 3,5% din impozitul pe venit prin Formularul 230 Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din…
00:10
Calendar Ortodox 28 ianuarie Sfântul Cuvios Efrem Sirul Sfântul Cuviosul Efrem Sirul s-a născut în anul 306 în cetatea Nisibe din Mesopotamia, aflată sub conducere romană. Efrem a crescut într-o familie cu părinţi păgâni, tatăl său fiind preot al zeiţei Abizal. Învăţătura creştină el o va primi prin intermediul Sfântului Iacov, binecunoscutul episcop de Nisibe, care…
27 ianuarie 2026
20:00
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a hirotonit duminică doi clerici la Parohia „Buna Vestire” din München. Diaconul Julian Dettling, de origine germană, a primit hirotonia în treapta de preot, iar teologul Cătălin Ispas a fost hirotonit diacon, ambii pe seama parohiei bavareze. La Sfânta Liturghie au participat părintele paroh Alexandru…
19:10
PS Andrei: Zaheu l-a primit cu bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată convertire a conștiinței # Basilica.ro
„Zaheu l-a primit cu bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată convertire a conștiinței”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Andrei. Episcopul Covasnei și Harghitei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae. De la păcat la pocăință…
19:00
45 de ani de slujire în Țările de Jos: Parohia „Sf. Grigorie Teologul” la ceas aniversar # Basilica.ro
Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, prima parohie ortodoxă românească din Țările de Jos, și-a sărbătorit ocrotitorul și a aniversat duminică 45 de ani de la înființare. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, împreună cu părintele paroh Ioan Dură şi părintele Laurent Van Damme de…
18:30
Membrii comunității persoanelor cu deficiențe de auz din Argeș au participat la o activitate dedicată Anului omagial 2026 # Basilica.ro
Parohia Mavrodolu din Pitești a devenit luni locul de întâlnire al comunității persoanelor cu deficiențe de auz din județul Argeș. Hipoacuzicii au luat parte la o activitate dedicată mamelor și bunicelor din comunitate. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată în limbajul mimico-gestual. Manifestarea a evidențiat modul în care femeile oferă o mărturie de statornicie…
18:10
Duminica lui Zaheu la Mănăstirea Comana: Episcopul Ambrozie al Giurgiului a hirotonit un ierodiacon # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a hirotonit duminică un ierodiacon pe seama Mănăstirii Comana. Ierarhul a explicat cum Zaheu vameșul este modelul omului pierdut pe care Hristos a venit să îl mântuiască. „Mântuitorul Iisus Hristos vine în Ierihon, în orașul biblic, cel mai vechi oraș din lume, să caute și să mântuiască pe cel pierdut.…
18:00
Lansare de carte la Facultatea de Teologie din București: Nu ar trebui să lipsească din bibliotecile teologilor # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit luni seară lansarea lucrării „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, în două volume. Manifestarea a reunit profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi teologi, dar și angajați ai Administrației patriarhale și eparhiale. Evenimentul a fost deschis de pr. lect. Cosmin Pricop, decanul Facultății de…
16:20
Clericii și reprezentanții laicilor din Episcopia Australiei și Noii Zeelande s-au întrunit la Melbourne # Basilica.ro
Clericii și reprezentanții laicilor din Episcopia Australiei și Noii Zeelande s-au întrunit sâmbătă, la Centrul eparhial din Melbourne – Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, pentru a analiza activitatea eparhiei. Ședința a fost precedată de oficierea slujbei de Te Deum cu ocazia aniversării zilei Unirii Principatelor Române. Întrunirea Adunării Eparhiale a fost prezidată de Episcopul Mihail al Australiei…
16:20
Prim-balerinii Operei Naționale București vor participa, pe 5 martie, la Sala Palatului, la spectacolul Bucharest International Ballet Gala – Frumos Infinit, eveniment dedicat marcării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Pe scenă vor evolua Amyra Badro, Ada Gonzalez, Robert Enache și Jorge Barani reprezentând Opera Națională București, alături de alți artiști…
16:10
Participare ortodoxă la Marșul pentru Viață 2026 de la Washington, DC: Un ierarh sârb a rostit rugăciunea # Basilica.ro
Episcopul Ortodox Sârb Irinej al Washingtonului, New Yorkului și Americii de Răsărit a rostit vineri o rugăciune pe scena Marșului pentru Viață de la Washington, DC. La eveniment a participat fizic o delegație a Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite (ACOB-US), iar Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de susținere. „Ne rugăm,…
16:10
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în biserica Parohiei Forotic, județul Caraș-Severin, acolo unde sfântul lăcaș are nevoie de consolidare. Biserica are hramurile Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae și are nevoie de reabilitare, fiind grav afectată de alunecările de teren înregistrate în zonă. „Nu am slujit de câțiva ani aici…
16:00
Mitropolitul Serafim a participat la întronizarea noului Arhiepiscop Romano-Catolic al Vienei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a participat sâmbătă la ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic al Vienei, Josef Grünwidl. Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Sfântul Ștefan din capitala Austriei, în prezența a aproximativ 3.000 de persoane. Slujba de hirotonie și instalare în demnitatea de arhiepiscop…
16:00
Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Nu contează din ce motiv venim la Hristos, ci dacă Îl primim în viața noastră # Basilica.ro
„Nu contează din ce motiv venim la Hristos, ci dacă Îl primim atunci când Se invită în viața noastră”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei. Episcopul Spaniei și Portugaliei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” din San Isidro de Níjar, Spania, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.…
15:40
O parohie din Câmpulung Moldovenesc invită tinerii și pasionații la cursuri de muzică psaltică # Basilica.ro
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, invită la cursuri de muzică psaltică tinerii și pasionații de cântare bizantină, se precizează într-un comunicat de presă. Proiectul se intitulează „Academia de muzică din Bucovina” și urmărește atât perfecționarea cântării la strană, cât și cunoașterea temeinică a rânduielii slujbelor și a simbolismului liturgic. Repertoriul cursului…
15:20
Guvernul Republicii Moldova finanțează un proiect de promovare a culturii române pentru copiii din Nordul Spaniei # Basilica.ro
Guvernul Republicii Moldova sprijină financiar un proiect educațional derulat de Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Santander, Spania, dedicat promovării culturii, tradițiilor, spiritualității și limbii române în rândul copiilor din diaspora. Proiectul intitulat „Școala de cultură, tradiție, spiritualitate și limbă română” este implementat în perioada 10 ianuarie – 19 aprilie 2026 și este realizat…
14:10
Ierarhi ai Bisericii avertizează la Zalău că memoria Holocaustului cere vigilență morală permanentă # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Episcopul Benedict al Sălajului au subliniat luni la Zalău că memoria Holocaustului cere o vigilență morală permanentă și o responsabilitate asumată față de viața și demnitatea fiecărui om. De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău Evenimentul…
14:10
Cum poți ajuta la edificarea Catedralei Naționale? Donează 3,5% din impozitul pe venit prin Formularul 230 # Basilica.ro
Persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în 2025 pot redirecționa 3,5 % din impozitul pe venit către Catedrala Națională. Donația nu are impact asupra veniturilor personale, procentul este redirecționat din impozitul pe venit plătit statului. Conform Codului Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat pentru…
14:00
Episcopia Basarabiei de Sud a donat un spital mobil regiunii Odesa din Ucraina, ceremonia oficială desfășurându-se sâmbătă, atunci când Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a predat vehiculul Administrației regionale. În cadrul acestei vizite, Preasfinția Sa a fost însoțit de către Claudiu Tătaru, Consulul General al României la Odesa, Alexandrin Moiseev, deputat în Parlamentul…
13:30
În perioada 29-30 ianuarie 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va aniversa 35 de ani de la înființare printr-o serie de manifestări academice, culturale și liturgice reunite sub genericul „Zilele Facultății de Teologie Ortodoxă”. Evenimentele vor avea loc în contextul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare,…
12:30
Bucuria întoarcerii la Hristos: Un tânăr norvegian și fiica sa au fost botezați de Episcopul Europei de Nord # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru un tânăr norvegian în vârstă de 22 de ani și fiica acestuia nou născută. Slujba a avut loc în biserica Misiunii ortodoxe române din insula Skjervøya, din nordul Norvegiei. Lăcaș de cult poartă hramul Sfinților Ierarhi Leontie de la Rădăuți, Iacob…
12:30
Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a publicat un album de interviuri cu personalități vârstnice ale României # Basilica.ro
Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a lansat luni albumul „25 de Seniori de colecție ai României”, anunță Agerpres. Acesta reunește interviuri cu oameni care au contribuit la România așa cum o cunoaștem astăzi. În carte sunt intervievați „oameni foarte importanți, care au pus bazele practic ale acestei societăți în care trăim astăzi”, a declarat Alexandra…
12:00
Episcopul Irlandei și Islandei a sărbătorit alături de credincioși la primul hram al Parohiei Limerick # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a sărbătorit, duminică, alături de credincioși primul hram al Parohiei Limerick, din Republica Irlanda. Aceasta a fost și prima vizită pastorală și liturgică a Preasfințitului Părinte Nectarie, în această parohie. Ziua de sărbătoare a marcat nu doar întâlnirea comunității locale cu ierarhul ei, ci și celebrarea primului hram…
