Amazon concediază masiv: 16.000 de angajați disponibilizați

Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlată de Ministerul Energiei, a atribuit și semnat un contract de consultanță pentru transferul temocentralelor sale pe lignit și al exploatărilor miniere care le alimentează pe o firmă separată, ce urmează a fi înființată și care va constitui așa-numita ″filială de lignit″ a societății.