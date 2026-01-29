Amazon concediază masiv: 16.000 de angajați disponibilizați
Profit.ro, 29 ianuarie 2026 08:50
Amazon elimină aproximativ 16.000 de posturi corporative din cel de-al doilea val de concedieri masive, declanșat în 2025. Anul trecut a tăiat 14.000 de posturi.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
09:10
Vinul zilei: un vin alb fin și seducător, obținut din Passerina, un soi originar de pe coasta de est a Italiei. Arome olfactive de flori de cais și pepene galben, gust cu note de pară bergamotă, grapefruit alb și mere coapte. Cotat cu 91 puncte James Suck # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ceppo Marche Passerina 2023, este o evadare florală din inima Italiei, un vin savuros, premiat cu 91 puncte James Suckling.
Acum 30 minute
09:00
Un incendiu a izbucnit într-un tren cu 200 de pasageri, pompierii intervenind pentru stingerea acestuia.
09:00
08:50
Acum o oră
08:40
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a respins speculațiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piața valutară.
08:20
Meta anunță că va opri un comision de la companiile care operează chatboți de WhatsApp în țările în care va fi obligată să permită funcționarea acestora.
Acum 2 ore
08:00
VIDEO Ospitalitate de 5 stele în mijlocul Transilvaniei. Adina Calfa, CEO ISSA Estate: Ambiția noastră este să devenim un reper în turismul european. Vrem să aducem în România acele evenimente regionale - Profit.ro Live TV # Profit.ro
ISSA Estate a ales Turda pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai complexe proiecte de ospitalitate premium din România, mizând pe poziționarea regiunii în centrul Transilvaniei și pe potențialul său de a deveni un reper în turismul internațional de top. Potrivit Adinei Calfa, CEO ISSA Estate, investiția a fost gândită ca un concept integrat, construit în jurul ideii de experiențe complete, care depășesc zona clasică de cazare.
08:00
DOCUMENT - IGSU a reluat o licitație pentru containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică și nucleară # Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații Urgență (IGSU) a reluat o licitație pentru achiziționarea de containere destinate activităților de decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN).
07:50
Grup EM utilizează din resursele atrase pe bursă și participă la majorarea de capital de la Electromontaj # Profit.ro
În acord cu intențiile expuse în documentația ofertei publice de listare derulată în toamnă, Grup EM folosește din banii atrași de la investitorii de portofoliu pentru o operațiune de majorare a capitalului social la cea mai importantă societate din grup.
07:40
Mult-întârziata centrală Iernut: Proces contra ex-constructorului spaniol, acuzat de mită în Venezuela. Duro Felguera vrea 130 milioane euro de la regimul Delcy Rodríguez # Profit.ro
Procesul în care grupul spaniol de inginerie și construcții energetice Duro Felguera, fostul antreprenor general al mult-întârziatului proiect al noii centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut a companiei românești de stat Romgaz, este acuzat că a dat mită în Venezuela va începe la toamnă, la Madrid, relatează presa iberică.
07:30
DOCUMENT Complexul Energetic Oltenia pregătește transferul pe o firmă separată al termocentralelor pe cărbune și carierelor de lignit ce vor fi închise # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlată de Ministerul Energiei, a atribuit și semnat un contract de consultanță pentru transferul temocentralelor sale pe lignit și al exploatărilor miniere care le alimentează pe o firmă separată, ce urmează a fi înființată și care va constitui așa-numita ″filială de lignit″ a societății.
07:30
Opinii: Provocări la adresa activității offshore din Marea Neagră în contextul conflictului ruso-ucrainean # Profit.ro
De la declanșarea războiului ruso-ucrainean, Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai volatile și militarizate spații maritime ale Europei, generând o ruptură profundă în arhitectura de securitate regională.
07:20
VIDEO „Terapie de șoc” printre dentiști. Dr. Ionuț Leahu, CEO Regina Maria Dental Clinics: Efortul trebuie să fie național și să implice sprijin guvernamental. Distribuția medicilor este clar dezechilibrată! - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Piața serviciilor stomatologice din România a cunoscut o evoluție constant pozitivă în ultimii zece ani, indiferent de contextul economic sau sanitar. Datele oficiale arată o creștere anuală cu două cifre, inclusiv în 2020, anul pandemiei, spune Dr. Ionuț Leahu, CEO-ul Regina Maria Dental Clinics.
Acum 4 ore
07:10
Șeful Portului Constanța, numit director și la o companie de stat din energie, al cărei CS fusese condus până cu o lună înainte de un subordonat al său de la Port # Profit.ro
Mihai Teodorescu (40 de ani), directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, controlată de Ministerul Transporturilor, a fost numit și membru provizoriu în Directoratul companiei de stat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), la care acționar unic este Ministerul Energiei.
07:00
Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică. România are în continuare unul dintre cele mai învechite parcuri auto din Europa.
06:10
Nou investitor în România. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:10
Acum 12 ore
00:30
Județe “nule” în România. HARTA PIB 2026: Capitala ocupă un sfert de economie. 32 de județe contribuie cu sub 2% din PIB-ul național. Și, mai rău, există județe “nule” # Profit.ro
Aproape trei sferturi dintre județele României au fiecare o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul anului 2026. Capitala ocupă peste un sfert din PIB, urmată la o distanță imensă de Cluj, cu o contribuție de doar 5,3%. 10 județe nu fac nici 1%, relevă analiza Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV FOTO Tranzacție în România cu investitori implicați în politica din Azerbaidjan - Memaar Capital a cumpărat un proiect rezidențial de la familia Becali și unul de la fiica unui milionar din Bistrița # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Memaar Capital, fondat de fostul coordonator al organizației de tineret a partidului de guvernământ din Azerbaidjan, a cumpărat de la familia lui George Becali un proiect rezidențial cu 40 de vile în Pipera și a preluat proiectul rezidențial din Balotești al fiicei milionarului Ioan Peica, proprietarul Agro Ardeal – unul dintre cei mai mari procesatori de carne din Bistrița-Năsăud, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Compania turcă Polyfibers, unul dintre principalii producători de fibre sintetice pentru armarea betonului și aplicații industriale în construcții din EMEA, a intrat pe piața românească, arată date analizate de Profit.ro.
28 ianuarie 2026
22:00
Ministerul Sănătății deschide la Institutul „C.I. Parhon” o unitate specializată în tratarea multidisciplinară a obezității.
21:30
Designerul ultimelor două generații de mașini Porsche va părăsi compania după peste 20 de ani # Profit.ro
Michael Mauer, designerul ultimelor două generații de mașini Porsche, va părăsi compania după peste 20 de ani de activitate.
21:10
Rezerva Federală a SUA (Fed) a menținut dobânda-cheie neschimbată miercuri, în linie cu așteptările analiștilor, întrerupând o serie de trei reduceri consecutive ale costurilor de împrumut.
21:00
Compania ungară Gránit Asset Management, controlată de omul de afaceri István Tiborcz - aflat în topul celor mai bogați unguri, a plătit 37 milioane de euro pentru cea de a doua clădire din cadrul complexului de birouri Equilibrium din București, sub prețul achitat pentru prima clădire, de 52 milioane de euro, relevă datele analizate de Profit.ro.
20:40
Managementul Volvo Cars este de părere că structura de costuri a celui mai nou model electric al mărcii, EX60, va fi capabilă să genereze profituri importante pentru companie, în pofida tradiției deja din industria auto care a adus mai degrabă pierderi decât profit pe segmentul BEV.
20:20
GRAFICE PREMIERĂ Indicele BET depășește nivelul de 28.000 de puncte pentru prima oară în istorie. Tranzacții de peste 140 milioane lei # Profit.ro
Bursa românească a atins un nou record pe fondul unei lichidități foarte bune.
Acum 24 ore
20:00
19:40
Elon Musk a sugerat ca eventuala listare a SpaceX să coincidă cu un eveniment astronomic și cu ziua sa de naștere din iunie.
19:20
FOTO Ciucu și alți primari s-au dus la Guvern pentru banii pe care îi pot lua de la buget # Profit.ro
Grupul de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale a continuat consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026.
19:20
Mercedes, prin divizia de performanță AMG, lucrează la al doilea model din seria Mythos.
18:50
18:40
Un afiș cu o familie în magazinele Leroy Merlin a generat acuzații din partea Centrului Filia.
18:40
Vrancart, cu fondatorii Dedeman în acționariat, îl are de azi pe președintele CEC Bank în CA # Profit.ro
Președintele CA al CEC Bank, Tiberiu Mavodin, este de astăzi membru provizoriu în Consiliul de Administrație al producătorului de hârtie, carton și ambalaje Vrancart, unde sunt acționari Lion Capital și fondatorii Dedeman.
18:30
Diana Buzoianu afirmă că arderile ilegale de deșeuri reprezintă ”o problemă națională” care afectează sănătatea publică.
18:10
VIDEO Cancelarul Germaniei laudă România că a susținut Acordul UE-Mercosur. A discutat cu Bolojan despre atacurile hibride ale Rusiei și despre investițiile germane # Profit.ro
În contextul pozițiilor divergente pe scena politică din România privind Acordul UE-Mercosur, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a salutat, cu prilejul vizitei premierului Bolojan la Berlin, faptul că România a fost în favoarea acestui acord. Cei doi șefi de Executiv au discutat cu acest prilej despre cooperarea în domeniul militar, inclusiv despre amenințările hibride din partea Rusiei, și despre investițiile germani din România.
18:00
FOTO Proiect de amploare în București, cu unele străzi închise și park&ride, în Prelungirea Ghencea # Profit.ro
Autoritățile locale anunță că vor continua proiectul Prelungirea Ghencea – Domnești.
17:40
Indicele S&P 500 a depășit, în premieră, pragul de 7.000 de puncte miercuri, susținut de optimismul investitorilor referitor la inteligența artificială și de așteptările legate de creșterea veniturilor companiilor din Big Tech și de relaxarea politicii monetare pe parcusul anului.
17:40
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de aproape 3 milioane de lei și a găsit un total de 51 persoane care prestau muncă nedeclarată în hoteluri și restaurante.
17:30
Șomerii au nevoie de peste 11 săptămâni, cel mai lung interval din ultimii 4 ani, pentru a-și găsi un nou loc de muncă în SUA # Profit.ro
Americanii rămași fără loc de muncă au nevoie de peste 11 săptămâni, în medie, pentru a-și găsi un nou job.
17:20
Băsescu primește înapoi sute de mii de lei ca indemnizație de președinte - Primă decizie a instanței # Profit.ro
Fostul președinte Traian Băsescu primește înapoi indemnizația cuvenită ca fost șef al statului în intervalul 2022 - 2025.
17:20
VIDEO ULTIMA ORĂ Bolojan vrea pact în România pentru moneda euro. Bolojan propune, de lângă cancelarul Germaniei, un pact al forțelor politice în vederea adoptării monedei euro # Profit.ro
Având în vedere deficitele mari ale României din ultimii ani, adoptarea monedei de către România nu este astăzi pe agenda politică, dar acest subiect poate constitui tema unui acord al forțelor politice la viitoarele alegeri parlamentare, prevăzute pentru 2028, a anunțat premierul Bolojan, într-o conferință comună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.
17:10
Anthropic este pe punctul de a atrage 20 miliarde dolari, dublu față de suma vizată inițial # Profit.ro
Anthropic este pe punctul de a atrage aproximativ 20 de miliarde de dolari de la investitori. Este dublu față de suma vizată inițial.
17:10
ULTIMA ORĂ Percheziții la Deutsche Bank, suspiciuni de spălare de bani legată de omul de afaceri miliardar rus Roman Abramovici. # Profit.ro
Birourile Deutsche Bank, cel mai mare creditor al Germaniei, au fost percheziționate cu suspiciuni de spălare de bani legată de omul de afaceri miliardar rus Roman Abramovici.
17:00
Asirom lansează FamilyCare Senior, un pachet de asigurare gândit distinct pentru părinți sau bunici prin acces la servicii medicale și protecție financiară în caz de accidente.
16:50
ULTIMA ORĂ Tranzacție surpriză în România - Cel mai mare conglomerat din Turcia cumpără Automecanica S.A. Mediaș # Profit.ro
Compania turcă Otokar cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica Mediaș, achiziționând o participație de 96%.
16:40
Într-o prelungire a unei linii de credit a OTP Bank pe care a preluat-o în 2024, Banca Transilvania încheie o nouă înțelegere cu societatea Relee Mediaș, listată pe piața AeRO de la BVB cu simbolul RELE.
16:20
După ce în actualul trend ascedent de la BVB, care a dus piața locală pe noi culmi, titlurile Hidroelectrica au subperformat, acestea s-au raliat la mișcarea pieței și își ating propriile recorduri.
16:00
ULTIMA ORĂ Tranzacție surpriză în România - Cel mai mare conglomerat din Turcia cumpără Automecanica Mediaș # Profit.ro
15:50
Oferte la facturi de gaze, unele chiar neserioase. Șeful ANRE: Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 de lei pe kWh nu mai dorește să lucreze # Profit.ro
Cel puțin o ofertă de furnizare de gaze există la acest moment sub prețul plafonat, de 0,30 lei/kWh.
15:50
ANUNȚ Februarie vine cu surprize meteo - de la temperaturi la fel de scăzute la un regim termic primăvăratic # Profit.ro
Luna februarie va fi acum una a contrastelor termice. Vor fi temperaturi la fel de scăzute ca în prima lună a anului, dar aerul mai cald adus dinspre Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană poate genera și episoade cu un regim termic primăvăratic, anunță ANM.
