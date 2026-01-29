Curtea de Apel București decide azi dacă admite sau nu contestația angajaților ANRE privind tăierile salariale și concedierile decise de Guvern | AUDIO
Europa FM, 29 ianuarie 2026 10:20
Decizie așteptată astăzi în procesul prin care angajații Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) încearcă să blocheze concedierile și tăierile de salarii decise de Guvern. Sunt contestate măsurile aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. Săptămâna trecută, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au amânat pentru astăzi pronunțarea în cazul […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
10:20
O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant în timp ce lua mită 60.000 de euro de la un om de afaceri. Îl asigurase că poate interveni la șeful DNA pentru a-l scăpa de dosarele penale avute | AUDIO # Europa FM
O avocată, membră a PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce primea 60.000 de euro mită de la un om de afaceri din Constanța. Îi promisese acestuia că îl va scăpa de dosare penale, deoarece are influență la șeful DNA. Alături de avocată a fost prins prins în […]
10:20
Artistul Bruce Springsteen a lansat o piesă în memoria celor doi americani împușcați de agenții ICE. „Streets of Minneapolis” este „un răspuns la teroarea de stat care se abate asupra oraşului”, spune cântărețul | AUDIO # Europa FM
În semn de protest față de politica anti-migrație a președintelui american Donald Trump, cântărețul american Bruce Springsteen a lansat piesa „Streets of Minneapolis’’. „Vom ține minte numele celor care au murit pe străzile din Minneapolis’’, spune artistul care a dedicat noul său cântec celor doi americani împușcați de agenți federali. „Melodia este un răspuns la […]
10:20
Curtea de Apel București decide azi dacă admite sau nu contestația angajaților ANRE privind tăierile salariale și concedierile decise de Guvern | AUDIO # Europa FM
Decizie așteptată astăzi în procesul prin care angajații Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) încearcă să blocheze concedierile și tăierile de salarii decise de Guvern. Sunt contestate măsurile aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. Săptămâna trecută, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au amânat pentru astăzi pronunțarea în cazul […]
10:20
Vaslui: Incendiu izbucnit joi dimineață la un tren CFR București-Iași. Focul a fost stins înainte de sosirea pompierilor | AUDIO # Europa FM
Un incendiu a izbucnit joi dimineață la locomotiva unui tren ce se deplasa spre Iași. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 04:40 în apropiere de Vaslui. La faţa locului au ajuns o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi un microbuz cu zece militari. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, focul […]
10:20
Fostul președinte Traian Băsescu și-a recuperat în instanță indemnizația de fost șef de stat. Administrația Prezidențială trebuie să-i dea peste 750.000 de lei | AUDIO # Europa FM
După ce și-a redobândit vila de protocol, fostul președinte Traian Băsescu și-a recuperat, în instanță și indemnizația de fost șef de stat. Indemnizația fusese sistată după ce Traian Băsescu a primit verdict de colaborator al Securității. Administrația Prezidențială trebuie să îi achite acum peste 750.000 de lei, a stabilit Curtea de Apel București. Fostul președinte […]
Acum 12 ore
22:20
Doi administratori ai unei agenții imobiliare din București, reținuți pentru înșelăciune în formă continuată. Prejudiciul este estimat la aproximativ 330.000 de euro | VIDEO # Europa FM
Doi administratori ai unei agenții imobiliare din București au fost reținuți, fiind bănuiți că au vândut apartamente care nu puteau fi vândute. Prejudiciul se ridică la sute de mii de euro. Polițiștii au efectuat ieri mai multe percheziții în București și Ilfov. Anchetatorii spun că, în perioada mai 2024 – iunie 2025, o femeie și […]
22:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Am alcătuit o listă de 22 de companii, incluse într-un proiect-pilot prin care evaluăm ce poate fi ajustat și recalibrat. Cele aflate în faliment trebuie închise | VIDEO # Europa FM
Invitată la emisiunea „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, vicepremierul Oana Gheorghiu a discutat despre reforma companiilor de stat – una dintre cele mai complexe și amânate reforme din România, care include și componenta de digitalizare. Aceasta a precizat că speră ca, până la finalul anului, să se resimtă îmbunătățiri în zona digitalizării și a […]
22:20
Doctorul Cristian Andrei, cercetat în stare de libertate pentru viol, agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei de psiholog | AUDIO # Europa FM
Doctorul Cristian Andrei va fi cercetat în stare de libertate pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, viol și agresiune sexuală – s-a decis după mai multe ore de audieri. El este acuzat că a agresat sexual mai multe paciente în timpul ședințelor de terapie, precum și că a practicat fără drept profesia de […]
Acum 24 ore
18:20
Vârstnicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei ar putea primi și anul acesta un ajutor din partea Guvernului | AUDIO # Europa FM
Vârstnicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei ar putea primi și anul acesta un ajutor. E vorba de un supliment de până la 1.000 de lei, împărțit în două tranșe – înainte de Paște și de Crăciun. Propunerea este susținută de ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, care, însă, a evitat să spună de […]
18:20
16 românce cu vieți sfinte vor fi canonizate de Patriarhia Română. Ceremonia oficială este planificată pentru zilele de 5 și 6 februarie | AUDIO # Europa FM
16 femei românce vor fi canonizate de Patriarhia Română. Sunt femei care au avut vieți sfinte. Printre ele: soții de domnitori, mame de sfinți sau starețe de mănăstiri. Ceremonia va avea loc la începutul lunii februarie, la Catedrala Patriarhală. Apoi, ele se vor regăsi în Calendarul Ortodox. Proclamarea oficială a canonizării celor 16 femei cu […]
18:20
Premierul Ilie Bolojan: „Am discutat astăzi cu domnul cancelar Merz despre creșterea investițiilor în domenii strategice.”/ „Un punct important al discuțiilor noastre a fost aderarea României la OCDE” | VIDEO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a fost primit miercuri de cancelarul Friedrich Merz, la sediul Cancelariei Federale din Berlin, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Germania. Premierul a declarat în cadrul conferinței comune că discuțiile au vizat stimularea investițiilor în sectoare strategice, precum energie, industrie și apărare, inclusiv prin utilizarea eficientă a instrumentelor europene, […]
18:20
Ședință la Guvern privind bugetul Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a reclamat că primăria are grave probleme financiare. Vor participa și primarii sectoarelor | AUDIO # Europa FM
Ședință la Guvern privind banii alocați Capitalei în acest an. La întâlnire participă primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, primarii sectoarelor, dar și vicepremierul Tanczos Barna. Premierul Ilie Bolojan lipsește, fiind în vizită oficială în Germania. „PMB nu are bani nici să treacă strada” – scria recent pe Facebook edilul general Ciprian Ciucu. După ce […]
18:20
Timiș: Cei trei suporteri răniți în accidentul rutier produs pe DN6, în apropiere de Lugoj, ar putea fi transferați mâine în Grecia | AUDIO # Europa FM
Cei trei suporteri răniți în accidentul rutier de ieri, din apropiere de Lugoj, ar putea fi transferați mâine în Grecia. Alte șapte persoane dintr-un microbuz, printre care și șoferul, au murit după ce mașina a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent de un TIR. Pasagerii erau cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și […]
18:20
Brăila: Un bărbat bolnav de listerioză a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență | AUDIO # Europa FM
Un bărbat, bolnav de listerioză, a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila. Anunțul a fost făcut de Direcția Județeană de Sănătate Publică. Bărbatul a fost internat în stare gravă, iar boala a evoluat rapid, spun medicii. Bărbatul în vârstă de 67 de ani, din comuna Cazasu, județul Brăila, a fost internat la Spitalul […]
16:20
Doi bărbați din județul Neamț au ajuns după gratii, după ce și-au agresat soțiile, iar unul dintre ei n-a respectat ordinul de protecție și a tăiat dispozitivul de monitorizare. Unul dintre agresori are 71 de ani și a fost reținut, pentru 24 de ore, după ce și-a desfigurat soția. Femeia nu a depus plângere împotriva […]
16:20
Ședință-interogatoriu la CSM. Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, trasă la răspundere pentru dezvăluirile despre delegarea judecătorilor | AUDIO # Europa FM
Ședință-interogatoriu maraton la Consiliul Superior al Magistraturii. O altă judecătoare – Ramona Grațiela Milu, care a făcut dezvăluiri din interiorul sistemului despre cum sunt delegați judecătorii, a fost trasă la răspundere pentru afirmațiile sale. Explicații insistente au cerut, timp de aproape o oră, inclusiv șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție și șeful Consiliului Superior […]
16:20
Ministrul Justiției spune că o eventuală modificare a legii pentru pedepsirea minorilor sub 14 ani nu va fi făcută pe grabă, pentru ca rezultatul „să fie solid şi bun pentru toată societatea” | AUDIO # Europa FM
Petiția „Legea Mario”, care prevede schimbarea legii pentru pedepsirea minorilor sub 14 ani care ucid, a strâns aproape 300.000 de semnături. Între timp, la Guvern a fost inițiat un grup de lucru pentru a lua în considerare această posibilitate. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că este posibil ca legea să fie schimbată „Acum, […]
16:20
Aurul atinge un nou maxim istoric. Uncia depășește 5.300 de dolari pe piețele internaționale | AUDIO # Europa FM
Aurul atinge noi recorduri istorice, peste 5.300 de dolari, pe fondul devalorizării dolarului american. În România, prețul aurului afișat de Banca Națională a României este de 720 de lei pe gram,o valoare care aproape s-a dublat în ultimul an. Este cea mai spectaculoasă perioadă de majorare a aurului din ultimele decenii. 720 de lei pe […]
16:20
Ce lucruri confisca Securitatea în comunism din pachetele pe care românii le primeau de la rudele din străinătate # Europa FM
Jucării, gumă de mestecat, cafea, cosmetice sau îmbrăcăminte. Asta confisca Securitatea din coletele pe care românii le primeau de la rudele din străinătate. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități publică pe pagina sa de Facebook documente în acest sens. Printre ele și liste cu obiectele furate, practic, din pachete. Ulterior, acestea erau vândute la […]
15:00
Sondaj: Creșterea veniturilor, cel mai important lucru pe care românii își doresc să-l vadă realizat în 2026. Protejarea mediului ocupă ultimul loc | AUDIO # Europa FM
Mai mulți bani – este cel mai important lucru pe care românii vor să-l vadă realizat anul acesta, arată un sondaj. Potrivit răspunsurilor, cetățenii țării noastre vor și mai multe locuri de muncă, dar și să se încheie războiul din Ucraina. Problemele de mediu se află pe ultimul loc. Creșterea veniturilor populației este cel mai […]
15:00
Când ai văzut moartea cu ochii pe șosele? Șapte tineri greci au murit într-un accident de mașină în România. Imaginile arată un microbuz al cărui șofer nu se repliază pe banda lui după o depășire și, fără a schița un gest, se lovește frontal de un camion. Nu este clar ce a dus șoferul la […]
15:00
Covasna: Un bărbat este cercetat penal după ce ar fi distribuit materiale pornografice cu minori prin intermediul unor sisteme informatice | AUDIO # Europa FM
Un dosar penal pentru pornografie infantilă este instrumentat de autoritățile din județul Covasna, în urma unei anchete desfășurate de polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT. Autoritățile au au descoperit peste 3.000 de fișiere foto și video cu material pornografic infantil. Un bărbat de 38 de ani este cercetat penal pentru pornografie infantilă, […]
15:00
Timiș: Poli Timișoara va suporta cheltuielile pentru aparținătorii victimelor accidentului de la Lugojel. Ce spune un supraviețuitor despre cauza accidentului | AUDIO # Europa FM
Clubul de fotbal Poli Timișoara anunță că va suporta toate cheltuielile de cazare și masă pentru aparținătorii victimelor accidentului de ieri de la Lugojel. Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit, iar alți trei sunt internați în spital, după ce microbuzul cu care se deplasau spre Franța a intrat în plin într-un TIR. Cei […]
15:00
Consumul de țigări în școlile din București. Sondaj: Aproape 800 de elevi de gimnaziu și liceu spun că, în ultimul an, au adus țigări la școală | AUDIO # Europa FM
Unul din șase elevi de gimnaziu și liceu din București a adus, anul trecut, țigări la școală, inclusiv dispozitive electronice de fumat. Așa arată datele unui sondaj făcut de Consiliul Municipal al Elevilor. Se întâmplă în condițiile în care Statutul Elevului interzice deținerea unor astfel de produse în timpul programului școlar. Aproape 800 de elevi […]
15:00
Ministrul Muncii propune majorarea ajutorului social pentru copiii cu handicap: „Primesc alocații sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Muncii, Florin Manole, propune majorarea ajutorului social pentru copiii cu handicap. În prezent, copiii cu handicap mediu primesc 80 de lei lunar, cei cu handicap accentuat în jur de 230 de lei, iar cei cu handicap grav aproape 470 de lei, potrivit site-ului Guvernului. Ministrul Muncii, Florin Manole: „Copiii cu dizabilități primesc niște alocații […]
15:00
Prețul motorinei standard a depășit pragul de opt lei pe litru la finalul lunii ianuarie 2026. Ce factori au dus la această creștere | AUDIO # Europa FM
Prețul motorinei standard, adică varianta cea mai ieftină, a depășit pragul de opt lei pe litru în România, la finalul lunii ianuarie 2026. Producția internă este insuficientă pentru consum, iar creșterea taxelor pe carburanți – accizele – a dus prețurile, din nou, dincolo de pragul de opt lei. Plătim mult, chiar dacă suntem al treilea […]
15:00
Italia: O alunecare de teren produsă în Niscemi a dus la prăbușirea mai multor case și evacuarea urgentă a populației. Autoritățile vor începe să lucreze la un plan de reconstrucție | VIDEO # Europa FM
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a vizitat astăzi coasta Siciliei unde o faleză lungă de patru kilometri s-a prăbușit și a forțat sute de locuitori să-și părăsească locuințele. Ea a zburat cu elicopterul deasupra zonelor afectate pentru a analiza situația, apoi a avut o discuție cu autoritățile locale. Se va face un plan pentru reconstrucția orașului […]
15:00
Gorj: Șapte cadre medicale sunt anchetate pentru eliberarea de adeverințe false care scuteau persoanele condamnate de munca în folosul comunității | AUDIO # Europa FM
Mai multe cadre medicale și persoane care au fost condamnate pentru diverse fapte sunt anchetate într-un dosar de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. Procurorii din Târgu Jiu susțin că cele șapte cadre medicale acordau acte false pentru diverse boli persoanelor condamnate, pentru a nu efectua […]
15:00
Mureș: Trei adolescenți au atacat un șofer de taxi după ce ar fi evitat să-i achite cursa. A fost sesizată Protecția Copilului | AUDIO # Europa FM
Trei adolescenți din Târgu Mureș sunt cercetați de polițiști pentru că ar fi agresat un șofer de taxi. În această dimineață, ei s-au urcat în mașina bărbatului și l-au rugat să-i ducă într-o localitate de lângă oraș. Pe drum, între aceștia a izbucnit un scandal, pe motiv că adolescenții ar fi încercat să evite achitarea […]
15:00
14 miliarde de lei pierderi acumulate de peste 1.500 de companii de stat. În Piața Victoriei, discutăm despre reforma companiilor de stat – una dintre cele mai dificile și mai amânate reforme ale României. Invitata Mădălinei Dobrovolschi este Oana Gheorghiu, vicepremierul României, care anunță începutul restructurării. De ce s-au acumulat aceste pierderi? Ce se întâmplă […]
15:00
Doi administratori ai unei agenții imobiliare din București, acuzați de înșelăciune în formă continuată. Prejudiciul se ridică la sute de mii de euro | AUDIO # Europa FM
Doi administratori ai unei agenții imobiliare din București sunt bănuiți că au vândut apartamente care nu puteau fi vândute. Prejudiciul se ridică la sute de mii de euro. Polițiștii au efectuat mai multe percheziții în București și Ilfov. Anchetatorii spun că, în perioada mai 2024 – iunie 2025, o femeie și un bărbat, administratori ai […]
11:00
Timiș: Cei trei supraviețuitori ai accidentului de pe DN6, în care au murit șapte suporteri ai PAOK Salonic, au fost internați. 200 de suporteri greci au venit la spital | AUDIO # Europa FM
Cei trei supraviețuitori ai accidentului de marți, de pe drumul național 6, în care au murit alte șapte persoane, sunt internați la Spitalul Județean Timișoara. Cu toții sunt suporteri ai echipei PAOK Salonic. Unul este în stare gravă, iar ceilalți doi au leziuni mai ușoare. Aseară, 200 de suporteri greci au ajuns la Timișoara și […]
11:00
Gorj: Percheziții la mai multe cabinete de medicină a muncii. Sunt vizate 36 de persoane, într-un dosar privind fapte de corupție | AUDIO # Europa FM
Percheziții în Gorj la cabinetele de medicină a muncii. Anchetatorii suspectează 36 de persoane de diverse fapte de corupție. Susțin că acestea ar fi ajutat câteva zeci de persoane cu documente medicale false prin care să arate că sunt inapte pentru a presta munca în folosul comunității. Perchezițiile sunt efectuate de polițiști și procurori din cadrul Parchetului […]
11:00
Ministrul Sănătății, despre starea celor trei tineri greci, răniți în accidentul din Lugojel: Se află „sub monitorizare continuă și tratament de specialitate. Situația medicală rămâne dinamică” # Europa FM
Cei trei tineri greci care au supraviețuit accidentului produs marți pe DN6 se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Șapte tineri greci au murit în accidentul de marți, din Lugojel, după ce microbuzul în care se aflau a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu […]
11:00
Război Rusia-Ucraina: Aproape două milioane de soldați uciși, răniți sau dispăruți după aproape patru ani de război. Cele mai mari pierderi le-a suferit Rusia | AUDIO # Europa FM
După patru ani de război în Ucraina, numărul soldaților uciși, răniți sau dispăruți se apropie de două milioane, arată datele unui studiu publicat de un think tank american. Rusia a suferit cele mai mari pierderi în rândul militarilor. Foarte multe decese sunt și în rândul civililor ucraineni. În ultimul atac al Rusiei – un atac […]
11:00
Un Centru de Management al Obezității va fi înființat în cadrul Institutului „C.I. Parhon” din București. Ce servicii medicale vor fi disponibile | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății anunță înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului „Parhon” din București. Cei care suferă de obezitate vor putea face aici o evaluare completă și vor urma un plan personalizat de tratament, spune ministrul Alexandru Rogobete. La Centrul de management al Obezității din cadrul Institutului de Endocrinologie „C.I. Parhon”, această afecțiune va […]
11:00
Epidemie într-un stat din India, cauzată de virusul Nipah. Este transmisibil de la animale la oameni, iar simptomele pot varia sau chiar lipsi, spune medicul Adrian Marinescu | AUDIO # Europa FM
Epidemie în statul indian Bengalul de Vest, cauzată de virusul Nipah. Cinci lucrători de la un spital privat au fost infectaţi, iar alte 110 persoane care au intrat în contact cu ei au fost plasate în carantină. Momentan, nu au fost raportate alte cazuri în afara Indiei. Virusul se poate transmite de la animale precum […]
11:00
Ce soluții au bucureștenii care au primit facturi mari la căldură, în ciuda avariilor recente. Președintele Asociației Energia Inteligentă explică | AUDIO # Europa FM
Iarna aceasta, mii de blocuri din mai multe sectoare ale Capitalei nu au avut apă caldă și căldură din cauza unor avarii majore la rețeaua de termoficare. Totuși, facturile de la întreținere au avut valori ce nu au reflectat consumul real de căldură. Un bucureștean a făcut plângere penală împotriva Termoenergetica și acuză compania de […]
Ieri
23:00
Politologul Costin Ciobanu, despre climatul politic din România: „Perspectivele nu sunt favorabile pentru un partid precum PSD”. AUR ar putea să își piardă credibilitatea, pentru că nu are discurs economic # Europa FM
Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, politologul Costin Ciobanu a analizat poziția strategică și stabilitatea României în plan extern, precum și perspectivele politice interne, în contextul măsurilor de austeritate și al fluctuațiilor electorale. Ciobanu a subliniat „trinitatea strategică” a țării — apartenența la NATO, integrarea în Uniunea Europeană […]
23:00
Cantina de Ajutor Social din Zalău, desființată pentru reducerea cheltuielilor. Peste 100 de persoane aflate în dificultate vor primi tichete sociale | AUDIO # Europa FM
Pentru a face economie la buget, Primăria Zalău desființează Cantina de Ajutor Social. Peste 100 de persoane aflate în dificultate și care luau masa la cantină vor primi tichete sociale. O masă caldă va fi oferită doar copiilor din familiile sărace. Cantina de Ajutor Social din Zalău, județul Sălaj, a fost desființată începând cu acest […]
23:00
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, despre importurile ilegale de deșeuri: Este o discrepanță de aproximativ două milioane de tone între ceea ce au recepționat instalațiile de reciclare și ceea ce a fost transportat | AUDIO # Europa FM
Amenzi record date anul trecut de Comisarii Gărzii de Mediu pentru nereguli în gestionarea deșeurilor. Este vorba de aproape 25 de milioane de lei, cu 25% mai mult decât anul anterior. Amenzile au fost aplicate primăriilor sau consiliilor județene responsabile de modul în care se depozitează și se transportă deșeurile. Problematice sunt, însă, și importurile […]
19:00
Premiile BAFTA 2025. „One Battle After Another”, filmul cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a primit cele mai multe nominalizări | AUDIO # Europa FM
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile BAFTA, echivalentul britanic al Premiilor Oscar. „One Battle After Another”, filmul cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a primit 14 nominalizări. Este urmat îndeaproape de filmul horror cu vampiri „Sinners”, cu 13 nominalizări. Premiile vor avea loc la Londra, pe 22 februarie. „One Battle After Another”, regizat de Paul […]
19:00
Proiectul, care presupune reabilitarea Parcului Uranus, va ajunge joi pe masa CGMB. Inițiator al proiectului: „Noi sperăm că asta va însemna pentru bucureșteni mai mult verde” | AUDIO # Europa FM
Joi ajunge pe masa Consiliului General al Municipiului București proiectul „Parcul Uranus”, care presupune reabilitarea unei zone ce aparținea fostului cartier istoric Uranus, care a fost dărâmat în perioada comunistă pentru a face loc Palatului Parlamentului. Așadar, în „Parcul Uranus”, situat între Academia Română, Palatul Parlamentului și Parcul Izvor, ar putea fi amenajate zone pietonale, […]
19:00
Primarul Slatinei cere Consiliului Local 100.000 de lei pentru flori și mărțișoare de 1 și 8 martie | AUDIO # Europa FM
Guvernul planifică tăieri de cheltuieli în administrația publică, dar la Slatina primarul Mario De Mezzo solicită bani consiliului local pentru flori și mărțișoare de 1 și 8 martie. Pentru organizarea evenimentului, municipalitatea a prevăzut cheltuirea a 100.000 de lei, sumă ce va fi inclusă în bugetul local din acest an. Evenimentul, la care doamnele și […]
19:00
Cristian Tudor Popescu, despre „patriotismul” fostului dictator român: „Nicolae Ceaușescu nu ar fi trecut un examen pentru acordarea cetățeniei române” | VIDEO # Europa FM
După ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a ezitat să dea un răspuns clar într-o emisiune la Digi24 când a fost întrebat dacă fostul dictator Nicolae Ceaușescu a fost sau nu patriot, în spațiul public a apărut discuția despre ce înseamnă ca un politician să fie patriot. „Un om trebuie judecat după fapte, și nu după […]
19:00
Piața Victoriei. România în plan extern – incoerență sau ambiguitate strategică? Invitat este politologul Costin Ciobanu # Europa FM
Într-un context geopolitic extrem de complicat, reacțiile și poziționările României par extrem de vagi și lipsite de substanță. Președintele a absentat de la Davos, iar motivele au stârnit o întreagă controversă. Raportarea la subiecte precum disputa legată de Groenlanda sau intrarea în Consiliul pentru Pace este ambiguă și, în general, vocea României se face foarte […]
19:00
Guvernul german oferă un milion de euro pentru informații despre autorii sabotajului care a lăsat Berlinul în beznă | AUDIO # Europa FM
Guvernul german promite o recompensă de un milion de euro oricui va oferi informații care să conducă la autorii sabotajului ce a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lunii ianuarie. Anunțul privind suma oferită de procuratură și poliție a fost făcut de ministrul de Interne german, în condițiile în care ancheta […]
19:00
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch despre măsurile luate pentru stabilitatea financiară a țării | AUDIO # Europa FM
România a reușit să închidă anul 2025 cu un deficit bugetar mai mic decât în anul precedent, cu aproape un procent. Guvernul susține că a reușit să reducă cheltuielile fără să taie investițiile. Astăzi, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch pentru a prezenta măsurile luate pentru stabilitatea financiară a […]
19:00
Gorj: Zeci de case și gospodării dintr-un cartier din Târgu Jiu, inundate în urma precipitațiilor abundente | AUDIO # Europa FM
Zeci de case și gospodării dintr-un cartier din Târgu Jiu au fost inundate. Drumurile au devenit, de asemenea, impracticabile, iar barajele formate din saci de nisip au fost spulberate. Oamenii sunt disperați, pentru că autoritățile locale nu reușesc să depisteze cauza, iar la fiecare ploaie se trezesc cu apă peste ei. Locuitorii din cartierul Primăverii, […]
19:00
Cele mai multe școli din România, conduse de directori numiți politic. Cazul unei foste directoare de la un colegiu din Timișoara | AUDIO # Europa FM
Cele mai multe școli din România sunt conduse în prezent de directori numiți politic, atrage atenția Asociația pentru Depolitizarea Educației. Se întâmplă după ce fostul ministru Daniel David a amânat pentru februarie organizarea concursurilor pentru directorii de școli, iar acestea nu se mai pot susține în contextul lipsei unui șef deplin la Ministerul Educației. Numirile […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.