O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant în timp ce lua mită 60.000 de euro de la un om de afaceri. Îl asigurase că poate interveni la șeful DNA pentru a-l scăpa de dosarele penale avute | AUDIO

Zeci de case și gospodării dintr-un cartier din Târgu Jiu au fost inundate. Drumurile au devenit, de asemenea, impracticabile, iar barajele formate din saci de nisip au fost spulberate. Oamenii sunt disperați, pentru că autoritățile locale nu reușesc să depisteze cauza, iar la fiecare ploaie se trezesc cu apă peste ei. Locuitorii din cartierul Primăverii, […]