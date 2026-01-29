FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Şanse infime la calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League

19:00

Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, a fost întrebat despre implicarea patronilor la echipele de fotbal. Echipa din Turcia se află la Bucureşti pentru meciul cu FCSB, din ultima etapă a grupelor Europa League. Întrebat dacă a păţit până acum ca un patron al echipei pe care o antrena a luat decizii în locul său, aşa […]