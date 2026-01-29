Reacția lui Paul Dano, după ce Quentin Tarantino l-a „desemnat” drept „cel mai slab actor”
Gândul, 29 ianuarie 2026
Actorul Paul Dano i-a răspuns, în sfârșit, regizorului Quentin Tarantino, după ce acesta l-a criticat pentru rolul din filmul de referință „There Will Be Blood”, regizat de Paul Thomas Anderson în 2007. Tarantino l-a caracterizat pe Dano – nominalizat la Emmy, Globurile de Aur și Indie Spirit Award – „cel mai slab actor de la […]
Ce modificare în CV a făcut o femeie care la 54 de ani a fost concediată din funcția de manager și nu își găsea alt job. Viața i s-a schimbat complet # Gândul
A ocupat vreme de 20 de ani funcția de manager într-o companie de software, dar la 54 de ani conducerea firmei a dat-o afară, după un proces major de restructurări de personal. Din ce spune ea, concedierea a avut la bază reducerea costurilor salariale. Totul s-a petrecut în iulie 2025 și la scurt timp viața […]
Tineretul, sacrificat în tăcere. Sindicatele îl acuză pe ministrul Florin Manole de abandon total. „Nu aveți tineret, aveți doar funcția” # Gândul
Domeniul Tineretului din România a ajuns într-un vid administrativ fără precedent, iar responsabilitatea aparține direct ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, acuză Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST). În cadrul Consiliului Național al Blocului Național Sindical (BNS), sindicaliștii au lansat unele dintre cele mai grave acuzații publice formulate până acum la adresa […]
După gazul rusesc, Uniunea Europeană vrea să reducă dependența și de gazul venit din SUA. Care sunt alternativele europenilor # Gândul
Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv strategic reducerea dependenței de gazul natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite, după ce a reușit să elimine majoritatea importurilor din Rusia. Îngrijorările europenilor au crescut pe fondul politicilor comerciale tranzacționale ale administrației Trump și a disputelor recente privind Groenlanda. Pe fondul tensiunilor cu Washingtonul privind Groenlanda, oficialii europeni […]
Lyon, adversara PAOK în Europa League, va ține un moment de reculegere pentru suporterii greci decedați în accidentul din Timiș # Gândul
Olympique Lyon a anunțat că la meciul cu PAOK Salonic, programat joi în Europa League, va fi organizat un moment special în memoria fanilor greci care și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în județul Timiș, în timp ce se deplasau spre Franța. Omagiu anunțat de clubul francez înaintea meciului din Europa League Tragedia […]
Ministrul Apărării se opune guvernului minoritar. Miruță crede că „deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România are nevoie de un Guvern puternic pentru ca măsurile adoptate să aibă efecte concrete în viața cetățenilor. Oficialul avertizează că un guvern minoritar ar putea să ia deczii mai repede la nivel executiv, dar acestea riscă să fie blocate sau modificate în Parlament. Reacția ministrului vine după ce […]
Deși politicul n-ar trebui să interfereze în depunerea candidaturilor pentru șefiile marilor parchete, liderul USR, Stelian Ion, face apeluri politice la procurori să intre în procedura de selecție # Gândul
Liderul USR, Stelian Ion, a postat aseară târziu un mesaj pe pagina sa de socializare în care face apel la procurori să intre în procedura de selecție pentru șefiile marilor parchete. Deși zona politică n-ar trebui să interfereze în selecțiile și procedurile interne ale Justiției, fostul ministru USR al Justiției, nu numai că lansează un […]
FCSB întâlnește formația turcă Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru ultima etapă a Europa League. Partida de pe Arena Națională, la care sunt așteptați peste 25.000 de spectatori, va fi transmisă la TV de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cine transmite la TV […]
Prezentatorul de televiziune Daniel Pavel a făcut declarații despre gelozia în cuplu. Acesta este căsătorit cu Ana Maria Pop. Daniel Pavel este prezentatorul show-ului ”Desafio: Aventura”, de la Pro TV. În plan personal, Daniel Pavel este tatăl unui băiat care se numește Antoniu-Constantin. Daniel Pavel locuiește de mulți ani în Austria, la Viena. Daniel Pavel […]
Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro # Gândul
Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, sunt prezentați miercuri la Curtea de Apel București. DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile. Avocata PNL și falsul general SIE vor afla astăzi dacă vor fi arestați Reamintim că cei doi i-ar fi promis unui afacerist că îl pot […]
Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență # Gândul
Unul dintre suporterii lui PAOK a avut nevoie de o intervenție chirurgicașă de urgență, noaptea trecută, după ce, în urma unui RMN, medicii au descoperit că acesta avea un edem masiv la nivelul coloanei cervicale, informează Opinia Timișoarei. Suporter PAOK implicat în accidentul de marți, operat de urgență Intervenția a decurs bine, iar grecul a […]
Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“ # Gândul
Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la următoarea rundă de negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului, relatează Kyiv Post. „O întâlnire a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute […]
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord. # Gândul
Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut, miercuri, 28 ianuarie, de pe radar, în Columbia. Aeronava s-a prăbușit în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunțat compania aeriană de stat Satena. Toate persoanele aflate la bord, 13 pasageri și doi membri ai echipajului, au murit în această tragedie aviatică. Printre pasageri, și un parlamentar […]
Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă următoarele: „ Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”. Reputatul om de presă susține că țara noastră face jocurilor marilor forțe din Vest, în detrimentul interesului național. În curs de actualizare
Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista # Gândul
Celebra cântăreață hip-hop Nicki Minaj a apărut, miercuri, pe scena de la „Trump Accounts Summit”, unde a dezvăluit că este „probabil fanul numărul 1 al președintelui”. Artista a urcat pe scenă de mâna președintelui Trump și a reclamat că acesta este „denigrat și hărțuit“, relatează Variety. „Ei bine, nu știu ce să spun”, a început […]
După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului # Gândul
După ce a depășit pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, aurul își continuă creșterea fulminantă în această săptămână. În această dimineață, prețul aurului spot a ajuns la 5.591,61 de dolari pe uncie, potrivit Reuters. De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu aproximativ 22%, în special datorită investitorilor care caută siguranță în contextul […]
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE # Gândul
Tensiunile din Coaliție au ajuns din nou la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan a intervenit în conflictul dintre partidele aflate la guvernare și a început o serie de discuții directe cu liderii politici. După întâlnirea de luni cu premierul Ilie Bolojan, șeful statului a avut o discuție și cu liderul USR, […]
PSD blochează candidatura Bucureștiului pentru City Forum 2027. Ciprian Ciucu, după votul din CGMB: ”Păcat, PSD” # Gândul
Bucureștiul putea să intre în cursa pentru City Forum 2027, un eveniment internațional sub umbrela Comisiei Europene. Doar că, joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), propunerea primarului general, Ciprian Ciucu, a picat la vot. Mai exact, Ciucu a cerut ca Primăria Capitalei să fie împuternicită să depună dosarul de candidatură, în numele […]
Înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară presupune costuri însemnate pentru efectuarea măsurătorilor și întocmirea documentațiilor cadastrale. În special în mediul rural, procentul de înregistrare a proprietăților la cererea proprietarilor, este foarte redus din cauza costurilor ridicate de întocmire a documentației cadastrale de către persoanele autorizate. Pentru a asigura înregistrarea tuturor proprietăților, […]
Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă” # Gândul
Proprietarii de autoturisme mild-hibrid din Vaslui se confruntă cu creșteri drastice ale impozitelor locale, relatează Vremea Nouă. În doar doi ani, taxele au ajuns să fie majorate de până la 20 de ori, situație care îi determină pe mulți șoferi să pună sub semnul întrebării politica statului privind încurajarea mobilității nepoluante. Impozit majorat în lanț, […]
Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt # Gândul
Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt. Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor Multe persoane se întreabă cât timp ar trebui să ia melatonină, pentru tulburările de somn. Dr. Ionuț Fronea menționează faptul că melatonina reprezintă un hormon natural, dar administrarea ei corectă ține cont […]
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a făcut dezvăluiri din mariajul ei cu Cabral, în vârstă de 48 de ani. ”Avem și noi momente când ne e greu”, a afirmat aceasta. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe […]
ONG-urile Funky Citizens și Declic cer Bruxelles-ului să ne întoarcem de unde am plecat acum 20 de ani: monitorizarea strictă a justiției din România și reintroducerea unui mecanism de tip MCV # Gândul
ONG-urile Funcky Citizens și Declic au trimis, la Bruxelles, un document prin care solicită monitorizarea strictă și continuă a României în privința statului de drept și a independenței justiției, în cadrul unei întâlniri a Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group din Parlamentul European. Demersul este adresat vicepreședintei Parlamentului European, Sophie Wilmès, și […]
Construim viitorul: De la „casă normală” la casă pasivă – ce înseamnă performanța unei locuințe # Gândul
Construirea unei case nu mai înseamnă doar ziduri și acoperiș, ci un proces complex care implică proiectare atentă, autorizare, bugetare realistă și alegeri tehnice cu impact pe termen lung. Arhitectul Sergiu Petrea explică, pentru Gândul, diferențele esențiale dintre o locuință obișnuită și una pasivă, de la costuri și execuție până la amortizarea investiției și confortul […]
Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu. Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii # Gândul
După ce buletinul electronic va putea fi folosit în mai multe situații din viața de zi cu zi, drumurile la ghișeu și dosarele cu acte se vor reduce în mod considerabil, dau asigurări autoritățile. Cartea de identitate electronică va avea, până la finalul anului 2026, funcții extinse și va putea fi folosită drept card de […]
Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață # Gândul
Final tragic pentru Robert S., tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dat dispărut după ce a plecat în Turcia. Bărbatul a fost găsit fără viață a mai bine de o lună și jumătate de la dispariție. Familia lui Robert, tânărul de 32 de ani dispărut după ce a părăsit România, trăiește o dramă […]
Noi imagini cu Alex Pretti, protestatarul ucis în Minneapolis: Bărbatul a avut o confruntare cu agenții ICE, înainte cu 11 zile de moartea sa. Ce detalii ies la iveală # Gândul
Alex Pretti, bărbatul ucis, sâmbătă, în timpul protestelor din Minneapolis, a fost implicat într-o confruntare cu agenții ICE cu o săptămână înainte de moartea sa, relatează NBC News. O nouă înregistrare video, realizată de compania media The News Movement, la data de 13 ianuarie, îl arată pe Pretti în timp ce lovea cu piciorul farurile […]
Gigi Becali spune cum ajunge FCSB în play-off și câștigă titlul, deși echipa e abia pe locul 11 în Superliga # Gândul
FCSB e pe locul 11 în Superliga, la cinci puncte de locul șase, ocupat de Oțelul Galați. Dar, Gigi Becali crede că echipa sa va ajunge în play-off, unde va intra de pe locul cinci și e convins că poate câștiga un nou titlu. FCSB a pierdut în acest an în Superliga, 0-1 cu FC […]
Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România. Zonele vizate de ninsori, ger și ploi: A fost emis cod galben # Gândul
Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România. Zonele vizate de ninsori, ger și ploi: A fost emis cod galben Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România Adiminstrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de vreme rea în toată România. Potrivit ANM, vremea se răcește considerabil, va ploua în […]
Incendiu puternic în staţiunea de schi Courchevel din Franța: peste 270 de persoane au fost evacuate # Gândul
Aproape 300 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins marți seara, 27 ianuarie, un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, informează Reuters, citând autoritățile. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului care a izbucnit în mansarda Hotelului des Grandes Alpes, potrivit autorităților. Nu […]
Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a criticat lipsa de acțiune a României privitor la politica externă, susținând că a încercat întotdeauna să nu intre în contradicție cu Occidentul prin relațiile sale cu alte state. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Dan Dungaciu […]
Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi, 29 ianuarie, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping, pentru discuții menite să îmbunătățească relațiile economice dintre cele două țări. În cea mai importantă zi a vizitei sale de patru zile în China, Starmer a fost primit de Xi la Marea Sală a Poporului. Din 2018 nu s-a […]
Când se întoarce gerul? ANM, noi informații pentru Gândul: „Vremea se va menține deosebit de rece” # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene și atenționează că ceața prezentă în mai multe zone ale țării face ca vizibilitatea să fie redusă. Dar, în zilele următoare, gerul își va face din nou apariția, în mai multe zone ale țării, potrivit informațiilor transmis, pentru Gândul, de ANM. În această […]
Lukoil a încheiat un acord istoric cu gigantul Carlyle Group. Grupul american a cumpărat activele internaționale, inclusiv pe cele din România # Gândul
Grupul petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de SUA, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu gigantul american de asset managaement Carlyle Group. Cea mai mare parte a activelor străine ale Lukoil, estimate la aproximativ 22 mld. dolari ar urma să fie vândute după aprobarea din partea guvernului Statelor Unite, conform Reuters. În cadrul […]
„Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații # Gândul
Un nou episod tensionat se conturează în interiorul Coaliției, după ce un primar PNL a povestit public că premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor un mesaj clar. Rotativa cu PSD nu ar urma să se întâmple așa cum scrie în protocol. Declarațiile vin de la Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, care spune că a […]
Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs # Gândul
Două cutremure s-au produs joi dimineață în România, în două regiuni diferite ale țării, transmite Institutul pentru Fizica Pământului. Două cutremure s-au produs în această dimineață pe teritoriul României, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs […]
Dan Dungaciu: „Europa s-a gândit că o să se descurce greu fără America pe partea de apărare” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre strategia europeană la nivel de politică globală, în contextul în care sprijinul militar al Statelor Unite pare din ce în ce mai scăzut. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. În contextul tensiunilor din Occident, statele europene, spune profesorul Dan Dungaciu, […]
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt # Gândul
La începutul anului 2025 Guvernul Ciolacu, din aceeași coaliție, fără USR, îi cerea Parlamentului votul pentru buget. Deficitul bugetar ar fi urmat, conform programării, să fie de 7% din PIB. Cu toate astea, deficitul a ajuns, la final de 2025, la 7,7% din PIB. Gândul a analizat execuția bugetară și planificarea inițială, la început de […]
După ce și-a pierdut aliații din Siria și Venezuela, Moscova aplaudă, ușurată, reprimarea sângeroasă a protestelor din Iran, cele mai mari după anul 1979. Menținerea regimului corupt și represiv de la Teheran este un rezultat extrem de important pentru Rusia lui Vladimir Putin. Evenimentele au fost urmărite cu un enorm (propriu) interes la Moscova și […]
Clasamentul orașelor din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni scoate la iveală o realitate nebănuită: nu capitala București este pe primul loc. CANCAN.RO spune care este locul care dă cele mai multe genii ale țării. Ierarhia are la bază atât rezultate academice constante, cât și performanțe recunoscute pe plan internațional, ceea ce […]
Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule” # Gândul
Aproape trei sferturi dintre județele României au o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul pe 2026. Bucureștiul ocupă peste un sfert din PIB, urmat la o distanță considerabilă de Cluj, cu o contribuție de 5,3%. Multe dintre județele țării coboară spre 1%, iar 10 dintre acestea nu fac nici […]
Vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Columb. Descoperirea istorică, confirmată cu dovezi de cercetători # Gândul
Noi datări științifice arată că vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Cristofor Columb. Descoperirea, realizată în Canada, oferă una dintre cele mai precise dovezi ale explorării nordice transatlantice. Noi cercetări științifice confirmă că exploratorii vikingi au ajuns în America de Nord în anul 1021, […]
Liga Campionilor. Clasamentul final, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL # Gândul
Primele opt echipe calificate direct în optimile Ligii Campionilor sunt: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City. Real Madrid e pe 9, urmată de Inter, locul 10, şi PSG, pe 11, dar toate trei merg în play-off. S-au mai calificat în faza eliminatorie: Newcastle, Juventus Torino, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, […]
Real Madrid, umilită la Lisabona: portarul echipei Benfica a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97 # Gândul
Benfica Lisabona a făcut un meci mare împotriva Realului, iar eroul echipei lusitane a fost portarul echipei, care a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97. S-a terminat 4-2 pentru trupa antrenată de Jose Mourinho, iar eșecul suferit în Portugalia aruncă gruparea din Madrid în afara „optimilor” UCL, scrie PROSPORT. Benfica avea […]
Cazurile de lepră de la Cluj. Cele două femei depistate cu boala s-au întors în Indonezia, după începerea tratamentului # Gândul
Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa din Cluj, diagnosticate cu lepră în decembrie, au primit prima parte a tratamentului și s-au întors în Indonezia. Autoritățile au clarificat situația în privința riscului epidemiologic pentru populație. Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa, diagnosticate cu lepră în urmă cu aproximativ două luni, au început tratamentul medical […]
Ciucu îi arde la buzunare pe bucureșteni: scumpește biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală # Gândul
Ședință la Primăria Capitalei, acolo unde joi dimineață, 29 ianuarie, de la 10:00, consilierii municipali se întrunesc pentru a dezbate o serie de aspecte importante. Pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea prețului la călătoriile cu STB, precum și desființarea a patru instituții și dizolvarea unei companii municipale. Potrivit Agerpres, prețul unei călătorii […]
Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest ca omagiu pentru victimele ICE. „Streets of Minneapolis” îl critică și pe președintele Donald Trump # Gândul
Cântărețul american Bruce Springsteen a lansat miercuri melodia „Streets of Minneapolis” în care critică politica anti-imigrație a președintelui Donald Trump după moartea a doi americani împușcați de agenții federali. Artistul l-a criticat în repetate rânduri pe președintele republican, dar și administrația sa. Minneapolis este epicentrul tensiunilor de la moartea lui Alex Pretti, ucis de agenții […]
Oana Eftimie: „Nu ni s-a spus că fondurile SAFE sunt, de fapt, împrumuturi, fără să ni se comunice și dobânzile pe care le vom avea de suportat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Oana Eftimie a vorbit despre riscurile pe care le pot reprezenta achizițiile făcute cu banii din fondurile programului SAFE, susținând că, fiind vorba despre niște împrumuturi, dobânzile nu ar fi atât de avantajoase pe cât a fost inițial prezentat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Oana Eftimie susține […]
Caz grav de violență domestică. Un pompier de la ISU B-IF, arestat 30 de zile după ce snopit în bătaie soția și a stropit-o cu benzină # Gândul
Un nou caz grav de violență domestică scoate la iveală o faptă înfiorătoare comisă de un bărbat, pompier la ISU București-Ilfov, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce acesta și-a snopit în bătaie soția, după care a stropit-o cu benzină, cel mai probabil sub amenințarae că îi va da foc. Un […]
Două rafinării din trei se opresc în februarie 2026. Ministerul Energiei: Nu există risc de penurie de carburanți # Gândul
Luna februarie aduce o situație fără precedent pentru piața carburanților din România, după ce două dintre cele trei rafinării ale țării vor fi oprite simultan. Ministerul Energiei susține că riscul de penurile în piață nu este luat în calcul, întrucât piața va avea suficientă benzină și motorină, prin stocuri și importuri. Două dintre cele trei […]
