Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
Gândul, 29 ianuarie 2026 14:20
„Melania”, noul documentar despre prima doamnă a Statelor Unite, care urmează să fie lansat vineri în întreaga lume, a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, relatează The New York Times. Potrivit sursei citate, distribuitorul local al filmului a anunțat, miercuri, că nu îl va mai lansa. „Având în vedere evoluțiile recente, am luat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
15:00
Rusia a livrat Iranului primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter, pe fondul presiunii militare americane în Orientul Mijlociu # Gândul
Iranul a primit primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter din Rusia, ca parte a unui contract din 2023 și pe fondul unei presiuni militare crescute din partea SUA. Livrarea are loc pe fondul creșterii desfășurărilor militare americane și al declarațiilor publice care semnalează pregătirea pentru atacuri directe împotriva infrastructurii militare iraniene, notează Army Recognition. […]
Acum 30 minute
14:40
Frații Pavăl intră puternic în afaceri la Iași. Tranzacția uriașă de 12 milioane de euro pe care o pun la cale # Gândul
Grupul Dedeman, probabil cel mai important retailer de bricolaj și materiale de construcții din România, pregătește o intrare puternică în Iași. Frații Pavăl, proprietarii companiei, intenționează să cumpere un teren de peste 12 hectare în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova, dezvăluie Ziarul de Iași. Terenul respectiv aparține firmei Rinco Fin SRL, din Râmnicu […]
Acum o oră
14:30
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului # Gândul
Românii care intră în concediu medical vor pierde banii din prima zi. Guvernul a introdus o măsură care lasă prima zi de concediu medical fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul pentru îngrijirea copilului. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie […]
14:30
Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate ale regimului de la Teheran și asupra liderilor, pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Cu toate acestea, oficialii israelieni și arabi familiarizați cu regimul de la Teheran au declarat că loviturile aeriene izolate nu […]
14:30
Stela Enache, în vârstă de 76 de ani, a vorbit despre pensia sa. ”În România nimeni nu are o pensie pe măsura celebrității”, a declarat artista. După ani petrecuți pe scenă, Stela Enache are o pensie modestă, după cum a declarat pentru click.ro. De asemenea, artista a vorbit și despre creșterea prețurilor la mâncare, dar […]
14:20
Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată # Gândul
„Melania”, noul documentar despre prima doamnă a Statelor Unite, care urmează să fie lansat vineri în întreaga lume, a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, relatează The New York Times. Potrivit sursei citate, distribuitorul local al filmului a anunțat, miercuri, că nu îl va mai lansa. „Având în vedere evoluțiile recente, am luat […]
14:10
Gerul siberian lovește România. Temperaturile vor coborî până la -10 grade. Cei care sperau ca luna februarie să le aducă vreme bună vor fi dezamăgiți. Potrivit prognozei meteorologilor ANM, temperaturile vor coborî până la – 10 grade, iar un val de ger siberian va afecta toată țara. Gerul siberian lovește România Un val de ger […]
14:10
Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show pe 28 ianuarie 2026, analistul Dan Dungaciu susține că Groenlanda va trece inevitabil sub influența SUA în Arctic, asemănând-o cu Alaska secolului XXI datorită poziției sale geostrategice, înconjurată de Rusia și China. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu critică comparațiile patriotarde românești, precum cea cu „tăierea tortului […]
14:10
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru părinții care își iau medical pentru copii # Gândul
Românii care intră în concediu medical vor pierde banii din prima zi. Guvernul a introdus o măsură care lasă prima zi de concediu medical fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul de maternitate. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, […]
14:10
Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie # Gândul
Viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România, perla industriei lui Nicolae Ceaușescu, a fost decis astăzi. Activele combinatului Sidex Galați vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitație internațională care va avea loc pe 12 martie, după ce planul de restructurare a fost aprobat de comitetul interministerial. Până acum, 13 investitori […]
Acum 2 ore
14:00
Momentul flagrantului DNA. Gândul publică imaginile care probează cum avocata PNL a luat 60.000 de euro în schimbul unor intervenții în Justiție și Guvern # Gândul
Dosarul DNA, aflat astăzi pe masa Curții de Apel București, conține înregistrările video ale procurorilor anticorupție cu momentul când avocata Adriana Georgescu a primit de la investigatorul sub acoperire al DNA suma de 60.000 de euro pentru diverse intervenții. Adriana Georgescu, lideră a femeilor liberale și o apropiată a fostului premier, Ludovic Orban, a fost […]
14:00
Valul siberian lovește România. Temperaturile vor coborî până la -10 grade. Cei care sperau ca luna februarie să le aducă vreme bună vor fi dezamăgiți. Potrivit prognozei meteorologilor ANM, temperaturile vor coborî până la – 10 grade, iar un val siberian va afecta toată țara. Valul siberian lovește România Un val de ger siberian va […]
14:00
Pompierii francezi ies în stradă: Sute de salvatori au blocat autostrăzile și centrul orașului Lille, din nord. Ce nemulțumiri au # Gândul
Peste 700 de pompieri au luat cu asalt străzile orașului Lille din nordul Franței pentru a denunța deficitul acut de personal și condițiile precare de muncă cu care se confruntă, relatează franceinfo. Salvatorii francezi au blocat complet autostrada N356, apoi în centrul orașului Lille, scrie sursa citată, care precizează că aproximativ 700 de persoane au […]
14:00
Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe # Gândul
Gheorghiță Nistor, fost director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, chiar și după ce o bună parte din rechizitoriul întocmit acum mai bine de doi ani a fost anulată în baza unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, scrie Ziarul de Iași. Mai departe, […]
13:50
Ponta: ”Rețeaua îi caută înlocuitor lui Nicușor. Are doi înlocuitori, Maia Sandu și Kovesi” # Gândul
Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în cadrul emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta, au dezbătut pe marginea polilor de putere în actuala criză politică. În opinia fostului președinte PSD, Laurei Codruța Kovesi i se pregătește ceva important, care are legătură chiar cu șeful statului. Invitatul și-a exprimat convingerea că actualul Procuror European se pregătește […]
13:50
Ministrul Transporturilor anunță că CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că CNAIR a semnat astăzi contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea. A fost semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea În comunicatul emis pe rețelele de socializare, Ministrul Transporturilor a anunțat că valoarea contractului semnat este de 2.8 […]
13:40
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, acuză PSD de lipsă de coerență: ”Nu e strategie. Este haos intern. Ce avem la PSD? Haos, frică și compromisuri periculoase” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Alexandru Muraru a acuzat PSD de lipsă de coerență și de lansarea unor scenarii contradictorii în spațiul public, de la ieșirea de la guvernare până la posibile alianțe cu AUR. În opinia vicepreședintelui PNL, avalanșa de declarații din spațiul public, pe care acesta le consideră contradictorii, vine pe fondul unei rupturi […]
13:40
Grațiela Duban, declarație categorică la adresa Danielei Crudu. ”Are contorul dat peste cap” # Gândul
Grațiela Duban a făcut o declarație categorică la adresa fostei asistente TV Danielei Crudu, la o emisiune de televiziune. Grațiela Duban este actriță, dar și prezentatoare TV. În plan personal, Grațiela și Andrei Duban formează o familie foarte frumoasă. Grațiela și Andrei Duban s-au cunoscut în anul 2010, pe litoral. Cei doi au împreună un […]
13:30
Ce modificare în CV a făcut o femeie care la 54 de ani a fost concediată din funcția de manager și nu își găsea alt job. Viața i s-a schimbat complet # Gândul
A ocupat vreme de 20 de ani funcția de manager într-o companie de software, dar la 54 de ani conducerea firmei a dat-o afară, după un proces major de restructurări de personal. Din ce spune ea, concedierea a avut la bază reducerea costurilor salariale. Totul s-a petrecut în iulie 2025 și la scurt timp viața […]
13:10
Tineretul, sacrificat în tăcere. Sindicatele îl acuză pe ministrul Florin Manole de abandon total. „Nu aveți tineret, aveți doar funcția” # Gândul
Domeniul Tineretului din România a ajuns într-un vid administrativ fără precedent, iar responsabilitatea aparține direct ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, acuză Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST). În cadrul Consiliului Național al Blocului Național Sindical (BNS), sindicaliștii au lansat unele dintre cele mai grave acuzații publice formulate până acum la adresa […]
Acum 4 ore
13:00
După gazul rusesc, Uniunea Europeană vrea să reducă dependența și de gazul venit din SUA. Care sunt alternativele europenilor # Gândul
Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv strategic reducerea dependenței de gazul natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite, după ce a reușit să elimine majoritatea importurilor din Rusia. Îngrijorările europenilor au crescut pe fondul politicilor comerciale tranzacționale ale administrației Trump și a disputelor recente privind Groenlanda. Pe fondul tensiunilor cu Washingtonul privind Groenlanda, oficialii europeni […]
13:00
Lyon, adversara PAOK în Europa League, va ține un moment de reculegere pentru suporterii greci decedați în accidentul din Timiș # Gândul
Olympique Lyon a anunțat că la meciul cu PAOK Salonic, programat joi în Europa League, va fi organizat un moment special în memoria fanilor greci care și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în județul Timiș, în timp ce se deplasau spre Franța. Omagiu anunțat de clubul francez înaintea meciului din Europa League Tragedia […]
13:00
Ministrul Apărării se opune guvernului minoritar. Miruță crede că „deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România are nevoie de un Guvern puternic pentru ca măsurile adoptate să aibă efecte concrete în viața cetățenilor. Oficialul avertizează că un guvern minoritar ar putea să ia deczii mai repede la nivel executiv, dar acestea riscă să fie blocate sau modificate în Parlament. Reacția ministrului vine după ce […]
12:50
Actorul Paul Dano i-a răspuns, în sfârșit, regizorului Quentin Tarantino, după ce acesta l-a criticat pentru rolul din filmul de referință „There Will Be Blood”, regizat de Paul Thomas Anderson în 2007. Tarantino l-a caracterizat pe Dano – nominalizat la Emmy, Globurile de Aur și Indie Spirit Award – „cel mai slab actor de la […]
12:50
Deși politicul n-ar trebui să interfereze în depunerea candidaturilor pentru șefiile marilor parchete, liderul USR, Stelian Ion, face apeluri politice la procurori să intre în procedura de selecție # Gândul
Liderul USR, Stelian Ion, a postat aseară târziu un mesaj pe pagina sa de socializare în care face apel la procurori să intre în procedura de selecție pentru șefiile marilor parchete. Deși zona politică n-ar trebui să interfereze în selecțiile și procedurile interne ale Justiției, fostul ministru USR al Justiției, nu numai că lansează un […]
12:50
FCSB întâlnește formația turcă Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru ultima etapă a Europa League. Partida de pe Arena Națională, la care sunt așteptați peste 25.000 de spectatori, va fi transmisă la TV de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cine transmite la TV […]
12:40
Prezentatorul de televiziune Daniel Pavel a făcut declarații despre gelozia în cuplu. Acesta este căsătorit cu Ana Maria Pop. Daniel Pavel este prezentatorul show-ului ”Desafio: Aventura”, de la Pro TV. În plan personal, Daniel Pavel este tatăl unui băiat care se numește Antoniu-Constantin. Daniel Pavel locuiește de mulți ani în Austria, la Viena. Daniel Pavel […]
12:40
Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro # Gândul
Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, sunt prezentați miercuri la Curtea de Apel București. DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile. Avocata PNL și falsul general SIE vor afla astăzi dacă vor fi arestați Reamintim că cei doi i-ar fi promis unui afacerist că îl pot […]
12:30
Doi suporteri PAOK, internați la Spitalul Timișoara, au plecat spre Grecia cu un avion medical. Al treilea a fost operat de urgență # Gândul
Unul dintre suporterii lui PAOK a avut nevoie de o intervenție chirurgicașă de urgență, noaptea trecută, după ce, în urma unui RMN, medicii au descoperit că acesta avea un edem masiv la nivelul coloanei cervicale, informează Opinia Timișoarei. Suporter PAOK implicat în accidentul de marți, operat de urgență Intervenția a decurs bine, iar grecul a […]
12:30
Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“ # Gândul
Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la următoarea rundă de negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului, relatează Kyiv Post. „O întâlnire a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute […]
12:10
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord. # Gândul
Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut, miercuri, 28 ianuarie, de pe radar, în Columbia. Aeronava s-a prăbușit în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunțat compania aeriană de stat Satena. Toate persoanele aflate la bord, 13 pasageri și doi membri ai echipajului, au murit în această tragedie aviatică. Printre pasageri, și un parlamentar […]
12:10
Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă următoarele: „ Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”. Reputatul om de presă susține că țara noastră face jocurilor marilor forțe din Vest, în detrimentul interesului național. În curs de actualizare
12:00
Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista # Gândul
Celebra cântăreață hip-hop Nicki Minaj a apărut, miercuri, pe scena de la „Trump Accounts Summit”, unde a dezvăluit că este „probabil fanul numărul 1 al președintelui”. Artista a urcat pe scenă de mâna președintelui Trump și a reclamat că acesta este „denigrat și hărțuit“, relatează Variety. „Ei bine, nu știu ce să spun”, a început […]
12:00
După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului # Gândul
După ce a depășit pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, aurul își continuă creșterea fulminantă în această săptămână. În această dimineață, prețul aurului spot a ajuns la 5.591,61 de dolari pe uncie, potrivit Reuters. De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu aproximativ 22%, în special datorită investitorilor care caută siguranță în contextul […]
12:00
Nicușor Dan mediază scandalul din Coaliție. La Cotroceni a fost chemat și Dominic Fritz – SURSE # Gândul
Tensiunile din Coaliție au ajuns din nou la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan a intervenit în conflictul dintre partidele aflate la guvernare și a început o serie de discuții directe cu liderii politici. După întâlnirea de luni cu premierul Ilie Bolojan, șeful statului a avut o discuție și cu liderul USR, […]
11:50
PSD blochează candidatura Bucureștiului pentru City Forum 2027. Ciprian Ciucu, după votul din CGMB: ”Păcat, PSD” # Gândul
Bucureștiul putea să intre în cursa pentru City Forum 2027, un eveniment internațional sub umbrela Comisiei Europene. Doar că, joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), propunerea primarului general, Ciprian Ciucu, a picat la vot. Mai exact, Ciucu a cerut ca Primăria Capitalei să fie împuternicită să depună dosarul de candidatură, în numele […]
11:50
Înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară presupune costuri însemnate pentru efectuarea măsurătorilor și întocmirea documentațiilor cadastrale. În special în mediul rural, procentul de înregistrare a proprietăților la cererea proprietarilor, este foarte redus din cauza costurilor ridicate de întocmire a documentației cadastrale de către persoanele autorizate. Pentru a asigura înregistrarea tuturor proprietăților, […]
11:50
Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă” # Gândul
Proprietarii de autoturisme mild-hibrid din Vaslui se confruntă cu creșteri drastice ale impozitelor locale, relatează Vremea Nouă. În doar doi ani, taxele au ajuns să fie majorate de până la 20 de ori, situație care îi determină pe mulți șoferi să pună sub semnul întrebării politica statului privind încurajarea mobilității nepoluante. Impozit majorat în lanț, […]
11:50
Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt # Gândul
Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor. Cât timp se ia melatonina, de fapt. Medicul Ionuț Fronea dezvăluie „trucurile” unui somn odihnitor Multe persoane se întreabă cât timp ar trebui să ia melatonină, pentru tulburările de somn. Dr. Ionuț Fronea menționează faptul că melatonina reprezintă un hormon natural, dar administrarea ei corectă ține cont […]
11:40
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a făcut dezvăluiri din mariajul ei cu Cabral, în vârstă de 48 de ani. ”Avem și noi momente când ne e greu”, a afirmat aceasta. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe […]
11:20
ONG-urile Funky Citizens și Declic cer Bruxelles-ului să ne întoarcem de unde am plecat acum 20 de ani: monitorizarea strictă a justiției din România și reintroducerea unui mecanism de tip MCV # Gândul
ONG-urile Funcky Citizens și Declic au trimis, la Bruxelles, un document prin care solicită monitorizarea strictă și continuă a României în privința statului de drept și a independenței justiției, în cadrul unei întâlniri a Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group din Parlamentul European. Demersul este adresat vicepreședintei Parlamentului European, Sophie Wilmès, și […]
11:20
Construim viitorul: De la „casă normală” la casă pasivă – ce înseamnă performanța unei locuințe # Gândul
Construirea unei case nu mai înseamnă doar ziduri și acoperiș, ci un proces complex care implică proiectare atentă, autorizare, bugetare realistă și alegeri tehnice cu impact pe termen lung. Arhitectul Sergiu Petrea explică, pentru Gândul, diferențele esențiale dintre o locuință obișnuită și una pasivă, de la costuri și execuție până la amortizarea investiției și confortul […]
11:20
Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu. Cărțile de identitate electronice se schimbă, cum vor fi afectați românii # Gândul
După ce buletinul electronic va putea fi folosit în mai multe situații din viața de zi cu zi, drumurile la ghișeu și dosarele cu acte se vor reduce în mod considerabil, dau asigurări autoritățile. Cartea de identitate electronică va avea, până la finalul anului 2026, funcții extinse și va putea fi folosită drept card de […]
11:10
Final tragic pentru Robert, românul dat dispărut în Turcia. Rudele au primit cea mai grea veste: tânărul, găsit fără viață # Gândul
Final tragic pentru Robert S., tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dat dispărut după ce a plecat în Turcia. Bărbatul a fost găsit fără viață a mai bine de o lună și jumătate de la dispariție. Familia lui Robert, tânărul de 32 de ani dispărut după ce a părăsit România, trăiește o dramă […]
Acum 6 ore
11:00
Noi imagini cu Alex Pretti, protestatarul ucis în Minneapolis: Bărbatul a avut o confruntare cu agenții ICE, înainte cu 11 zile de moartea sa. Ce detalii ies la iveală # Gândul
Alex Pretti, bărbatul ucis, sâmbătă, în timpul protestelor din Minneapolis, a fost implicat într-o confruntare cu agenții ICE cu o săptămână înainte de moartea sa, relatează NBC News. O nouă înregistrare video, realizată de compania media The News Movement, la data de 13 ianuarie, îl arată pe Pretti în timp ce lovea cu piciorul farurile […]
11:00
Gigi Becali spune cum ajunge FCSB în play-off și câștigă titlul, deși echipa e abia pe locul 11 în Superliga # Gândul
FCSB e pe locul 11 în Superliga, la cinci puncte de locul șase, ocupat de Oțelul Galați. Dar, Gigi Becali crede că echipa sa va ajunge în play-off, unde va intra de pe locul cinci și e convins că poate câștiga un nou titlu. FCSB a pierdut în acest an în Superliga, 0-1 cu FC […]
10:50
Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România. Zonele vizate de ninsori, ger și ploi: A fost emis cod galben # Gândul
Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România. Zonele vizate de ninsori, ger și ploi: A fost emis cod galben Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România Adiminstrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de vreme rea în toată România. Potrivit ANM, vremea se răcește considerabil, va ploua în […]
10:50
Incendiu puternic în staţiunea de schi Courchevel din Franța: peste 270 de persoane au fost evacuate # Gândul
Aproape 300 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a cuprins marți seara, 27 ianuarie, un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, informează Reuters, citând autoritățile. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului care a izbucnit în mansarda Hotelului des Grandes Alpes, potrivit autorităților. Nu […]
10:40
Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a criticat lipsa de acțiune a României privitor la politica externă, susținând că a încercat întotdeauna să nu intre în contradicție cu Occidentul prin relațiile sale cu alte state. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Dan Dungaciu […]
10:40
Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi, 29 ianuarie, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping, pentru discuții menite să îmbunătățească relațiile economice dintre cele două țări. În cea mai importantă zi a vizitei sale de patru zile în China, Starmer a fost primit de Xi la Marea Sală a Poporului. Din 2018 nu s-a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.