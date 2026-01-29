Danemarca, „mai optimistă” după discuțiile cu SUA pe tema Groenlandei: „S-a derulat bine, într-o atmosferă constructivă”

07:10

Încă de la prăbușirea URSS sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește aceștia nu aveau o casă în orașele din țară, ocazie cu care și-au făcut cărți de identitate având domiciliul stabilit la prieteni sau cunoscuți. Astfel, mulți dintre cei care s-au stabilit în România au luat la rândul lor în spațiu studenți, medici, ingineri, profesori care au decis să-și continue viața în România. Lucrurile au devenit însă extrem de dificile după ce Parlamentul a adoptat o nouă lege privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români. După modificările aduse, peste 100.000 de români din Basarabia s-au trezit peste noapte că Buletinul nu mai este „legal”. Digi24.ro explică cum s-a ajuns aici și oferă datele oficiale ale autorităților.