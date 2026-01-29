CGMB a respins scumpirea biletelor STB. Primarul Ciprian Ciucu: „ANAF-ul va opera sistemul de transport public în București”
Digi24.ro, 29 ianuarie 2026 14:50
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
15:20
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, îl acuză pe Putin că nu ia în serios negocierile de pace: „Delegația din Abu Dhabi o demonstrează” # Digi24.ro
Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a criticat Rusia pentru că nu a luat în serios negocierile de pace de la Abu Dhabi, menționând că delegația rusă este compusă în principal din personal militar fără mandat de a lua decizii, anunță European Pravda.
15:20
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de federația americană de Gimnastică a fost admis. În acest moment, cazul va fi judecat la TAS.
Acum 15 minute
15:10
Ce este „metoda porumbelul”, o nouă schemă de jaf. Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei # Digi24.ro
Patru bărbaţi au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti, fiind cercetaţi pentru că ar intrat în luna octombrie în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că ar avea un porumbel blocat în podul casei şi i-au sustras bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.
15:10
Apărarea aeriană ucraineană ar fi doborât două avioane militare rusești într-o singură zi, inclusiv unul distrus deasupra Mării Negre, potrivit bloggerilor militari ruși și oficialilor militari ucraineni.
Acum o oră
14:50
CGMB a respins scumpirea biletelor STB. Primarul Ciprian Ciucu: „ANAF-ul va opera sistemul de transport public în București” # Digi24.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.
14:50
Care mai sunt timpii de așteptare pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. „Periodic se formează cozi, șoferii claxonează în semn de protest” # Digi24.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfăşoară alternativ, pe un singur sens, cu timpi de aşteptare de aproximativ 20 de minute pe fiecare sens, iar periodic se formează cozi pentru că sosesc mai multe tiruri la frontieră, a informat, joi, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
14:30
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL Sector 1, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE # Digi24.ro
Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre 60.000 de euro, bani încasați în cadrul unei operațiuni de trafic de influență.
14:30
Consilierii Capitalei au respins auditurile dorite de primarul general la STB și Termoenergetica. Ciucu: Nu voi vă luaţi înjurăturile! # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. „Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, i-a întrebat primarul pe consilierii generali. Proiectul a fost respins, la vot, cu cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri.
14:30
Revin fraudele online: cum recunoști platformele false de investiții care folosesc imaginea unor entități de presă și cum te poți prote # Digi24.ro
Au reapărut în mediul online schemele de fraudă care exploatează identitatea unor instituții media cunoscute din România și promisiunea unor investiții profitabile pe termen scurt. Mecanismul este construit atent, în etape bine organizate: de la articole de presă false și platforme fictive de investiții, până la apeluri telefonice persuasive și solicitări repetate de bani, totul cu scopul de a obține datele personale și fondurile păgubiților.
14:30
Friedrich Merz exclude o aderare a Ucrainei la UE în 2027. Argumentele invocate de cancelarul german # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, miercuri, că nu vede nicio șansă ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană în viitorul apropiat, potrivit agenției DPA.
14:30
Reacția Chinei după ce SUA au menționat că obiectivul Americii este „descurajarea prin forţă” a Beijingului # Digi24.ro
Tentativele SUA vizând descurajarea Chinei sunt „sortite eşecului”, a avertizat joi Beijingul, în contextul în care administraţia preşedintelui Donald Trump a menţionat săptămâna trecută că unul dintre obiectivele sale este „descurajarea prin forţă” a Chinei în regiunea Indo-Pacifică, deziderat înscris în Strategia sa de apărare naţională, publicată recent, potrivit AFP.
Acum 2 ore
14:20
Reprezentaţii Partidului Social Democrat şi Partidului Umanist Social Liberal au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, anunță un comunicat al PUSL.
14:10
Marcel Ciolacu anunţă un audit la nivelul CJ Buzău. Ar putea urma şi concedieri: „În zona de cultură suntem mult prea stufoși” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat, joi, că a solicitat un audit extern în cadrul instituţiei sale şi al celor din subordine, scopul fiind de a fi implementate apoi organigrame mai suple, care ar putea însemna şi posibile concedieri.
14:00
Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur rămâne nepotabilă: analizele au arătat prezența unei bacterii # Digi24.ro
Prezenţa unei bacterii a fost confirmată în apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş, care rămâne nepotabilă, anunță furnizorul Aquaterm.
14:00
Bilanț în creștere: 17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei. Judeţele din România cu cele mai multe cazuri # Digi24.ro
Un număr de 17 persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică. De la începutul sezonului au fost raportate 57 de decese cauzate de gripă.
14:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, evaluează opţiunile împotriva Iranului, care includ atacuri ţintite asupra forţelor de securitate şi a liderilor pentru a da avânt protestatarilor, spun mai multe surse, chiar dacă oficialii israelieni şi arabi sunt de părere că puterea aeriană nu va răsturna singură conducătorii clericali. Două surse americane familiarizate cu discuţiile au declarat agenţiei Reuters că Trump doreşte să creeze condiţii pentru „schimbarea regimului” după ce mişcarea de protest la nivel naţional de la începutul acestei luni a fost înăbuşită în sânge de autorităţi, ucigând mii de oameni.
13:50
Peste 1.600 de bătăi între elevi într-un an școlar în România. Profesorii avertizează: violența a scăpat de sub control # Digi24.ro
Fenomenul violenței în școli este în creștere, iar incidentele urmează adesea un tipar similar: o scânteie de agresivitate generează reacții în lanț. În anul școlar 2024-2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în școlile din România, dintre care 1.660 au fost loviri sau alte agresiuni. Elevii recunosc că este greu să nu răspundă cu violență atunci când se simt atacați. Profesorii atrag atenția că părinții trebuie să observe semnele timpurii ale comportamentului agresiv, înainte ca situațiile să scape de sub control.
13:50
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie dus până la capăt” # Digi24.ro
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a afirmat joi că se opune negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina și că Moscova ar trebui să ducă lupta „până la capăt”, relatează Reuters.
13:50
Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur rămâne nepotabilă: analizele au arătat părezența unei bacterii # Digi24.ro
Prezenţa unei bacterii a fost confirmată în apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş, care rămâne nepotabilă, anunță furnizorul Aquaterm.
13:40
Cartea de identitate, modificată în 2026. Buletinul va include cardul de sănătate și diplomele de studii, anunță Oana Gheorghiu # Digi24.ro
Cartea electronică de identitate suferă modificări majore în 2026. Buletinul va include cardul de sănătate, dar și diplomele de studii, putând fi accesat într-un portofel digital, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu, conform Digi24.
13:30
Dezinformare și sabotaj: războiul hibrid al Rusiei slăbește coeziunea Europei. „Nu are nevoie de o confruntare directă” # Digi24.ro
Rusia duce un război hibrid continuu împotriva Europei prin campanii coordonate de dezinformare, incursiuni cu drone, sabotaje și atacuri cibernetice, dar națiunile europene rămân reticente în a recunoaște în mod explicit amploarea confruntării, potrivit unui expert în securitate care urmărește activitățile Moscovei, relatează Euronews.
13:30
Federaţia chineză de fotbal a suspendat pe viaţă 73 de persoane. Unsprezece echipe de top, depunctate și amendate pentru corupție # Digi24.ro
Federaţia chineză de fotbal (CFA) a impus, joi, suspendări pe viaţă pentru 73 de persoane, inclusiv un fost preşedinte şi un fost selecţioner al echipei naţionale, Li Tie, şi a sancţionat mai multe cluburi profesioniste pentru trucare de meciuri şi corupţie.
Acum 4 ore
13:20
Eximbank spune că a avertizat guvernele că statul riscă să piardă miliarde din credite date unor companii. Ciolacu: „E o măgărie” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, care a condus Guvernul României între 15 iunie 2023 și 6 mai 2025, respinge acuzațiile potrivit cărora Exim Banca Românească ar fi avertizat Guvernul în legătură cu riscul ca statul român să piardă miliarde de lei din creditele acordate unor companii aflate acum în dificultate. Într-un răspuns transmis Digi24.ro, Ciolacu spune că afirmațiile băncii sunt „o măgărie” și că premierul nu are atribuții în acordarea finanțărilor. Reacția vine după ce banca de stat a transmis un comunicat în care susține că a semnalat, în anii trecuți, pericolele către guvernele Ciucă și Ciolacu.
13:10
Anchetă la Spitalul Arad. Doi paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă: Noi nu stăm în picioare la serviciu # Digi24.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a demarat o anchetă, după ce o femeie a reclamat că, după ce a fost aşezată pe un scaun, cu simptome de infecţie respiratorie, întrucât nu existau destule paturi în Unitatea de Primiri Urgenţe, agenţii de pază din unitate i-au luat scaunul.
13:00
România vrea să scape de armele sovietice. Cu ce echipament se va înzestra armata pentru a se alinia la standardele NATO # Digi24.ro
Ministerul Apărării vrea să scape de armamentul sovietic. Deși România este deja de 22 de ani în NATO, militarii încă folosesc și tehnică sovietică. E vorba despre tancuri, mitraliere sau lansatoare de rachete. Principalul obstacol este că armamentul vechi sovietic nu e compatibil cu cel NATO și asta poate să producă probleme în misiunile și în exercițiile aliaților.
12:50
China anunță că epurarea anticorupție din cadrul armatei, cerută de Xi Jinping, nu împiedică o „reunificare” cu Taiwanul # Digi24.ro
China anunță că epurarea anticorupție, care agită Armata de Eliberare a Poporului, nu va pune vreo piedică planurilor sale de a prelua, în cele din urmă, controlul asupra Taiwanului autonom. Beijingul a respins, astfel, îndoielile cu privire la eficacitatea armatei sale în urma demiterii generalilor de rang înalt, anunță Bloomberg.
12:50
Danemarca, „mai optimistă” după discuțiile cu SUA pe tema Groenlandei: „S-a derulat bine, într-o atmosferă constructivă” # Digi24.ro
După debutul discuțiilor tehnice cu SUA pe tema Groenlandei, ministrul danez de Externe Lars Lokke Rasmussen s-a declarat joi puțin „mai optimist”. Prima reuniune a avut loc miercuri, relatează AFP.
12:30
„Zona roșie”. Imagini de groază din Sicilia, unde o alunecare de teren a lăsat un oraș pe marginea prăpăstiei # Digi24.ro
Sute de familii din Niscemi, Italia, au fost nevoite să-și părăsească locuințele în doar câteva minute, după ce o alunecare de teren a lăsat localitatea siciliană pe marginea unei prăpăstii. Experții avertizează că riscul unor noi prăbușiri este ridicat.
12:30
Nelansat încă, documentarul „Melania” se îndreaptă oficial spre un dezastru la box office. Bilete nevândute, premiere anulate # Digi24.ro
„Melania” se îndreaptă spre un rezultat dezastruos la box office, în primul weekend de la lansare, în ciuda bugetului de marketing de 35-40 de milioane de dolari.
12:30
„Suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”. Europa trebuie să învețe „limbajul politicii de putere”, susține Friedrich Merz # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut joi că Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, relatează dpa.
12:10
Regimul din Iran, acuzat că este artizan al unei „campanii de răzbunare”. Medici arestați după ce au tratat protestatari răniți # Digi24.ro
Medicii sunt arestați în Iran pentru că au ajutat la salvarea vieților a zeci de mii de răniți în timpul represiunii brutale a protestelor anti-regim din Iran, cel puțin un chirurg fiind acum în pericol de a fi condamnat la moarte. Arestările și condamnarea la moarte fac parte dintr-o campanie de „răzbunare”, spun grupurile pentru drepturile omului, după ce reprezentanții serviciilor de intervențe în caz de urgență și medicii au refuzat să ignore situația gravă a protestatarilor răniți grav, împușcați sau înjunghiați de la distanță mică, și, în unele cazuri, au înființat centre de tratament improvizate, anunță The Guardian.
11:40
Sângerarea digestivă joasă poate avea cauze benigne, dar la persoanele vârstnice impune o evaluare riguroasă, fără amânare. În această categorie de vârstă, riscul ca un simptom aparent minor să reflecte o patologie serioasă este mare, iar diagnosticul precoce schimbă prognosticul
11:30
Reacția lui Ciprian Ciucu după ce consilierii PSD din CGMB au respins propunerea ca Bucureștiul să găzduiască Forumul Oraşelor 2027 # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut joi, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să fie împuternicit să depună dosarul de candidatură, în numele Municipului Bucureşti, pentru a fi oraş gazdă al evenimentului internaţional Forumul Oraşelor - City Forum 2027. Propunerea a fost respinsă, la vot, de consilierii generali de la PSD. Edilul a reacționat spunând că înțelege că e vorba despre testarea unei majorități în Consiliul general.
Acum 6 ore
11:20
Cum se transformă Ucraina în câmpul de luptă electoral al Ungariei. „Este strategia finală de supraviețuire pentru Viktor Orban” # Digi24.ro
Cu alegerile din Ungaria care se apropie și partidul său în urmă, Viktor Orbán transformă Ucraina într-o armă de campanie, prezentând votul ca o alegere între „război și pace”.
11:10
Avocata din PNL Sector 1 și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost reținuți. Promiteau că pot interveni la nivel înalt # Digi24.ro
Avocata din PNL Sector 1, Adriana Georgescu, și falsul general SIE prinși în flagrant de Direcția Națională Anticorupție (DNA) au fost reținuți și urmează să afle în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile. Reamintim că cei doi i-ar fi promis unui afacerist că îl pot ajuta să scape de două dosare penale, prin intervenții la magistrați.
11:10
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică” # Digi24.ro
Vietnamul și Uniunea Europeană și-au consolidat relațiile diplomatice, ridicându-le la nivel de parteneriat strategic global, într-un moment marcat de tensiuni comerciale internaționale și taxe vamale crescute în SUA. Decizia are ca scop aprofundarea cooperării în domenii precum comerțul, energia verde, tehnologia și securitatea, relatează Agerpres.
11:10
Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere: Parlamentul e pe ultimul loc. Unde se situează Președinția SONDAJ # Digi24.ro
Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a. Biserica şi Poliţia sunt instituţiile în care încrederea a crescut comparativ cu iulie 2025, toate celelalte instituţii incluse în sondaj - Armata (care se menţine totuşi pe locul al doilea în topul încrederii), Preşedinţie, Guvern, Parlament - înregistrând scăderi. Preşedinţia este pe locul al patrulea, urmată de Justiţie, care a fost inclusă în barometrul din ianuarie 2026, în timp ce Parlamentul este pe ultima poziţie, cu o cotă de încredere de 11,9%.
11:00
Cazul accidentului cu 7 morți din Timiș. Doi dintre supraviețuitorii tragediei vor fi transportați în Grecia cu un avion militar # Digi24.ro
Doi dintre suporterii greci răniţi în accidentul din judeţul Timiş sunt transportaţi, joi, în ţara lor, cu o aeronavă militară care pleacă de la Aeroportul Timişoara. Cel de-al treilea rănâne încă internat în spital, după ce miercuri târziu a avut nevoie de operaţie. Şi trupurile celor şapte suporteri care au murit vor fi duse în Grecia, după ce va avea loc o slujbă religioasă la Timişoara.
11:00
Ministerul Finanţelor listează la BVB prima ediţie FIDELIS din 2026. Subscrieri de aproape 2 miliarde de lei la ediția din ianuarie # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor listează joi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori Bucureşti, prima ediţie din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS. Ediţia din ianuarie a atras subscrieri totale de peste 1,87 miliarde lei, care devin de acum disponibile pentru tranzacţionare.
10:50
La Film Now, februarie surprinde printr-o colecție de titluri romantice cu forme și tonuri diferite. Borderlands te duce pe Pandora, între bandiți și extratereștri, unde un grup de neadaptați descoperă ce înseamnă să se sprijine reciproc. În Iubire fără limite, două suflete se regăsesc după ani de despărțire, iar de Ziua Îndrăgostiților, Mărită-te cu mine aduce în prim-plan o poveste consumată sub lumina reflectoarelor. Și dragostea unde e? încheie selecția cu note de culoare și umor. Așadar, luna aceasta ne amintește că emoțiile profunde se pot ascunde în cele mai neașteptate locuri.
10:40
Atacurile cu drone rusești au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie. Noi bombardamente în Odesa # Digi24.ro
Rusia a atacat mai multe orașe ucrainene joi, 29 ianuarie, provocând incendii în Vilneansk, în regiunea Zaporojie, precum și pagube unor clădiri din orașele Odesa și Krîvîi Rih. Trei persoane au fost ucise, anunță Kyiv Post.
10:40
Elon Musk a anunțat că Tesla nu va mai produce cele mai scumpe modele ale sale. Compania își dublează investițiile în roboți Optimus # Digi24.ro
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat, miercuri, că firma va renunța la producția Model S și Model X în următorul trimestru, punând capăt modelelor premium de SUV și sedan ale producătorului de vehicule electrice, potrivit Business Insider.
10:30
(P) Românii în fața conținutului fals creat cu AI: cât de pregătiți suntem să evităm fraudele online # Digi24.ro
(P) Românii în fața conținutului fals creat cu AI: cât de pregătiți suntem să evităm fraudele online
10:20
Elveția vrea să crească TVA-ul pentru a stimula cheltuielile din domeniul apărării: „Forțele armate sunt insuficient echipate” # Digi24.ro
Guvernul Elveției a anunțat, miercuri, că va majora cota taxei pe valoare adăugată timp de un deceniu, pentru a stimula cheltuielile cu apărarea, informează Politico.
10:10
De la lovituri „chirurgicale” la prăbușirea regimului: cele șapte scenarii în cazul unui atac al SUA asupra Iranului # Digi24.ro
Statele Unite par pregătite să atace Iranul în câteva zile. Deși țintele potențiale sunt în mare parte previzibile, rezultatul nu este. Așadar, dacă nu se ajunge la un acord de ultim moment cu Teheranul și președintele american Donald Trump decide să ordone forțelor americane să atace, care ar fi posibilele rezultate? Iată șapte scenarii, conform BBC.
10:00
Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de miliarde de dolari. Ce afaceri are compania în România # Digi24.ro
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă majoritatea activelor sale străine, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA.
09:50
Ger extrem în România la început de februarie: ANM anunță minime de până la -15°C și schimbări bruște de temperatură # Digi24.ro
Debutul lunii februarie va aduce o răcire accentuată în toată țara, cu maxime negative în nord-est și minime geroase de până la -15°C în depresiuni. Elena Mateescu, director ANM, a declarat în direct la Digi24 că nu vor lipsi ninsorile la altitudini de 1.500 m, în timp ce în zonele joase vor predonima ploile.
09:40
Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt # Digi24.ro
Portugalia se confruntă joi cu vreme extremă. O furtună a produs victime și pagube uriașe în centrul și nordul țării: cel puțin cinci oameni au murit iar peste 850.000 de persoane au rămas fără alimentare cu energie electrică. Furtuna Kristin a adus ploi torențiale și vânt de aproape 180 de kilometri pe oră. Rafalele violente au lăsat mai multe case fără acoperișuri și au pus la pământ zeci de copaci, stâlpi electrici și o roată dintr-un parc de distracții, anunță BBC.
09:40
Cât au costat desfăşurările militare ordonate de Trump în marile oraşe americane. Washington, cea mai scumpă operaţiune # Digi24.ro
Desfăşurarea controversată a forţelor militare de către presedintele SUA Donald Trump pe străzile marilor oraşe americane a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări publicate miercuri de o agenţie a Congresului.
09:40
Actorul Steven Seagal își vinde conacul din Moscova. Cum arată casa de 7,5 milioane de dolari a fanului lui Putin # Digi24.ro
Steven Seagal şi-a scos la vânzare conacul din Rubliovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,5 milioane de dolari). Casa, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.