IKEA Băneasa încearcă „Revoluția Vechiturilor”: deschide un centru unde bucureștenii pot dona mobila care nu le mai trebuie. Care este procesul și ce pot primi în schimb
B365.ro, 29 ianuarie 2026 13:30
Vești bune pentru bucureștenii din Sectorulul 1 al Capitalei și nu numai. Din prima zi a lunii februarie vor putea duce la IKEA Băneasa scaune, mese, canapele, dulapuri sau mobilier de birou de care nu […]
• • •
Acum 5 minute
13:50
“Oribil!” Un copil cu dizabilitate gravă, ajuns cu salvarea la București, la Marie Curie, fără însoțitor. Îngrozitorul traseu solitar, din centrul rezidențial din Prahova până în Capitală # B365.ro
O situație tulburătoare s-a petrecut în București, unde un copil cu dizabilitate gravă a ajuns, cu salvarea, fără niciun însoțitor, la Spiotalul Marie Curie. Niciun reprezentant al institutției rezidențiale din Prahova, unde e internat, nu […]
Acum 30 minute
13:30
IKEA Băneasa încearcă „Revoluția Vechiturilor": deschide un centru unde bucureștenii pot dona mobila care nu le mai trebuie. Care este procesul și ce pot primi în schimb
Vești bune pentru bucureștenii din Sectorulul 1 al Capitalei și nu numai. Din prima zi a lunii februarie vor putea duce la IKEA Băneasa scaune, mese, canapele, dulapuri sau mobilier de birou de care nu […]
Acum o oră
13:00
Peste 70 de treceri de pietoni din S6 vor fi suprailuminate. Sunt multe din Drumul Taberei, de pe Calea Crângași și din Militari # B365.ro
Administrația locală a anunțat că vor apărea alte peste 70 de treceri de pietoni suprailuminate în Sectorul 6. Acestea vor fi amenajate în zone ca Drumul Taberei, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții și Preciziei. În total […]
Acum 2 ore
12:50
Minunata eră nouă în București și zona metropolitană: șantierele neanunțate, le descoperi prin blocaj în trafic. „Se lucrează pe A3, de la 3 benzi la una spre Capitală” # B365.ro
Minunata eră nouă a început de câteva zile în București, unde șantierele cu impact major asupra traficului rutier din oraș și din zona metropolitană ori sunt anunțate în ultima clipă, ori pur și simplu nu […]
12:50
Canapele, dulapuri, saltele, uși și alte deșeuri voluminoase vor fi colectate gratuit în ultima sâmbătă din lună, în Sectorul 5. Ce trebuie să faci ca să scapi de hârburi # B365.ro
Primăria Sectorului 5 anaunțat bucureștenii că de acum în ultima sâmbăta a fiecărei luni se vor colecta gratuit deșeurile voluminoase. Prima colectare va avea loc în această sâmbătă pe 31 ianuarie. Colectare gratuită a deșeurile […]
Acum 4 ore
11:40
METEO UPDATE | Vremea se sluțește la loc în București, unde în weekend revine frigul, posibil și ninsoarea. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
În București, vremea se va răci în zilele următoare. Meteorologii au anunțat că în Capitală cerul va fi predominant noros și temperaturile vor scădea față de zilele precedente, când bucureștenii au avut parte și de […]
10:50
Șinele rupte opresc iar tramvaie în drum. Linia 36, blocată pe strada Reînvierii, pe sensul spre Lacul Tei. STB numește cauza problemei „deficiență șină” # B365.ro
STB a informat călătorii că linia 36 este blocată pe Strada Reînvierii, pe sensul spre Bulevardul Lacul Tei. Compania a precizat că sunt probleme la șinele de tramvai. Linia 36 este blocată spre Lacul Tei […]
10:30
Surpriză oribilă în traficul de pe 13 Septembrie, în această dimineață. Un nou șantier neanunțat, între Șoseaua Progresului și Panduri, blochează o bandă # B365.ro
Traficul din București a fost mai aglomerat decât în alte zile. Mai mulți șoferi au semnalat că în zona Rahova se circulă foarte greu. Un nou șantier va aduce noi restricții în Sectorul 5, pe […]
10:30
VIDEO | Primul mare test al lui Ciprian Ciucu, acum: are sau nu majoritate în ședința CGMB? Proba „ce rămâne pe ordinea de zi” # B365.ro
Ședința Consiliului General al Muncipiului București, convocată de primarul general, este primul mare test: are sau nu majoritate în CGMB, majoritate fără de care, în fapt, nu va putea începe niciunul dintre proiectele pe care […]
10:20
VIDEO | Dl. Negoiță, lovit de o criză de spovedanie în trafic, ne anunță ce îi produce satisfacție infinită. „Intru în depresie dacă îmi lipsește” # B365.ro
În mod frecvent, mulți politicieni ne consideră niște bebeluși care se liniștesc dacă le agiți prin fața ochilor niște jucării zornăitoare; dl. Negoiță, de exemplu. simte frecvent nevoia de câte o spovedanie pe care pretinde […]
Acum 6 ore
09:40
Mult mai puține, dar mult mai scumpe treceri de pietoni supraînălțate în Sectorul 3, la dl. Negoiță. Răspunsul evaziv la întrebarea despre cele 20 de milioane € în plus # B365.ro
Consilierii locali au adoptat un proiect pentru supraînălțarea a 735 de treceri de pietoni din Sectorul 3. Inițial acesta includea peste 1.700, dar numărul a scăzut la cel prezent. În schimb, costurile au crescut cu […]
08:50
Ninge sau nu ninge în București, după aceste zile cumsecade? Urmează precis vreme sucită, temperaturile scad și să nu ne mirăm de ninsoare în februarie # B365.ro
Vremea din Capitală se va răci, din nou, de la finalul lunii ianuarie. Meteorologii anunță posibile ninsori peste București. Cerul va fi predominant noros. Vom avea iar ninsori în București Vremea va reveni la temperaturi […]
08:30
FOTO | Mașină aterizată cu totul pe trotuar, într-un teribil accident matinal produs în intersecție la Timpuri Noi. „Iisuse, mai avea un pic și intra în stația de metrou?” # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția de la Timpuri Noi. Polițiștii sunt la fața locului. Accident la Timpuri Noi în această dimineață Cu puțin timp în urmă, s-a produs […]
Acum 8 ore
07:50
ESENȚIAL | Cu cât se scumpesc biletele STB – decizia finală, în ședința de azi a Consiliului General al Municipiului București # B365.ro
Că se scumpesc biletele STB este, deja, o certitudine, știm și cu cât vrea municipalitatea să coste mai mult transportul public din București, propunerile de noi tarife fiind, astă, pe masa Consiliului General al Muncipiului […]
06:10
FOTO | Ce-a mai rămas din liniile de tramvai de altădată de la Gara Obor. Gropi, bălți și mașini parcate în loc de transport public # B365.ro
Doamne, ce frumos arată! Mai bine plângi decât să vezi în ce hal de degradare a ajuns infrastructura de tramvai de la Gara Obor, care pe vremuri deservea mii de bucureșteni. Am trecut pe acolo […]
Acum 12 ore
01:10
Controale externe la STB și Termoenergetica. Propunerea lui Ciucu de audit la cele două companii municipale cruciale pentru viața Bucureștiului, discutată în ședința de azi a CGMB # B365.ro
Acum două săptămâni, primarul general al Capitalei anunța că va cere audit la STB și Termoenergetica, unde spunea că sunt probleme foarte mari. Ciucu: Costuri uriașe de operare la STB, duble față de epoca Firea […]
Acum 24 ore
19:30
ESENȚIAL | Un șantier Termoenergetica se deschide, de joi, pe Bd. Iuliu Maniu. STB anunță modificări pe traseele liniilor 62 și 63 „până la finalizarea lucrărilor” # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță că, din cauza unor lucrări edilitare desfășurate de Termoenergetica pe Bulevardul Iuliu Maniu, linia 62 se va suspenda, iar troleibuzele cu indicativul 63 vor întoarce la „Colegiul Tehnic Iuliu […]
18:00
Ciucu ne asigură că „se implică personal” în problema Prelungirea Ghencea. Ședință cu părțile implicate și un mesaj personal pentru paznicul care se plânge de lipsă de curent # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că se implică personal în proiectul pentru supralărgirea drumului Prelungirea Ghencea. Edilul a mai adăugat că va coordona discuțiile pentru deblocarea lucrărilor de pe acest șantier. Ciucu promite […]
17:30
FOTO | Primele imagini din Palatul Universității, cu interioare deja restaurate. Clădirea monument din centrul Bucureștiului și surprizele ei extraordinare # B365.ro
Proiectul „Palatul Universității", de unde vedem acum prime imagini ale restaurării, este cel mai amplu proiect de recuperare a patrimoniului din București și constă în consolidarea structurală a întregii clădiri, restaurarea învelitorii și a șarpantei, […]
17:00
FOTO | O mașină a intrat în gardul de protecție al șinei de tramvai și-a rămas pe calea de rulare de pe Mihai Bravu. STB: Linia 1, blocată # B365.ro
Accident pe Șoseaua Mihai Bravu, în această după-amiază, unde o mașină s-a izbit de gardul de protecție al șinei de tramvai și-a ajuns pe calea de rulare. Linia 1 este blocată, anunță Societatea de Transport […]
16:50
Prelungirea Ghencea va fi gata anul acesta, promite Ciprian Ciucu. Când au termen lucrările la noua șină de tramvai și park & ride-ul de aici # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, promite că accelerează lucrările la Prelungirea Ghencea. Miercuri, edilul s-a întâlnit cu reprezentanți ai Apa Nova, Distrigaz, Iluminat Public, PS6, Direcția Generală de Investiții și constructori pentru a afla […]
16:20
Produc panourile fotovoltaice energie iarna? Cum influențează frigul și zilele scurte randamentul (P) # B365.ro
Mulți oameni pornesc de la ideea că panourile fotovoltaice sunt eficiente doar vara și că, odată cu venirea iernii, producția de energie scade drastic sau chiar dispare. În realitate, panourile fotovoltaice continuă să producă energie […]
16:10
VIDEO | Buturuga mică de pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Ce se mai întâmplă pe lotul 4 Nord Pantelimon-Glina, care ne scoate pe A2 # B365.ro
Au apărut noi imagini în mediul online cu lucrările de pe lotul 4 Pantelimon – Glina. Internauții au filmat modul în care arată acele lucrări de pe Autostrada A0 din data de 27 ianuarie. Areo […]
16:00
ESENȚIAL | Penalități-record pentru Alstom, care a întârziat cu anii livrarea noilor trenuri pentru Magistrala de metrou M5. Metrorex cere banii la tribunal # B365.ro
Metrorex a impus penalități-record pentru întârzierile producătorului francez Alstom, care livrează noile rame de metrou pentru Magistrala 5. Alstom a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex, însă niciuna nu e […]
15:50
Cu cât crește suprataxa STB, dacă te prinde controlorul fără bilet. Scumpirea transportului în comun din București, pe masa CGMB, în ședința de mâine # B365.ro
Consilierii generali vor vota, mâine, pentru creșterea prețurilor STB, în cadrul unei noi ședințe. Proiectul include și majorarea supra taxei pentru călătorii circulă fără bilet sau abonament valid. STB devine mai scump În ședința de […]
15:00
Cauza morții fetiței de 2 ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. Suferea de o boală despre care nici părinții nu ar fi știut # B365.ro
S-a stabilit cauza morții în cazul fetiței de 2 ani care a intrat în stop cardio-respirator, anul trecut, într-o clinică stomatologică din București. Surse din cadrul INML au declarat, pentru Antena 3, că fetița suferea […]
14:30
Metoda „Apartamentul Invizibil”, uriașă escrocherie imobiliară în București. Cum au reușit să vândă doi agenți imobiliari mai multe proprietăți de mai multe ori # B365.ro
A fost descoperită încă o țeapă imobiliară care a avut loc în Capitală. Mai mulți oameni au fost păcăliți să cumpere apartamente care nu puteau fi înstrăinate. Inculpații sunt doi administratori ai unei agenții imobiliare. […]
14:30
VIDEO | Se închide sediul din Amzei al Direcției de Taxe și Impozite S1. Toată lumea se mută pe strada Mureș, acolo unde deunăzi ploua cu găleata și cădeau bucăți de tavan # B365.ro
Administrația locală a anunțat că sediul de Taxe și Impozite Locale Sector 1 din Piața Amzei se închide, angajații vor desfășura activitatea la sediul de pe Strada Mureș. Zilele trecute a fost o filmare de […]
Ieri
13:50
Întâlnire de gradul 7 azi, în București: Ciucu și primarii de sectoare, așteptați la Guvern, să discute bugetul Capitalei. Băluță, posibilul absent # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu va avea azi o întâlnire cu primarii de sector din Capitală. Ei se vor aduna la Guvern, de la ora 15:00. Ciucu se întâlnește cu primarii de sector Primarul General Ciprian […]
13:20
ESENȚIAL | Vești din parcările albastre, pentru care se vor plăti și amenzile din urmă, pe care PMB nu le putea încasa. Polițiștii locali din oraș devin, practic, parking-paznici # B365.ro
Se schimbă foaia pentru șoferii din București care parchează pe locurile de parcare albastre, administrate de Compania Municipală Parking. Începând cu data de 26 ianuarie, Poliția Locală a Municipiului București sancționează neplata parcării. Până acum, […]
13:00
FOTO | Detaliile groaznice ale tragediei rutiere cu pieton din București, povestite de martori. „Era domnul care cerșea în intersecție, l-a lovit un TIR, șoferul n-avea cum să-l vadă” # B365.ro
Sunt groaznice detaliile tragediei rutiere de azi din București, unde un pieton a fost călcat de un TIR la intersecția dintre Șoseaua Fundeni și Șoseaua Colentina. Le povestesc martorii, majoritatea membrii ai grupului Infotrafic București […]
13:00
Se dă startul la primul maraton din București, în acest weekend. Semimaraton Gerar va fi în campusul Universității Politehnica # B365.ro
Weekendul acesta va fi cel care va da startul maratoanelor din Capitală. Pe 31 ianuarie, va avea loc Semimaraton Gerar, în campusul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Semimaratonul se află la cea […]
12:40
ALERTĂ | Încă un accident cu tramvai vs auto în București. STB: Liniile 44 și 11, blocate la Podul Grant, pe sensul spre Vasile Pârvan # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între o mașină și un tramvai pe Calea Giulești, lângă Podul Grant. STB a anunțat că liniile 44 și 11 sunt afectate de acest eveniment. […]
12:30
Revoluție la AFI Cotroceni. Fumatul de țigări electronice și dispozitive de vapat este de-acum interzis în incinta mall-ului # B365.ro
Reprezentanții AFI Cotroceni au anunțat că nu se poate fuma cu țigări electronice și dispozitive de vapat în interior. Fumătorii trebuie să meargă în spațiile special amenajate înafara mall-ului. Fără fumat în interiorul mall-ului Reprezentanții […]
11:40
FOTO | Când „Schema din Berceni” nu funcționează, vin vrăjmașii și roata blochează. Bucureștean amuzat: A crezut că, fără numere, scapă # B365.ro
Să găsești loc de parcare în București poate fi o adevărată corvoadă. Bucureștenii ajung să piardă foarte mult timp în această încercare. De aici vin cel mai probabil și ideile de a lăsa mașina pe […]
11:40
FOTO | Încă o tragedie rutieră în București. Accident mortal, cu pieton, la intersecția dintre șoselele Colentina și Fundeni # B365.ro
S-a mai produs o tragedie rutieră în București, orașul cu milioane de mașini și tot atâtea gropi; e vorba despre un accident mortal, cu pieton, la intersecția dintre Șoseaua Colentina și Șoseaua Fundeni. Un martor, […]
11:30
VIDEO | Dosarul „Impostorul”: percheziții la medicul Cristian Andrei, cel mai faimos terapeut din București, acuzat de agresiune sexuală și exercitarea fără drept a profesiei # B365.ro
Polițiștii Capitalei fac astăzi, 28 ianuarie, trei percheziții în București, Târgoviște și-n județul Ilfov, pentru cazul psihoterapeutului Cristian Andrei. Acesta este cercetat pentru înșelăciune, exercitare fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune […]
11:10
FOTO | Teddy, un ghemotoc drăgălaș, e primul cățel care se bucură de programul ASPA „Foster pentru adopție”. La casa temporară va avea și-un frate mai mare # B365.ro
ASPA București a anunțat că a fost încheiat primul contract de foster pentru căței. Micuțul Teddy a fost luat de o familie iubitoare. Acolo va avea „un frate mai mare" care sigur îl va învăța […]
11:10
VIDEO | Negoiță a pus ochi de Big Brother pe pubele și anunță necruțătoare controale. Primul servit: bucureștean amendat cu 5.000 de lei pentru gunoi lăsat în stradă # B365.ro
Un locuitor din Sectorul 3 a lăsat gunoiul pe drum, la ieșirea din scară, deși pubelele erau la doar câțiva metri distanță. Sesizarea a fost preluată de Poliția Locală, care a verificat imaginile video și […]
10:30
Hotelul Dunărea, lăsat în ruină lângă Gara de Nord, a fost scos la vânzare pentru a doua oară. Clădirea simbol a fost cândva locul preferat al turiștilor veniți în Capitală # B365.ro
Fostul Hotel Dunărea de pe Calea Griviței, o clădire emblematică pentru Capitală a fost scos la vânzare. Acest lucru a fost venit la scurt timp după modernizarea Gării de Nord, un proiect de peste 100 […]
10:10
Tramvaiele 17 și 21 sunt blocate în zona Calea Moșilor. Cauza este un incendiu la un imobil, anunță STB # B365.ro
STB a informat călătorii că liniile 17 și 21 sunt blocate în zona Calea Moșilor/Strada Lipscani, pe ambele sensuri. Compania de transport a precizat că această situație este cauzată de un incendiu la un imobil. […]
10:00
VIDEO | Băluță, mândru, arată „sala de naștere” a tablierului metalic de la Pasajul Apărătorii Patriei. Pe aici va circula linia de tramvai care va conecta Șoseaua Giurgiului de Pipera # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat imag
09:20
Avertisment matinal de la un bucureștean: Toate mașinile care merg pe șina de tramvai de pe Chitilei, oprite de polițiști. Replică. Să facă asta și pe Aerogării și Barbu Văcărescu # B365.ro
Astăzi, 28 ianuarie, șoferii care circulă pe șina de tramvai de pe Chitilei sunt oprite de polițiști. Această informație a fost transmisă de un bucreștean pe rețelele de socializare drept avertisment pentru ceilalți șoferi. Toate […] Articolul Avertisment matinal de la un bucureștean: Toate mașinile care merg pe șina de tramvai de pe Chitilei, oprite de polițiști. Replică. Să facă asta și pe Aerogării și Barbu Văcărescu apare prima dată în B365.
08:40
FOTO | Cascadorii râsului pe șine de tramvai din București. O mașinuță de măturat străzi a înțepenit pe calea de rulare, liniile STB 14, 36 și 55, blocate # B365.ro
STB a transmis că liniile 14, 36 și 55 sunt blocate pe Șoseaua Pantelimon, până la stația Șoseaua Iancului. Compania a transmis că situația este cauzată de un autoturism blocat, un bucureștean a pus poze […] Articolul FOTO | Cascadorii râsului pe șine de tramvai din București. O mașinuță de măturat străzi a înțepenit pe calea de rulare, liniile STB 14, 36 și 55, blocate apare prima dată în B365.
08:40
Teatrul Excelsior „Masca” intră în reabilitare. În clădirea din Bucureștii Noi, construită în 1953, se va înființa și un muzeu artă și știință. Lucrările vor dura 24 de luni # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anaunțat bcuureștenii că au fost votate mai multe proiecte în ultima ședință a Consiliului Local. Printre proiectele sociale, educaționale și de mediu se numără și reabilitarea Teatrului Excelsior. Bucureștenii vor avea […] Articolul Teatrul Excelsior „Masca” intră în reabilitare. În clădirea din Bucureștii Noi, construită în 1953, se va înființa și un muzeu artă și știință. Lucrările vor dura 24 de luni apare prima dată în B365.
08:30
Când vom merge, totuși, pe autostradă de la București la Brașov și vom scăpa de stat în cozi imense pe Valea Prahovei. Studiul de fezabilitate al A3, gata abia toamna viitoare # B365.ro
Compania Consitrans a transmis că ar putea preda studiul de fezabilitate pentru Autostrada A3 Ploiești – Brașov până în toamna anului viitor. Pe acest drum vom putea merge de la București la munte. Va fi […] Articolul Când vom merge, totuși, pe autostradă de la București la Brașov și vom scăpa de stat în cozi imense pe Valea Prahovei. Studiul de fezabilitate al A3, gata abia toamna viitoare apare prima dată în B365.
06:10
Ce e mai rău decât un „Numărul 2” de câine lăsat în stradă de stăpân? Un „Numărul 2” năclăit. Și doamna de la Obor care a acoperit cu zăpadă isprava biologică # B365.ro
Din respect pentru cititori am pus niște emoticoane, emoji, cum s-or fi numind, ca să nu fie atât de explicit ce e pe trotuarele frumosului nostru oraș. Pare-se că unii oameni care au câini și […] Articolul Ce e mai rău decât un „Numărul 2” de câine lăsat în stradă de stăpân? Un „Numărul 2” năclăit. Și doamna de la Obor care a acoperit cu zăpadă isprava biologică apare prima dată în B365.
27 ianuarie 2026
19:40
Gropile din București, obstacolele de temut pentru șoferi. Când le observi prea târziu, senzația e de roller coaster. Administrația Străzilor: „Când vremea ne permite, vom interveni” # B365.ro
Șoferii din București ar trebui să poarte genunchiere, ochelari și căști de protecție atunci când conduc prin oraș. Înghețul și dezghețul, zăpada, ploaia și materialul antiderapant au creat adevărate cratere pe străzile din Capitală. Când […] Articolul Gropile din București, obstacolele de temut pentru șoferi. Când le observi prea târziu, senzația e de roller coaster. Administrația Străzilor: „Când vremea ne permite, vom interveni” apare prima dată în B365.
18:00
Fratele Negoiță, Ionuț, începe lucrările la cel mai mare ansamblu rezidențial din București. E un mic orășel pe fosta platformă Chimopar: 7000 de apartamente # B365.ro
Fratele Negoiță, Ionuț, a început construcția celui mai mare ansamblu rezidențial din București, pe mai multe terenuri din fosta platformă industrială Chimopar. Potrivit informațiilor Profit.ro, el ar putea construi aici peste 7.000 de apartamente. Ionuț […] Articolul Fratele Negoiță, Ionuț, începe lucrările la cel mai mare ansamblu rezidențial din București. E un mic orășel pe fosta platformă Chimopar: 7000 de apartamente apare prima dată în B365.
17:00
Încep lucrările la Bellemonde Privée, alt mega proiect imobiliar în Pipera. Un cartier cu peste 50 de vile apare în nordul Capitalei # B365.ro
Încep lucrările pentru construcția Bellemonde Privée, un proiect ce vizează 52 de noi vile în Pipera. Investiția totală estimată se ridică la 25 de milioane de euro. Încep lucrările la Bellemonde Privée, un proiect imobiliar […] Articolul Încep lucrările la Bellemonde Privée, alt mega proiect imobiliar în Pipera. Un cartier cu peste 50 de vile apare în nordul Capitalei apare prima dată în B365.
