Negocieri pentru noul antrenor al Real Madrid: cine este favoritul?
MainNews.ro, 29 ianuarie 2026 14:50
Real Madrid caută un nou antrenor după demiterea lui Xabi Alonso, iar Alvaro Arbeloa este doar o soluție temporară. Florentino Perez are în vedere aducerea lui Unai Emery, actualul antrenor de la Aston Villa, pentru a readuce stabilitatea echipei pe banca tehnică. Discuțiile au început deja. Real Madrid caută un nou antrenor pentru sezonul viitor … Articolul Negocieri pentru noul antrenor al Real Madrid: cine este favoritul? apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
15:20
Deputata Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru că nu a reacționat adecvat la criza apei potabile care afectează 50.000 de locuitori din Curtea de Argeș. Aceștia suferă de patru luni din cauza contaminării apei cu bacterii periculoase, punându-le în pericol sănătatea. Deputata Alina Gorghiu acuză Guvernul Bolojan că nu … Articolul Critici la adresa Guvernului Bolojan pentru reacții inadecvate în criză apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
15:10
Chirurgia robotică la Spitalul Medicover Cluj a înregistrat 412 intervenții în 2025, consolidându-se ca un centru de referință în proceduri minim invazive. Investițiile în tehnologie și pregătirea echipelor medicale au contribuit la creșterea popularității acestei metode, răspunzând cererii pacienților pentru tratamente avansate. În 2025, Spitalul Medicover Cluj a realizat 412 intervenții chirurgicale robotică, parte dintr-o … Articolul Chirurgia robotică: 412 intervenții la Spitalul Medicover Cluj în 2025 apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
15:00
Senzori inovatori cu microunde și laser detectează gheața periculoasă pe avioane și drumuri, reducând riscurile accidentelor. Tehnologia promite să revoluționeze siguranța în transporturi, avertizând piloții și șoferii înainte de a avea loc tragedii. Află cum aceste soluții pot salva vieți. Gheața de pe drumuri și aeronave contribuie semnificativ la accidente mortale. Un sistem inovator cu … Articolul Senzori avansați detectează pericole invizibile înainte de tragedii – VIDEO apare prima dată în Main News.
Acum o oră
14:50
Real Madrid caută un nou antrenor după demiterea lui Xabi Alonso, iar Alvaro Arbeloa este doar o soluție temporară. Florentino Perez are în vedere aducerea lui Unai Emery, actualul antrenor de la Aston Villa, pentru a readuce stabilitatea echipei pe banca tehnică. Discuțiile au început deja. Real Madrid caută un nou antrenor pentru sezonul viitor … Articolul Negocieri pentru noul antrenor al Real Madrid: cine este favoritul? apare prima dată în Main News.
14:40
Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea ayatollahului Khamenei, generând o fisură în sistemul de la Teheran. Amenințările autorităților au blocat inițiativa, iar temerile pentru siguranța liderilor reformiști au crescut. O revoltă deschisă ar putea submina grav conducerea Iranului într-un moment critic. Reformiștii iranieni au cerut în secret retragerea liderului suprema Ali Khamenei, semnalând o … Articolul Reformiștii iranieni cer în secret demisia ayatollahului Khamenei apare prima dată în Main News.
14:40
Carlyle Group, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții globale, a semnat un acord cu Lukoil pentru achiziția activelor din România, incluzând rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Compania este cunoscută pentru investițiile în sectorul energetic, cum ar fi proiectul Black Sea Oil & Gas. Carlyle Group este un fond global de investiții cu sediul … Articolul Carlyle Group în România: afaceri și planuri pentru activele Lukoil apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:10
Președintele Nicușor Dan discută cu liderii coaliției, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în contextul conflictului din guvern și al numirii șefilor serviciilor de informații. Întâlnirile au loc în pregătirea bugetului pe 2026 și pentru a aborda atacurile PSD asupra Guvernului Bolojan. Stabilitatea politică este esențială. Președintele Nicușor Dan a avut întâlniri cu liderii coaliției, Ilie … Articolul Nicușor Dan în mijlocul scandalului din coaliție: întâlniri cu liderii guvernării apare prima dată în Main News.
14:00
Un nor uriaș de gaz metalic, descoperit în jurul stelei J0705+0612, ar putea ascunde o planetă sau o stea pitică. Luminozitatea stelei a scăzut drastic, iar astronomii cred că norul are o vechime de 2 miliarde de ani. Următoarea observație importantă va avea loc în 2068, când norul se va alinia din nou cu Pământul. … Articolul Un nor uriaș ar putea ascunde un soare extraterestru până în 2068 apare prima dată în Main News.
14:00
Avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, a fost reținută de DNA pentru trafic de influență. Ea ar fi primit 60.000 euro mită pentru intervenții în justiție, fiind acuzată de corupție în legătură cu soluționarea favorabilă a unor dosare penale. Arestul preventiv este propus pentru 30 de zile. Avocata Adriana Georgescu, reținută de DNA pentru … Articolul Avocata Adriana Georgescu, reținută de DNA pentru arestare preventivă apare prima dată în Main News.
14:00
Un șofer român de 40 de ani s-a ascuns în toaleta benzinăriei din parcarea Untersberg, Austria, după ce poliția a descoperit camioneta sa oprită pe autostrada Tauern. La ieșire, acesta prezenta semne de ebrietate și a refuzat testul de alcoolemie, ceea ce i-a adus reținerea permisului de conducere. Un șofer român de 40 de ani … Articolul Șofer român se ascunde în toaleta unei benzinării, în fața poliției austriece apare prima dată în Main News.
13:50
Jug Stanojev, mijlocașul echipei Kairat Almatî, a anunțat sosirea sa la U Cluj după confruntarea din Champions League cu Arsenal. Cu 4 apariții în preliminarii și 5 în faza principală, așteaptă cu entuziasm să îmbrace culorile alb-negre. Fost jucător al Stelei Roșii Belgrad, va face parte din echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Jug Stanojev, mijlocașul … Articolul Sârbul venit la Cluj din Liga Campionilor își aduce „buzduganul” de la Londra apare prima dată în Main News.
13:40
The Carlyle Group, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, a semnat un acord pentru achiziția activelor Lukoil în România, inclusiv rafinării și benzinării. Investițiile Carlyle în sectorul energetic românesc, în special prin Black Sea Oil & Gas, marchează o expansiune strategică pe piața locală. The Carlyle Group este un fond de … Articolul The Carlyle Group: Fond de investiții cu interese în Lukoil și afaceri în România apare prima dată în Main News.
13:30
Atenție la foaia albă din cutiile poștale! Hoții o folosesc pentru a identifica locuințele nelocuite, iar spargerile sunt în creștere. Verifică-ți cutia poștală și raportează orice foaie suspectă autorităților. Protejează-ți locuința și informează-ți vecinii despre această nouă metodă de escrocherie. Hoții folosesc foițe albe pentru a identifica locuințele nelocuite Dacă o foaie albă rămâne în … Articolul Escrocheria „Foaia albă”: Cum să previi spargerile poștale? apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:10
Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză guvernarea Ciolacu de iresponsabilitate, afirmând că aceasta a dus România într-o criză bugetară. El susține că atacurile PSD la adresa premierului Bolojan confirmă că acesta acționează corect. Critici din partea PSD subliniază problemele economice, inclusiv veniturile mici și inflația ridicată. Deputatul PNL Robert Sighiartău acuză guvernarea Ciolacu de criza bugetară … Articolul Robert Sighiartău acuză guvernarea Ciolacu de criza bugetară și atacurile PSD apare prima dată în Main News.
13:00
Criminalul fugar Ataș Abdullah, cunoscut ca „Regele veiozelor”, a renunțat la islam și s-a convertit la ortodoxie pentru a obține permisii de ieșire din Penitenciarul Rahova. Acesta a exploatat strategia religioasă pentru a-și facilita fuga în Turcia, fiind acum căutat internațional pentru uciderea unui polițist. Ataș Abdullah, cunoscut ca „Regele veiozelor”, a fost condamnat la … Articolul Regele veiozelor: fugarul care vrea să scape din închisoare apare prima dată în Main News.
13:00
Waymo, divizia de mașini autonome a Google, este sub investigație după ce un robotaxi a lovit un copil în Santa Monica, California. Accidentul a avut loc în apropierea unei școli, ceea ce a dus la verificări stricte privind siguranța vehiculelor autonome. NHTSA analizează comportamentul sistemului în zonele școlare. Un robotaxi Waymo a lovit un copil … Articolul Waymo, anchetă după accidentul cu un copil lovit de mașina autonomă apare prima dată în Main News.
12:50
Aryna Sabalenka a devenit prima finalistă a Australian Open 2026, după o victorie clară în fața Elinei Svitolina, cu 6-2, 6-3. Meciul, care a durat 77 de minute, a fost marcat de gesturi tensionate, iar Sabalenka se va lupta pentru trofeu cu câștigătoarea semifinalei dintre Jessica Pegula și Elena Rybakina. Aryna Sabalenka a învins-o pe … Articolul Sabalenka se califică în finala Australian Open, înfruntând-o pe Svitolina apare prima dată în Main News.
12:50
WhatsApp a introdus modul „lockdown” pentru protecția utilizatorilor, limitând accesul la fișierele media și apelurile de la necunoscuți. Această funcție, destinată în special jurnaliștilor și persoanelor publice, ajută la prevenirea atacurilor cibernetice sofisticate, precum malware-ul Pegasus. Activează setările stricte de confidențialitate! WhatsApp introduce modul lockdown pentru a proteja utilizatorii de atacuri cibernetice Funcția blochează atașamentele … Articolul WhatsApp a lansat discret modul „lockdown” pentru protecția utilizatorilor apare prima dată în Main News.
12:40
Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că aderarea la zona euro nu este pe agenda guvernului, având în vedere deficitele actuale. România vizează reducerea deficitului sub 3% până în 2030, în timp ce Bulgaria deja îndeplinește criteriile. Discuțiile despre aderare ar putea reveni în campaniile din 2028. Ilie Bolojan a declarat că aderarea României la … Articolul Ilie Bolojan: Când va adera România la zona euro? apare prima dată în Main News.
12:30
Accident pe autostrada A71, cauzat de viteză neadaptată la condiții meteorologice nefavorabile. Un camion condus de un șofer român de 47 de ani s-a răsturnat, provocând pagube de 200.000 de euro și blocând traficul. Respectați întotdeauna recomandările de adaptare a vitezei la condițiile de drum. Accident pe autostrada A71 din Germania, cauzat de viteză neadaptată … Articolul Ajustează viteza în funcție de condițiile drumului pentru siguranță maximă apare prima dată în Main News.
12:10
Armata Română va achiziționa 12 elicoptere Airbus H225M pentru 852 milioane euro, prin programul SAFE. Aceste aparate vor înlocui IAR-330 Puma și vor fi produse în Franța. Achiziția include suport logistic, pregătirea personalului și echipamente specializate, consolidând capacitățile militare românești. Armata Română va achiziționa 12 elicoptere Airbus H225M cu un cost total de 852 milioane … Articolul Armata Română achiziționează 12 elicoptere Airbus H225M cu 852 milioane euro apare prima dată în Main News.
12:10
Lia Savonea, Radu Marinescu și Claudiu Drăgușin participă la o ședință a Parlamentului European dedicate justiției, alături de jurnalista Recorder Andreea Pocotilă. Întâlnirea are loc în cadrul Grupului de Monitorizare pentru Democrație și Stat de Drept, fiind ascunsă de public. Discuțiile includ și documentarul „Justiție capturată”. Lia Savonea, Radu Marinescu și Claudiu Drăgușin participă la … Articolul Lia Savonea și Radu Marinescu, discuții despre justiție în Parlamentul European apare prima dată în Main News.
11:50
Coreea de Sud a implementat un set cuprinzător de legi pentru reglementarea inteligenței artificiale, obligând companiile să eticheteze conținutul generat de IA. Însă, critici din partea startup-urilor și grupurilor societății civile sugerează că legislația nu protejează suficient cetățenii afectați de tehnologiile avansate. Coreea de Sud a adoptat un set cuprinzător de legi pentru reglementarea inteligenței … Articolul Coreea de Sud adoptă un set cuprinzător de legi pentru inteligența artificială apare prima dată în Main News.
11:40
Lukoil a anunțat vânzarea activelor internaționale, în valoare de 22 miliarde de dolari, către Carlyle Group, cu condiția aprobării autorităților din SUA. Tranzacția exclude activele din Kazahstan și vine în urma sancțiunilor aplicate la finalul anului 2025, ca răspuns la conflictul din Ucraina. Grupul Lukoil a vândut active internaționale către Carlyle Group pentru 22 miliarde … Articolul Lukoil vinde active externe Carlyle Group pentru 22 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
11:40
Politica lui Donald Trump stârnește îngrijorări pentru Cupa Mondială din 2026, cu fostul președinte FIFA, Sepp Blatter, recomandând suporterilor să evite Statele Unite din motive de siguranță. Discursul agresiv și interdicțiile de călătorie atrag atenția asupra eventualelor riscuri pentru fanii fotbalului. Sepp Blatter, fost președinte al FIFA, le recomandă suporterilor să evite SUA în timpul … Articolul Fost șef FIFA, neliniștit din cauza politicii lui Trump: Suporterii, avertizați! apare prima dată în Main News.
11:30
Un atac al SUA asupra Iranului ar putea genera șapte scenarii posibile, de la atacuri chirurgicale și tranziții spre democrație, până la prăbușirea regimului și haos regional. Riscurile unei riposte iraniene, inclusiv atacuri cu rachete și mine în Golf, sunt semnificative și pot afecta stabilitatea globală. Un atac american asupra Iranului poate genera șapte scenarii … Articolul Atac al SUA asupra Iranului: Șapte scenarii posibile și implicațiile lor apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:10
Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic, a declarat că premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, în cadrul unei întâlniri cu primarii. Petruț a subliniat că Bolojan a fost clar în această privință, atrăgând atenția asupra importanței ca președintele să aibă un premier asociat cu partidul său. Vladimir … Articolul Un primar liberal afirmă că Ilie Bolojan se opune premierului PSD la rotativă apare prima dată în Main News.
11:00
Meteorologii anunță o revenire bruscă a gerului în România, cu temperaturi minime de până la -15 grade. Începând din noaptea de sâmbătă, regiunile Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei se vor confrunta cu vreme extrem de rece. Alerte meteo sunt în vigoare pentru ploi, polei și intensificări ale vântului. Fii pregătit pentru ninsori și frig! Temperaturi … Articolul Ger brusc: temperaturi de -15 grade și alerte meteo iminente apare prima dată în Main News.
10:50
Rusia și Ucraina au suferit pierderi umane semnificative, cu aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși și 600.000 de soldați ucraineni afectați. Studiul CSIS subliniază că invazia rusă continuă, înregistrând cele mai mari pierderi de după Al Doilea Război Mondial. Impactul asupra victimelor civile rămâne alarmant. Rusia a suferit pierderi de aproximativ 1,2 milioane de soldați, … Articolul Pierderile de soldați în Rusia și Ucraina: aproape 2 milioane, rușii în față apare prima dată în Main News.
10:40
Fabrica din România a produs 5000 de lingouri de aur și a generat 40 milioane euro în 2025 # MainNews.ro
Compania Rafinor a produs 5000 de lingouri de aur în 2025, înregistrând afaceri de 40 milioane de euro. Cu o creștere a clienților de 300% și o nouă rafinărie modernă la București, Rafinor definește standardele internaționale pentru aur de investiții în România, menținând valoarea adăugată în economia locală. Compania Rafinor a produs 5000 de lingouri … Articolul Fabrica din România a produs 5000 de lingouri de aur și a generat 40 milioane euro în 2025 apare prima dată în Main News.
10:40
În mijlocul unei dezamăgiri uriașe, antrenorul Peter Bosz comentat performanța lui Dennis Man în meciul cu Bayern, unde românul a jucat doar 45 de minute. El a subliniat că, deși a făcut progrese, eliminarea din competiție este o mare supărare. Detalii despre meci și reacții în articolul complet. Dennis Man a fost schimbat la pauză … Articolul Reacția lui Peter Bosz despre dezamăgirea la meciul cu Bayern și minutele lui Man apare prima dată în Main News.
10:30
Doi bărbați mascați au furat un Ferrari 488 Pista de 400.000 de euro dintr-un showroom din Cahors, Franța. După o fugă dramatică, au pierdut controlul și vehiculul s-a incendiat, devenind o epavă carbonizată. Ancheta poliției este în curs de desfășurare pentru a identifica hoții și a analiza imaginile surprinse de camere. Un Ferrari 488 Pista … Articolul Ferrari 488 Pista furat și distrus pe drumurile franțuzești apare prima dată în Main News.
10:10
Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant de DNA primind mită de 60.000 de euro. PNL Sector 1 va suspenda membra sa conform procedurilor interne. Georgescu, care nu ocupă funcții de conducere, este acuzată de trafic de influență, promițând intervenții la nivel guvernamental în schimbul banilor. Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant … Articolul Avocata Adriana Georgescu, prinsă cu mită de 60.000 euro, suspendată din PNL apare prima dată în Main News.
10:00
Inteligența artificială poate sprijini dezvoltarea cognitivă a copiilor, dar utilizarea ei corectă este esențială. Expertul Sol Rashidi recomandă să folosim IA ca accelerator cognitiv, nu ca substitut al gândirii critice. Este vital ca tinerii să integreze informațiile și să dezvolte abilități analitice. Inteligența artificială oferă răspunsuri rapide, dar riscă să afecteze gândirea critică a copiilor … Articolul Accelerați gândirea cu ajutorul tehnologiei, nu o înlocuiți apare prima dată în Main News.
09:50
Directorul holdingului Russian Helicopters, Vadim Ligai, a achiziționat un Bentley Bentayga evaluat la 310.000 de dolari, eludând sancțiunile internaționale. Mașina a fost introdusă în Rusia prin intermediari din Belarus și Turcia, evidențiind o schemă extinsă de import al automobilelor de lux în urma restricțiilor impuse. Directorul general adjunct al Russian Helicopters a cumpărat un Bentley … Articolul Director de top din Rusia achiziționează Bentley Bentayga ocolind sancțiunile apare prima dată în Main News.
09:40
Dennis Man a avut o prestație dezamăgitoare în meciul PSV Eindhoven – Bayern Munchen, în urma căruia echipa sa a părăsit Liga Campionilor. Jurnaliștii olandezi l-au notat cu 5, iar antrenorul l-a schimbat la pauză. Cu 8 meciuri, 2 goluri și transfer recent de 8,5 milioane euro, Man rămâne o figură controversată în fotbalul european. … Articolul Man, oaia neagră a meciului cu Bayern, își pierde suportul în Olanda apare prima dată în Main News.
09:30
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite refuză să permită folosirea spațiului lor aerian pentru un atac american asupra Iranului, complicând astfel planurile administrației Trump în contextul tensiunilor crescânde. Decizia reflectă temerile de represalii și destabilizarea regiunii, periclitând o intervenție militară efectivă. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea spațiului lor aerian pentru … Articolul Aliați din Golf refuză să susțină un atac al SUA asupra Iranului apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:10
România a ales creșterea economică rapidă, dar cu costuri mari, inclusiv inflație și deficite record, avertizează economistul șef al BNR, Valentin Lazea. O analiză a politicilor financiare arată că responsabilitatea nu revine doar guvernului, ci și mediului de afaceri și publicului, în contextul fiscalității relaxate. România a ales o creștere economică rapidă, ignorând costurile macroeconomice … Articolul România plătește acum prețul creșterii accelerate, avertizează economistul BNR apare prima dată în Main News.
09:10
Ministrul Transporturilor: Măsuri reale pentru firmele românești, esențiale în guvernare # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, subliniază importanța măsurilor concrete pentru sprijinirea firmelor românești, afirmând că fără acestea nu există guvernare responsabilă. El critică politicile economice recente și propune soluții pentru relansare, inclusiv garanții bancare și sprijin în participarea la licitații internaționale. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, solicită măsuri concrete pentru susținerea firmelor românești PSD nu va accepta … Articolul Ministrul Transporturilor: Măsuri reale pentru firmele românești, esențiale în guvernare apare prima dată în Main News.
08:40
Kylian Mbappe a avut o reacție surprinzătoare după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica cu 4-2 în Champions League. Starul francez a recunoscut că echipa a jucat teribil și că le lipsește continuitatea. Mbappe a subliniat importanța detaliilor în competițiile de elită și regretă pierderea șansei de calificare directă. Kylian Mbappe reacționează după … Articolul Reacția lui Kylian Mbappe după înfrângerea Real Madrid în fața Benficăi apare prima dată în Main News.
08:30
Costul desfășurărilor militare ale lui Trump în 2025: aproape 500 de milioane de dolari # MainNews.ro
În 2025, desfășurările militare ale lui Donald Trump în orașele americane conduse de democrați au costat aproape 500 de milioane de dolari, conform Biroului bugetar al Congresului. Acțiunile au generat rezistență din partea autorităților locale și au culminat cu dificultăți legale în diferite orașe. Donald Trump a mobilizat trupe în orașe americane conduse de democrați … Articolul Costul desfășurărilor militare ale lui Trump în 2025: aproape 500 de milioane de dolari apare prima dată în Main News.
08:10
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung, invocând lipsa de timp pentru a gestiona simultan primăria și conducerea filialei. Aceasta afirmă că nu există conflicte interne și că demisia nu este rezultatul tensiunilor apărute în urma gestionării deszăpezirii. Lasconi a preluat conducerea USR în iunie 2024. Elena Lasconi a demisionat din … Articolul Elena Lasconi demisionează din funcția de președinte USR Câmpulung apare prima dată în Main News.
08:00
Prim-ministrul britanic Keir Starmer desfășoară o vizită istorică în China, evidențiind dorința de a construi o relație sofisticată cu a doua putere economică mondială. Starmer subliniază importanța colaborării economice, în ciuda provocărilor legate de spionaj și drepturile omului, marcând o evoluție semnificativă în relațiile bilaterale. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a propus o relație sofisticată cu … Articolul Marea Britanie caută o relație sofisticată cu China, actor vital global apare prima dată în Main News.
07:40
Dennis Man a fost schimbat din nou la pauză în meciul cu Bayern, iar Peter Bosz își exprimă nemulțumirea față de evoluția sa. Acesta este al doilea meci consecutiv în care românul nu joacă mai mult de 45 de minute. Deși a lovit bara, nota acordată pentru prima repriză a fost de 6.8. Dennis Man … Articolul Dennis Man, din nou înlocuit la pauză! Bosz, nemulțumit de performanțele sale apare prima dată în Main News.
07:30
Maria Corina Machado, rugată de președinta interimară a Venezuelei să rămână la Washington # MainNews.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a criticat opoziţia, cerându-le celor implicaţi în „extremism” să rămână la Washington. Rodriguez a ameninţat că nu va accepta agresiuni, reafirmând sprijinul militar pentru guvernul său, în contextul unei întâlniri semnificative cu lideri din armata venezuelană. Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Venezuelei, a cerut opozanţilor să rămână la Washington, … Articolul Maria Corina Machado, rugată de președinta interimară a Venezuelei să rămână la Washington apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:10
PNL este împărțit între susținătorii lui Ilie Bolojan și cei ai lui Hubert Thuma. Atacurile recente vizează reforma administrativă, iar deputații liberali subliniază necesitatea de a elimina privilegii pentru a scăpa România de risipe. Opoziția din PNL și PSD acuză premierul de lipsă de transparență în alocarea fondurilor locale. PNL este divizat între susținătorii lui … Articolul Liberalii îl susțin pe Bolojan: „Sistemul simte că i se taie oxigenul” apare prima dată în Main News.
06:50
Un șofer român a provocat un accident grav în Austria, conducând drogat pe contrasens. Deși a susținut că voia să folosească o scurtătură, testul de droguri a ieșit pozitiv. Traficul pe A23 a fost afectat timp de două ore, provocând blocaje semnificative. Autoritățile investighează circumstanțele incidentului. Un șofer român a provocat un accident în Austria, … Articolul Accident rutier în Austria: șofer român drogat condus pe contrasens apare prima dată în Main News.
06:40
Robert Lewandowski a egalat un record deținut de Lionel Messi, devenind astfel al doilea jucător care a marcat împotriva a 40 de echipe în Liga Campionilor. Atacantul polonez a restabilit egalitatea în partida cu FC Copenhaga, demonstrând din nou că este unul dintre cei mai în formă jucători din Europa. Robert Lewandowski a egalat un … Articolul Robert Lewandowski, performanța semnificativă în Barcelona – Copenhaga apare prima dată în Main News.
06:30
Curtea de Apel Bucureşti a hotărât că Traian Băsescu câștigă procesul împotriva Administrației Prezidențiale, obligând statul să îi plătească 754.234,84 lei ca indemnizație pentru perioada 23.03.2022-31.07.2025. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Băsescu cere și restabilirea privilegilor pierdute. Curtea de Apel București a decis în favoarea lui Traian Băsescu în procesul cu Administrația … Articolul Băsescu câștigă procesul: cât plătește statul după suspendarea indemnizației? apare prima dată în Main News.
06:30
Macron trimite trupe în Arctica: apel la trezire strategică alături de Danemarca și Groenlanda # MainNews.ro
Emmanuel Macron, alături de prim-miniștrii Groenlandei și Danemarcei, a cerut o „trezire strategică” a Europei, subliniind necesitatea reînarmării și consolidării rolului NATO în Arctica. Liderii au discutat despre suveranitatea europeană, amenințările externe și importanța unei reacții unitare la provocările globale. Emmanuel Macron a convenit cu prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei asupra unei treziri strategice a Europei … Articolul Macron trimite trupe în Arctica: apel la trezire strategică alături de Danemarca și Groenlanda apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.