Director de top din Rusia achiziționează Bentley Bentayga ocolind sancțiunile

Viktor Dadason a doborât un record vechi de 66 de ani pe Camp Nou, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care înscrie în meciurile din cupele europene la doar 17 ani și 212 zile. Performanța sa impresionantă îl clasează deasupra lui Paolo Ferrario, care a marcat pentru AC Milan în 1959. Barcelona joacă cu …