MainNews.ro, 29 ianuarie 2026 09:50
Directorul holdingului Russian Helicopters, Vadim Ligai, a achiziționat un Bentley Bentayga evaluat la 310.000 de dolari, eludând sancțiunile internaționale. Mașina a fost introdusă în Rusia prin intermediari din Belarus și Turcia, evidențiind o schemă extinsă de import al automobilelor de lux în urma restricțiilor impuse. Directorul general adjunct al Russian Helicopters a cumpărat un Bentley … Articolul Director de top din Rusia achiziționează Bentley Bentayga ocolind sancțiunile apare prima dată în Main News.
Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant de DNA primind mită de 60.000 de euro. PNL Sector 1 va suspenda membra sa conform procedurilor interne. Georgescu, care nu ocupă funcții de conducere, este acuzată de trafic de influență, promițând intervenții la nivel guvernamental în schimbul banilor. Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă în flagrant … Articolul Avocata Adriana Georgescu, prinsă cu mită de 60.000 euro, suspendată din PNL apare prima dată în Main News.
Inteligența artificială poate sprijini dezvoltarea cognitivă a copiilor, dar utilizarea ei corectă este esențială. Expertul Sol Rashidi recomandă să folosim IA ca accelerator cognitiv, nu ca substitut al gândirii critice. Este vital ca tinerii să integreze informațiile și să dezvolte abilități analitice. Inteligența artificială oferă răspunsuri rapide, dar riscă să afecteze gândirea critică a copiilor … Articolul Accelerați gândirea cu ajutorul tehnologiei, nu o înlocuiți apare prima dată în Main News.
Directorul holdingului Russian Helicopters, Vadim Ligai, a achiziționat un Bentley Bentayga evaluat la 310.000 de dolari, eludând sancțiunile internaționale. Mașina a fost introdusă în Rusia prin intermediari din Belarus și Turcia, evidențiind o schemă extinsă de import al automobilelor de lux în urma restricțiilor impuse. Directorul general adjunct al Russian Helicopters a cumpărat un Bentley … Articolul Director de top din Rusia achiziționează Bentley Bentayga ocolind sancțiunile apare prima dată în Main News.
Dennis Man a avut o prestație dezamăgitoare în meciul PSV Eindhoven – Bayern Munchen, în urma căruia echipa sa a părăsit Liga Campionilor. Jurnaliștii olandezi l-au notat cu 5, iar antrenorul l-a schimbat la pauză. Cu 8 meciuri, 2 goluri și transfer recent de 8,5 milioane euro, Man rămâne o figură controversată în fotbalul european. … Articolul Man, oaia neagră a meciului cu Bayern, își pierde suportul în Olanda apare prima dată în Main News.
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite refuză să permită folosirea spațiului lor aerian pentru un atac american asupra Iranului, complicând astfel planurile administrației Trump în contextul tensiunilor crescânde. Decizia reflectă temerile de represalii și destabilizarea regiunii, periclitând o intervenție militară efectivă. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea spațiului lor aerian pentru … Articolul Aliați din Golf refuză să susțină un atac al SUA asupra Iranului apare prima dată în Main News.
România a ales creșterea economică rapidă, dar cu costuri mari, inclusiv inflație și deficite record, avertizează economistul șef al BNR, Valentin Lazea. O analiză a politicilor financiare arată că responsabilitatea nu revine doar guvernului, ci și mediului de afaceri și publicului, în contextul fiscalității relaxate. România a ales o creștere economică rapidă, ignorând costurile macroeconomice … Articolul România plătește acum prețul creșterii accelerate, avertizează economistul BNR apare prima dată în Main News.
Ministrul Transporturilor: Măsuri reale pentru firmele românești, esențiale în guvernare # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, subliniază importanța măsurilor concrete pentru sprijinirea firmelor românești, afirmând că fără acestea nu există guvernare responsabilă. El critică politicile economice recente și propune soluții pentru relansare, inclusiv garanții bancare și sprijin în participarea la licitații internaționale. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, solicită măsuri concrete pentru susținerea firmelor românești PSD nu va accepta … Articolul Ministrul Transporturilor: Măsuri reale pentru firmele românești, esențiale în guvernare apare prima dată în Main News.
Kylian Mbappe a avut o reacție surprinzătoare după ce Real Madrid a fost învinsă de Benfica cu 4-2 în Champions League. Starul francez a recunoscut că echipa a jucat teribil și că le lipsește continuitatea. Mbappe a subliniat importanța detaliilor în competițiile de elită și regretă pierderea șansei de calificare directă. Kylian Mbappe reacționează după … Articolul Reacția lui Kylian Mbappe după înfrângerea Real Madrid în fața Benficăi apare prima dată în Main News.
Costul desfășurărilor militare ale lui Trump în 2025: aproape 500 de milioane de dolari # MainNews.ro
În 2025, desfășurările militare ale lui Donald Trump în orașele americane conduse de democrați au costat aproape 500 de milioane de dolari, conform Biroului bugetar al Congresului. Acțiunile au generat rezistență din partea autorităților locale și au culminat cu dificultăți legale în diferite orașe. Donald Trump a mobilizat trupe în orașe americane conduse de democrați … Articolul Costul desfășurărilor militare ale lui Trump în 2025: aproape 500 de milioane de dolari apare prima dată în Main News.
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung, invocând lipsa de timp pentru a gestiona simultan primăria și conducerea filialei. Aceasta afirmă că nu există conflicte interne și că demisia nu este rezultatul tensiunilor apărute în urma gestionării deszăpezirii. Lasconi a preluat conducerea USR în iunie 2024. Elena Lasconi a demisionat din … Articolul Elena Lasconi demisionează din funcția de președinte USR Câmpulung apare prima dată în Main News.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer desfășoară o vizită istorică în China, evidențiind dorința de a construi o relație sofisticată cu a doua putere economică mondială. Starmer subliniază importanța colaborării economice, în ciuda provocărilor legate de spionaj și drepturile omului, marcând o evoluție semnificativă în relațiile bilaterale. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a propus o relație sofisticată cu … Articolul Marea Britanie caută o relație sofisticată cu China, actor vital global apare prima dată în Main News.
Dennis Man a fost schimbat din nou la pauză în meciul cu Bayern, iar Peter Bosz își exprimă nemulțumirea față de evoluția sa. Acesta este al doilea meci consecutiv în care românul nu joacă mai mult de 45 de minute. Deși a lovit bara, nota acordată pentru prima repriză a fost de 6.8. Dennis Man … Articolul Dennis Man, din nou înlocuit la pauză! Bosz, nemulțumit de performanțele sale apare prima dată în Main News.
Maria Corina Machado, rugată de președinta interimară a Venezuelei să rămână la Washington # MainNews.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a criticat opoziţia, cerându-le celor implicaţi în „extremism” să rămână la Washington. Rodriguez a ameninţat că nu va accepta agresiuni, reafirmând sprijinul militar pentru guvernul său, în contextul unei întâlniri semnificative cu lideri din armata venezuelană. Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Venezuelei, a cerut opozanţilor să rămână la Washington, … Articolul Maria Corina Machado, rugată de președinta interimară a Venezuelei să rămână la Washington apare prima dată în Main News.
PNL este împărțit între susținătorii lui Ilie Bolojan și cei ai lui Hubert Thuma. Atacurile recente vizează reforma administrativă, iar deputații liberali subliniază necesitatea de a elimina privilegii pentru a scăpa România de risipe. Opoziția din PNL și PSD acuză premierul de lipsă de transparență în alocarea fondurilor locale. PNL este divizat între susținătorii lui … Articolul Liberalii îl susțin pe Bolojan: „Sistemul simte că i se taie oxigenul” apare prima dată în Main News.
Un șofer român a provocat un accident grav în Austria, conducând drogat pe contrasens. Deși a susținut că voia să folosească o scurtătură, testul de droguri a ieșit pozitiv. Traficul pe A23 a fost afectat timp de două ore, provocând blocaje semnificative. Autoritățile investighează circumstanțele incidentului. Un șofer român a provocat un accident în Austria, … Articolul Accident rutier în Austria: șofer român drogat condus pe contrasens apare prima dată în Main News.
Robert Lewandowski a egalat un record deținut de Lionel Messi, devenind astfel al doilea jucător care a marcat împotriva a 40 de echipe în Liga Campionilor. Atacantul polonez a restabilit egalitatea în partida cu FC Copenhaga, demonstrând din nou că este unul dintre cei mai în formă jucători din Europa. Robert Lewandowski a egalat un … Articolul Robert Lewandowski, performanța semnificativă în Barcelona – Copenhaga apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel Bucureşti a hotărât că Traian Băsescu câștigă procesul împotriva Administrației Prezidențiale, obligând statul să îi plătească 754.234,84 lei ca indemnizație pentru perioada 23.03.2022-31.07.2025. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Băsescu cere și restabilirea privilegilor pierdute. Curtea de Apel București a decis în favoarea lui Traian Băsescu în procesul cu Administrația … Articolul Băsescu câștigă procesul: cât plătește statul după suspendarea indemnizației? apare prima dată în Main News.
Macron trimite trupe în Arctica: apel la trezire strategică alături de Danemarca și Groenlanda # MainNews.ro
Emmanuel Macron, alături de prim-miniștrii Groenlandei și Danemarcei, a cerut o „trezire strategică” a Europei, subliniind necesitatea reînarmării și consolidării rolului NATO în Arctica. Liderii au discutat despre suveranitatea europeană, amenințările externe și importanța unei reacții unitare la provocările globale. Emmanuel Macron a convenit cu prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei asupra unei treziri strategice a Europei … Articolul Macron trimite trupe în Arctica: apel la trezire strategică alături de Danemarca și Groenlanda apare prima dată în Main News.
Patru frați români trăiesc de 26 de ani pe străzile din Italia, într-un cort improvizat în Padova. Maria, cunoscută drept „cerșetoarea blândă”, se teme de evacuare. Familia se întreține din pomană, ajutându-și copiii rămași în România. Autoritățile locale planifică o nouă intervenție pentru curățarea zonei. Patru frați români, cunoscuți sub numele de „cerșetorii blânzi” din … Articolul Frați români de 26 de ani pe străzile Italiei, autoritățile vor evacuare apare prima dată în Main News.
Borussia Dortmund a fost învinsă de Inter cu 0-2, iar echipa antrenată de Cristi Chivu se califică în play-off-ul UEFA Champions League. În ciuda câtorva ocazii, Dortmund nu a reușit să marcheze. Inter vine după o victorie impresionantă în campionat și se menține pe primul loc în Serie A. Inter, antrenată de Cristi Chivu, învinge … Articolul Inter învinge Borussia Dortmund 2-0 și avansează în play-off-ul pentru optimi apare prima dată în Main News.
Japonia dezvoltă trenul L0 Series, cel mai rapid din lume, capabil să atingă 603,5 km/h. Cu magnetismul ca bază, acest tren va reduce timpul de călătorie între Tokyo și Nagoya la 40 de minute. Cu toate acestea, implementarea sa în Europa ar fi dificilă, datorită infrastructurii necesare și preferințelor pentru confort. Japonia dezvoltă trenul L0 … Articolul Japonia dezvoltă cel mai rapid tren din lume: va circula și în Europa? apare prima dată în Main News.
Șefia SRI și SIE va fi decisă în săptămânile următoare, cu nume din PSD, PNL și independenți propuse pentru aceste poziții cheie. Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța experienței și abilității politice pentru candidați. Analiza va include și numirile șefilor marilor parchete, cu mandatele actualilor expirând în martie. Numirile pentru șefia SRI și SIE se … Articolul Sefia SRI și SIE: Decizii prezidențiale vs. așteptările coaliției apare prima dată în Main News.
Trei adolescenți din Mureș, cu vârste de 13, 15 și 16 ani, au agresat un taximetrist după ce au refuzat să plătească cursa. Minorii, care fugiseră dintr-un centru de plasament, au fost reținuți de poliție. Taximetristul a fost rănit și a fost dus la spital, fiind acum în afara oricărui pericol. Trei adolescenți de 13, … Articolul Adolescenți din Mureș atacă taximetrist pentru a fugi de plata cursei apare prima dată în Main News.
Nebunie în Champions League! Portarul Benficăi a marcat golul calificării în ultima fază împotriva Real Madrid. Află lista echipelor calificate în optimile competiției și rezultatele dramatice din ultima etapă. Inter și PSG au ratat calificarea directă, intensificând lupta din play-off. UCL este plină de surprize! Benfica se califică în optimi după o victorie dramatică împotriva … Articolul Portarul Benficăi înscrie golul calificării în Champions League cu Real apare prima dată în Main News.
Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, propune fuziunea funcțiilor de președinte al Comisiei Europene și Consiliului European pentru a eficientiza reprezentarea UE în afacerile internaționale. El pledează pentru un președinte european unic, subliniind necesitatea unei politici externe consolidate. Liderul PPE, Manfred Weber, propune fuziunea funcțiilor de președinte al Comisiei și al Consiliului European pentru eficiență … Articolul Propunerea PPE: Un „președinte european” prin fuziunea lui Von der Leyen și Costa apare prima dată în Main News.
Hidroelectrica colaborează cu EDF pentru dezvoltarea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, un proiect de 50 de ani, afectat de întârzieri și eșecuri. Acționarii au aprobat înființarea unei companii mixte, cu scopul de a relansa acest proiect esențial pentru energia regenerabilă din România. Detalii despre evoluția proiectului și provocările întâmpinate. Hidroelectrica și EDF au înființat o companie mixtă pentru … Articolul Hidroelectrica și EDF colaborare pentru hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu subliniază importanța finanțării pentru toate șantierele legate de infrastructura medicală și de transport, esențiale pentru finalizarea obiectivelor din PNRR. De asemenea, el afirmă că programele de sprijin pentru agricultori trebuie continuate și că este necesară protecția socială pentru categoriile vulnerabile în contextul inflației ridicate. Sorin Grindeanu cere finanțare asigurată pentru toate şantierele de … Articolul Grindeanu: Finanțare esențială pentru şantierele de sănătate şi transport apare prima dată în Main News.
Ucraina solicită Uniunii Europene să acționeze împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, invocând confiscarea petrolierei de către SUA. Reprezentantul Vladislav Vlasiuk afirmă că doar presiunea sporită poate ajuta la negocierile pentru încheierea războiului, subliniind că rușii nu sunt atât de înfricoșători și că trebuie oprite navele. Ucraina solicită UE să ia măsuri fizice împotriva flotei rusești … Articolul Ucraina solicită UE acțiuni împotriva flotei fantomă ruse: „Nu vă temeți” apare prima dată în Main News.
Clasamentul grupei principale UEFA Champions League s-a decis, iar echipe mari precum Real Madrid, PSG și Inter au ratat calificarea în optimile de finală. Arsenal a dominat cu 24 de puncte, urmată de Bayern și Liverpool, în timp ce rezultatele finale au adus surprize în competiție. Detalii despre meciuri și clasamente. Grupa principală UEFA Champions … Articolul Clasamentul grupei UEFA Champions: Mari echipe ratând optimi apare prima dată în Main News.
Prețul benzinei în România a depășit 8 lei pe litru, majoritatea costurilor venind din taxe, care reprezintă peste 55% din prețul final. Deși suntem al treilea producător de țiței din UE, piața europeană și taxele ridicate influențează nivelul prețurilor pentru șoferi, care plătesc astfel „taxă la taxă”. Prețul benzinei în România depășește 8 lei pe … Articolul De ce benzina este scumpă în România, după taxă și producție locală? apare prima dată în Main News.
Ecuadorul acuză un agent ICE de încercarea de a intra în consulatul său din Minneapolis, incident care a generat o notă de protest adresată Ambasadei SUA. Personalul consulatului a protejat cetățenii ecuadorieni, subliniind imunitatea diplomatică. Campania „Metro Surge” a contribuit la tensiuni în oraș. Un agent ICE a încercat să intre în consulatul Ecuadorului din … Articolul Ecuador acuză un agent ICE de tentativă de intrare în consulatul din Minneapolis apare prima dată în Main News.
Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR Câmpulung după 5 ani, invocând dificultățile mandatului și dorința de a se concentra pe proiectele pentru comunitate. Demisia sa a fost influențată de tensiuni interne și critici legate de gestionarea deszăpezirii. Lasconi subliniază că dorește să sprijine colegii săi în continuare. Elena Lasconi a demisionat de la … Articolul Elena Lasconi demisionează din fruntea USR Câmpulung după 5 ani de mandat apare prima dată în Main News.
Benfica s-a calificat dramatic în play-off-ul Champions League după un meci spectaculos cu Real Madrid, în care portarul Trubin a marcat un gol incredibil în ultima fază. Reușita lui a dus scorul la 4-2, asigurându-le lusitanilor locul 24, în timp ce Marseille a fost eliminată din competiție. Benfica s-a calificat dramatic în play-off-ul UCL după … Articolul Benfica în play-off-ul UCL după golul dramatic al portarului împotriva Real Madrid apare prima dată în Main News.
Traficul pe drumul Câmpina-Cornu, județul Prahova, a fost oprit după prăbușirea unei benzi din cauza instabilității terenului. Consiliul Județean nu poate interveni imediat, așteptând preluarea drumului de la Primăria Câmpina. Localnicii cer soluții definitive, iar traficul este deviat pe rute alternative. Traficul pe drumul Câmpina-Cornu a fost închis din cauza prăbușirii unei benzi Cauzele prăbușirii … Articolul Drumul Câmpina-Cornu s-a prăbușit: reacția autorităților din Prahova apare prima dată în Main News.
Firma Atlassib, fondată în 1993 de Ilie Carabulea, se confruntă cu pierderi și dificultăți în livrarea coletelor. Clienții raportând refuzuri, viitorul companiei devine incert. Carabulea a avut o carieră controversată, fiind condamnat în trecut pentru corupție. Descoperiți mai multe despre problemele curente ale Atlassib. Firma Atlassib, fondată în 1993, se confruntă cu dificultăți financiare și … Articolul Previziuni despre săptămâna viitoare: ce ne așteaptă? apare prima dată în Main News.
Avion prăbușit în nord-estul Columbiei, toate cele 15 persoane la bord au murit. Aeronava, un Beechcraft 1900, a dispărut în apropierea graniței cu Venezuela, iar autoritățile au confirmat că nu există supraviețuitori. Cauzele accidentului nu au fost încă stabilite, iar căutările continuă în zonă. Un avion Beechcraft 1900 s-a prăbușit în nord-estul Columbiei, la granița … Articolul Avion prăbușit în Columbia: 15 victime în accidentul de la granița cu Venezuela apare prima dată în Main News.
Crin Antonescu reacționează vehement la criticile lui Cristian Tudor Popescu, sugerând că acesta se află într-o stare de exaltare similară cu cea din vremea Kovesi. Antonescu contestă sprijinul lui Ilie Bolojan pentru candidatura sa și recunoaște eșecul din primul tur al alegerilor prezidențiale, adresând critici acide lui CTP. Crin Antonescu a reacționat dur la criticile … Articolul Antonescu, reacție fermă la criticile lui CTP: „Nu vă expuneți ridicolului” apare prima dată în Main News.
Avocata Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, a fost prinsă de DNA în flagrant, primind 60.000 de euro pentru intervenții în justiție. Alături de ea, un bărbat care pretindea a fi general SIE. Ambii sunt acuzați de trafic de influență, fiind suspectați că ar fi cerut 500.000 de euro în schimbul promisiunilor. Avocata Adriana … Articolul Avocată PNL reținută de DNA pentru mită de 60.000 euro în justiție apare prima dată în Main News.
Poșta Română a anulat licitația pentru achiziția a 350 de scutere electrice din cauza lipsei ofertelor corecte. Firmele interesate au solicitat modificări ale condițiilor, dar Poșta a păstrat specificațiile inițiale. Contractul, estimat la 2,8 milioane de euro, rămâne neatribuit. Poșta Română a anulat licitația pentru achiziția a 350 de scutere electrice din cauza lipsei ofertelor … Articolul Anularea achiziției a 350 de scutere electrice de către Poșta Română apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu și o întâlnire cu Jose Mourinho: Potențialii adversari ai Inter în Champions League # MainNews.ro
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, va putea întâlni echipa lui Jose Mourinho în play-off-ul Champions League. Inter a câștigat meciul cu Borussia Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimile competiției. Posibilele adversare includ Benfica și Bodo/Glimt, ambii promițând confruntări interesante. Inter a câştigat cu 2-0 meciul cu Borussia Dortmund, dar nu s-a … Articolul Cristi Chivu și o întâlnire cu Jose Mourinho: Potențialii adversari ai Inter în Champions League apare prima dată în Main News.
Un avion Beechcraft 1900 s-a prăbușit în Colombia, în apropierea graniței cu Venezuela, provocând moartea a 15 persoane, inclusiv un politician local. Avionul, care decolase din Cucuta, a dispărut de pe radar în timpul zborului. Zona este cunoscută pentru plantațiile de coca și activitatea grupurilor armate. Un avion Beechcraft 1900 al companiei Searca s-a prăbușit … Articolul Avion prăbușit în zona plantațiilor de coca, 15 morți inclusiv un politician apare prima dată în Main News.
Romania și Germania au semnat un acord de cooperare militară, consolidând relațiile bilaterale în domeniul apărării. Acordul se concentrează pe achiziții, suport logistic și co-dezvoltare de echipamente militare, subliniind rolul României ca „locomotivă” în efortul european de securitate. România și Germania au semnat un acord de cooperare militară la Berlin Acordul vizează achizițiile militare, suportul … Articolul România și Germania: Acord militar pentru „locomotiva efortului european” apare prima dată în Main News.
Bruce Springsteen a lansat piesa „Streets of Minneapolis”, un protest emoționant împotriva acțiunilor agenției ICE. Melodia aduce un omagiu victimelor Renee Good și Alex Pretti, evidențiind lupta împotriva teroarei de stat în Minneapolis și strigătul pentru dreptate. Ascultă acum noua compunere a artistului! Bruce Springsteen a lansat piesa „Streets of Minneapolis” ca un protest împotriva … Articolul Bruce Springsteen lansează „Streets of Minneapolis” ca protest împotriva ICE apare prima dată în Main News.
Simplificarea înregistrării fiscale și suspendarea sancțiunilor pentru sedii secundare # MainNews.ro
Înregistrarea fiscală a sediilor secundare va fi simplificată, conform unui proiect de ordonanță al Guvernului. Aceasta se aplică sediilor care plătesc salarii și realizează venituri asimilate. De asemenea, sancțiunile vor fi suspendate, facilitând astfel activitatea antreprenorilor. Află mai multe detalii pe StartupCafe.ro. Guvernul pregătește un proiect de ordonanță pentru simplificarea înregistrării fiscale a sediilor secundare … Articolul Simplificarea înregistrării fiscale și suspendarea sancțiunilor pentru sedii secundare apare prima dată în Main News.
Presa din Spania critică aspru Real Madrid după un meci dezamăgitor. Jurnaliștii subliniază lipsa de agresivitate și o apărare fragilă, descriind linia defensivă ca aproape transparentă. În comparație, Mourinho este lăudat ca un mare strateg în fotbal. Real Madrid, pe locul 9, va juca în play-off. Presa din Spania critică dur echipa Real Madrid Defensiva … Articolul Presa spaniolă atacă Real Madrid: „Dezastru total!” apare prima dată în Main News.
Agenții ICE implicați în uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendați din funcție. Incidentul a generat controverse, fiind investigat de DHS. Pretti, un asistent medical, a fost împușcat în timpul unei confruntări, provocând tensiuni legate de politica de imigrație a administrației Trump. Două agenți ICE au fost suspendați după împușcarea mortală a lui … Articolul Agenții ICE suspendați după împușcarea fatală a lui Alex Pretti apare prima dată în Main News.
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat importanța protejării programului SAFE de infiltrațiile rusești, asigurând că nu se va executa niciun contract cu legături spre Rusia. Verificările vor fi stricte, iar transparența lanțului de furnizori este esențială pentru securitatea națională. România se confruntă cu un război hibrid și riscuri permanente. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat … Articolul Programul SAFE: Protecție împotriva infiltrațiilor rusești, fără contracte cu Rusia apare prima dată în Main News.
FBI a efectuat percheziții într-un birou electoral din Georgia, legate de acuzațiile de fraudă electorală avansate de Donald Trump după alegerile din 2020. Agenții au confiscat computere și buletine de vot, investigând posibile interferențe. Trump continuă să clameze fraude în contextul acuzațiilor penale. FBI a efectuat percheziții într-un birou electoral din Georgia legate de acuzațiile … Articolul Percheziții FBI în Georgia, după acuzațiile de fraudă ale lui Trump apare prima dată în Main News.
Uniunea Europeană va aloca peste 103 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de electricitate din România și Bulgaria. Proiectul CARMEN, care îmbunătățește eficiența energetică și facilitează fluxuri de energie regenerabilă, va aduce prețuri mai mici pentru consumatori. UE alocă peste 103 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor electrice din România și Bulgaria Proiectul CARMEN este … Articolul Suma UE pentru rețele inteligente de electricitate în România și Bulgaria apare prima dată în Main News.
Viktor Dadason a doborât un record vechi de 66 de ani pe Camp Nou, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care înscrie în meciurile din cupele europene la doar 17 ani și 212 zile. Performanța sa impresionantă îl clasează deasupra lui Paolo Ferrario, care a marcat pentru AC Milan în 1959. Barcelona joacă cu … Articolul Record de 66 de ani doborât pe Camp Nou: FC Copenhaga scrie istorie! apare prima dată în Main News.
