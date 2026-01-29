De la păstor la investitor. Cum a salvat românul Gregori o patiserie falimentară din Rioja, Spania
Dacă inițial românii imigranți în Spania erau doar mână de lucru, generația notorie a căpșunarilor, acum, ca și în Italia sau Franța, compatrioții noștri sunt perfect integrați în societate și dezvoltă afaceri mai mici sau mai mari care contribuie la prosperitatea întregii comunități. Este și povestea lui Gregorii, un român care s-a stabilit in regiunea […]
George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un amplu dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și președintele AUR, George Simion pe tema actualei crize politice. Politicianul apreciază că, în această primăvară, prima scenă politică ar putea oferi mari surprize, putându-se ajunge chiar la un guvern interimar cu ajutorul partidului său. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache […]
AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă # Gândul
AUR informează, joi, că se pregătesc de protest, la Curtea de Argeş. De mai bine de 4 luni, autorităţile ridică din umeri în faţa crizei de apă potabilă din oraş. Chiar şi cei de la PNL spun că ” nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au […]
Actorul Constantin Zamfirescu, alias Gogoașă din serialul ”Trăsniții”, a trecut printr-o mare tragedie în urmă cu ani, când fetița sa, Anastasia, a murit la 19 zile după naștere. Constantin Zamfirescu, în vârstă de 60 de ani, este cunoscut publicului grație rolului ”Gogoașă” din serialul ”Trăsniții”, care a fost difuzat de Prima TV. În prezent, […]
Şoferul microbuzului cu microbişti greci, implicat în accidentul mortal din Timiş, consumase alcool și droguri, potrivit anchetatorilor # Gândul
Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis, cocaină şi alcool. Mai mult, la locul accidentului au fost găsite şi pliculeţe cu substanţe susceptibile de fi psihoactive, dar în acest caz nu […]
Pacea în Ucraina trece prin Abu Dhabi. Putin recunoaște eforturile de pace ale Emiratelor Arabe înainte de noua întâlnire de pe 1 februarie # Gândul
Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Nahyan, a avut o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin în contextul în care Emiratele Arabe găzduiesc negocierile de pace dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei. O nouă rundă de consultări este programată la Abu Dhabi pentru 1 februarie. Cu ocazia vizitei președintelui Emiratelor Arabe Unite la Moscova, Vladimir Putin […]
Ludovic Orban dezminte că ar fi apropiat de avocata din PNL reținută de DNA pentru mită: „Nu am nicio legătură”. Cei doi apar în poze împreună # Gândul
Luddovic Orban dezminte faptul că ar fi existat o apropiere între el și avocata PNL, Adriana Georgescu, reținută azi noapte de DNA pentru trafic de influență. „Realitatea cu privire de a fi apropiat de cineva, înseamnă să colaborezi cu el, să fii în relații de prietenie. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar […]
Indemnizații și drepturi speciale pentru veteranii de război, văduve, invalizi și deportați, 2026 # Gândul
Mai multe categorii de români pot beneficia de indemnizații și drepturi speciale în recunoașterea meritelor sau a suferințelor prin care au trecut, fie că au participat la Revoluția din 1989, au fost victime ale persecuțiilor politice sau etnice, veterani de război sau artiști. Aceste beneficii, acordate în baza unor legi cu caracter special, asigură sprijin […]
Cuba mai are petrol pentru 15-20 de zile după ce a rămas fără furnizorul venezuelean în urma capturării lui Maduro # Gândul
Cuba mai are petrol pentru încă 15 sau 20 de zile la nivelul curent de cerere și producție internă, a transmis compania de date Kpler. Mexicul a rămas singurul furnizor pentru insula locuită de 11 milioane de locuitori după ce forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au obținut controlul asupra vastelor zăcămintelor […]
Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația # Gândul
Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă, actualul primar, preia interimar organizația. Demisia vine la mai puțin de două luni de la eșecul PSD în alegerile locale de la Primăria Capitalei, în care candidatul PSD Daniel Băluță a pierdut în fața lui Cristian Ciucu. Anunțul a fost făcut de […]
George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat # Gândul
Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, liderul AUR, George Simion, a comentat dinamica și rezultatele alegerilor prezidențiale din 2025, pe care le-a pierdut in extremis în fața candidatului independent Nicușor Dan. În opinia politicianului, alegerile nu au fost corecte, ci au fost denaturate de propagandă, dar și de sabotarea candidatului […]
Simpaticul rățoi Donald Duck a ajuns motiv de scandal între Congresul SUA și Comisia Europeană. Americanii acuză Europa de legi orwelliene # Gândul
Comisia Juridică din Camera Reprezentanților a SUA, condusă de republicanul Jim Jordan, a publicat decizia Comisiei Europene din 5 decembrie 2025, prin care lui Elon Musk i-a fost dată o amendă „istorică” de 120 de milioane de euro (6% din veniturile globale) pentru încălcarea de către X a legii privind serviciile digitale (DSA). Republicanii consideră […]
Greenpeace România o acuză pe Diana Buzoianu că încalcă legea și trădează interesul public major, cu referire la o declarație recentă a ministrului Mediului. „Declararea zonelor prioritare pentru biodiversitate este cel mai mare proiect național de protejare a mediului și a bunăstării noastre în fața colapsului climatic și al biodiversității. Desemnarea lor este asumată de […]
Este posibilă suspendarea lui Nicușor Dan din funcție? George Simion: „Singura cale este ca românii să-i spună să plece” # Gândul
Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion susține că Nicușor Dan nu este potrivit pentru funcția de președinte și că AUR a strâns semnăturile necesare pentru suspendarea sa. Liderul AUR insistă că românii ar trebui să-i spună să plece din fruntea României. George Simion afirmă că Nicușor Dan nu […]
Definitiv. Lichidatorul Băncii Dacia Felix a pierdut procesul pentru pachetul majoritar al First Bank, cumpărată de Intesa Sanpaolo # Gândul
Curtea de Apel București a fost chemată, joi, să judece apelul formulat de lichidatorul judiciar al Astra Română Capital, fost acționar majoritar al Băncii Dacia Felix, companie în insolvență, care voia să obțină astfel pachetul majoritar de acțiuni al First Bank, succesoarea în drepturi și obligații, la a patra mână, a băncii înființate în 1991 […]
Cu ce problemă s-a confruntat Andreea Bănică la nașterea celui de-al doilea copil. ”Doctorul mi-a recomandat” # Gândul
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a povestit cu ce problemă s-a confruntat la nașterea celui de-al doilea copil. Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia, este […]
Culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă: Ce dezvăluiri face prima doamnă a Statelor Unite. „Nu sunt șefa nimănui” # Gândul
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a acordat un interviu rar pentru Fox News, înainte de lansarea de vineri a documentarului său. Acesta se concentrează pe cele 20 de zile dinaintea revenirii soților Trump la Casa Albă la începutul anului 2025. În emisiunea „The Five” de la Fox News, Melania Trump a vorbit despre […]
Interpreta Vlăduța Lupău are o cotă de piață remarcabilă, pe segmentul nunți, botezuri, cumetrii. Pentru o nuntă întreagă artista, alături de Rapsozii Maramuresului, cere și primește între 10.000 si 15.000 euro. De regulă, acest preț acoperă prestația artistei alături de întreaga orchestră, sistemul de sonorizare propriu și show-ul complet de muzică de petrecere și populară. […]
FCSB nu e în play-off și în Europa League e ca și eliminată. Rezultatele slabe ar fi și din cauza atitudinii unora dintre jucători, iar Mihai Stoica a dat detalii din vestiar. După performanțele din anii trecuți, când au câștigat titlul doi ani consecutiv, fotbaliștii de la FCSB s-au schimbat în rău, comportament ce se […]
Vremea Nouă, un ziar al presei locale, scrie că ar fi murit bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la vârsta de 85 de ani. Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, ar fi murit miercuri, conform informațiilor publicate de Vremea Nouă. Reporterii publicației locale au fost la fața locului și au […]
Gimnasta Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice. Cazul a fost trimis de Tribunalul Federal Elvețian spre rejudecare la TAS # Gândul
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia cucerită la Jocurile Olimpice din 2024, informează Golazo. Tribunalul Federal Elvețian a aprobat cererea de revizuire depusă de tabăra americană și a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la […]
George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România” # Gândul
Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion a criticat dur modul în care Ilie Bolojan guvernează și a afirmat că măsurile anunțate nu sunt aplicate în realitate, iar rezultatul este îndatorarea și sărăcirea României. Liderul AUR afirmă că a fost surprins negativ de prestația lui Bolojan și spune că […]
Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii” și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale # Gândul
Ofițerii ICE de la imigrări din statul american Minnesota au primit directive interne clare de a nu interacționa sau comunica cu protestatarii, numiți în documentele interne „agitatori”, în timpul operațiunilor de pe teren. Această schimbare vine pe fondul tensiunilor extreme din Minneapolis, după ce agenții federali au împușcat mortal doi cetățeni americani în cursul lunii […]
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! de joi, liderul AUR, George Simion, a făcut un anunț bombă în emisiunea moderată de jurnalistul Ionuț Cristache. AUR va avea propriul sediu la Washuington, pe care îl va inaugura la primăvară. Astfel, a punctat Simion, AUR va deschide un sediu propriu în capitala SUA, Wasghington. chiar lângă Capitol hill. […]
Potrivit Sondajului INSCOP, Premierul Bolojan este mai bine văzut în interiorul USR decât în PNL. Sondajul mai relevă și că cele mai mari cote de încredere în președintele Nicușor Dan vin din rândul votanților USR și PNL. Iar când vine vorba de justiție, procentele cele mai mari provin din votanții PSD și AUR, scrie HotNews.ro. […]
Uniunea Europeană a decis să înăsprească legislația privind ambalajele. În cadrul „European Green Deal”, Bruxelles-ul a revizuit Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu un obiectiv clar: reducerea masivă a cantității de plastic și orientarea pieței către soluții reutilizabile. După interzicerea pungilor de plastic pentru cumpărături, din 2022, următorul pas vizează produse mult mai răspândite […]
Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot” # Gândul
Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion a vorbit despre momentul în care a realizat că a pierdut alegerile prezidențiale de anul trecut și a explicat motivele pentru care a contestat rezultatul la Curtea Constituțională. Liderul AUR susține că problema nu a fost numărătoarea voturilor din secții, ci lipsa […]
Totul despre pensia anticipată parțială în 2026. Cu câți ani poți ieși mai devreme din câmpul muncii și ce impact are asupra banilor primiți # Gândul
Salariații care au acumulat stagiul complet de cotizare pot alege să se retragă din câmpul muncii înainte de vârsta standard de pensionare și să opteze pentru a primi o pensie anticipată parțiale. Această variantă oferă posibilitatea pensionării anticipate, dar vine la pachet cu o diminuare a sumei lunare încasate. Banii primiți depind atât de perioada […]
George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, pe tema raportului despre anularea alegerilor din România. Fostul finalist în campania prezidențială din 2025 a explicat de ce a luat acest document cu el în timpul vizitei recente efectuate în SUA, document pe care […]
Cum face față Adelina Pestrițu criticilor din online. ”Sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată” # Gândul
Adelina Pestrițu, în vârstă de 38 de ani, a explicat cum face față criticilor din mediul online. ”Sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată”, a spus aceasta. Adelina Pestrițu a fost asistentă de televiziune, iar acum este influencer și se bucură de mare succes în mediul online. În ceea ce privește […]
Ce salariu are o femeie de serviciu care face curat în blocurile din București. Câți bani primește lunar acum, în 2026 # Gândul
Asociațiile de proprietari din marile orașe preferă,în general, să angajeze firme de curățenie specializate pentru întreținerea spațiilor comune, scara blocului, holuri, lift etc. Totul la vedere, cu facturi, contract. Dar mai există încă și varianta clasică a femeii de serviciu. De preferință PFA, dar… Venitul net poate fi considerabil, în funcție și de spațiul care […]
Cum speră George Simion să readucă democrația în România prin raportul prezentat în SUA: „Nu vedeți cum este hărțuit domnul Georgescu?” # Gândul
Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, liderul AUR George Simion a spus că prezentarea raportului în SUA are ca scop readucerea României la un cadru democratic. Liderul AUR susține că actuala guvernare nu se află într-un echilibru democratic. Simion afirmă că, în opinia sa, România nu mai funcționează într-un sistem […]
Steven Seagal, susținătorul lui Putin, își vinde conacul fabulos din Rusia. Cât costă și cum arată # Gândul
Steven Seagal, susținătorul lui Putin, își vinde conacul fabulous din Rusia. Iată cât costă și cum arată. Actorul American dorește să vândă conacul situate în Rublyovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropiere de Moscova, pentru suma de 700 de milioane de ruble, echivalentul a circa 7,5 milioane de dolari, scrie Nexta. Propritatea […]
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, președintele AUR, George Simion, a dat amănunte în legătură cu scena controversată a tăierii unui tort sub forma Groenlandei cu steagul SUA, în timpul recentei sale vizite peste Ocean. Liderul AUR a punctat că personal nu a adus tortul, ci organizatorii evenimentului. ”Nu am încurajat cucerirea […]
Autostrăzi închise, trenuri suspendate, evacuări și cursuri anulate. Furtuna Kristin a devastat Spania și Portugalia. Autoritățile anunță 9 morți # Gândul
Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia cu ploi torențiale și vânturi puternice, săptămâna aceasta, a provocat moartea a cel puțin șase persoane și a lăsat aproape jumătate de milion de oameni fără energie electrică joi. E-redes, operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice, a informat că „aproximativ 450.000 de clienți” nu aveau energie electrică, în […]
Marcel Ciolacu, prima reacție după comunicatul EximBank: „Este o măgărie”. Banca susține că a semnalat Guvernului Ciolacu riscuri de pierderi uriașe # Gândul
Marcel Ciolacu reacționează după comunicatul EximBank în care spuneau că au semnalat Guvernului că există posibilitatea pierderii unor sume foarte mari din creditele acordate unor companii aflate în dificultate. Fostul premier spune că declarațiile băncii nu sunt reale și că atribuțiile premierului nu includ aprobarea finanțărilor: „Este o măgărie”. Banca de stat a publicat un comunicat […]
George Simion, la prima apariție după tăierea tortului în forma Groenlandei. „Când ești la Roma te comporți ca romanii”/”Totul a fost în spirit de glumă” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, a explicat, joi, la emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, episodul în care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în timpul vizitei pe care a făcut-o în SUA. „N-am încurajat ocuparea niciunui teritoriu al Uniunii Europene”, a spus George Simion. „Când ești la Roma te comporți ca romanii. Calea noastră […]
Rusia a livrat Iranului primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter, pe fondul presiunii militare americane în Orientul Mijlociu # Gândul
Iranul a primit primul elicopter de atac Mi-28NE Night Hunter din Rusia, ca parte a unui contract din 2023 și pe fondul unei presiuni militare crescute din partea SUA. Livrarea are loc pe fondul creșterii desfășurărilor militare americane și al declarațiilor publice care semnalează pregătirea pentru atacuri directe împotriva infrastructurii militare iraniene, notează Army Recognition. […]
Frații Pavăl intră puternic în afaceri la Iași. Tranzacția uriașă de 12 milioane de euro pe care o pun la cale # Gândul
Grupul Dedeman, probabil cel mai important retailer de bricolaj și materiale de construcții din România, pregătește o intrare puternică în Iași. Frații Pavăl, proprietarii companiei, intenționează să cumpere un teren de peste 12 hectare în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova, dezvăluie Ziarul de Iași. Terenul respectiv aparține firmei Rinco Fin SRL, din Râmnicu […]
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului # Gândul
Românii care intră în concediu medical vor pierde banii din prima zi. Guvernul a introdus o măsură care lasă prima zi de concediu medical fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul pentru îngrijirea copilului. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie […]
Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump analizează opțiuni împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate ale regimului de la Teheran și asupra liderilor, pentru a inspira protestatarii, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Cu toate acestea, oficialii israelieni și arabi familiarizați cu regimul de la Teheran au declarat că loviturile aeriene izolate nu […]
Stela Enache, în vârstă de 76 de ani, a vorbit despre pensia sa. ”În România nimeni nu are o pensie pe măsura celebrității”, a declarat artista. După ani petrecuți pe scenă, Stela Enache are o pensie modestă, după cum a declarat pentru click.ro. De asemenea, artista a vorbit și despre creșterea prețurilor la mâncare, dar […]
Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată # Gândul
„Melania”, noul documentar despre prima doamnă a Statelor Unite, care urmează să fie lansat vineri în întreaga lume, a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, relatează The New York Times. Potrivit sursei citate, distribuitorul local al filmului a anunțat, miercuri, că nu îl va mai lansa. „Având în vedere evoluțiile recente, am luat […]
Gerul siberian lovește România. Temperaturile vor coborî până la -10 grade. Cei care sperau ca luna februarie să le aducă vreme bună vor fi dezamăgiți. Potrivit prognozei meteorologilor ANM, temperaturile vor coborî până la – 10 grade, iar un val de ger siberian va afecta toată țara. Gerul siberian lovește România Un val de ger […]
Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show pe 28 ianuarie 2026, analistul Dan Dungaciu susține că Groenlanda va trece inevitabil sub influența SUA în Arctic, asemănând-o cu Alaska secolului XXI datorită poziției sale geostrategice, înconjurată de Rusia și China. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu critică comparațiile patriotarde românești, precum cea cu „tăierea tortului […]
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru părinții care își iau medical pentru copii # Gândul
Românii care intră în concediu medical vor pierde banii din prima zi. Guvernul a introdus o măsură care lasă prima zi de concediu medical fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul de maternitate. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, […]
Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie # Gândul
Viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România, perla industriei lui Nicolae Ceaușescu, a fost decis astăzi. Activele combinatului Sidex Galați vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitație internațională care va avea loc pe 12 martie, după ce planul de restructurare a fost aprobat de comitetul interministerial. Până acum, 13 investitori […]
Momentul flagrantului DNA. Gândul publică imaginile care probează cum avocata PNL a luat 60.000 de euro în schimbul unor intervenții în Justiție și Guvern # Gândul
Dosarul DNA, aflat astăzi pe masa Curții de Apel București, conține înregistrările video ale procurorilor anticorupție cu momentul când avocata Adriana Georgescu a primit de la investigatorul sub acoperire al DNA suma de 60.000 de euro pentru diverse intervenții. Adriana Georgescu, lideră a femeilor liberale și o apropiată a fostului premier, Ludovic Orban, a fost […]
Valul siberian lovește România. Temperaturile vor coborî până la -10 grade. Cei care sperau ca luna februarie să le aducă vreme bună vor fi dezamăgiți. Potrivit prognozei meteorologilor ANM, temperaturile vor coborî până la – 10 grade, iar un val siberian va afecta toată țara. Valul siberian lovește România Un val de ger siberian va […]
