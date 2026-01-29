Şapte din zece mașini înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand / Ce mărci preferă românii

11:50

Sondaj INSCOP: Care sunt principalele dorințe ale românilor pentru 2026. Ultima pe listă este protejarea mediului. Creșterea veniturilor populației și crearea de locuri de muncă sunt principalele dorințe ale românilor în acest an, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. La întrebarea „Care este, dintre următoarele, cel mai important lucru pe care ați dori să îl vedeți [...]