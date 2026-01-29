Dacia și Ford generează aproape 10% din exporturile României. Mașinile produse aici domină vânzările din Europa
BizBrasov.ro, 29 ianuarie 2026 05:10
Dacia și Ford generează aproape 10% din exporturile României. Mașinile produse aici domină vânzările din Europa. Mașinile produse în România au devenit un pilon important al economiei naționale, iar succesul modelelor Dacia și Ford pe piața europeană se vede atât în clasamentele de vânzări, cât și în ponderea semnificativă pe care o au în exporturile [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
05:50
Planurile pentru construcția unor blocuri cu 6 etaje pe Aleea Sânzienelor, supuse consultării publice. Dezvoltarea va genera un trafic auto suplimentar de 300 de mașini la o oră de vârf # BizBrasov.ro
Proiectul imobiliar de pe terenul fostului atelier de reparaţii vagoane de pe Aleea Sânzienelor , care a fost exploatat și electoral de către unii politicieni care au indus opinia publică în eroare, a fost recent supus consultării publice, după ce au existat modificări la capitolul circulație auto. Astfel, au pe site-ul Primăriei Brașov fost postate documentațiile aferente [...]
05:50
Patru pași ca să scapi de igrasie. Umezeala din pereți poate avea consecințe atât pentru sănătate, cât și pentru structura casei # BizBrasov.ro
Patru pași ca să scapi de igrasie. Umezeala din pereți poate avea consecințe atât pentru sănătate, cât și pentru structura casei. Igrasia din pereți este semnul unei probleme serioase de umiditate într-o locuință și nu ar trebui ignorată doar pentru că afectează aspectul. Aceasta poate avea consecințe atât pentru sănătate, cât și pentru structura casei. [...]
Acum 15 minute
05:40
390.000 de lei pentru proiectantul care va schița repunerea în valoarea a unei clădiri emblematice din zona Porții Schei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să repună în valoare clădirea monument istoric de pe strada Poarta Schei nr. 14, Casa Tartler, care, în prezent, este foarte degradată și încadrată în clasa a III-a de risc seismic. Pentru derularea lucrărilor este necesară actualizarea proiectului tehnic în vederea accesării unei finanțări nerambursabile europene prin Programul Regiunea Centru. În vederea actualizării [...]
05:40
70 lei pe oră, tariful pentru prestarea serviciilor de pază și ordine publică de către un polițist local din Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Local Brașov ar urma să analizeze în ședința de vineri un proiect de hotărâre ce vizează ajustarea tarifului pentru serviciile de pază și ordine publică prestate de către polițiștii locali. Potrivit proiectului de hotărâre, acestea au rămas la nivelul anului 2016 și nu mai acoperă cheltuielile cu drepturile salariale. Astfel, tariful ar urma să [...]
Acum 30 minute
05:30
Concediul fără plată este una dintre opțiunile legale, pe care le au salariații atunci când au nevoie de timp liber. Conform Codului Muncii, toți salariații au dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor nevoi personale. Legea prevede explicit că „pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată”. Totuși, Codul Muncii [...]
Acum o oră
05:10
Dacia și Ford generează aproape 10% din exporturile României. Mașinile produse aici domină vânzările din Europa # BizBrasov.ro
Dacia și Ford generează aproape 10% din exporturile României. Mașinile produse aici domină vânzările din Europa. Mașinile produse în România au devenit un pilon important al economiei naționale, iar succesul modelelor Dacia și Ford pe piața europeană se vede atât în clasamentele de vânzări, cât și în ponderea semnificativă pe care o au în exporturile [...]
Acum 4 ore
03:20
Certificatul de moștenitor reprezintă documentul care confirmă oficial drepturile succesorale ale moștenitorilor. Dincolo de obținerea documentului de la notar, este necesar ca acest tip de certificat să fie înscris la anumite instituții relevante pentru ca drepturile de moștenire să devină efective. Unde se înregistrează certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este un act autentic notarial [...]
Acum 12 ore
18:10
Traian Băsescu câștigă procesul cu Administrația Prezidențială. Ce sumă de bani va primi # BizBrasov.ro
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, obligând instituția să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, suspendată în anul 2022. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. MINUTA „Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. [...]
17:40
Un retalier austriac de articole sportive își închide operațiunile din România. Toate magazinele, inclusiv de la Brașov, au fost vândute # BizBrasov.ro
Grupul austriac Hervis a decis să se retragă total de pe piața locală, iar toate magazinele sale vor fi preluate și rebranduite de către Sports Direct, marcând sfârșitul unei ere pentru brandul cu sediul în Salzburg. De ce pleacă Hervis din România Decizia de retragere vine după ani consecutivi de pierderi. În 2023, Hervis a [...]
Acum 24 ore
16:40
O firmă din județul Brașov, „defrișări” de peste 450.000 de lei prin municipiul Sibiu # BizBrasov.ro
Primăria Sibiu a încheiat un contact cu o firmă din Moieciu, care să toaleteze și să taie arborii uscați de pe raza orașului. Firma NICA GREEN SOLUTIONS SRL se va ocupa de toaletarea și tăierea arborilor bolnavi de pe raza municipiului Sibiu. Potrivit caietului de sarcini, consultat de Ora de Sibiu, primăria a luat decizia [...]
16:00
Filmul „CATANE”, comedia ingenioasă scrisă și regizată de Ioana Mischie, aduce pe marile ecrane o satiră savuroasă, care îmbină poezia vizuală și umorul inteligent într-un stil cinematografic distinct. Actorul Corneliu Ulici va fi prezent la întâlnirea cu publicul din Brașov, vineri, 30 ianuarie, de la 19:00, la Cinema One Laserplex. Trailer: Superproducția românească a fost [...]
15:50
Meteorologii ANM: Februarie va fi o lună a contrastelor, cu unele zile geroase, iar altele primăvăratice # BizBrasov.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă, miercuri, că februarie va fi o lună a contrastelor termice. Vremea va păstra multe din caracteristicile lunii anterioare, cu intervale de timp în care temperaturile vor fi geroase, coborând până la -10 grade Celsius, dar vor fi şi momente cu temperaturi primăvăratice. „Peste câteva zile vom intra în ultima [...]
15:10
VIDEO Filmul accidentului feroviar petrecut în Brașov: Șoferul de 71 de ani a ignorat semnalele acustice și luminoase # BizBrasov.ro
Un accident feroviar a avut loc în Brașov, la intersecția străzilor De Mijloc cu Borzești. Un tren a lovit o mașină. „În accident a fost implicat un autoturism, condus de un bărbat de 71 de ani, care nu a respectat semnificația semnalizării rutiere, respectiv a semnalelor acustice și luminoase aflate în funcțiune, împrejurare în care a [...]
14:40
Avertisment de la Registrul Auto Român: „Circulă o informație falsă, generată de AI și publicată în presă, referitoare la necesitatea unor documente pentru mașini vechi” # BizBrasov.ro
Avertisment de la Registrul Auto Român: „Circulă o informație falsă, generată de AI și publicată în presă, referitoare la necesitatea unor documente pentru mașini vechi”. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția asupra unor informații false apărute recent în presă, potrivit cărora, începând din acest an, proprietarii de mașini vechi ar fi obligați să obțină documente [...]
14:30
Cum fura Securitatea din coletele românilor. Lista lucrurilor care erau apoi vândute la Consignație: „Printre altele, agrafe, papuci din plastic, bretele…” # BizBrasov.ro
În vremea comunismului, Securitatea confisca sistematic bunuri din pachetele trimise de românii din străinătate, apoi le vindea, arată documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. „Cei plecaţi ţineau legătura cu rudele şi prietenii din ţară prin scrisori şi, odată ce ajungeau la un minim nivel de bunăstare, le trimiteau celor rămaşi [...]
14:10
Polițistul brașovean Marian Godină – aflat în concediu fără plată de la Ministerul Afacerilor Interne – a plecat în Republica Dominicană # BizBrasov.ro
Polițistul brașovean Marian Godină – aflat în concediu fără plată de la Ministerul Afacerilor Interne – a plecat în Republica Dominicană. Polițistul și scriitorul Marian Godină a anunțat public la începutul lunii ianuarie că urmează să părăsească România pentru o perioadă care poate ajunge la câteva luni, timp în care nu va avea acces la [...]
14:10
FOTO Accident feroviar la Brașov: Un tren a lovit o mașină, la intersecția străzilor De Mijloc cu Borzești # BizBrasov.ro
Accident feroviar în Brașov, la intersecția străzilor De Mijloc cu Borzești. Un tren a intrat în coliziune cu un autoturism. „La fața locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, precum și un echipaj SMURD. În urma evenimentului nu s-au înregistrat victime. Pompierii intervin [...]
13:30
Unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, luat pe sus de polițiști. E acuzat că folosea inclusiv de jocuri psihologice ca să-și agreseze sexual pacientele # BizBrasov.ro
Cunoscutul medic Cristian Andrei a fost dus la audieri astăzi de către polițiștii bucureșteni care au făcut și mai multe percheziții în București, Târgoviște și în județul Ilfov. Acesta este acuzat printre altele că ar fi exercitat fără să aibă dreptul profesia de psiholog, dar și de mai multe agresiuni sexuale la adresa unor paciente. Perchezițiile [...]
13:20
Muzeul de Artă Brașov invită publicul sâmbătă, 31 ianuarie 2026, să vizioneze performance-ul „poezie la rece”, un proiect de poezie contemporană conceput și susținut de Răzvan Omotă, având-o ca invitată pe Cristina Bordeanu. Evenimentul va avea loc de la ora 18:00, iar intrarea va fi liberă. „Poezie la rece” propune poezia ca experiență directă „Poezie [...]
13:00
Regenerare urbană și o nouă perspectivă pentru mediul rezidențial și turistic al Predealului # BizBrasov.ro
(P) Compania CINCI STELE S.R.L., cunoscută în mediul de afaceri sub brandul Vivamus Park Residence, anunță demararea unei investiții strategice de amploare la intrarea în municipiul Brașov, pe DN1, în localitatea Timișul de Jos – orașul Predeal. Proiectul presupune inițierea unui Plan Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar modern, pe o suprafață de aproximativ [...]
13:00
O mină marină a ajuns pe plaja din dreptul poligonului de tragere Capu Midia, anunță MApN # BizBrasov.ro
O mină marină a fost descoperită miercuri dimineața de către militarii de la poligonul de tragere Midia, au transmis reprezentanții MApN. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, militarii au depistat, miercuri, în jurul orei 10.05, mina marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului, aflat pe ţărmul Mării Negre, la 30 km nord de oraşul Constanţa. Perimetrul a [...]
12:30
Utilizatorii de cartele preplătite care decid să își porteze numărul de telefon în altă rețea își pot recupera creditul rămas neutilizat # BizBrasov.ro
Utilizatorii de cartele preplătite care decid să își porteze numărul de telefon în altă rețea își pot recupera creditul rămas neutilizat. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) precizează că utilizatorii de cartele preplătite care decid să își porteze numărul de telefon în altă rețea își pot recupera creditul rămas neutilizat de la [...]
12:20
Șofer fără permis, urmărit în trafic de polițiști: Bărbatul de 27 de ani nu a oprit la semnalul agenților # BizBrasov.ro
Un bărbat fără permis a fost urmărit în trafic de polițiști. Agenții din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au făcut acțiuni de control în localitățile Felmer și Șoarș, din județul Brașov, și au efectuat semnal de oprire unui autoturism, care circula pe drumul comunal DC 14. „În încercarea de a se sustrage controlului, persoana [...]
11:50
Sondaj INSCOP: Care sunt principalele dorințe ale românilor pentru 2026. Ultima pe listă este protejarea mediului # BizBrasov.ro
Sondaj INSCOP: Care sunt principalele dorințe ale românilor pentru 2026. Ultima pe listă este protejarea mediului. Creșterea veniturilor populației și crearea de locuri de muncă sunt principalele dorințe ale românilor în acest an, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. La întrebarea „Care este, dintre următoarele, cel mai important lucru pe care ați dori să îl vedeți [...]
11:30
Compania brașoveană Allview a lansat o nouă gamă de televizoare: „Ne dorim ca televizorul Allview să devină un hub de divertisment uşor de utilizat” # BizBrasov.ro
La început de 2026, compania braşoveană Visual Fan S.A. anunţă diversificarea portofoliului de Smart TV-uri cu modelele Allview WiPlay6301. „Prin lansarea gamei WiPlay6301 şi integrarea webOS, Allview îşi conturează direcţia strategică de dezvoltare a categoriei de televizoare. Investim într-un ecosistem smart matur, care aduce împreună streamingul, gamingul şi funcţiile de casting, într-o experienţă intuitivă şi [...]
11:30
Vechiul heleșteu din Victoria, transformat în zonă de agrement. Investiție de peste 4,4 milioane de euro # BizBrasov.ro
Zona adiacentă vechiului heleșteu din orașul Victoria urmează să fie transformată într-un amplu spațiu de agrement, printr-o investiție realizată cu fonduri europene. Primarul orașului, Camelia Bertea, anunță că autoritățile locale se află pe ultima sută de metri înainte de semnarea contractului de proiectare și execuție. Proiectul, pentru care contractul de finanțare a fost semnat anul [...]
11:20
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății: Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei după stoparea concediilor medicale fictive. De când Ministerul Sănătății a avertizat medicii să nu mai acorde pacienților concedii medicale fictive, statul român a economisit aproximativ 1,5 miliarde de lei pe an, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru Știrileprotv.ro. Fenomenul atinsese proporții uriașe, cu [...]
10:10
În cursul lunii ianuarie, reprezentanții Compartimentului Biodiversitate și Arii Protejate din cadrul Direcției Județene de Mediu Brașov, cu sprijinul administratorului fondului de vânătoare nr. 8 Valea Bogății, au demarat acțiuni de monitorizare a carnivorelor mari în situl Natura 2000 ROSAC0137 Pădurea Bogății. Activitățile se înscriu într-un program amplu de monitorizare a biodiversității, derulat la nivelul [...]
10:00
Tragicul accident de la Poiana Mărului, în care o copilă în vârstă de 14 ani a murit: „Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți” # BizBrasov.ro
Tragicul accident de la Poiana Mărului, în care o copilă în vârstă de 14 ani a murit: „Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți”. Luni dimineața, o copilă în vârstă de 14 ani din localitatea brașoveană Poiana Mărului a murit în urma unui accident de circulație, așa după cum vă informa Biz Brașov, aici. [...]
09:40
Studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov – Ploiești ar putea fi gata în… toamna lui 2027 # BizBrasov.ro
Proiectantul A3 Ploiești – Brașov estimează că ar putea preda studiul de fezabilitate necesar construirii celei mai așteptate autostrăzi din România până în toamna anului viitor. Ulterior, noua companie de autostrăzi CNIR va putea lansa obiectivul din Valea Prahovei la licitație pentru proiectare și execuție, au spus pentru Economica reprezentanții Consitrans. „În vara – toamna [...]
09:30
Corpul B de la „Mârzescu”, reabilitat și consolidat seismic cu peste 60 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Aflat într-o stare tehnică avansată de degradare, Corpul B „Mârzescu” al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare. Administrația județeană a demarat deja procedurile necesare, iar în ședința de plen a Consiliului Județean Brașov programată mâine vor fi supuși aprobării indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Potrivit proiectului [...]
09:20
Avion plin de brașoveni, la zborul inaugural Wizz Air spre Roma. Capitala Italiei este a 8-a destinație operată de low cost-ul maghiar de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
Avion plin de brașoveni, la zborul inaugural Wizz Air spre Roma. Capitala Italiei este a 8-a destinație operată de low cost-ul maghiar de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Aproape 180 de brașoveni pleacă în această dimineață la Roma, în prima cursă Wizz Air spre această destinație, de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Reamintim, pentru puțin [...]
Ieri
05:50
Terenul de 682.000 de euro din Brașov care nu s-a vândut niciodată. Soluția, schimbul cu Primăria # BizBrasov.ro
OMV Petron a încearcat să vândă timp de mai bine de 10 ani un teren de pe strada Pârâului pe care sunt amenajate locuri de joacă și parcări. Prețul cerut pentru cei 2.678 de metri pătrați, OMV Petrom era de 682.000 de euro, adică 255 de euro/metru pătrat, dar nici un cumpărător nu a fost [...]
05:50
Ferma care a pus Brașovul pe harta gastronomică a lumii. Șase generații de continuitate în creșterea animalelor și producerea de brânzeturi # BizBrasov.ro
Ferma care a pus Brașovul pe harta gastronomică a lumii. Șase generații de continuitate în creșterea animalelor și producerea de brânzeturi. Ferma Cățean este o fermă de familie care continuă neîntrerupt activitatea a șase generații în creșterea animalelor și producția de brânzeturi specifice zonei montane a Brașovului. Din 2007, ferma a fost preluată de noua [...]
05:40
CJ Brașov plătește cu peste 76.000 de lei o casă de avocatură pentru a fi reprezentat în trei procese # BizBrasov.ro
Plenul Consiliului Județean Brașov ar urma să analizeze în ședința de săptămâna aceasta un proiect de hotărâre ce vizează contractarea unor noi servicii de reprezentare în instanță, în trei dosare. Costul total al acestor servicii este de 76.140 lei cu TVA. Potrivit documentației supuse aprobării plenului, serviciile juridice ar urma să fie prestate de Societatea [...]
05:40
O „casa mobilă” de 8 metri pătrați îi poartă în lumea largă. Doi adulți, un copil și doi câini trăiesc fericiți într-o autorulotă: „Tableta noastră e cerul” # BizBrasov.ro
Cu 10 ani în urmă, Dan și Sandra (47, respectiv 46 de ani) au încuiat ușa casei lor din Capitală și au pornit la drum prin lumea largă. Au revenit pentru perioade scurte de timp, însă pentru ei „acasă” nu e apartamentul din București, ci autorulota care-i duce peste tot în lume. De 6 ani, [...]
05:40
3.765 mp de teren din Centrul Civic al Brașovului, rezervați pentru construcția unei catedrale # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni ar urma să analizeze în ședința de vineri un proiect de hotărâre ce vizează prelungirea contractului de concesiune încheiat în 1993 cu Biserica Ortodoxă pentru construcția unei catedrale. Terenul se află lângă biserica de lemn și are o suprafață de 3.765 mp. În anul 2006, Consiliul Local Braşov a anulat hotărârile prin [...]
05:00
Gestul făcut la bloc care te poate costa o amendă de 2.000 de lei, dacă ești reclamat # BizBrasov.ro
Gestul făcut la bloc care te poate costa o amendă de 2.000 de lei, dacă ești reclamat. Locuitul la bloc vine cu o serie de obligații stabilite prin lege, iar nerespectarea lor poate avea consecințe serioase. În 2026, regulile de conviețuire rămân stricte, iar una dintre ele vizează modul în care sunt depozitate deșeurile. Chiar [...]
04:30
Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune: Pașii principali care trebuie urmați # BizBrasov.ro
Uzucapiunea rămâne una dintre cele mai importante soluții legale prin care posesia devine, în mod legitim, proprietate. Deși presupune timp, probe solide și un proces în instanță, această procedură oferă șansa de a obține recunoașterea oficială a unui drept exercitat ani la rând. Ce este uzucapiunea Uzucapiunea, cunoscută în dreptul civil și sub denumirea de [...]
27 ianuarie 2026
18:00
„Brașovul în imagini-Amintiri din Cetatea Brașovului”, expoziție de grafică, în centrul istoric: „Fiecare desen este o întâlnire cu orașul” # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii pot vizita expoziția de grafică „Brașovul în imagini – Amintiri din Cetatea Brașovului”, deschisă la Galeria Inspiratio, situată în apropiere de Biserica Neagră. Lucrările sunt semnate de brașoveanul Eugen Moga, care invită privitorii la o „plimbare” prin Brașov, în care aceștia pot regăsi „o stradă, o amintire, o clădire, o stare de [...]
17:10
În fiecare zi, șase femei din țara noastră își pierd viața din cauza cancerului de col uterin. România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate: „Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire” # BizBrasov.ro
În fiecare zi, șase femei din țara noastră își pierd viața din cauza cancerului de col uterin, transmite Mediafax. România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană. Cea mai tânără pacientă a avut 19 ani. Reprezentanții Spitalului [...]
16:10
Miercuri, 28 ianuarie 2026, de la orele 11.00 și 12.30, în Sala Operei, cei mici sunt invitați să urmărească spectacolul de balet „Petrică și lupul”, pe muzică de Serghei Prokofiev. „Petrică și lupul” este o compoziție pentru orchestră și narator, dedicată copiilor, care se constituie într-un spectacol-lecție. Prokofiev a ales ca temă povestea unui băiețel [...]
16:10
Undă verde de la Ministerul Sănătății. Noul Spital TBC și de Infecțioase din Brașov, selectat pentru finanțare nerambursabilă # BizBrasov.ro
Brașovul a primit una dintre cele mai bune vești ale ultimilor ani: proiectul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase din Brașov a fost selectat pentru finanțare nerambursabilă. Este unul dintre cele mai importante proiecte de investiții ale orașului și primul spital public construit după 1990. La finalul anului trecut, Primăria Brașov a depus cererea [...]
15:20
Trei bănci vor să cumpere Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA. Este vorba despre ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo. Garanti BBVA România a fost scoasă din nou la vânzare de grupul BBVA, după ce, în 2020, pe fondul pandemiei, suspendase un proces similar în care ajunsese în fază avansată de depunere [...]
15:10
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan își fac efectul: Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024 # BizBrasov.ro
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan își fac efectul: Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024. Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din Produsul Intern Brut, în [...]
15:00
CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația CFR Călători. Noua actualizare permite călătorilor care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți), atunci când doresc să călătorească cu trenuri care au regim de rezervare, să își poată rezerva locul în tren, simplu și rapid, direct din aplicația descărcată pe telefon. Funcționalitatea este activă și poate [...]
14:30
În 31 ianuarie, de la ora 19.00, tenorul Ştefan von Korch revine la Filarmonica Braşov în recitalul „Revedere,” un program muzical ce pune în lumină creaţia eminesciană şi evocă cele mai profunde trăiri româneşti. Evenimentul este o tranziție muzicală de la creațiile de inspirație populară – cântece haiduceşti eroice şi doine duioase, pe versurile lui [...]
14:20
Tinerii din Brașov se pot împrieteni cu tineri din Japonia. Schimb de experiență despre asemănările și diferențele între tinerii dintre aceeași generație # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat cea de a patra rundă a programului de schimb de experiență între tinerii brașoveni și japonezi din cadrul „Acordului privitor la relațiile cetățenești dintre Municipiul Musashino și Municipiul Brașov“, semnat de primarii celor două municipalități. Tinerii brașoveni vor avea ocazia ca în timpul unei discuții online, care se va desfășura în [...]
14:00
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare” # BizBrasov.ro
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare”. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un [...]
12:50
„Guvernul putea să facă mai multe în această jumătate de an. Nu este uşor să armonizezi punctele de vedere când ai patru partide în coaliţie”, spune Ilie Bolojan # BizBrasov.ro
„Guvernul putea să facă mai multe în această jumătate de an. Nu este uşor să armonizezi punctele de vedere când ai patru partide în coaliţie”, spune Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul putea face mai multe în această jumătate de an de când este în funcţie, dar a explicat că nu este [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.