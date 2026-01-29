Aleșii revin în București. Parlamentul, convocat luni în prima sesiune ordinară a anului
PSNews.ro, 29 ianuarie 2026 19:20
Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate luni, de la ora 16:00, pentru prima sesiune ordinară a anului, conform Agerpres. Conform deciziilor publicate în Monitorul Oficial, Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate de preşedinţii celor două Camere „în temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată”, precum şi conform art. 83 […] Articolul Aleșii revin în București. Parlamentul, convocat luni în prima sesiune ordinară a anului apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
19:20
FOTO Trupurile celor şapte suporteri ai PAOK Salonic, transportate în Grecia cu un avion militar # PSNews.ro
Trupurile neînsufleţite ale celor şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, morţi în accidentul de marţi de lângă Lugoj, sunt transportate, joi, cu un avion militar care a sosit pe Aeroportul Internaţional Timişoara din Grecia, transmite News.ro. Clubul PAOK Salonic s-a ocupat de repatrierea trupurilor celor 7 suporteri. Unul dintre aceştia avea 20 de ani, trei […] Articolul FOTO Trupurile celor şapte suporteri ai PAOK Salonic, transportate în Grecia cu un avion militar apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Noi detalii despre evadarea milionarului turc – Ministrul Justiției: Avem un deficit de câteva mii de persoane # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat în emisiunea „Puterea Știrilor” că a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova și la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) pentru a verifica modul în care au fost respectate procedurile legale în cazul cetățeanului turc care a fugit în timpul unei permisii. „Asta vom afla după ce Corpul de […] Articolul VIDEO Noi detalii despre evadarea milionarului turc – Ministrul Justiției: Avem un deficit de câteva mii de persoane apare prima dată în PS News.
19:20
Radu Miruță, despre reforma pensiilor militare: Guvernul analizează două praguri pentru vârsta de pensionare # PSNews.ro
Guvernul analizează modificarea regulilor de pensionare pentru cadrele militare, luând în calcul introducerea a două praguri de vârstă, de 60 și 65 de ani. Măsura este evaluată în contextul necesității de a reduce presiunea asupra bugetului de stat, pe fondul creșterii cheltuielilor publice. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că pensionarea simultană a unui număr […] Articolul Radu Miruță, despre reforma pensiilor militare: Guvernul analizează două praguri pentru vârsta de pensionare apare prima dată în PS News.
19:20
Aleșii revin în București. Parlamentul, convocat luni în prima sesiune ordinară a anului # PSNews.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate luni, de la ora 16:00, pentru prima sesiune ordinară a anului, conform Agerpres. Conform deciziilor publicate în Monitorul Oficial, Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate de preşedinţii celor două Camere „în temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată”, precum şi conform art. 83 […] Articolul Aleșii revin în București. Parlamentul, convocat luni în prima sesiune ordinară a anului apare prima dată în PS News.
19:20
Bacterie periculoasă în reţeaua publică de apă din Curtea de Argeş. Politicienii reacționează # PSNews.ro
Apa din reţeaua publică din Curtea de Argeş conţine Clostridium perfringens, potrivit rezultatelor analizelor de laborator prezentate, joi, de compania de apă din zonă, Preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, cere măsuri de la autorităţile locale şi judeţele, apreciind că este inacceptabil ca de patru luni 50.000 de oameni să nu aibă acces la apă potabilă. […] Articolul Bacterie periculoasă în reţeaua publică de apă din Curtea de Argeş. Politicienii reacționează apare prima dată în PS News.
19:20
Greve de avertisment ale profesorilor au fost programate fix în cele două ore din zilele cu simulări pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, din martie. Pe 2 februarie se deschide referendumul pentru greva generală, potrivit Mediafax. Se anunță o primăvară tensionată pentru elevii din clasele terminale – a VIII-a și a XII-a: Federația Sindicatelor Libere din […] Articolul Profesorii amenință cu grevă într-o perioadă esențială pentru elevi. Ce revendicări au apare prima dată în PS News.
19:20
Ministrul iranian de Externe vine vineri în Turcia pentru a cere sprijin în negocierile cu SUA # PSNews.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi urmează să efectueze vineri o vizită în Turcia, care doreşte să medieze în vederea unei liniştiri a tensiunilor între Iran şi Statele Unite, anunţă joi un oficial de la Ministerul turc de Externe, relatează AFP. Ministrul turc de Externe Hakan Fidan ”va reitera opoziţiei Turciei faţă de orice intervenţie militară […] Articolul Ministrul iranian de Externe vine vineri în Turcia pentru a cere sprijin în negocierile cu SUA apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:30
VIDEO Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE # PSNews.ro
Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre 60.000 de euro, bani încasați în cadrul unei operațiuni de trafic […] Articolul VIDEO Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO „Legea Mario”. Ministrul Justiției, anunț despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat în emisiunea „Puterea Știrilor” cazul tragic al lui Mario, copilul de 15 ani ucis de colegii săi și îngropat în curtea locuinței. Alin Mario Berinde, 15 ani, a fost omorât cu o toporișcă și un cuțit în curtea unui prieten cu doi ani mai mic. Principalul suspect, un băiat […] Articolul VIDEO „Legea Mario”. Ministrul Justiției, anunț despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal apare prima dată în PS News.
18:30
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, pe tema raportului despre anularea alegerilor din România. Acesta a explicat de ce a luat acest document cu el în timpul vizitei recente efectuate în SUA, document pe care l-a împărțit congresmenilor americani. Simion a […] Articolul George Simion: „România e pe nicăieri. Nu mai avem dialog cu Statele Unite” apare prima dată în PS News.
18:30
Elev român premiat cu două medalii de aur la Olimpiada Internațională NEO Science din SUA # PSNews.ro
Ovidiu-Ștefan Călin, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, a obținut două medalii de aur la Olimpiada Internațională NEO Science, desfășurată în perioada 9–16 ianuarie, la Orlando, în Statele Unite ale Americii, potrivit TVR Craiova. La competiție au participat peste 200 de elevi din 25 de țări. Liceanul din […] Articolul Elev român premiat cu două medalii de aur la Olimpiada Internațională NEO Science din SUA apare prima dată în PS News.
18:30
Reînarmarea României, pe datorie: 70% din banii împrumutați pentru achiziții militare ajung în Germania și Franța # PSNews.ro
Cea mai mare parte din banii împrumutați de România prin programul SAFE, pentru reînarmarea Armatei, vor ajunge în buzunarele unor companii franceze și germane. Dar realitatea industrială ne arată că nici nu putea fi o altă situație, pentru că în Uniunea Europeană există trei mari state care au o industrie militară puternică: Germania, Franța și […] Articolul Reînarmarea României, pe datorie: 70% din banii împrumutați pentru achiziții militare ajung în Germania și Franța apare prima dată în PS News.
18:30
Băluță: Creșterea tarifelor STB este o măsură nedreaptă care arată incompetența lui Ciucu # PSNews.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, a declarat joi că majorarea tarifelor STB pentru transportul public, propusă de primarul general al Capitalei, este o măsură nedreaptă, care arată lipsa de soluţii a lui Ciprian Ciucu, cel care începe să „rezolve” problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor. „O ‘strategie’ cinică prin care […] Articolul Băluță: Creșterea tarifelor STB este o măsură nedreaptă care arată incompetența lui Ciucu apare prima dată în PS News.
18:30
Mihai Daraban: Acordul Mercosur, o șansă reală pentru economia României. „Frica legată de agricultură este exagerată” # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, susține că Acordul Mercosur reprezintă o oportunitate importantă pentru economia românească, în special pentru industrie și exporturi, iar temerile legate de un impact negativ major asupra agriculturii sunt, în opinia sa, supradimensionate și exploatate politic. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat pentru Newsweek […] Articolul Mihai Daraban: Acordul Mercosur, o șansă reală pentru economia României. „Frica legată de agricultură este exagerată” apare prima dată în PS News.
18:30
Problemele AEP: legislație complicată și capacitate administrativă redusă – Adrian Țuțuianu # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Adrian Țuțuianu, președintele autorității Electorale Permanente, AEP, a vorbit despre problemele instituției: „Cauzele sunt foarte multe, unele obiective, altele subiective”, a spus acesta, indicând o combinație toxică între legislație complicată și capacitate administrativă redusă. Potrivit președintelui AEP, instituția are un rol preponderent tehnic, dar funcționează într-un cadru normativ fragmentat. „Sunt […] Articolul Problemele AEP: legislație complicată și capacitate administrativă redusă – Adrian Țuțuianu apare prima dată în PS News.
18:30
Viktor Orban a anunțat înghețarea facturilor la utilități pentru întreaga populație a Ungariei # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat înghețarea facturilor la utilități pentru luna ianuarie pentru întreaga populație, o măsură cu impact major care se adaugă pachetului de decizii cu tentă electorală adoptate înaintea alegerilor parlamentare decisive programate pentru 12 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut public joi, după ce premierul suveranist semnalase încă de săptămâna trecută […] Articolul Viktor Orban a anunțat înghețarea facturilor la utilități pentru întreaga populație a Ungariei apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:20
VIDEO Ministrul Justiției, prima reacție în cazul avocatei din PNL reținută pentru mită de 1 milion de euro # PSNews.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a comentat miercuri, în studioul Puterea Știrilor, cazul avocatei PNL reținute pentru presupusa implicare într-o mită pentru influențarea unor magistrați. Oficialul a subliniat că, deși incidentul este regretabil, intervenția rapidă a Direcției Naționale Anticorupție arată eficacitatea sistemului judiciar. „Este o situație regretabilă sub raport profesional. Avocații reprezintă o categorie esențială pentru […] Articolul VIDEO Ministrul Justiției, prima reacție în cazul avocatei din PNL reținută pentru mită de 1 milion de euro apare prima dată în PS News.
17:20
Tragedia de la Lugoj: Şoferul microbuzului care transporta microbiști greci a consumat droguri şi alcool # PSNews.ro
Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat. ”Dosarul este instrumentat […] Articolul Tragedia de la Lugoj: Şoferul microbuzului care transporta microbiști greci a consumat droguri şi alcool apare prima dată în PS News.
17:20
Mihai Daraban: Oamenii de afaceri ar putea aduce expertiză reală în Guvern și diplomație # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, despre dificultățile Guvernului de a atrage specialiști calificați în administrația publică și despre rolul pe care mediul privat l-ar putea juca în acest context. Discuția a pornit de la declarația vicepremierului Oana Gheorghiu, care […] Articolul Mihai Daraban: Oamenii de afaceri ar putea aduce expertiză reală în Guvern și diplomație apare prima dată în PS News.
17:20
Dan Şucu, Confederaţia Patronală Concordia: Există decidenţi care vor să omoare cota unică. Trebuie să o apărăm # PSNews.ro
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, susţine că mediul de afaceri trebuie să apere cota unică de impozitare, el apreciind că datorită acestei cote, economia României a crescut de patru ani în ultimii 20 de ani. Dan Şucu a afirmat joi, la deschiderea centrului regional Concordia HUB Est de la Iaşi, că există decidenţi politici […] Articolul Dan Şucu, Confederaţia Patronală Concordia: Există decidenţi care vor să omoare cota unică. Trebuie să o apărăm apare prima dată în PS News.
17:20
Sindicatul SANITAS, după întâlnirea cu Rogobete. Ce s-a decis cu privire la reducerea cu 10% a cheltuielilor # PSNews.ro
Sindicaliştii SANITAS anunţă, joi, că au discutat cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre preconizata reducere cu 10% a cheltuielilir de personal, primid asigurări, ”în procent de 90%, că unităţile sanitare publice cu paturi şi serviciile publice de ambulanţă vor fi exceptate. SANITAS anunţă că aavut loc, joi, o întâlnire între reprezentanţii federaţiei şi ministrul Sănătăţii, […] Articolul Sindicatul SANITAS, după întâlnirea cu Rogobete. Ce s-a decis cu privire la reducerea cu 10% a cheltuielilor apare prima dată în PS News.
17:20
Actele înapoi! Mii de cetățeni din Ucraina, R. Moldova și Rusia rămân fără cărțile de identitate românești # PSNews.ro
Peste 8.000 de cetățeni proveniți din Ucraina, Republica Moldova și Federația Rusă, care figurau cu domicilii stabilite fictiv în mai multe localități din județul Botoșani, și-au pierdut valabilitatea domiciliului, urmând ca actele lor de identitate românești să fie anulate. Informația a fost confirmată pentru Agerpres de șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Botoșani, […] Articolul Actele înapoi! Mii de cetățeni din Ucraina, R. Moldova și Rusia rămân fără cărțile de identitate românești apare prima dată în PS News.
17:20
Influencerii și limita dintre opinie și propagandă. AEP vrea reguli stricte pentru publicitatea politică din online # PSNews.ro
Promovarea politică în mediul online a devenit principalul instrument de campanie electorală în România, depășind sau egalând televiziunea, însă reglementările și capacitatea instituțiilor de control nu țin pasul cu acest fenomen. Declarația a fost făcută de Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”. „De multe ori – sau aproape întotdeauna – […] Articolul Influencerii și limita dintre opinie și propagandă. AEP vrea reguli stricte pentru publicitatea politică din online apare prima dată în PS News.
16:20
Olguța Vasilescu îl ia din nou la țintă pe Ilie Bolojan: ”O mostră de habarnism solemn cu care ne-a obişnuit” # PSNews.ro
Continuă polemica dintre primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, și premierul Ilie Bolojan, pe tema încălzirii populației, în condițiile în care locuitorii din Bănie au rămas de mai multe ori fără căldură. Reacția liderului PSD vine la scurt timp după președintele PNL a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro pentru termoficare, […] Articolul Olguța Vasilescu îl ia din nou la țintă pe Ilie Bolojan: ”O mostră de habarnism solemn cu care ne-a obişnuit” apare prima dată în PS News.
16:20
Accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai sensibile teme de politică publică din România și din Europa. Platforme precum TikTok, Instagram, Facebook sau YouTube sunt utilizate zilnic de milioane de minori, în pofida limitelor de vârstă impuse oficial de companii. În acest context, autoritățile se confruntă […] Articolul Accesul minorilor la rețelele sociale, din nou în dezbatere în România apare prima dată în PS News.
16:20
Marcel Ciolacu anunţă restructurări la Consiliul Judeţean Buzău: Instituţiile sunt prea stufoase # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat, joi, demararea unui proces de eficientizare a instituţiei, care va viza atât aparatul propriu, cât şi structurile subordonate, inclusiv din zona de cultură, potrivit Digi24. ”Suntem mult prea stufoşi şi nu suntem atât de eficienţi cum şi-ar dori buzoienii”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, precizând că obiectivul […] Articolul Marcel Ciolacu anunţă restructurări la Consiliul Judeţean Buzău: Instituţiile sunt prea stufoase apare prima dată în PS News.
16:20
Banca Centrală Europeană lucrează la un euro digital încă din 2020, dar proiectul avansează lent # PSNews.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a început lucrările la un euro digital încă din 2020, având ca scop modernizarea sistemului de plăți și menținerea relevanței monedei într-o lume digitală. Progresul a fost lent din cauza lipsei de urgență politică și a rezistenței sectorului bancar. Comisarul european Valdis Dombrovskis a subliniat că aproape două treimi din tranzacțiile […] Articolul Banca Centrală Europeană lucrează la un euro digital încă din 2020, dar proiectul avansează lent apare prima dată în PS News.
16:20
ANALIZĂ Pilonul II, randament negativ în ultimii cinci ani. Unde ni se duc banii de pensii # PSNews.ro
O analiză a randamentelor reale obținute de fondurile de pensii din România arată că performanțele acestora sunt puternic influențate de stabilitatea prețurilor. În ultimii cinci ani, perioada 2021–2025, marcați de volatilitate economică și inflație ridicată, randamentul cumulat al pieței a fost negativ în termeni reali, potrivit unei analize de specialitate. Stabilitatea prețurilor, esențială pentru performanță […] Articolul ANALIZĂ Pilonul II, randament negativ în ultimii cinci ani. Unde ni se duc banii de pensii apare prima dată în PS News.
16:20
VIDEO Șeful AEP pune cifrele pe masă: zeci de mii de moldoveni au cetățenia română și nu îi interesează să voteze # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, că AEP deține date clare privind românii cu domiciliul în afara țării care au drept de vot, dar a atras atenția asupra unor distorsiuni majore în statisticile electorale, generate de cetățeni care figurează în Registrul Electoral, însă nu participă la vot. „Da, […] Articolul VIDEO Șeful AEP pune cifrele pe masă: zeci de mii de moldoveni au cetățenia română și nu îi interesează să voteze apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Acesta mai spune că a primit sesizări cu privire la organizarea de şantier, accesul şi siguraţa pietonilor şi le-a dat un […] Articolul Cum va arăta Prelungirea Ghencea după modernizare: patru benzi și tramvai nou apare prima dată în PS News.
16:20
George Simion explică episodul „tortului Groenlanda” din SUA: „Recepția a fost una în spirit de glumă” # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a explicat joi, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, episodul în care a apărut tăind un tort în forma Groenlandei, în timpul unei vizite recente pe care a efectuat-o în Statele Unite ale Americii. Liderul AUR a respins orice interpretare politică legată de gest și a susținut că momentul a […] Articolul George Simion explică episodul „tortului Groenlanda” din SUA: „Recepția a fost una în spirit de glumă” apare prima dată în PS News.
16:20
Valentin Lazea: Dezbaterea economică din România, marcată de „lipsă de onestitate” și de mituri convenabile # PSNews.ro
Economistul Valentin Lazea avertizează, într-un editorial publicat pe platforma cursdeguvernare.ro, că România se află într-o veritabilă „epocă a post-adevărului”, inclusiv în ceea ce privește dezbaterea economică. Potrivit autorului, realitatea financiară a ultimului deceniu este adesea distorsionată prin „versiuni alternative ale realității”, promovate pe fondul unei informări precare a publicului și al unei memorii colective scurte. […] Articolul Valentin Lazea: Dezbaterea economică din România, marcată de „lipsă de onestitate” și de mituri convenabile apare prima dată în PS News.
16:20
Dezastrul juridic lăsat de Nicușor Dan: PMB forțează Curtea Constituțională, după ce CAB confirmă încă o înfrângere # PSNews.ro
Actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se află într-o situație extrem de dificilă, după ce a preluat o moștenire administrativ-juridică explozivă de la predecesorul său, Nicușor Dan. Este vorba despre nu mai puțin de 38 de procese deschise în 2023 de fostul edil general, procese despre care Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) […] Articolul Dezastrul juridic lăsat de Nicușor Dan: PMB forțează Curtea Constituțională, după ce CAB confirmă încă o înfrângere apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
DNA, dosarul avocatei din PNL și a generalului SIE: Mită de până la un milion de euro pentru influențarea magistraților # PSNews.ro
Adriana Georgescu, suspendată între timp din PNL Sector 1, și un bărbat care susținea că este general al Serviciului de Informații Externe sunt acuzați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) că au cerut unui om de afaceri sume de bani ce ar fi putut ajunge până la un milion de euro, promițând în schimb intervenții […] Articolul DNA, dosarul avocatei din PNL și a generalului SIE: Mită de până la un milion de euro pentru influențarea magistraților apare prima dată în PS News.
15:10
România, campioană la proprietari, dar printre țările cu cei mai mulți tineri care locuiesc cu părinții # PSNews.ro
România trăiește un paradox imobiliar: deși ocupă un loc fruntaș în Europa cu o rată de proprietate de 83%, țara noastră se confruntă cu un fenomen social tot mai accentuat — o generație de tineri care rămân în casa părintească mult după pragul vârstei de 30 de ani. Specialiștii consultați de „Adevărul” au explicat care […] Articolul România, campioană la proprietari, dar printre țările cu cei mai mulți tineri care locuiesc cu părinții apare prima dată în PS News.
15:10
Lider PNL: PSD se dă de ceasul morţii şi aruncă scenarii contradictorii: ba iese de la guvernare, ba vrea anticipate, # PSNews.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că avalanşa de mesaje contradictorii din interiorul PSD privind continuarea actualei guvernări dovedeşte frica de reforme reale şi o încercare de ”a bloca repararea pagubelor produse de Guvernul Ciolacu”. Totodată. Muraru afirmă că ”flirtul” deschis cu extremiştii de la AUR arată ”până unde este dispus să meargă PSD […] Articolul Lider PNL: PSD se dă de ceasul morţii şi aruncă scenarii contradictorii: ba iese de la guvernare, ba vrea anticipate, apare prima dată în PS News.
15:10
Ciucu, către consilierii CGMB care n-au fost de acord cu audit la STB şi Termoenergetica: Nu voi vă luaţi înjurăturile! # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. ”Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă […] Articolul Ciucu, către consilierii CGMB care n-au fost de acord cu audit la STB şi Termoenergetica: Nu voi vă luaţi înjurăturile! apare prima dată în PS News.
15:10
Ponta acuză Guvernul: Împrumuturi pentru armament, în timp ce spitalele, educația și ajutoare sociale sunt sacrificate # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta lansează un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând Executivul că prioritizează cheltuielile militare finanțate din împrumuturi externe, în detrimentul investițiilor în sănătate, educație și protecție socială. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Ponta vorbește despre „un blestem al României”, pe care îl pune pe seama unor „lideri proști, ticăloși și […] Articolul Ponta acuză Guvernul: Împrumuturi pentru armament, în timp ce spitalele, educația și ajutoare sociale sunt sacrificate apare prima dată în PS News.
15:10
CGMB a respins majorarea tarifului călătoriei STB de la 3 la 5 lei. Ciucu: Sunt extrem, extrem de îngrijorat # PSNews.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi ”pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Primarul […] Articolul CGMB a respins majorarea tarifului călătoriei STB de la 3 la 5 lei. Ciucu: Sunt extrem, extrem de îngrijorat apare prima dată în PS News.
15:10
Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru diferite alimente de bază. Cu toate acestea, carnea nu a fost inclusă în lista finală, ceea ce a generat tensiuni în cadrul coaliției guvernamentale. Lista aprobată cuprinde lactate, legume, fructe, cereale și alte produse, majoritatea fiind fabricate în […] Articolul Austria reduce TVA la 4,9% pentru alimentele de bază, dar exclude carnea apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Dan Dungaciu, după vizita peste Ocean: „Speranța că cineva îți pune agenda pe masa SUA este o naivitate” # PSNews.ro
Sociologul Dan Dungaciu susține că România este, în prezent, absentă din marile dezbateri geopolitice ale Statelor Unite și avertizează că fără prezență activă și asumare politică directă, interesele românești nu pot ajunge pe agenda Washingtonului. Într-o postare publicată pe Facebook, Dungaciu relatează concluziile trase în urma unei vizite în SUA, realizată în contextul unor demersuri […] Articolul VIDEO Dan Dungaciu, după vizita peste Ocean: „Speranța că cineva îți pune agenda pe masa SUA este o naivitate” apare prima dată în PS News.
14:10
ANALIZĂ. Șoc demografic! Generația „de austeritate” ajunge la liceu, iar sălile de clasă vor fi goale # PSNews.ro
Generația care va intra la liceu în septembrie 2026 este cea mai mică din ultimele decenii, iar această realitate nu este un accident demografic, ci rezultatul unor decizii guvernamentale concrete, arată o analiză Edupedu. Scăderea abruptă a natalității din 2011, imediat după pachetul de austeritate adoptat de Guvernul Emil Boc, se reflectă astăzi direct în […] Articolul ANALIZĂ. Șoc demografic! Generația „de austeritate” ajunge la liceu, iar sălile de clasă vor fi goale apare prima dată în PS News.
14:10
Parlamentul European vrea mai puțină birocrație și mai multă inteligență artificială în aplicarea legii # PSNews.ro
Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European solicită introducerea unor verificări obligatorii de competitivitate și folosirea inteligenței artificiale pentru monitorizarea aplicării legislației, ca mijloc de stimulare a creșterii economice europene. Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a adoptat miercuri un nou raport prin care cere Comisiei Europene să reducă semnificativ povara de reglementare asupra cetățenilor și […] Articolul Parlamentul European vrea mai puțină birocrație și mai multă inteligență artificială în aplicarea legii apare prima dată în PS News.
14:10
Ministrul Dezvoltării: Nu sunt divergențe în coaliție pe reforma administrației / Cât timp va fi Bolojan premier # PSNews.ro
Ilie Bolojan va rămâne premier atât timp cât PNL îl va susţine, a declarat ministrul Dezvoltării. Cseke Attila a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice. „Domnul Bolojan, din punctul meu de vedere, va rămâne premier până când PNL-ul îl va susține. Și astăzi PNL […] Articolul Ministrul Dezvoltării: Nu sunt divergențe în coaliție pe reforma administrației / Cât timp va fi Bolojan premier apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Neregulile majore depistate în Registrul Electoral. Țuțuianu anunță: Se fac 50.000 de modificări pe an! # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a explicat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, situația actuală a Registrului Electoral, arătând că acesta este actualizat permanent, însă persistă probleme structurale vechi, generate de lipsa documentelor, erori administrative și slaba colaborare instituțională. Potrivit acestuia, în Registrul Electoral figurează în prezent aproximativ 19.200.000 de alegători, cifră care variază constant. […] Articolul VIDEO Neregulile majore depistate în Registrul Electoral. Țuțuianu anunță: Se fac 50.000 de modificări pe an! apare prima dată în PS News.
14:10
Anchetatorii au decis: Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate pentru acuzații de agresiune sexuală # PSNews.ro
Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate, după ce a fost audiat miercuri, 28 ianuarie 2026, la sediul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) Sector 1 din București. Audierea a avut loc la finalul unei zile în care au fost făcute mai multe percheziții la locuințele și punctele de lucru ale medicului. Potrivit anchetatorilor, Cristian […] Articolul Anchetatorii au decis: Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate pentru acuzații de agresiune sexuală apare prima dată în PS News.
14:10
Preluarea Automecanica Mediaș de către compania turcă Otokar ar putea fi finalizată în 2026 # PSNews.ro
Compania turcă Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția a 96,77% din acțiunile producătorului român, într-o tranzacție evaluată la 85 de milioane de euro. „Suma de 5 milioane de euro a fost achitată la semnarea Memorandumului de Înțelegere, iar sumele […] Articolul Preluarea Automecanica Mediaș de către compania turcă Otokar ar putea fi finalizată în 2026 apare prima dată în PS News.
14:10
Datoria de 57.000 lei pe care o are fiecare român, dar nu toți sunt conștienți de ea. Plătim minut de minut # PSNews.ro
Datoria publică a României a atins un nivel foarte ridicat, depășind pragul de 1.000 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 60% din produsul intern brut al țării. Pentru a-și acoperi cheltuielile curente, statul se împrumută cu aproximativ doi lei din fiecare zece lei cheltuiți. În termeni concreți, fiecărui român îi revine o datorie […] Articolul Datoria de 57.000 lei pe care o are fiecare român, dar nu toți sunt conștienți de ea. Plătim minut de minut apare prima dată în PS News.
14:10
România nu are nicio universitate în primele 200 din Europa, potrivit clasamentului QS Europe 2026 # PSNews.ro
Clasamentul celor mai bune universități din Europa este dominat de instituțiile de învățământ superior din Marea Britanie, potrivit QS World University Rankings – Europe. Cea mai bine poziționată universitate din România este Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care ocupă locul 248 din totalul celor 958 de universități europene incluse în clasament, în timp ce alte câteva […] Articolul România nu are nicio universitate în primele 200 din Europa, potrivit clasamentului QS Europe 2026 apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:00
În ce condiții cartea de identitate va putea fi folosită drept card de sănătate și dovadă a studiilor # PSNews.ro
Drumurile la ghișeu și dosarele stufoase cu acte ar urma să devină tot mai rare, pe măsură ce buletinul electronic va putea fi folosit într-un număr tot mai mare de situații din viața de zi cu zi. Până la finalul anului 2026, cartea de identitate electronică va avea funcții extinse și va putea fi utilizată […] Articolul În ce condiții cartea de identitate va putea fi folosită drept card de sănătate și dovadă a studiilor apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.