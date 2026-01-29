Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump

17:30

Luddovic Orban dezminte faptul că ar fi existat o apropiere între el și avocata PNL, Adriana Georgescu, reținută azi noapte de DNA pentru trafic de influență. „Realitatea cu privire de a fi apropiat de cineva, înseamnă să colaborezi cu el, să fii în relații de prietenie. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar […]