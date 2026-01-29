Aliații occidentali sunt pregătiți pentru următoarea călătorie cu rollercoasterul alături de Trump

20:20

Jumătate din cel de-al treilea sezon al show-ului în care cuplurile își testează limitele, în cele mai neașteptate provocări, s-a scurs până aseară. După patru săptămâni, toate perechile rămase în joc au devenit mult mai atente la investiții, mai calculate în drumul spre superputeri și mai dornice să fie pe primul loc al clasamentului. Povestea merge mai departe, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.