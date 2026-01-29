Aliații occidentali sunt pregătiți pentru următoarea călătorie cu rollercoasterul alături de Trump
Jurnalul.ro, 29 ianuarie 2026 23:50
Ultima săptămână a confirmat ceea ce mulți lideri occidentali evitau să spună explicit: noua ordine mondială nu mai este o ipoteză, ci o realitate în formare.
Acum 5 minute
00:10
Statul, marele câștigător al plafonării prețurilor la energia electrică și gaze naturale
Acum 15 minute
00:00
Președintele Nicușor Dan spune că este cel mai bine ca șefii serviciilor să fie din afara partidelor, dar să fie oameni echilibrați.
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
O mare companie europeană a anunțat că va face concedieri. În timpul operațiunii se va renunța la aproximativ 1.700 de locuri de muncă.
23:20
Trump afirmă că Putin a acceptat să nu atace Kievul o săptămână pe fondul temperaturilor scăzute # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin și că cel din urmă a fost de acord să oprească atacurile asupra capitalei ucrainene pe fondul temperaturilor scăzute.
Acum 2 ore
23:10
Constantin Popovici, cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa # Jurnalul.ro
Românul Constantin Popovici a fost desemnat joi de European Aquatics cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime din Europa.
22:50
Mărturisirile unui criminal român în serie: „Nu mă gândeam că voi mai ajunge să comit o nouă crimă” # Jurnalul.ro
Marian, criminal în serie la 16 ani, a făcut dezvăuiri despre crimele comise în adolescență într-un interviu șocant din închisoare.
22:40
Sârbul Novak Djokovic s-a arătat iritat de faptul că ar urmări, din nou, să-i ajungă pe cei care ocupă primele locuri în clasamentul mondial din tenis, dar se va supăra dacă finala de la Australian Open va avea aceeaşi formulă, potrivit DPA.
22:30
Ce se schimbă la pensiile militare? Guvernul discută noi reguli de pensionare și majorarea soldelor. Explicațiile ministrului Apărării.
22:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține, joi, că UNIFARM are o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei și că toate datoriile istorice au fost eliminate integral.
Acum 4 ore
22:10
Zonele protejate, declarate doar cu acordul primarilor. Buzoianu: „Paradigmă complet schimbată” # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis miercuri în avizare interministerială proiectul de Ordonanță care reglementează zonele prioritare pentru biodiversitate. Actul normativ reprezintă un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
22:00
Stenograme din dosarul avocatei PNL, arestată de DNA. Adriana Georgescu: „Vorbesc cu Nicușor și cu Ilie” # Jurnalul.ro
Stenograme incendiare dintr-un dosar DNA de trafic de influență scot la iveală discuții despre intervenții la cel mai înalt nivel politic și judiciar.
21:50
Disponibilizări masive la cea mai mare firmă de curierat din lume. Este prezentă și în România # Jurnalul.ro
Cea mai mare firmă de curierat din lume, United Parcel Service (UPS), a anunțat disponibilizarea a 30.000 de angajați anul acesta, parte a retragerii din parteneriatul cu Amazon și a unui plan de redresare multianual.
21:30
Nicușor Dan despre funcționarea coaliției: Ei împreună reușesc să atingă niște obiective de etapă # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că actuala coaliție de guvernare rămâne funcțională. Acesta a punctat că funcția premierului rămâne la PNL până în 2027 și că nu există o alternativă politică viabilă.
21:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 30 ianuarie 2026. Vinerea este Ziua Echilibrului Dragonului de Lemn, și acesta este genul de zi pe care oamenii o simt în corpul lor înainte de a putea explica.
21:10
Greve de avertisment ale profesorilor au fost programate fix în cele două ore din zilele cu simulări pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, din martie. Pe 2 februarie se deschide referendumul pentru greva generală.
20:50
Schimbare rară la BNR: După un sfert de secol, se modifică semnătura care apare pe bancnote # Jurnalul.ro
După 25 de ani în care bancnotele românești au purtat aceleași două semnături, Banca Națională a României anunță o schimbare importantă.
20:40
Ședința de joi a Consiliului General al PMB nu a avut rezultatele scontate de primarul Ciucu, din cauză că PSD nu-i mai susține proiectele. Cu toate astea, Ciucu pare decis să „facă curățenie”, chiar dacă asta va fi în detrimentul imaginii sale de politician.
20:40
Bolojan, întrebat de investitori despre perspective: De anul viitor, mandatul de premier va fi la PSD # Jurnalul.ro
Mandatul de premier va fi preluat de PSD din primavar anului viitor, a spus Ilie Bolojan, joi, întrebat de investitori despre perspectivele economice și politice din România.
20:20
Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple într-o ediție lider de audiență! # Jurnalul.ro
Jumătate din cel de-al treilea sezon al show-ului în care cuplurile își testează limitele, în cele mai neașteptate provocări, s-a scurs până aseară. După patru săptămâni, toate perechile rămase în joc au devenit mult mai atente la investiții, mai calculate în drumul spre superputeri și mai dornice să fie pe primul loc al clasamentului. Povestea merge mai departe, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
20:20
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat joi, în urma unei întâlniri cu sindicaliștii din domeniu, că va iniția elaborarea unui nou normativ de personal: Resursa umana nu poate fi dimensionată doar în funcție de numărul de paturi.
Acum 6 ore
20:10
Doi ucraineni, blocați în Munții Maramureșului. Acțiune de salvare dificilă: ger și zăpadă de 2 m # Jurnalul.ro
Doi tineri ucraineni au rămas joi după-amiaza blocați în Munții Maramureșului. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor, în condițiile în care zăpada măsoară doi metri și temperaturile scad la -17 grade Celsius.
20:00
Accident Timișoara suporteri PAOK: Șofer beat și drogat cu canabis și cocaină – rezultate OFICIALE INML # Jurnalul.ro
Tragedie pe DN6: Șoferul microbuzului cu fani PAOK era beat & drogat (canabis + cocaină). Procurori infirmă lane assistance.
19:50
România, lovită de cea mai grea iarnă: Ce se întâmplă cu prețurile la energie după sezonul rece? Hidroelectrica rezistă secetei și explodează pe bursă # Jurnalul.ro
România după iarnă extremă: Hidroelectrica rezistă secetei 2025, acțiuni +15% la 140 lei. Ce se întâmplă cu prețurile energiei? Anunțuri cheie de la CEO Bogdan Badea.
19:50
Aryna Sabalenka trece de Elina Svitolina și ajunge în a 4-a finală consecutivă la Australian Open # Jurnalul.ro
Aryna Sabalenka a obținut calificarea, joi, în cea de-a patra finală consecutivă la Australian Open. Liderul mondial din tenisul feminin a învins-o în semifinale pe Elina Svitolina (cap de serie nr. 12), în două seturi, 6-2, 6-3, după o oră și 17 minute de joc.
19:40
ANRE a câștigat în primă instanță procesul cu angajații nemulțumiți că li s-au tăiat salariile # Jurnalul.ro
Procesul în care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este chemată în judecată de 102 angajați pentru reducerea drepturilor salariale, în contencios administrativ, a avut joi un prim termen de judecată.
19:30
Iarnă grea în România: Ministrul Energiei promite ajutor 100 lei pentru 1 milion de oameni în 2026 # Jurnalul.ro
Prețuri energie 2026 România: După plafonare gaze (31 martie), ajutor 100 lei/lună pentru 1 milion consumatori vulnerabili. Ivan: „Creștere max 10%, proiecte Mintia-Iernut scad prețurile”.
19:20
Un proiect de regenerare urbană de amploare, cu impact major asupra Capitalei și în special asupra Sectorului 5, a primit undă verde.
19:20
Pe 30 ianuarie sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Află semnificația zilei, tradiții populare și cui îi spui „La mulți ani”.
19:10
Site-urile de joburi au înregistrat recorduri de aplicări pentru numeroase poziții doar în prima lună a anului și asta chiar dacă multe zile au fost libere. IT-ul nu mai e ce-a fost, și-a pierdut din strălucire, dar alte domenii devin interesante pentru candidați.
19:00
Joi, 29 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.
18:50
Gabriela Firea, despre noul buget UE: 60 de miliarde de euro pentru viitorul social al României # Jurnalul.ro
Europarlamentarul PSD, Gabriela Firea, a anunțat, joi, după o întâlnire cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, că România va avea acces la aproximativ 60 de miliarde de euro în bugetul UE 2028-2034, cu reguli noi de alocare pentru zona socială.
18:40
Salvaţi Copiii: Reducerea vârstei răspunderii penale nu corectează cauzele care duc la evenimente tragice # Jurnalul.ro
Organizaţia Salvaţi Copiii România a atras atenţia, joi, că reducerea vârstei răspunderii penale nu este o soluţie care să corecteze cauzele care duc la evenimente tragice precum cel din judeţul Timiş.
18:20
Benjamin Netanyahu amenință inamicii Israelului la funeraliile ultimului ostatic din Gaza # Jurnalul.ro
Premierul Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că dușmanii Israelului vor plăti un „preț exorbitant” dacă vor ataca Israelul, într-un discurs susținut înaintea funeraliilor ultimului ostatic din Gaza.
Acum 8 ore
18:10
Cinci zodii ale căror relații se îmbunătățesc în februarie 2026 experimentează ceva divin. Februarie aduce începutul Anului Nou Chinezesc și, odată cu el, energia Calului de Foc.
17:50
Peste 200 de amenzi aplicate de ANPC la Dragonul Roșu. Produse de 36.000 lei, scoase de la vânzare # Jurnalul.ro
Peste 200 de amenzi de peste 880.000 de lei au aplicat inspectorii ANPC la firmele din complexul Dragonul Roșu. Au fost oprite definitiv de la vânzare produse de peste 36.000 de lei.
17:40
Afirmațiile uluitoare ale lui Mario Iorgulescu: "Dacă mă duc la pușcărie, omor oameni!" # Jurnalul.ro
Mario Iorgulescu a făcut declarații șocante despre condamnarea sa pentru Cancand. , într-o emisiune care a fost ștearsă ulterior de pe YouTube.
17:20
Congresmana Ilhan Omar, atacată cu lichid necunoscut în timpul unei întâlniri publice în Minnesota # Jurnalul.ro
În timpul unei întâlniri cu alegătorii desfășurate la Minneapolis, reprezentanta democrată Ilhan Omar a fost ținta unui atac din partea unui bărbat aflat în public.
17:10
Unii oameni își găsesc adevărata familie în prieteni și conexiuni create în timp. Descoperă lunile de naștere care cred cu adevărat în „familia aleasă” și relațiile profunde.
16:50
CNSC a respins contestația depusă la licitația pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii # Jurnalul.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă de Elektra Invest SRL la licitația pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a tronsonului 4 al Autostrăzii Târgu Neamț -– Iași – Ungheni (A8), obiectiv finanțat prin Programul SAFE.
16:40
Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
16:20
Contracte semnate pentru întregul Drum Expres Arad-Oradea (120 km)! Lotul 3 (47 km) adjudecat turcilor cu 2,85 mld lei. Conexiune rapidă la Marea Baltică-Neagră. Modernizare infrastructură România 2026!
16:20
IMM România luptă contra birocrației: Doar 5 angajați pentru înregistrare puncte de lucru! # Jurnalul.ro
IMM România cere OUG modificare Legea 245/2025: înregistrare fiscală puncte de lucru doar cu minim 5 salariați, alt UAT. Termen 31 ianuarie 2026. Propuneri debirocratizare ANAF pentru IMM-uri.
16:20
Italienii sunt furioși din cauza prezenței agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă # Jurnalul.ro
Indignarea crește în Italia din cauza desfășurării de agenți ai Serviciului de Imigrări și Control Vamal (ICE) pentru a sprijini operațiunile de securitate americane la Jocurile Olimpice de iarnă de luna viitoare, o practică obișnuită, conform oficialilor americani, la Jocurile Olimpice anterioare.
16:20
Germania lovește dur: Mii de imigranți români și bulgari, fără ajutoare sociale. Unii sunt expulzați din ţară # Jurnalul.ro
Germania a retras ajutoare pentru 1.181 români și bulgari în 2025: fraudă cu clanuri est-europene, trucuri șocante și expulzări.
Acum 12 ore
16:10
Fenomenul succesiunii în afacerile de familie din România este unul care acum își scrie primele pagini de istorie. Însă predarea ștafetei se dovedește a fi nu doar o tranzacţie formală între generații, ci un proces emoțional complex, strategic şi de reinventare a businessului românesc.
16:10
Un denunț penal privitor la moartea a sute de copii la un cămin-spital din România a fost depus joi la o instanță din Ploiești. Acuzațiile sunt foarte grave și vizează săvârșirea infracţiunii de tratamente neomenoase într-un cămin al statului român.
16:10
Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa primarului general, Ciprian Ciucu, privind mărirea prețului pentru biletele STB. Ciprian Ciucu suferă prima înfrângere de la preluarea mandatului la primăria Capitalei.
15:50
Ana Bărbosu fără medalie: Tribunalul Elvețian redeschide scandalul solului cu video Netflix # Jurnalul.ro
Ana Bărbosu fără bronz olimpic provizoriu! Tribunalul Elvețian anulează TAS, cere rejudecare cu video Netflix. Drama solului Paris 2024 continuă!
15:40
Criză de apă potabilă în Argeș. Analizele confirmă prezența unei bacterii periculoase în rețea # Jurnalul.ro
Aproximativ 50.000 de locuitori din zona Curtea de Argeș nu au acces la apă potabilă de aproape patru luni. Analizele au confirmat, joi, prezența bacteriei Clostridium perfringens în rețea, un microorganism periculos care poate cauza probleme grave de sănătate vârstnicilor și copiilor.
