Un cunoscut bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit după ce a căzut de la etaj, la Milano. Anchetatorii iau în calcul o crimă
HotNews.ro, 29 ianuarie 2026 23:50
Unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie, română și ucraineană, a murit după ce a căzut de la fereastra unui imobil de la etajul al patrulea, la Milano. Autoritățile…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
00:10
Traian Băsescu, despre numirea șefilor de servicii: „Președintele nu ar trebui să facă concesii” / „Nu s-a dărâmat România” fără un director civil la SRI # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară la Euronews că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebuie să le facă partidelor „concesii” în ceea ce privește numirea următorilor directori de la Serviciul…
Acum 30 minute
23:50
Un cunoscut bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit după ce a căzut de la etaj, la Milano. Anchetatorii iau în calcul o crimă # HotNews.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie, română și ucraineană, a murit după ce a căzut de la fereastra unui imobil de la etajul al patrulea, la Milano. Autoritățile…
Acum o oră
23:30
Trump spune că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul ședinței de cabinet: „Voiam să ies naibii de aici” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus că nu dormea în timpul ședinței de cabinet din decembrie, când a fost surprins cu ochii închiși în mai multe momente, transmite Reuters. Comentând situația joi, Trump a spus…
Acum 2 ore
23:10
Ce regim vrea Lavrov la Kiev pentru ca Moscova să accepte garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina # HotNews.ro
Moscova, a spus ministrul rus de Externe, este deschisă pentru acorduri privind securitatea colectivă în regiune care să includă și securitatea Rusiei.
23:00
FOTO/VIDEO Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea # HotNews.ro
Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cea mai mare cădere de zăpadă din ultimii peste 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii Universității de Stat din Moscova, transmite AFP. „Ianuarie a fost…
22:40
Protestatarii au desfășurat joi, pe o plajă din Barcelona, un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab, în vârstă de cinci ani, la doi ani după moartea acesteia în războiul din Fâșia Gaza, iar mama…
22:30
Ce va face România după ce Trump a invitat-o să intre în Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan: „Ne onorează, dar nu ne dorim să încălcăm Carta ONU sau Tratatul UE” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Digi24, că invitația adresată României de președintele american Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” reprezintă „o onoare”, însă participarea depinde de…
22:20
Răspunsul șefei diplomației UE la scenariul unor lovituri americane în Iran: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” # HotNews.ro
Șefa diplomației europene Kaja Kallas, a declarat joi, răspunzând la o întrebare legată de informațiile conform cărora președintele american Donald Trump ar analiza posibilitatea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de…
Acum 4 ore
22:00
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Germania a început să pună la cale planul pentru „Europa cu două viteze” # HotNews.ro
„Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, a reacționat joi seară președintele Nicușor Dan, după ce Germania a avansat scenariul pentru o Europă „cu două viteze”. „Am…
21:50
Nicușor Dan: Sper ca foarte curând să termin discuțiile pentru șefia serviciilor secrete. Cred că cel mai bine e să fie oameni din afara partidelor, echilibrați # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că atât pentru conducerea SRI, cât și a SIE a avut „o listă lungă de nume, o listă scurtă și niște discuții” și că speră ca „foarte curând aceste discuții să…
21:50
România, fără ministru al Educației de peste o lună. Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației astăzi” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, a spus joi seară, la Digi24, că preluarea conducerii ministerului Educației reprezintă „un act de curaj”, în condițiile în care România nu are un titular la acest portofoliu de peste o lună,…
21:30
Raul Opruț, fundașul stânga al echipei Dinamo Bucureșt, a vorbit despre obiectivul „câinilor”, înainte de meciul cu Petrolul Ploiești din etapa cu numărul 24 a SuperLigii. După ce a adus victoria trupei lui Zeljko Kopic…
21:30
Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri acumulate. A scăzut puterea de cumpărare / Ce spune despre riscul creșterilor de taxe # HotNews.ro
„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției”, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Digi24, întrebat…
21:20
CTP îi acuză pe social-democrați de joc dublu: „Bolojan nu mai trebuie să încerce compromisuri cu PSD” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, joi, că PSD este „marele beneficiar” al actualei situații, în care „stă la guvernare și în același timp își permite să facă opoziție”. Întrebat joi, la B1 TV, dacă poate…
20:50
Reacția lui Ciucu, după înfrângerea suferită în Consiliul General / Mesaj de la Piedone: „Cipriane, revino-ți tată!” # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut joi, după ședința CGMB unde mai multe proiecte nu au primit votul consilierilor, că PSD, PPUSL și AUR au dorit o „ședință de calibrare”, pentru a-i transmite că este…
20:40
Nicușor Dan, în scurt timp primul interviu din 2026, într-un moment de tensiuni între PSD și premierul Bolojan # HotNews.ro
Președintele va acorda astăzi, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Tensiunile din coaliția de guvernare, măsurile economice sau politica externă a României între Europa și SUA se numără printre temele interviului, potrivit…
20:20
Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America. Ce a spus despre prioritățile Guvernului și rotativa cu PSD # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a transmis investitorilor cu care s-a întâlnit joi la Palatul Victoria că principalele priorități ale Guvernului pentru acest an sunt continuarea reducerii deficitului bugetar la un nivel care să se apropie de…
Acum 6 ore
20:10
Gerul revine în forță. Avertizarea meteo a intrat acum în vigoare: ploi, polei și vânt puternic, urmate de temperaturi foarte scăzute, în cea mai mare parte a tarii # HotNews.ro
O avertizare meteorologică de ploi, polei, intensificări ale vântului și răcire severă a vremii a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, la ora 20:00, în cea mai mare parte a țării. Avertizarea este în vigoare…
19:50
Înfrângere în instanță pentru tatăl care încerca să împiedice eutanasierea fiicei sale. Saga juridică fără precedent în Spania # HotNews.ro
Curtea Supremă a Spaniei a respins ultimul apel al unui bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice, iar organizația conservatoare care îl susține a anunțat că va duce cazul la Curtea Constituțională a…
19:30
Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat…
19:20
Anca Mireanu, membru al boardului editorial al grupului Digi, cu aproape zece ani de experienţă în această poziţie, părăseşte subit compania, scrie Pagina de Media. Potrivit informaţiilor Paginademedia.ro, angajaţii au fost anunţaţi printr-un mesaj intern…
19:20
Într-un gest extrem de neobișnuit, șeful Pentagonului spune „pas”, pentru a doua oară la rând, unei importante reuniuni NATO # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din țările membre NATO, organizată la Bruxelles luna viitoare, au declarat două surse, fiind a doua oară consecutiv când un oficial al…
19:10
Discuții între europeni despre o posibilă umbrelă nucleară comună. Anunțul făcut de liderul Germaniei # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters. Într-un moment…
18:40
Mitul dermatologiei ca alegere „bănoasă” a medicilor: „Câștigurile nu sunt imediate. Nu se face din prima coadă la cabinet” # HotNews.ro
Diana Nastasă, președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți din România, povestește că are colegi care și-au dorit să devină dermatologi pentru că „au văzut cât de mult îi ajută pe pacienți momentul în care tratamentul…
18:30
VIDEO Mărturii ale femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale pe medicul Cristian Andrei, în cabinetul în care au mers „cu toată încrederea”: „Am cunoscut un monstru, de fapt” # HotNews.ro
PressOne publică un documentar cu mărturiile a șapte femei – ale căror identități sunt protejate – care vorbesc despre experiențele trăite în cabinetul medicului Cristian Andrei. Victimele vorbesc despre atingeri neconsimțite, invitații la contact fizic…
18:20
Potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) mașinile electrice au ajuns deja al treilea segment după tipurile de propulsie în Europa, dar ponderea acestora în parcul auto este în continuare mică.…
18:20
Construcția primei Bănci de țesuturi din România este gata. Patru categorii de țesuturi esențiale pentru operații vor putea fi stocate aici # HotNews.ro
Construcția Băncii de Țesuturi de la Spitalul Colentina, prima din România, este gata, a anunțat joi Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în subordinea căreia se află acest spital. La Banca de Țesuturi vor fi…
Acum 8 ore
18:10
Iranul anunță că a dotat armata cu 1.000 de drone și avertizează că a pregătit un „răspuns zdrobitor”, după ultimele amenințări ale SUA # HotNews.ro
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă cu 1.000 de drone şi se declară pregătit pentru un „răspuns zdrobitor” dat oricărei ameninţări externe, în condiţiile în care Donald…
18:10
Guvernul Ucrainei a sunat la SpaceX cu o întrebare delicată despre atacurile rusești cu drone # HotNews.ro
Kievul a luat legătura cu SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, după ce a ajuns la concluzia că dronele de atac ruseşti ar folosi tot mai mult sistemul său de internet prin satelit Starlink…
18:10
Temperaturi extrem de scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius, vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare, ceea ce este foarte periculos pentru culturile de iarnă, au declarat joi analiștii agricoli și serviciul…
18:00
Ce s-a ales din liniile de tramvai de la Gara Obor: gropi, bălți și parcări improvizate # HotNews.ro
Pe vremea când Oborul era mai degrabă un domn cu pălărie decât un nod de trafic, această linie de tramvai își făcea datoria conștiincios. În anii ’30, tramvaiele treceau pe aici scârțâind ușor, ca niște…
17:50
Surpriză pentru Trump: Deficitul comercial al SUA a crescut cu cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani, potrivit ultimelor date # HotNews.ro
Deficitul comercial al SUA s-a adâncit în noiembrie anul trecut cu cel mai mare ritm din ultimii aproape 34 de ani, pe fondul unei creșteri puternice a importurilor de bunuri de capital, determinată probabil de…
17:50
17 decese din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul de îmbolnăviri continuă să fie mai mare decât în ultimii 5 ani # HotNews.ro
17 persoane au murit de gripă în ultima săptămână în România, bilanțul deceselor în acest sezon rece urcând la 57, arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. În ceea ce privește numărul de…
17:40
„Țarul Frontierelor” anunță schimbarea tacticii agresive care a produs furie în SUA. „Operațiuni țintite și strategice” # HotNews.ro
Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor din administrația Trump, recent numit comandant al operațiunilor pentru controlul imigrației în Minneapolis, a declarat joi că agenții federali se vor concentra pe „operațiuni de control țintite și strategice”,…
17:40
„Am distrus țara electoral”. Traian Băsescu, despre șansele României de a adera la zona euro și „marea problemă” care a apărut # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu susține că România îndeplinea „toate criteriile de intrare în anticamera” zonei euro în 2014, însă „pe urmă au curs abaterile” și „au început pomenile electorale”, iar țara noastră s-a îndepărtat de…
17:20
Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al Kremlinului, a declarat joi că nu numai problema teritoriilor stă în calea unui posibil acord pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, transmite Reuters.…
17:00
O seară cu Simon Phillips – 9 iunie, Sala Luceafărul – Legendarul toboșar Simon Phillips se întoarce la București, cu un recital inedit de jazz fusion de cea mai înaltă calitate # HotNews.ro
Pe 9 iunie, lasă-te purtat într-o altă lume pe ritmul inconfundabil al lui Simon Phillips, unul dintre cei mai mari toboșari ai lumii. Sala Luceafărul va răsuna cu acorduri pline de viață de jazz fusion,…
16:40
„Nu dați ultimatumuri. Avem reguli și trebuie respectate”. Șeful diplomației din Luxemburg spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este realistă # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Luxemburgului și fost prim-ministru, Xavier Bettel, s-a declarat nemulțumit de solicitările repetate ale președintelui ucrainean de a permite aderarea Ucrainei până în 2027 la blocul comunitar, chiar dacă a reiterat ferm…
16:40
Navă rusească, gonită de un elicopter de atac al Marinei Regale britanice, după ce a ancorat deasupra cablurilor de date: „Profund suspectă” # HotNews.ro
„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi”, au spus oficialii de la Londra,…
16:40
Google avertizează că motorul său de căutare folosit de aproape tot internetul s-ar putea „strica” # HotNews.ro
Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea „strica” dacă compania va fi obligată să implementeze noi controale stricte pentru a proteja și a sprijini conținutul web creat de oameni în era inteligenței…
16:40
Decizia Chinei în privința whisky-ului scoțian, produsul de export de mare valoare pe Marea Britanie nu a reușit să îl protejeze în fața tarifelor SUA # HotNews.ro
China va reduce tarifele vamale pentru whisky-ul scoțian de la 10% la 5% în urma discuțiilor dintre premierul britanic Keir Starmer și președintele chinez Xi Jinping, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al șefului guvernului…
16:40
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, și a lui Gheorghe Iscru, care susținea că este general SIE, în dosarul…
16:30
„Văzută prin ochii unei femei din Iran, libertatea capătă un alt sens”. Povestea unui român căsătorit cu o arhitectă de origine iraniană # HotNews.ro
Pentru Sorin Chirvase (39 de ani), Iranul nu este doar o țară despre care se vorbește la știri. A locuit mai bine de un an, a lucrat acolo și a experimentat viața de zi cu…
16:30
Conflict între procurorii și judecătorii din CSM. Primii acuză că le-a fost blocat accesul în aplicația ECRIS prin care au acces la dosare # HotNews.ro
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a ieșit public joi cu un comunicat de presă în care acuză că o decizie a judecătorii din CSM lasă procurorii din țară care efectuează activitate judiciară fără…
Acum 12 ore
16:10
VIDEO „Consilier la, la, la”. Cum și-a scurtat jurământul un ales local din Brăila / „M-am grăbit” # HotNews.ro
Un consilier local din Brăila a depus, joi, jurământul omiţând intenţionat o parte din text, pe care a înlocuit-o cu cuvintele „la, la, la”. Din 1998, Petrică Costel Popa a fost consilier municipal în mai…
16:10
De ce îi lasă amenințările lui Trump atât de perplecși pe inuiții din Groenlanda: „Asta e atât de ciudat pentru noi” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump se referă la Groenlanda ca la un activ strategic care poate fi cumpărat de Statele Unite, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei, dar pentru inuiți – populația…
16:00
Cocaină, cannabis și alcool în sângele șoferului microbuzului cu suporteri greci implicați în accidentul din Timiș, anunță procurorii # HotNews.ro
Analizele toxicologice realizate de IML Timişoara au ieșit pozitive pentru două substenţe psihoactive, cannabis şi cocaină, a anunțat joi purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, citat de news. De asemenea, șoferul…
15:50
Decizie de ultimă oră a Curții de Apel București în cazul reorganizării ANRE, al cărei șef câștigă 15.000 de euro pe lună # HotNews.ro
Curtea de Apel București a respins joi demersul prin care angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au încercat să blocheze tăierile de salarii și disponibilizările decise de Guvernul Bolojan. Hotărârea instanței nu…
15:40
Rusia spune că e pregătită să își evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran: „Ținem degetul pe puls” # HotNews.ro
Rusia este pregătită să-și evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran, dacă va fi necesar, a declarat Alexei Lihacev, șeful corporației nucleare de stat a Rusiei, citat joi de agenția de presă de…
15:10
Washingtonul încearcă să afle punctele nevralgice ale Iranului. Întâlniri de taină cu aliați cheie ai SUA # HotNews.ro
Administrația Trump găzduiește săptămâna o întâlnire cu înalți oficiali din domeniul apărării și informațiilor din Israel și Arabia Saudită pentru discuții privind Iranul, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare lovituri…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.