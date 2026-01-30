Europa League: Echipele calificate în optimi și în play-off. Rezultatele din etapa a opta de pe tabloul principal
SportMedia, 30 ianuarie 2026 02:10
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate joi, 29 ianuarie, în ultima etapă de pe tabloul principal din Europa League. De asemenea, echipele calificate direct în optimile Europa League, dar și în play-off-ul pentru optimi și clasamentul final ale fazei ligii. Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg și AS Roma s-au calificat direct în … The post Europa League: Echipele calificate în optimi și în play-off. Rezultatele din etapa a opta de pe tabloul principal appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
02:10
Oamenii de știință au descoperit că o schimbare în alimentație de doar două zile poate produce efecte măsurabile şi de durată asupra colesterolului. Un regim alimentar foarte scurt, hipocaloric şi bazat aproape exclusiv pe ovăz, a dus la o scădere semnificativă a colesterolului la persoane cu sindrom metabolic, a arătat un studiu realizat de cercetători … The post O schimbare în alimentație de doar două zile poate scădea considerabil colesterolul appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Europa League: Echipele calificate în optimi și în play-off. Rezultatele din etapa a opta de pe tabloul principal # SportMedia
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate joi, 29 ianuarie, în ultima etapă de pe tabloul principal din Europa League. De asemenea, echipele calificate direct în optimile Europa League, dar și în play-off-ul pentru optimi și clasamentul final ale fazei ligii. Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg și AS Roma s-au calificat direct în … The post Europa League: Echipele calificate în optimi și în play-off. Rezultatele din etapa a opta de pe tabloul principal appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:10
„Există o stare de tensiune în societate”. Nicușor Dan, despre riscul unei noi creșteri a taxelor # SportMedia
Președintele Nicușor Dan susține că în societate există în acest moment o stare de tensiune, cu nemulțumiri care s-au acumulat. El a vorbit și despre riscul unor noi creșteri de taxe în viitorul apropiat. Întrebat joi seara, la Digi 24, cum percepe starea de spririt a românilor, șeful statului a spus că a scăzut puterea … The post „Există o stare de tensiune în societate”. Nicușor Dan, despre riscul unei noi creșteri a taxelor appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Nicușor Dan a avut două liste și ”niște discuții” pentru șefii serviciilor: Cel mai bine e să fie din afara partidelor # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că speră ca ”foarte curând” să formuleze propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Şeful statului a precizat că niciunul dintre partide nu a emis pretenții pe acest subiect, dar el susţine ideea ca viitorii şefi ai serviciilor secrete să fie din afara politicului. Nicușor Dan a explicat cum face selecția … The post Nicușor Dan a avut două liste și ”niște discuții” pentru șefii serviciilor: Cel mai bine e să fie din afara partidelor appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Cât mai durează până când România va decide dacă intră în consiliul lui Trump? Nicușor Dan: Suntem onorați # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a vorbit joi despre invitația în Consiliul pentru Pace și a explicat cât va dura procesul consultativ pentru luarea unei decizii. „Este un instrument pe care Statele Unite îl propun pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate. În modul în care acordul sau carta inițială a acestui organism … The post Cât mai durează până când România va decide dacă intră în consiliul lui Trump? Nicușor Dan: Suntem onorați appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Vezi inteligența artificială generativă peste tot. Oamenii o folosesc pentru rezumate, creare de conținut sau analize. Multe companii au adoptat-o, dar puține obțin impact real asupra veniturilor sau creșterii. Apare un paradox. Utilizarea este largă, rezultatele de business rămân limitate. Tehnologia accelerează munca, dar rareori schimbă modul în care activitatea se desfășoară sau cum se … The post Avantajul competitiv care îți transformă afacerea appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Cum promitea intervenții la vârf avocata PNL prinsă când primea mită: „Vorbesc direct cu Nicușor, mă duc la Cotroceni. Și cu Bolojan” – stenograme # SportMedia
Avocata Adriana Georgescu din Baroul București, arestată pentru 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de de euro – dintr-un total de 500.000, susținea că ar avea acces direct la Nicușor Dan și Ilie Bolojan, conform discuțiilor incluse într-un referat întocmit de procurori. Stenograme incluse într-un referat al procurorilor … The post Cum promitea intervenții la vârf avocata PNL prinsă când primea mită: „Vorbesc direct cu Nicușor, mă duc la Cotroceni. Și cu Bolojan” – stenograme appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:10
Sindicaliștii din Educație vor să facă grevă fix în zilele cu simulări pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat # SportMedia
Se anunță o primăvară tensionată pentru elevii din clasele terminale – a VIII-a și a XII-a: Federația Sindicatelor Libere din Educație „Spiru Haret” a anunțat oficial că profesorii vor intra în grevă de avertisment în cele mai sensibile momente ale anului școlar: pe durata simulărilor examenelor naționale. Decizia vine ca răspuns la nemulțumirile legate de … The post Sindicaliștii din Educație vor să facă grevă fix în zilele cu simulări pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Bolojan, în fața investitorilor străini: De anul viitor, mandatul de premier va fi la PSD # SportMedia
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, că, din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, în baza acordului politic existent. „Ne propunem să respectăm această înțelegere”, le-a transmis Bolojan investitorilor, subliniind importanța respectării angajamentelor politice pentru credibilitatea statului român. … The post Bolojan, în fața investitorilor străini: De anul viitor, mandatul de premier va fi la PSD appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Horoscop zilnic pentru 30 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 30 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Președintele american Donald Trump a declarat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de acord cu solicitarea sa de a nu ataca Kievul și alte orașe și localități ucrainene timp de o săptămână. „Eu personal i-am cerut președintelui Putin să nu tragă asupra Kievului și a orașelor și localităților timp de o săptămână”, … The post Trump spune că Putin a fost de acord să nu atace Kievul „o săptămână” appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Nicușor Dan: Un guvern minoritar, puțin probabil. Acum nu există alternativă la Bolojan. Coaliția funcționează, dar cu opinteli # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este ”puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar și că în momentul de față nu există altă variantă pentru funcția de premier. Şeful statului spune, după ce a avut discuţii cu liderii PNL, PSD şi USR, că situaţia în coaliţie este … The post Nicușor Dan: Un guvern minoritar, puțin probabil. Acum nu există alternativă la Bolojan. Coaliția funcționează, dar cu opinteli appeared first on spotmedia.ro.
22:10
SpotMedia.ro transmite LIVE joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, meciul FCSB – Fenerbahce de pe tabloul principal din Europa League. FCSB – FENERBAHCE 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 1 – A început meciul. Echipele de start: FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, … The post LIVE Europa League: FCSB – Fenerbahce appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:10
Planul SUA de a înlocui fiecare moleculă de gaz rusesc în Europa de Est este în impas: Nervozitatea lui Trump i-a speriat pe cumpărători # SportMedia
Ambiția Washingtonului de a înlocui Rusia ca furnizor dominant de gaze din Europa de Est a întâmpinat un obstacol surprinzător: se pare că potențialii cumpărători europeni nu-și doresc acest lucru. Ministrul energiei din Grecia a declarat că tensiunile dintre SUA și UE i-au speriat pe potențialii cumpărători de gaz natural lichefiat (GNL) american. Acum două … The post Planul SUA de a înlocui fiecare moleculă de gaz rusesc în Europa de Est este în impas: Nervozitatea lui Trump i-a speriat pe cumpărători appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Ce partide s-au aliat ca să-l țină pe Ciucu în șah. Matematica voturilor la fiecare proiect major respins # SportMedia
Mai multe grupuri politice din Consiliul General s-au aliat, în ședința de joi, 29 ianuarie, și l-au ținut în șah pe primarul Ciprian Ciucu (PNL). I-au respins cea mai mare parte dintre proiectele pentru tăieri de costuri, audituri și creșteri de încasări. Spotmedia a obținut informațiile și vă arată cine și cum a votat la … The post Ce partide s-au aliat ca să-l țină pe Ciucu în șah. Matematica voturilor la fiecare proiect major respins appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Denis Alibec (35 de ani) și-a găsit echipă. Anunțat că poate pleca de la FCSB, Denis Alibec a bătut palma cu o nouă echipă, după experiența eșuată de la campioana României. Potrivit iamsport.ro, Alibec s-a înțeles cu Farul și va reveni la echipa de la malul Mării Negre, unde va sosi liber de contract. Deși … The post Denis Alibec s-a înțeles cu o nouă echipă și pleacă de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Sistemul românesc de protecție și reabilitare a minorilor care au comis fapte penale este marcat de lipsuri: De ce reducerea vârstei răspunderii penale nu reprezintă o soluție # SportMedia
Organizația Salvați Copiii România atrage atenția că reducerea vârstei răspunderii penale nu este o soluție care să corecteze cauzele care duc la astfel de evenimente tragice, cum este acela din județul Timiș. Experții organizației argumentează că o astfel de măsură poate deschide un cerc vicios al delincvenței, mai ales în contextul în care sistemul românesc … The post Sistemul românesc de protecție și reabilitare a minorilor care au comis fapte penale este marcat de lipsuri: De ce reducerea vârstei răspunderii penale nu reprezintă o soluție appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:10
Peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în Energie au pierdut, joi, la Curtea de Apel București, procesul prin care au încercat să blocheze reorganizarea ANRE și măsurile de reducere a cheltuielilor asumate de Guvernul Bolojan la finalul anului trecut. Judecătorii au respins acțiunea ca neîntemeiată, lăsând liberă calea pentru reformele de … The post ANRE câștigă procesul cu angajații care au contestat tăierea salariilor appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Accidentul în care au murit 7 suporteri PAOK Salonic: IML confirmă că șoferul era și drogat, și băut # SportMedia
Șoferul microbuzului implicat în accidentul grav de lângă Lugoj, soldat cu moartea a șapte persoane și rănirea altor trei, consumase canabis, cocaină și alcool înainte de a urca la volan. Informația a fost confirmată oficial de Parchet, în urma analizelor toxicologice realizate de Institutul de Medicină Legală Timișoara. Accidentul s-a produs marți, pe un drum … The post Accidentul în care au murit 7 suporteri PAOK Salonic: IML confirmă că șoferul era și drogat, și băut appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Trupele ucrainene au identificat și eliminat mai mulți soldați ruși care purtau costume de camuflaj neobișnuite, cunoscute sub denumirea „Pinguin”, potrivit unor surse militare ucrainene și imaginilor de pe câmpul de luptă făcute publice în această săptămână. Deși gândite pentru a ascunde silueta în teren acoperit de zăpadă, echipamentele par să fi avut efectul opus, … The post Soldați ruși camuflați în pinguini. Cum s-au dat rapid de gol (Video) appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, joi, pe site-ul său oficial, transferul atacantului sloven Luka Zahovic, care a evoluat până acum în Polonia, la Gornik Zabrze. ‘Începând de astăzi, Luka Zahovic va îmbrăca tricoul alb-vișiniu. Îți urăm bun venit, Luka, și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!’, se menționează pe site-ul citat. … The post CFR Cluj a mai făcut un transfer appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Conflict la CSM: Procurorii acuză judecătorii că le-au blocat accesul la dosarele instanțelor # SportMedia
Mai multe parchete din țară au sesizat Secția pentru procurori a CSM că nu mai au acces la aplicația ECRIS a instanțelor cu dosarele în format electronic, ceea ce determină imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității judiciare. Secția pentru procurori a CSM a transmis joi, într-un comunicat, că începând cu data de 11 decembrie 2025 a … The post Conflict la CSM: Procurorii acuză judecătorii că le-au blocat accesul la dosarele instanțelor appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Ministrul Sănătății nu e de acord cu reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar vrea plata pe performanță # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că nu susține reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă susține plata pe performanță, corelată cu „munca reală”, rezultatele și responsabilitatea profesională. Ministrul s-a întâlnit joi cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară”, Federației Sanitas, Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiului Medicilor din România … The post Ministrul Sănătății nu e de acord cu reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar vrea plata pe performanță appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China # SportMedia
De teama spionajului digital și a supravegherii permanente, Londra aplică de ani buni măsuri extreme de securitate în vizitele oficiale la Beijing. Când prim-miniștrii britanici călătoresc în China, măsurile sporite de securitate sunt o certitudine – la fel ca și jocul discret de-a șoarecele și pisica ce are loc în culise, în timp ce fiecare … The post Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Ciucu a izbucnit când nu i s-a aprobat auditul la STB și Termoenergetica: N-am dreptul să știu ce-i acolo? Nu voi vă luați înjurăturile! Pe mine mă înjură oamenii! # SportMedia
Consiliul General nu îl lasă pe Ciprian Ciucu să plătească audit extern la Termoenergetica și STB. În ședința de Consiliu General de joi, Ciucu și-a explicat solicitarea. Îl interesează un audit de performanţă, care să îi explice deciziile manageriale care s-au luat de-a lungul timpului. „Nu voi vă luaţi înjurăturile! Scuzaţi-mă, nu dvs vă luaţi … The post Ciucu a izbucnit când nu i s-a aprobat auditul la STB și Termoenergetica: N-am dreptul să știu ce-i acolo? Nu voi vă luați înjurăturile! Pe mine mă înjură oamenii! appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Nu se scumpește călătoria cu STB. Consiliul General a respins majorarea. Ciucu: Săptămâna viitoare, ANAF poate cere insolvența! # SportMedia
Consiliul General a respins, joi, propunerea primarului general Ciprian Ciucu de majorare de la 3 la 5 lei a prețului călătoriei cu autobuzele, troleibuzele și tramvaiele STB. După ample dezbateri între consilieri, proiectul de hotărâre a intrat la vot. Cu 23 de voturi pentru, 22 de abțineri și 5 împotrivă, acesta a fost respins. Proiectul … The post Nu se scumpește călătoria cu STB. Consiliul General a respins majorarea. Ciucu: Săptămâna viitoare, ANAF poate cere insolvența! appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Germania spulberă speranțele Ucrainei de a intra în UE în 2027. Merz: Europa trebuie să învețe mai bine limbajul ”politicii de putere” # SportMedia
Germania a exclus aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027, respingând obiectivul declarat al Kievului, chiar dacă liderii europeni prezintă aderarea la UE ca parte a unui viitor acord de pace cu Rusia. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că aderarea rapidă este „imposibilă”, potrivit Kiev Post. El a precizat că Ucraina, la fel ca toți … The post Germania spulberă speranțele Ucrainei de a intra în UE în 2027. Merz: Europa trebuie să învețe mai bine limbajul ”politicii de putere” appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Dat afară de CFR Cluj, Kurt Zouma s-a autopropus unei echipe din Premier League: A primit răspunsul pe loc # SportMedia
Dat afară de CFR Cluj, Kurt Zouma (31 de ani) trece printr-o situație delicată în carieră. Francezul nu mai are nivelul de altă dată, după o accidentare gravă la genunchi, și a ajuns pentru puțină vreme în Superliga, la CFR Cluj. Nu a jucat prea mult și a fost îndepărtat. Liber de contract, Zouma s-a … The post Dat afară de CFR Cluj, Kurt Zouma s-a autopropus unei echipe din Premier League: A primit răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Un acord de pace între Rusia și Ucraina pare aproape, mai puțin în punctele care contează. Trei probleme majore # SportMedia
Un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina este prezentat drept a fi „aproape” de oficialii americani, însă negocierile rămân blocate exact în punctele care contează cu adevărat: teritoriul, garanțiile de securitate și momentul încetării focului. După o nouă rundă de discuții mediate de SUA în Emiratele Arabe Unite, Moscova și Kievul nu au … The post Un acord de pace între Rusia și Ucraina pare aproape, mai puțin în punctele care contează. Trei probleme majore appeared first on spotmedia.ro.
16:10
535 de copii morți într-un cămin-spital al statului. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus denunț penal # SportMedia
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus un denunț penal într-un dosar care documentează moartea a 535 de copii și tineri internați, între 1970 și 1997, la Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni–Țuicani, o instituție aflată în administrarea statului român. Denunțul, însoțit de șase volume de investigație, a fost înaintat … The post 535 de copii morți într-un cămin-spital al statului. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus denunț penal appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Ana Bărbosu, deposedată de medalia de bronz cucerită la JO 2024: Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare la TAS # SportMedia
Ana Bărbosu (19 ani) a rămas, cel puțin deocamdată, fără medalia de bronz cucerită la sol la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Tribunalul Federal Elvețian, unde americanii au depus contestație după ce TAS i-a acordat medalia sportivei din România ca urmare a controverselor legate de contestația depusă de Jordan Chiles la JO 2024, a … The post Ana Bărbosu, deposedată de medalia de bronz cucerită la JO 2024: Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare la TAS appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi că nu vede ca realist scenariul în care statele Uniunii Europene ar decide să creeze o armată separată. Declarația vine pe fondul relansării dezbaterii privind o forță militară comună a UE, idee susținută recent inclusiv de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters. Kallas a subliniat … The post Șefa politicii externe a UE respinge ideea unei armate europene appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:10
Emisarul lui Trump care negociază soarta Ucrainei demonstrează o lipsă „șocantă” de cunoștințe despre război și politică # SportMedia
Un important trimis american implicat în eforturile de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat o lipsă „șocantă” de cunoștințe despre sistemul politic ucrainean și războiul în sine, în timp ce vorbea cu un grup mic de reporteri. Oficialul este angajat în negocieri la nivel înalt atât cu Moscova, cât și cu Kievul, … The post Emisarul lui Trump care negociază soarta Ucrainei demonstrează o lipsă „șocantă” de cunoștințe despre război și politică appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Avocata PNL prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro a fost reținută. DNA: Bani ceruți pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei # SportMedia
Avocata Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, prinsă miercuri în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce primea 60.000 de euro, a fost reținută pentru 24 de ore. Ea și complicele său urmează să fie prezentați joi la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, cei … The post Avocata PNL prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro a fost reținută. DNA: Bani ceruți pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Scandal în toată regula la ședința Consiliului General. Cine s-a opus și cum au picat „tăierile” primarului Ciucu # SportMedia
Comasarea de instituții propusă de primarul general Ciprian Ciucu (PNL) s-a „împiedicat” într-o ședința cu scandal a Consiliului General de joi, 29 ianuarie. Mai exact, din 4 proiecte de desființare propuse de primarul general, doar unul a primit aprobarea consilierilor generali. Iar la unul dintre ele consilierii s-au dezlănțuit în declarații politice. S-au lansat amenințări … The post Scandal în toată regula la ședința Consiliului General. Cine s-a opus și cum au picat „tăierile” primarului Ciucu appeared first on spotmedia.ro.
14:10
În cel mai clar semnal de până acum că Tesla se retrage din afacerea cu mașini electrice, CEO-ul Elon Musk a anunțat în fața investitorilor că întrerupe producția SUV-ului Model X și a sedanului de lux Model S. „Este momentul să punem capăt programelor Model S și X”, a declarat Musk, citat de The Guardian. … The post Tesla întrerupe producția de vehicule Model X și S. Musk se orientează către roboți appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Ștefan Baiaram (22 de ani), decarul Universității Craiova, este la un pas de transferul carierei. Lider în Superliga cu Universitatea Craiova, Baiaram a reușit o primă parte de sezon excelentă în tricoul oltenilor, iar prestațiile sale au atras atenția cluburilor din Europa. Baiaram se află pe lista de transferuri a nemților de la Augsburg, scrie … The post Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Grecia a fost numită cea mai bună destinație europeană pentru pensionari în 2026. Concluzia aparține raportului anual realizat de International Living, citat de Express. O casă cu trei dormitoare și vedere la mare costă doar 900 de lire sterline pe lună, adică vreo 1.035 de euro. Studiul a analizat 195 de țări din întreaga lume. … The post Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Într-o Europă cu două viteze, România nu intră în eșalonul fruntaș, în vreme ce sondajele arată că 70% din populație e nemulțumită de felul în care oficialii autohtoni negociază în interiorul UE. În mod tradițional, liderii români nu merg la întâlnirile de la Bruxelles cu idei proprii și nici nu au curajul să se bată … The post Ce face România într-o Europă cu 2 viteze? appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble miercuri seara în partida pierdută de echipa sa, Real Madrid, pe terenul formației portugheze Benfica Lisabona, scor 2-4, și-a consolidat poziția de lider în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, la finalul fazei principale a competiției. Mbappe a marcat 13 goluri în 7 meciuri disputate în actuala ediție … The post Liga Campionilor: Cum arată clasamentul golgheterilor la finalul fazei ligii appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile Ligii Campionilor, deși a câștigat cu Borussia Dortmund # SportMedia
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a lăudat prestația elevilor săi în meciul câștigat în deplasare, cu scorul de 2-0, în fața formației Borussia Dortmund, miercuri seara, în etapa a 8-a (ultima) a fazei principale a Ligii Campionilor la fotbal. ‘Suntem fericiți, pentru că această echipă muncește din greu. În ultimele două luni creșterea lor … The post Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile Ligii Campionilor, deși a câștigat cu Borussia Dortmund appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Primar PNL: Bolojan ne-a spus clar. Nu va fi niciun premier PSD la rotativă UPDATE Reacția liberalilor din județ # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan le-ar fi spus primarilor PNL că nu va exista un premier PSD la rotativa din 2027, susținând că șeful statului trebuie „să aibă premierul lui”, aşa cum a avut şi Klaus Iohannis, a declarat Vladimir Petruț, primarul liberal al localității Cavnic din Maramureş. „Era întâlnirea de la Sighetu Marmaţiei. Au fost două … The post Primar PNL: Bolojan ne-a spus clar. Nu va fi niciun premier PSD la rotativă UPDATE Reacția liberalilor din județ appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Financial Times: Administrația Trump a avut întâlniri confidențiale cu separatiștii din Alberta, care vor independența de Canada # SportMedia
Administrația Trump a avut întâlniri confidențiale cu reprezentanții unei mișcări separatiste marginale din Alberta, provincia canadiană bogată în petrol, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Statele Unite și Canada. Discuțiile au avut loc la Washington și scot la iveală tensiunile tot mai vizibile dintre Casa Albă și guvernul federal de la Ottawa, condus de Mark Carney, … The post Financial Times: Administrația Trump a avut întâlniri confidențiale cu separatiștii din Alberta, care vor independența de Canada appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Vine un nou episod de ger cu maxime sub zero chiar și la București. Unde vor fi minus 14 grade # SportMedia
Episodul de primăvară pe care îl resimţim nu ţine mult. Urmează o răcire accentuată a vremii, cu ploi în cea mai mare parte a ţării şi intensificări ale vântului, până duminică seară. Se face atât de frig încât minimele ajung chiar şi la minus 14 grade sâmbătă noaptea. În weekend, avem maxime negative la Bucureşti. … The post Vine un nou episod de ger cu maxime sub zero chiar și la București. Unde vor fi minus 14 grade appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1436 Rușii au pierdut un Suhoi Su-34. Zelenski critică administrația Kievului. Moscova, acuzată că nu a luat în serios discuțiile de pace de la Abu Dhabi # SportMedia
În ziua 1436 de război rușii continuă atacurile asupra Ucrainei, atacuri soldate cu numeroase victime și pagube. Trei persoane, două femei și un bărbat, au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie. Mai multe locuinţe au fost distruse şi au izbucnit incendii. În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite, iar un centru cultural, … The post Ziua 1436 Rușii au pierdut un Suhoi Su-34. Zelenski critică administrația Kievului. Moscova, acuzată că nu a luat în serios discuțiile de pace de la Abu Dhabi appeared first on spotmedia.ro.
12:10
FCSB i-a transmis un mesaj direct lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB i-a transmis un mesaj lui Târnovanu. Patronul „roș-albaștrilor” este nemulțumit de ultimele evoluții ale goalkeeperului. Becali a dezvăluit că, în cadrul unei întâlniri cu jucătorii, i-a transmis lui Târnovanu să se concentreze pentru … The post FCSB îi transmite un mesaj direct lui Ștefan Târnovanu appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Nici măcar 1 din 3 români nu mai are încredere în Președinție. Cotații în creștere puternică pentru Poliție și Biserică. Justiția, la doar 25% # SportMedia
Biserica și Armata rămân instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce instituțiile politice continuă să piardă teren. Doar puțin peste un sfert dintre respondenți declară că au încredere în Președinție, iar Parlamentul are cea mai slabă cotă de credibilitate. Datele provin Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat pe un eșantion … The post Nici măcar 1 din 3 români nu mai are încredere în Președinție. Cotații în creștere puternică pentru Poliție și Biserică. Justiția, la doar 25% appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Nota primită de Cristi Chivu după succesul obținut de Inter cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor # SportMedia
Inter a ratat de puțin calificarea directă în optimile Ligii Campionilor, în ciuda unui succes obținut pe terenul Borussiei Dortmund (2-0). „Nerazzurrii” vor trebui să joace o dublă de calificare în optimi, chiar dacă au învins Borussia Dortmund în etapa a opta de pe tabloul principal. Jocul rezultatelor a dus echipa lui Chivu pe loc … The post Nota primită de Cristi Chivu după succesul obținut de Inter cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
10:10
FCSB a anunțat o decizie importantă în privința lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Ngezana va fi în continuare titular, în ciuda gafelor multe și dese făcute în ultimele luni. Becali are în continuare încredere în Ngezana, care va face … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Siyabonga Ngezana appeared first on spotmedia.ro.
10:10
CFR Cluj este gata să vândă încă un fotbalist de bază. După despărțirile de Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, CFR Cluj l-a scos la vânzare pe Meriton Korenica (29 de ani). Kosovarul este unul dintre cei mai în formă fotbaliști de la CFR Cluj în acest moment, iar turcii anunță că a fost propus unei … The post CFR Cluj, gata să vândă încă un titular: L-a propus unei echipe din Turcia appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.