O schimbare în alimentație de doar două zile poate scădea considerabil colesterolul

16:10

Consiliul General nu îl lasă pe Ciprian Ciucu să plătească audit extern la Termoenergetica și STB. În ședința de Consiliu General de joi, Ciucu și-a explicat solicitarea. Îl interesează un audit de performanţă, care să îi explice deciziile manageriale care s-au luat de-a lungul timpului. „Nu voi vă luaţi înjurăturile! Scuzaţi-mă, nu dvs vă luaţi … Ciucu a izbucnit când nu i s-a aprobat auditul la STB și Termoenergetica: N-am dreptul să știu ce-i acolo? Nu voi vă luați înjurăturile! Pe mine mă înjură oamenii!