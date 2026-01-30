Proiectul centrului de tineret al Patriarhiei Române lansat la Sibiu
Ziarul Lumina, 30 ianuarie 2026 02:50
Proiectul Patriarhiei Române „Centrul de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul” a fost lansat joi, 29 ianuarie, la Sibiu. În cadrul proiectului, 250 de copii din cinci centre catehetice
Acum 30 minute
02:50
Acum 8 ore
20:40
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 569-570„Dorind să ia asupră-și jugul nevoinței călugărești, tânărul Ioan Moroi a cerut sfatul marelui pelerin
20:40
Fraţilor, aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Iisus Hristos, ieri şi astăzi şi în
20:30
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Episcopul Romei # Ziarul Lumina
Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au fost sărbătoriţi separat pe parcursul lunii ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare - în prima zi a lunii, Sfântul Grigorie
20:30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din
20:10
În marile lucrări de teologie patristică se amintește și se prețuiește prietenia dintre doi părinți și teologi fundamentali pentru Biserică, Sfinții Grigorie Teologul și Vasile cel Mare, care a devenit mod
20:10
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ). Documentul reglementează mult mai clar
20:10
Tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani care nu urmează un program educaţional sau de formare şi nici nu sunt încadraţi profesional reprezintă o categorie socio-economică al cărei procent în România este cu
20:10
Universitatea din Bucureşti (UB) a lansat proiectul descopeRO.unibuc.ro, „o platformă care îşi propune să prezinte activitatea cercetătorilor din cadrul instituţiei de învăţământ superior într-o formă
20:10
Fundația Comunitară Vâlcea a lansat a cincea ediţie a programului Fondul Științescu Vâlcea (Științescu 5.0), un program de finanțare gândit să sprijine iniţiativele educaţionale ale profesorilor şi
20:10
La Muzeul „Theodor Aman” din București va fi deschisă, începând cu 6 februarie 2026, expoziția „Aman - Linie, Punct. Theodor Aman - desenator”, publicul având ocazia să exploreze o selecție de desene în
20:10
La Muzeul Orașului Oradea va avea loc, la 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”, curatoriată de Cristina Li
20:00
Peste 20 de asociaţii şi grupuri civice solicită autorităţilor locale reglementarea grădinăritului comunitar şi sprijin pentru identificarea a zece terenuri în fiecare localitate care să fie amenajate în
20:00
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în UE era, în 2024, de 15.224 de euro (+6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 de euro, arată Eurostat. Cel mai scump hectar se înregistra în Malta, cu o
20:00
O petiţie online, „Salvează pescuitul! Controlaţi populaţia de cormorani!”, cere autorităţilor să controleze numărul cormoranilor care afectează pescuitul şi echilibrul ecosistemelor
20:00
O asociație de profil solicită majorarea, în 2026, a sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate la 2,5 euro/mp, de la 1,5 euro/mp anul trecut. Uniunea „Salvăm Ţăranul Român” motivează
20:00
Un obstacol frecvent în calea rugăciunii îl constituie expresia globalizantă care pretinde că omul nu mai simte nevoia de rugăciune deoarece Îl are pe Dumnezeu deja în interiorul său şi de aceea nu mai vede
20:00
Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată
19:50
Trei apeluri de proiecte pentru adăposturi pescărești, pentru investiții în acvacultură și, respectiv, pentru procesarea produselor pescărești prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit sunt disponibile în
Acum 12 ore
18:30
Acest tip de iconografie se distinge prin frumusețe, prin delicatețea cu care sunt conturate personajele și mai ales prin originalitatea abordării de către meșterul iconar. În Muzeul de icoane pe sticlă de la Sib
17:20
Pe bolta Sălii Mari de concerte a Ateneului Român, în registrul de deasupra frescei care înfățișează în 25 de tablouri istoria poporului nostru, Teologia este înscrisă în simfonia artelor și științelor: Ar
15:00
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur este un bun prilej de a ne reaminti vieţile lor pline de virtuţi, lucrarea lor misionară, duhovnicească şi filantropică, dar şi contribuţia extraordinară pe care au avut-o în apărarea dreptei credinţe. Despre actualitatea teologiei lor şi despre modelele de trăire creştină autentică oferite de cei trei mari Sfinţi Părinţi am vorbit cu pr. conf. dr. Mircea Ielciu, profesor emerit la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.
14:50
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a organizat joi, 29 ianuarie, o nouă acțiune social‑filantropică în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Prin acest demers, 50 de vârstnici
14:40
Cu ocazia cinstirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din ziua de 30 ianuarie, raclele care adăpostesc cinstitele lor moaște vor fi așezate în Catedrala Patriarhală
Acum 24 ore
14:00
Biserica Domnița Bălașa din București, Paraclis Patriarhal, a găzduit astăzi, 29 ianuarie, întrunirea Cercului pastoral al clericilor din Protoieria Sector 4 Capitală. În cadrul evenimentului, părintele prof.
13:10
Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează în perioada 30 ianuarie - 6 martie 2026 noi cursuri pentru formarea de consilieri în domeniul adicțiilor. Asociația are un portofoliu care cuprinde 12
13:10
La Centro Mariapoli PAFOM din localitatea Castel Gandolfo, în apropierea Romei, au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, conform episcopia‑italiei.it. Adunarea eparhială s‑a desfășurat sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, având pe ordinea de zi examinarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, analiza execuției bugetare pentru anul 2025, precum și aprobarea bugetului eparhiei pentru anul 2026.
13:00
În cadrul manifestărilor cultural‑educaţionale dedicate ocrotitorilor spirituali ai învăţământului telogic, Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul
12:20
Aflat la cea de‑a treia ediție, Simpozionul Național „Teologie și cultură” a debutat marți dimineață, 27 ianuarie, cu Sfânta Liturghie săvârșită în paraclisul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul
12:10
Evenimentul comemorativ și Conferința internațională „Ne amintim... lagărele morții”, organizate cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, au avut loc la Zalău, luni, 26
12:00
Ședința anuală a Consiliului și a Adunării eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei a avut loc la 27 ianuarie, în Sala de conferințe a Căminului bisericesc „Peregrinus” din oraşul Marii Uniri. În
12:00
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica Parohiei Băile Felix, Protopopiatul Oradea, duminică, 25 ianuarie. Ierarhul a tâlcuit pentru cei prezenți cum a fo
Ieri
21:30
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 434-435; 438„Pe când era stareț, a venit pitarul mănăstirii la Cuviosul Calinic și l-a înștiințat că s-a
21:30
Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi, spre ispitire, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin, ci, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea
21:20
Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie numit Teoforul, adică `purtătorul de Dumnezeu”, a fost episcop în Antiohia în timp ce la Roma era împărat Traian (98-117). El a fost ucenic al Sfântului Apostol şi Evanghelist
21:20
„Zis-a Domnul: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în piețe și să stea în băncile dintâi în sinagogi și să stea în capul mesei la ospețe.
21:10
Execuţia bugetului general consolidat în 2025 s-a încheiat cu un deficit de 146,03 miliarde de lei, respectiv 7,65% din PIB, mai mic cu 1% faţă de deficitul din 2024, de 8,67%, a anunţat Ministerul Finanţelor,
21:10
Pompierii au intervenit, marți, pentru înlăturarea efectelor produse de ploile abundente înregistrate în 17 localităţi din şase judeţe: Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureş şi Mehedinţi. Potrivit
21:00
Peste 6.900 de locuinţe au fost afectate de incendii în România în 2025, în creştere cu aproximativ 2% faţă de 2024. În incendii și-au pierdut viața 305 persoane, din care 104 au fost vârstnici, arată
21:00
Trei trasee turistice din Masivul Ceahlău au fost omologate oficial de Ministerul Economiei, după ce au fost amenajate, iar unele puncte periculoase eliminate, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ,
20:50
În contextul în care economia dă semne de stagnare, reprezentanții mediului de afaceri cer includerea în pachetul de reforme al Guvernului și a unor programe de susținere a sectorului privat. Printre măsurile
20:40
Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20%
20:30
La Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va putea fi vizitată, până la 28 februarie 2026, expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de
20:30
În Aula Filialei Iași a Academiei Române are loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima ședință a Grupului de lucru „Inteligența Artificială (IA) în folosul urbei și locuitorilor Iașiului”, având ca temă
20:20
Analizele uzuale oferă informații importante în evaluarea stării de sănătate și depistarea timpurie a unor eventuale afecțiuni înainte de apariția primelor simptome. Atunci când unele rezultate se situează
20:20
Cât de sigură și în ce măsură ajută aspirina luată preventiv împotriva unor probleme cardiovasculare? Considerată de mulți un adevărat „remediu-minune”, aspirina ar trebui totuși luată doar la
20:20
Dacă nu sunt tratate la timp, infecțiile la rădăcina dintelui sau abcesele dentare întrețin inflamația locală, afectând inclusiv procesul natural prin care are loc reglarea nivelului de zahăr din sânge. În
20:20
Un studiu de anul trecut al cercetătorilor de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) din Trondheim susține că scrisul de mână și desenul contribuie într-o măsură mai mare decât
20:10
Totdeauna m-au fascinat scrierile mistice prin limbajul lor cu totul aparte, prin pledoaria pentru desprinderea totală de dimensiunea materială a existenței, prin trimiterea la realități inaccesibile simțurilor tru
