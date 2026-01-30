FCSB - Fenerbahce 1-1 » Juri Cisotti, declarații după golul marcat în ultima partidă de Europa League pentru roș-albaștri

01:00

FCSB - Fenerbahce. Domenico Tedesco (40 de ani), tehnicianul turcilor de la Fenerbahce, a spus după partida încheiată la egalitate, la București, scor 1-1, că echipa lui ar fi trebuit să încheie orice socoteală în prima repriză, astfel încât să nu îi mai dea șanse campioanei să revină în joc.Susține că FCSB nu i-a surprins cu nimic pe elevii lui, apoi a avut cuvinte de laudă la adresa campioanei României: „o echipă cu spirit, care mereu luptă”. ...