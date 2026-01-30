FCSB - Fenerbahce 1-1 » Risto Radunovic, interviu după meciul încheiat la egalitate contra turcilor
Gazeta Sporturilor, 30 ianuarie 2026 03:30
FCSB - Fenerbahce 1-1 » Risto Radunovic, interviu după meciul încheiat la egalitate contra turcilor
Ștefan Târnovanu se ia de ultrașii din Peluza Nord: „Banner la mișto” + Reacție după ce Becali l-a scos din poartă: „Domnul patron a venit la bază...” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Fenerbahce 1-1. Ștefan Târnovanu, goalkeeperul campioanei României, a avut o prestație solidă în ultimul duel european al sezonului. Portarul roș-albaștrilor a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren în meciul cu Fenerbahce, salvându-și echipa în mai multe rânduri.Conform statisticilor, Târnovanu a reușit nu mai puțin de 8 intervenții decisive. ...
Remarcații lui Mihai Stoica la egalul cu Fenerbahce: „I-am spus și patronului: el merită să joace!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a desemnat favoriții după ce roș-albaștrii au remizat cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultimul meci din cadrul grupei de Europa League.Mihai Stoica a analizat jocul echipei sale și a fost de părere că FCSB a fost superioară celor de la Fenerbahce în partida din această seară. Oficialul celor de la FCSB a transmis că remarcații lui au fost Mamadou Thiam și marcatorul golului egalizator, Juri Cisotti. ...
Elias Charalambous, întrebat direct despre conflictul de la vestiare: „La pauză au fost nervi” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a tras primele concluzii imediat după remiza, 1-1, cu Fenerbahce, ultimul meci al campioanei României în această campanie europeană.După meci, tehnicianul s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa lui nu a reușit să câștige acest duel, având în vedere ocaziile avute și știe că de acum înainte toată atenția trebuie să fie îndreptată spre partidele din campionat. ...
FCSB - Fenerbahce. Domenico Tedesco (40 de ani), tehnicianul turcilor de la Fenerbahce, a spus după partida încheiată la egalitate, la București, scor 1-1, că echipa lui ar fi trebuit să încheie orice socoteală în prima repriză, astfel încât să nu îi mai dea șanse campioanei să revină în joc.Susține că FCSB nu i-a surprins cu nimic pe elevii lui, apoi a avut cuvinte de laudă la adresa campioanei României: „o echipă cu spirit, care mereu luptă”. ...
Mihai Stoichiță laudă evoluția FCSB din meciul cu Fenerbahce: „Steaua a fost net superioară” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a analizat prestația FCSB-ului după remiza cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă a grupei unice din Europa League. Deși roș-albaștrii au fost eliminați din competiție, oficialul FRF consideră că jocul prestat poate reprezenta un punct de cotitură pentru echipa lui Elias Charalambous. ...
Darius Olaru a vorbit despre accidentarea din meciul cu Fenerbahce: „Sper să nu fie nimic grav” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB în partida cu Fenerbahce, a reacționat imediat după ce echipa sa a remizat cu turcii, scor 1-1, în ultimul meci din grupa unică Europa League. Darius Olaru a vorbit despre accidentarea pe care a suferit-o în a doua parte a meciului, în minutul 66. Căpitanul a mai vorbit și despre momentele în care au pierdut calificarea în faza următoare, dar și despre ce urmează pentru campioana României. ...
„Acum am hotărât!” » Gigi Becali anunță noile transferuri de la FCSB: „Pe Politic îl dau în Grecia” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani) a intervenit în direct, după ce roș-albaștrii au încheiat campania europeană din acest sezon cu o remiză, 1-1, cu Fenerbahce. Finanțatorul lui FCSB a anunțat noi transferuri și ia în calcul acum plecarea lui Politic, pentru care există interes din Grecia.FCSB era obligată să câștige duelul cu Fenerbahce și să aștepte jocul rezultatelor pentru a spera că poate urca în primele 24 în grupa unică de Europa League. ...
FCSB - Fenerbahce. A fost scandal la pauza meciului de pe Arena Națională, dintre FCSB și Fenerbahce, din ultima etapă a grupei unice de Europa League. La scorul de 1-0 pentru turci, nervii au cedat în momentul intrării la vestiare, iar situația a degenerat rapid, cu Elias Charalambous în prim-plan.Calmul Elias Charalambous de la o vreme în tensiune maximă la FCSB. La două zile de când își jignea contestatarii, și-a pierdut din nou cumpătul. ...
A oprit FCSB - Fenerbahce pentru că... așa a vrut el! Incidentul care nu s-a văzut la TV # Gazeta Sporturilor
Un suporter al celor de la FCSB a sărit din tribună în prelungirile primei reprize a meciului cu Fenerbahce, ultima partidă a grupei de Europa League. În acel moment era scorul de 1-0 pentru oaspeți. Nu a fost un semn de protest, așa cum a procedat galeria la începutul partidei, ci doar a vrut să facă câteva selfie-uri cu fotbaliștii.FOTO. ...
Benzema s-a enervat după ce a văzut noua propunere de contract și a decis: refuză să mai joace! # Gazeta Sporturilor
Karim Benzema (38 de ani), fotbalistul celor de la Al Ittihad, ar fi primit o ofertă cel puțin ciudată din partea clubului din Arabia Saudită. Potrivit presei din Franța, conducerea celor de la Al Ittihad i-ar fi propus lui Karim Benzema o prelugnire de contract prin care să încaseze bani doar din drepturile de imagine, fără să fie plătit pentru activitatea efectivă de fotbalist. ...
Aroganța supremă a unui fan FCSB » A mers lângă galeria lui Fenerbahce și a arătat tricoul marii rivale # Gazeta Sporturilor
Înaintea meciului din Europa League dintre FCSB și Fenerbahce, duel decisiv pentru campioana României în ultima etapă a grupei, un suporter roș-albastru a afișat un tricou cu Galatasaray, marea rivală a adversarilor din această seară.Înaintea ultimei etape a fazei ligii, FCSB ocupa locul 29 din 36, având două puncte mai puțin decât ocupanta poziției 24, ultima care asigură prezența în play-off.FOTO. ...
Emma Răducanu ia o decizie majoră, după dezamăgirea de la Australian Open: „Recunoscătoare pentru tot” # Gazeta Sporturilor
Eliminarea timpurie de la Australian Open a adus o schimbare importantă în cariera Emmei Răducanu. Tenismena britanică a părăsit competiția încă din turul al doilea, după înfrângerea cu Anastasia Potapova. La scurt timp după această înfrângere, Răducanu a decis să încheie colaborarea cu antrenorul Francisco Roig (57 de ani).Meciul pierdut la Melbourne a fost ultima apariție a Emmei Răducanu alături de Roig, antrenor cu care lucrase timp de doar șase luni. ...
Vlad Dragomir și-a anunțat obiectivul după ce a „spart gheața” în Liga Campionilor: „Vreau să mă întorc acolo. Aș semna fără să stau pe gânduri” # Gazeta Sporturilor
Vlad Dragomir, internațional român și căpitanul celor de la Pafos, a reacționat după ce seara trecută a înscris primul gol în Liga Campionilor în duelul ciprioților cu Slavia Praga din Liga Campionilor, scor 4-1.În minutul 17 al partidei din Cipru Vlad Dragomir a șutat de la o distanță considerabilă, iar balonul s-a dus în vinclul porții celor de la Slavia. ...
Mama Anei Maria Bărbosu, reacție fermă în dosarul fiicei sale: „Nu ne temem de influențele americane. Indiferent cum se va termina acest caz, am vrea un singur lucru” # Gazeta Sporturilor
Pompilia Bărbosu lansează o invitație la calm după ce Tribunalul Federal Elvețian a decis să trimită spre rejudecare la TAS cazul fiicei sale legat de medalia de bronz de la sol, la JO Paris 2024. ...
Boris Becker alimentează zvonurile despre o idilă în tenis: „Acea femeie este mereu acolo” # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev traversează o perioadă excelentă la Australian Open, unde s-a calificat în semifinalele turneului, iar legenda tenisului german Boris Becker sugerează că succesul său ar putea avea și o explicație din afara terenului. În tribune, la meciurile lui Zverev, apare constant un nume celebru din lumea modei: Caroline Daur. ...
Un suporter al celor de la Olympique Marseille a digerat greu golul marcat de Anatoliy Trubin, portarul celor de la Benfica, marcat în minutul 8 al prelungirilor meciului cu Real Madrid, scor 4-2, ultima partidă din cadrul grupei unice din Liga CampionilorMotivul? Înainte ca Trubin să înscrie la chiar ultima fază a partidei de pe Estadio da Luz, la scorul de 3-2 pentru Benfica în duelul cu Real Madrid, Olympique Marseille era calificată în următoarea fază a competiției, mai ...
Joi după-amiaza, în jurul orei 17:00, de pe Aeroportul Internațional Timișoara, au fost repatriate trupurile celor 7 suporteri ai lui PAOK, victime ale accidentului cumplit care a avut loc marți pe DN6-E70, în localitatea Lugojel, în județul Timiș.Imaginile cu cele 7 sicrie și cu aeronava care le va duce în Grecia au fost postate pe pagina de Facebook a aeroportului. ...
Bairam în Centrul Vechi, apoi fuga în stație: 1.000 de suporteri ai lui Fenerbahce au plecat spre Arena Națională cu STB-ul # Gazeta Sporturilor
Au venit turcii! Înainte de ora 17:00, câteva sute de suporteri ai lui Fenerbahce erau deja în Centrul Vechi, unde au petrecut mai multe ore pe terasele din zonă, sub atenta supraveghere a jandarmilor. Fanii formației din Istanbul au consumat băuturi, au fumat narghilea și au scandat împotriva rivalei Galatasaray.Atmosfera s-a animat și mai tare în momentul în care suporterii turci au observat prezența reporterilor români. ...
Pleacă Denis Alibec! Jucătorul s-a înțeles cu echipa din Superliga » Planul lui Becali nu a funcționat # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la FCSB, este tot mai aproape de a reveni la Farul, după doar jumătate de sezon în tricoul roș-albastru. Becali ar fi vrut să îl dea în schimbul sumei de 200.000 de euro, dar acesta va ajunge la malul mării din postura de jucător liber de contract. ...
Nadia Comăneci intervine în scandalul cu medalia Anei Maria Bărbosu: „Este regretabil” # Gazeta Sporturilor
Tribunalul Federal General a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) și cazul medaliei de bronz caștigate de Ana Maria Barbosu la Jocurile Olimpice de la Paris a fost trimis spre revizuire la Lausanne.Nadia Comăneci (64 de ani) a reacționat pentru Gazeta Sporturilor și reclamă șocul emoțional pe care sportivele îl resimt în aceste situații. ...
Reacția Nadiei Comăneci după cazul medaliei de bronz a Anei Maria Bărbosu, trimisă spre revizuire la TAS: „Este regretabil” # Gazeta Sporturilor
Gimnasta Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, provizoriu, fără medalia de bronz cucerită la Jocurile Olimpice, iar Nadia Comăneci (64 de ani), fosta mare gimnastă a României, a reacționat pentru Gazeta Sporturilor.Tribunalul Federal General a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care îi adusese Anei Maria Bărbosu medalia de bronz, iar cazul a fost trimis spre revizuire la TAS. ...
FCSB - Fenerbahce, ultimul dans în Europa League » Comentăm la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 29 ianuarie, ora 21:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și Fenerbahce, ultimul din grupa de Europa League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Iosif Rotariu, fost fotbalist la Steaua, respectiv Gabriel Glăvan, directorul de scouting al echipei Phoenix Rising FC. ...
Fenerbahce a obișnuit în meciurile de campionat să joace pe piept cu sponsor prinicipal Otokoc, o companie auto din Turcia, dar pentru meciul cu FCSB din această seară gruparea din Istanbul va evolua cu un nou sponsor: Chobani.FCSB se luptă cu Fenerbahce în ultimul meci din grupa XXL a Europa League, diseară, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Scandal de proporții înainte de semifinalele Europeanului » Imagini RUȘINOASE, selecționerul a anunțat boicotul # Gazeta Sporturilor
Selecționerul naționalei Croației, Dagur Sigurdsson (52 de ani), a decis să boicoteze obligațiile media oficiale ale EHF înaintea semifinalei Campionatului European împotriva Germaniei, meci programat să se dispute vineri seara, de la ora 18:45, în Danemarca, la Herning, în sala Jyske Bank Boxen. ...
Florin Prunea, atac dur la adresa lui Elias Charalambous: „El chiar are față de papagal” # Gazeta Sporturilor
Declarațiile făcute de Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, înaintea duelului cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale din Europa League, au stârnit reacții acide. Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) a răspuns dur după ce tehnicianul cipriot i-a catalogat pe contestatari drept „papagali”. ...
Tribunalul Federal Elvețian a trimis spre rejudecare cazul medaliei de bronz cucerite de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmând să revizuiască această cauză, însă gimnasta păstrează medalia până la decizia finală.Partea americană a apelat la ultima cale posibilă. Tribunalul Federal Elvețian, de atacare a deciziei prin care Tribunalul de Arbitraj Sportiv menținea acordarea medaliei de bronz la sol Anei Maria Bărbosu. ...
Bine că nu joacă ei! Detaliul unde FCSB este o formație liliputană comparativ cu Fenerbahce # Gazeta Sporturilor
FCSB se lovește de un adversar redutabil diseară, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Fenerbahce își poate permite să achite salarii astronomice unor vedete internaționale. Duran - 18,750 de milioane de euro/an, Ederson - 13.750 milioane de euro/an, Skriniar și Asensio - câte 10 milioane de euro/an. La FCSB, Florin Tănase câștigă din salariu 360.000 de euro/an, Olaru și Bîrligea câte 300. ...
Traian Băsescu, mesaj acid după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de Bronz: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect” # Gazeta Sporturilor
Gimnasta Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas fără medalia de bronz cucerită la Jocurile Olimpice, iar Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României, a comentat subiectul în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.Tribunalul Federal General a anulat decizia luată de TAS, care i-a adus Anei ,medalia de bronz, iar sportiva a rămas provizoriu fără premiul de la Jocurile Olimpice. ...
Astăzi se dispută ultima etapă a grupei unice din Europa League, în urma căreia aflăm cele 8 echipe calificate direct în optimile de finală, dar și cele 16 care vor merge în play-off. Toate meciurile încep la ora 22:00 și pot fi urmărite pe Prima Sport și Digi Sport. ...
În timpul semifinalei Sabalenka - Svitolina, pe ecranul din stadion a apărut un anunț neobișnuit # Gazeta Sporturilor
Bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) s-a calificat în finala Australian Open, învingând-o pe ucraineanca Elina Svitolina (31 de ani, #12 WTA) în două seturi. În timpul meciului, pe ecranul din incinta arenei „Rod Laver” a fost afișat un mesaj inedit.În prima semifinală de la Melbourne, Aryna Sabalenka a avut nevoie de 76 de minute pentru a trece de Elina Svitolina, refuzându-i acesteia prima ei prezență într-o finală de Grand Slam. ...
„Bestia” a adus în România! Cât costă SUV-ul cu cel mai mare spațiu din clasa electrică # Gazeta Sporturilor
BYD, cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă, a lansat oficial în România Sealion 5 DM-i. SUV-ul de familie de dimensiuni mari se remarcă prin cel mai generos spațiu interior din clasa sa. Versiunea Comfort are un preț promoțional începând de la 27.600 de euro.La Romexpo a avut loc lansarea oficială a noului BYD Sealion 5 DM-i, un nou SUV care se remarcă prin cel mai generos spațiu interior din clasa sa, special pentru familii. ...
Lovitură pentru Farul » Ianis Zicu și-a pierdut unul dintre titulari înaintea meciurilor decisive pentru play-off # Gazeta Sporturilor
Aflată în luptă pentru un loc în play-off, cu șanse destul de mici, Farul a primit o lovitură dură. Alb-albaștrii nu se vor mai baza în meciurile din sezonul regulat al Superligii pe unul dintre titularii din ultimele partide, Steve Furtado (31 de ani). Fundașul dreapta în vârstă de 31 de ani s-a accidentat în partida câștigată duminică, pe terenul celor de la Petrolul (0-1), fiind înlocuit în minutul 68 de David Maftei (21 de ani). ...
Arsenal, echipa care a încheiat faza grupei Ligii Campionilor pe primul loc cu maximum de puncte, s-a ales cu cel mai mare premiu din partea UEFA, „tunarii” încasând 59,74 de milioane de euro pentru parcursul de până acum.Bayern Munchen, ocupanta locului 2, a încasat 57,33 de milioane de euro, iar Liverpool, clubul care completează podiumul, a primit 54,92 milioane de euro. ...
Liga Profesionistă de Fotbal, alături de EAD, deținătorul de drepturi TV ale Superligii, a decis ca meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați din etapa 24, programat luni, 2 februarie, ora 20:00, să se dispute în cursul aceleiași zile, dar cu o oră și jumătate mai devreme.Motivul invocat de către LPF este scăderea temperaturilor la începutul săptămânii viitoare în nordul țării, astfel că „derby-ul Moldovei” se va disputa mai devreme. ...
Pavel Badea și-a făcut calculele pentru titlu: „Nu mi-e frică de Rapid și Dinamo!” » Avertisment din interiorul echipei: „S-au pierdut șanse imense” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova conduce Superliga, dar drumul spre titlu se anunță plin de obstacole. Pavel Badea vorbește deschis despre șansele oltenilor, rivalii din play-off, punctele pierdute care pot cântări decisiv și speranța că, după ani de așteptare, Craiova poate reveni în vârful fotbalului românesc.Universitatea Craiova e pe primul loc în Superligă, dar bătălia pentru titlul de campioană se va da până în ultima etapă. ...
Dumitru Dragomir a estimat suma pe care Craiova o poate obține din transferul lui Ștefan Baiaram: „Mai mult este greu să ia!” # Gazeta Sporturilor
Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a comentat pentru Gazeta Sporturilor o posibilă plecare a lui Ștefan Baiaram la Augsburg. Extrema se află pe lista clubului din Germania, iar GSP a anunțat în exclusivitate acest aspect.Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Universitatea Craiova, ar putea prinde un transfer la Augsburg în următoarele zile din mercato de iarnă. ...
Ionel Augustin a numit fotbalistul care poate fi decisiv pentru Dinamo în lupta la titlu, dar i-a descoperit și o „hibă”: „Se simte lipsa de concentrare” # Gazeta Sporturilor
Ionel Augustin (70 de ani), fostul legendar jucător de la Dinamo, a numit fotbalistul care ar putea fi decisiv în acest sezon pentru clubul din Ștefan cel MareDinamo București se află pe podium și se luptă alături de Rapid și Universitatea Craiova pentru prima poziție în Superligă. „Câinii” au șanse mari să prindă cel puțin cupele europene, iar Ionel Augustin a numit omul din atac care poate aduce titlul. ...
Corina Ungureanu, după ce Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Paris: „În cazul ăsta, ar pierde definitiv medalia” # Gazeta Sporturilor
Fosta gimnastă Corina Ungureanu (45 de ani), medaliată mondială și europeană în anii '90, a comentat situația Anei Bărbosu (19), deposedată cel puțin provizoriu de medalia cucerită la Jocurile Olimpice din 2024.În august 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a aprobat contestația făcută de Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu, reinstituind scorul inițial al sportivei americane Jordan Chiles. Astfel, medalia de bronz în proba la sol i-a revenit româncei. ...
Atacantul dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB a fost prezentat oficial de CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat oficial transferul atacantului sloven Luka Zahovic (30 de ani) de la Gornik Zabrze, jucător dorit de Gigi Becali (67 de ani) la FCSB în urmă cu 8 ani.Ajuns la Gornik Zabrze de la Pogon Szczecin în vara anului 2024, Zahovic a lipsit mare parte din acest sezon din cauza unei accidentări. ...
Gimnasta Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, provizoriu, fără medalia cucerită la Jocurile Olimpice din 2024! Asta pentru că Tribunalul Federal Elvețian a aprobat contestația depusă de tabăra americană și a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în urma căreia Ana obținuse bronzul.Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare, tot la Tribunalul de la Lausanne. ...
