Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să se pronunţe în cazul suspendării a doi judecători CCR
StirileProtv.ro, 30 ianuarie 2026 07:20
Curtea de Apel Bucureşti are programată, pentru vineri, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş.
Acum 10 minute
07:50
PAOK Salonic a pierdut la Lyon, în Europa League. Trupa lui Răzvan Lucescu merge în play-off # StirileProtv.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-4, cu gruparea franceză Olympique Lyon în Liga Europa.
07:50
Cum s-a aliat PSD cu AUR ca să-l blocheze pe Ciucu. Matematica voturilor la fiecare proiect major respins prin abținere # StirileProtv.ro
Mai multe grupuri politice din Consiliul General s-au aliat, în ședința de joi, 29 ianuarie, și l-au ținut în șah pe primarul Ciprian Ciucu (PNL).
Acum 30 minute
07:40
Repatriere cu onoruri pentru suporterii greci morți în accidentul din Timiș. Trupurile lor au fost duse cu un avion militar # StirileProtv.ro
Trupurile celor șapte suporteri greci care au murit în accidentul din Timiș au ajuns aseară, cu un avion militar, pe aeroportul din Salonic. Între timp, apar noi informații din anchetă.
07:40
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump escaladează conflictul comercial cu Canada, anunţând retragerea certificării pentru aeronavele fabricate în această ţară şi ameninţând cu impunerea unei taxe vamale de 50% asupra acestora.
07:30
Ședință la Guvern cu proiecte pentru sănătate și fiscalitate. Pe agendă se află telemedicină, examene medicale și accize # StirileProtv.ro
Guvernul are programată vineri o nouă ședință, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte cu impact în domeniul sănătății și al fiscalității.
Acum o oră
07:20
Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Donald Trump şi a afirmat că o posibilă oprire temporară a atacurilor pe perioada iernii extreme ar putea ajuta la a proteja infrastructura energetică critică a Ucrainei.
07:20
Acum 12 ore
22:50
Destinații însorite pentru vacanța de Paște 2026. Unde poți călători dacă îți dorești plaje superbe și temperaturi ridicate # StirileProtv.ro
Dacă visezi la o vacanță însorită de Paște, Egipt se dovedește a fi alegerea perfectă. Stațiunea de pe Marea Roșie, Sharm El Sheikh, a fost desemnată cel mai sigur loc pentru soare garantat în perioada sărbătorilor.
22:50
Caz șocant. Un adolescent a recunoscut că a ucis un copil de 12 ani, în drum spre casă, în UK. Nu a oferit nicio explicație # StirileProtv.ro
Un băiat de 15 ani a pledat vinovat pentru uciderea lui Leo Ross, în vârstă de 12 ani, în timp ce acesta se întorcea de la școală, anul trecut, în Birmingham.
22:50
Nicușor Dan: ”Există o stare de tensiune în societatea românească”. Ce spune despre alte creșteri de taxe în 2026 # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că există o stare de tensiune în societatea românească, există multe nemulţumiri care s-au acumulat, iar pe acest fond, pe anumite aspecte, cum ar fi funcţionarea coaliţiei de guvernare, imaginea nu este perfectă.
22:40
Franța va consacra prin lege sfârșitul așa-numitelor „drepturi conjugale” – noțiunea că mariajul înseamnă o obligație de a avea relații sexuale.
22:40
Studiu: Un supliment ieftin, consumat zilnic, ar putea avea beneficii surprinzătoare pentru sănătatea femeilor # StirileProtv.ro
Creatina este unul dintre cele mai populare suplimente sportive, cunoscută pentru rolul său în creșterea masei musculare, a forței și a performanței fizice.
22:20
Afiș controversat cu „femei care fac curățenie în genunchi în timp ce băieții se distrează”. Reacția Leroy Merlin # StirileProtv.ro
Centrul FILIA a semnalat prezența unui afiș expus în magazinele Leroy Merlin care a stârnit controverse. În imaginea cu pricina apar fete care fac curat în genunchi, în timp ce băieții se distrează.
22:20
Oamenii de știință au privit mai adânc ca niciodată în ”Ochiul lui Dumnezeu”. Indicii despre originile vieții # StirileProtv.ro
O nouă imagine spectaculoasă de la Telescopul Spațial James Webb dezvăluie structuri complexe din interiorul Nebuloasei Helix, ”Ochiul lui Dumnezeu”, unde o stea pe moarte asemănătoare Soarelui îmbogățește galaxia cu elementele necesare vieții.
22:20
Secretul unei vieți lungi, dezvăluit de cercetători. Un factor neașteptat contează 50% # StirileProtv.ro
Mai mulţi factori influenţează durata de viaţă, cum ar fi dieta, exerciţiile fizice, fumatul, consumul de alcool, mediul şi alte variabile.
22:10
Nicuşor Dan evită să acuze PSD de blocarea reformelor: „Votanții partidelor îşi doresc lucruri diferite” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan evită să spună dacă este sau nu de acord cu opiniile celor care consideră că PSD blochează reforme pe care Guvernul şi le propune.
22:00
Cum a reușit o femeie să strângă milioane de euro după ce a convins tineri săraci să lupte în armata Rusiei. „E o escroacă” # StirileProtv.ro
O fostă profesoară în vârstă de 40 de ani este acuzată că a atras tineri din țări sărace să se înroleze în armata Rusiei, promițându-le cetățenie și locuri de muncă, dar trimițându-i pe front după doar 10 zile de instruire.
21:40
Horoscop 30 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Un cadou, o sumă de bani, o ieșire la cină în doi # StirileProtv.ro
Horoscop 30 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să primim acele lucruri pe care ni le-am dorit de multă vreme și o să ne putem continua un drum, un obiectiv, să ne depășim pe noi înșine.
21:40
Președintele Nicușor Dan spune că este puțin probabil, în acest moment, să se ajungă la o guvernare cu un Executiv minoritar, explicând că afirmațiile premierului Ilie Bolojan au avut la bază un calcul de probabilități.
21:30
Propunerea SUA pentru Groenlanda: noi baze militare, „Dom de Aur” şi libertate operaţională extinsă pentru armata americană # StirileProtv.ro
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertăţii operaţionale a SUA şi un "Dom de Aur" .
21:20
Șapte motive pentru care hărțile clasice revin în preferințele călătorilor, în ciuda GPS-ului # StirileProtv.ro
Aplicațiile de navigație au devenit indispensabile, însă hărțile pe hârtie revin în atenția călătorilor, care le consideră mai utile în multe situații.
21:20
Germania se ridică împotriva SUA: ”Nu suntem subordonați”. Merz îi cheamă pe europeni să-l înfrunte pe Trump # StirileProtv.ro
Germanii și europenii sunt partenerii, nu subordonații Statelor Unite, iar Trump îi ”disprețuiește” și îi ”denigrează” pe aliații săi de pe Bătrânul Continent, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz.
21:00
Ilie Bolojan: Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD # StirileProtv.ro
Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu o delegaţie de investitori, precizând că îşi propune să respecte această înţelegere.
21:00
Serghei Lavrov: Pentru garantarea securităţii în Ucraina este nevoie de un regim ucrainean prorus # StirileProtv.ro
Rusia va accepta garanţii internaţionale de securitate doar pentru o Ucraină prietenoasă cu Moscova, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia de presă Interfax, potrivit DPA.
20:40
Cine este gigantul american Carlyle și ce va face cu Lukoil din România. Activele sale depășesc PIB-ul țării noastre # StirileProtv.ro
Gigantul american Carlyle, proprietarul unor active care depășesc valoarea PIB-ului României, a transmis că va asigura continuitatea afacerii Lukoil în țara noastră, după anunțul privind preluarea operațiunilor companiei ruse.
20:20
Uniunea Europeană anunţă un ajutor umanitar de 145 de milioane de euro pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană intenţionează să pună la dispoziţie Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de 145 de milioane de euro, a anunţat joi Comisia Europeană, relatează dpa.
20:00
Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista neagră privind combaterea spălării banilor # StirileProtv.ro
Decizia Uniunii Europene de a include Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului a intrat în vigoare pe 29 ianuarie, a anunțat Comisia Europeană.
20:00
Şase autoturisme furate, de 2 milioane de lei, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră. Trei erau dezmembrate. FOTO # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din Giurgiu și Iași, împreună cu Garda de Coastă, au descoperit șase autoturisme căutate de autoritățile europene, cu o valoare totală estimată la circa 2 milioane de lei.
20:00
Românul Constantin Popovici, desemnat numărul unu în Europa la sărituri în apă de la mare înălţime, în 2025 # StirileProtv.ro
European Aquatics a anunţat, joi, că românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa.
20:00
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Kievul timp de o săptămână, pe fondul gerului extrem din Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că i-a cerut "personal" lui Vladimir Putin să oprească loviturile asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene "timp de o săptămână", asigurând că preşedintele rus "a acceptat să facă asta", potrivit AFP.
19:50
China a depășit deja Statele Unite, recunosc americanii. Mutarea prin care Beijingul a răsturnat ordinea mondială # StirileProtv.ro
Majoritatea americanilor recunosc că Statele Unite au fost depășite de China, iar principalul atu care a făcut posibilă această răsturnare a ordinii mondiale este cel tehnologic.
19:50
Care sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine destinații din Europa în 2026. Locurile în care turiștii plătesc cel mai mult # StirileProtv.ro
Dacă planificați o vacanță este bine să știți care sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe destinații din Europa.
19:50
Un șofer de autobuz din Londra a fost concediat după ce a urmărit și a lovit un hoț care a jefuit o pasageră # StirileProtv.ro
Un șofer de autobuz din Londra care a urmărit un hoț și l-a lovit până l-a lăsat inconștient a fost concediat, după decizia unui tribunal.
19:50
Premierul Keir Starmer, în vizită în China. Marea Britanie vrea reducerea dependenței de Statele Unite # StirileProtv.ro
După Emmanuel Macron și Mark Carney, încă un lider occidental curtează China. Keir Starmer este cel dintâi premier britanic care vizitează Beijingul în ultimii opt ani.
19:40
Un copil din Italia a fost nevoit să meargă 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea bilet # StirileProtv.ro
Un băiat de 11 ani a fost nevoit să meargă pe jos aproximativ 6 kilometri pe drumul principal dintre San Vito di Cadore și Vodo di Cadore, în plină iarnă, în timp ce ningea.
19:40
Administrația Trump, un pas înapoi la Minneapolis: mai puțini agenți ICE, doar imigranții infractori periculoși sunt vizați # StirileProtv.ro
Tom Homan, trimis de Donald Trump să calmeze spiritele în Minneapolis promite reducerea numărului de agenți federali ICE desfășurați în statul Minnesota.
19:40
Furtună devastatoare în Spania și Portugalia. Șase oameni au murit, sute de mii au rămas fără electricitate # StirileProtv.ro
Furtună cu efecte devastatoare în vestul Europei. Șase oameni au murit în Portugalia și peste 400.000 au rămas fără electricitate.
19:30
Ce susține avocatul companiei de închirieri auto despre microbuzul implicat în tragedia din Timiș. Detalii din anchetă # StirileProtv.ro
Microbuzul care trasporta zece suporteri ai echipei greceşti de fotbal PAOK, implicat în accidentul din judeţul Timiş, fusese închiriat de la o firmă din Edessa şi nu dispunea de sistem de asistenţă la menţinerea benzii de circulaţie (lane assist).
19:30
Terenurile agricole din România au devenit mai scumpe ca în Franța: ”O anomalie”. Țara unde un hectar costă 200.000 de euro # StirileProtv.ro
Prețurile terenurilor agricole cresc în toată Uniunea Europeană. Deși se află la mijlocul clasamentului, cu o medie de aproape 9.000 de euro hectarul, România iese puternic în evidență prin ritmul accelerat al majorărilor.
19:30
Nu doar elevii, ci și profesorii care nu vin la ore sunt monitorizați. Inspectorii din Iași și Giurgiu au început controalele # StirileProtv.ro
Pe lângă elevii care chiulesc, și profesorii care nu vin la ore vor fi controlați. În urma reclamațiilor primite de la părinți, mai mulți inspectori școlari au decis să meargă în vizite fără să anunțe.
19:30
Atlasul Mondial al Obezității. Patru din zece români suferă de obezitate. Țara noastră este pe primul loc în Europa # StirileProtv.ro
Patru din zece români suferă de obezitate, arată cele mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității. Cu un stil de viață nesănătos, fără mișcare, în doar patru ani, peste jumătate din populația țării ar putea avea probleme cu greutatea.
19:30
Bucureștenii își recapătă spațiul verde din jurul Parlamentului. 30 de hectare de teren, transformate într-un parc # StirileProtv.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat joi, cu unanimitate de voturi, proiectul „Parcul Uranus” pe 30 de hectare, iniţiat de consilierii generali ai USR.
19:30
Istoria Brașovului, din Evul Mediu până în comunism, disponibilă prin Realitatea Virtuală: „E ca și cum ai juca un joc video” # StirileProtv.ro
Turiștii care ajung în Brașov sunt invitați să descopere și trecutul orașului, cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală, nu doar prezentul.
19:20
Un gigant american așteaptă „OK-ul” Washingtonului să preia activitățile din România ale Lukoil. Negocierile continuă însă # StirileProtv.ro
Activele Lukoil din România ar putea ajunge pe mâna americanilor. Compania a anunțat că a găsit un cumpărător pentru activele sale din toată lumea, inclusiv cele din România, adică sute de benzinării și rafinăria Petrotel.
19:20
Marc Anthony a anunțat că soția sa, Nadia Ferreira, este însărcinată cu al doilea lor copil.
19:20
Ce prevede parteneriatul militar România-Germania. Echipamente de zeci de milioane de euro ar putea ajunge la Armata Română # StirileProtv.ro
Acordul semnat de România și Germania deschide drumul unor achiziții militare făcute în comun, de aproape 10 miliarde de euro.
19:20
România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic # StirileProtv.ro
Dacă, peste zi, soarele ne-a amintit de primăvară, joi seara, 29 ianuarie, vremea se schimbă.
19:10
Filmul accidentului cu șapte morți din Timiș. Experții vor stabili dacă sistemul tehnic al microbuzului a dus la tragedie # StirileProtv.ro
Șoferul grec implicat în accidentul cu șapte morți din Timiș avea în sânge urme de cocaină, canabis și alcool.
19:10
Cum a fost prinsă în flagrant avocata care a luat șpagă 60.000 de euro. Un ofițer sub acoperire al DNA i-a întins capcana # StirileProtv.ro
O avocată din București a fost prinsă de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire. Banii ar fi fost doar o tranșă din 500.000 de euro ceruți unui om de afaceri din Constanța, cu probleme penale.
19:10
SUA trimite o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # StirileProtv.ro
Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, "pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere".
