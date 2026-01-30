Senatul SUA a respins un proiect de buget, solicitând îndepărtarea conducerii Departamentului pentru Securitate Internă – inclusiv șapte senatori republicani au votat „împotrivă”
Aktual24, 30 ianuarie 2026 07:20
Senatul Statelor Unite a votat joi împotriva unui proiect de buget ca măsură de presiune pentru adoptarea de schimbări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) după asasinarea a doi civili în timpul desfășurării agenților de migrație ICE la Minneapolis. Toți senatorii democrați și șapte senatori republicani au votat împotriva bugetului care are nevoie de […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
07:50
Justiție „personalizată”: Mario Iorgulescu spune că se va întoarce în România doar dacă judecătorii îi mai taie încă o dată din pedeapsă # Aktual24
Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, pare să încerce o nouă strategie pentru a obține o reducere suplimentară a pedepsei în dosarul accidentului mortal din 2019. Condamnat inițial la peste 15 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, pedeapsa sa a fost redusă ulterior la 8 ani cu executare. Acum, acesta susține că […]
Acum 30 minute
07:40
„Ucraina se bazează pe Washington pentru aplicarea armistițiului energetic anunțat de Donald Trump”, afirmă președintele Volodimir Zelenski # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite ale Americii pentru a pune în aplicare un acord temporar privind încetarea atacurilor rusești asupra rețelei energetice ucrainene. Declarația, citată de Kyiv Independent, a venit după ce președintele american Donald Trump a afirmat că omologul său rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat […]
Acum o oră
07:20
Senatul SUA a respins un proiect de buget, solicitând îndepărtarea conducerii Departamentului pentru Securitate Internă – inclusiv șapte senatori republicani au votat „împotrivă” # Aktual24
Senatul Statelor Unite a votat joi împotriva unui proiect de buget ca măsură de presiune pentru adoptarea de schimbări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) după asasinarea a doi civili în timpul desfășurării agenților de migrație ICE la Minneapolis. Toți senatorii democrați și șapte senatori republicani au votat împotriva bugetului care are nevoie de […]
07:10
Moscova a fost acoperită în ianuarie de cele mai mari căderi de zăpadă din ultimele două secole, au anunțat joi meteorologii de la Universitatea de Stat din Moscova, care dau vina pe ”cicloanele puternice și extinse” care au trecut pe deasupra regiunii în care se află capitala rusă. Potrivit agenției TASS, pe 29 ianuarie, la […]
Acum 12 ore
23:20
Un comediant german nu a reușit să fie amuzant. El a încercat să arboreze steagul SUA pe un catarg de lângă centrul cultural din Nuuk. Locuitorii nu au fost încântați # Aktual24
Primarul capitalei Groenlandei a cerut profesioniștilor din mass-media și creatorilor de conținut să acționeze responsabil după încercarea eșuată a unui comediant german de a arbora steagul SUA, potrivit The Guardian. Maxi Schafroth, în vârstă de 41 de ani, un comedian bavarez, a încercat să arboreze steagul Statelor Unite pe un catarg de lângă centrul cultural […]
23:00
Donald Trump a ordonat redeschiderea imediată a spațiului aerian comercial deasupra Venezuelei, la câteva săptămâni după ce forțele militare americane l-au răsturnat pe dictatorul Nicolás Maduro. Vorbind la Casa Albă în timpul primei ședințe a cabinetului său din acest an, Trump a declarat că tocmai a încheiat o conversație telefonică cu președintele interimar al Venezuelei […]
22:40
Uniunea Europeană a inclus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pe lista sa de organizații teroriste, ca reacție la reprimarea sângeroasă a protestatarilor din ultimele săptămâni. „Represiunea nu poate rămâne fără răspuns”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, adăugând că această mișcare va plasa IRGC […]
22:20
Membri ai echipajului navei care s-a izbit de podul din Baltimore sunt încă reținuți de SUA, la doi ani de la incident # Aktual24
Mai mulți membri ai echipajului navei care s-a izbit de podul Francis Scott Key din Baltimore în urmă cu aproape doi ani sunt încă reținuți în SUA de către autoritățile federale, în ciuda faptului că nu au fost aduse acuzații penale împotriva lor, informeaza The Guardian. În primele ore ale zilei de 26 martie 2024, […]
22:10
Separatiștii canadieni acuzați de „trădare” după discuții secrete cu Departamentul de Stat al SUA # Aktual24
Întâlnirile secrete dintre activiștii separatiști din provincia canadiană Alberta și membri ai administrației Donald Trump echivalează cu „trădare”, a declarant, joi, David Eby, premierul provinciei Columbia Britanică, potrivit The Guardian. „A merge într-o țară străină și a cere ajutor pentru destrămarea Canadei – pentru asta există un cuvânt demodat – și acel cuvânt este trădare”, […]
22:10
Numărul străinilor care locuiesc în Rusia a scăzut la 5,7 milioane, pe fondul noilor restricții de migrație # Aktual24
Numărul cetățenilor străini care trăiesc în Rusia a scăzut în această lună la 5,7 milioane, cu 10% mai puțin față de ianuarie 2025, a relatat joi ziarul de afaceri Vedomosti. Datele prezentate de Aleksandr Perejoghin, șeful departamentului de analiză din cadrul serviciului de migrație al Ministerului de Interne, arată un declin de la 6,3 milioane […]
21:40
Prezența unui câine sau a unei pisici în casă contribuie la dezvoltarea timpurie a imunității copiilor # Aktual24
Într-o lume în care igiena este adesea dusă la extrem, iar contactul copiilor cu mediul înconjurător este limitat, tot mai multe studii subliniază importanța interacțiunii timpurii cu animalele de companie pentru sănătatea imunitară. Specialiștii în pediatrie și imunologie avertizează că prezența unui câine sau a unei pisici în casă nu este doar un prilej de […]
21:40
Israelul a returnat încă 15 cadavre palestinienilor, anunță un oficial, marcând ultimul schimb între Israel și Hamas # Aktual24
Israelul a predat joi cadavrele a 15 palestinieni, la doar câteva zile după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic israelian, a declarat un oficial al Ministerului Sănătății din Gaza. Acesta marchează ultimul schimb de ostatici și deținuți între Israel și Hamas, efectuat ca parte a primei faze a armistițiului mediat de SUA, încheiat în octombrie, potrivit Associated […]
21:30
Ambițiile extinse ale lui Trump pentru Consiliul pentru Pace întăresc sprijinul international pentru ONU # Aktual24
Ultima încercare a președintelui Donald Trump de a ocoli Națiunile Unite prin intermediul noului său Consiliu pentru Pace pare să se fi întors în mod accidental împotriva sa, după ce marile puteri mondiale au respins aspirațiile SUA ca aceasta să aibă un mandat internațional mai amplu dincolo de armistițiul din Gaza și și-au reiterat sprijinul […]
21:10
Mașinile Toyota au fost cele mai bine vândute din lume și în 2025, pentru al șaptelea an consecutiv # Aktual24
Gigantul japonez Toyota Motor și-a menținut din nou poziția de lider în vânzări la nivel global anul trecut, consolidându-și dominația asupra celui mai apropiat rival al său, Volkswagen. Incluzând mărcile Hino Motors și Daihatsu, vânzările de vehicule ale Toyota Motor Group în 2025 au crescut cu 4,6% față de anul precedent, ajungând la 11,32 milioane, […]
21:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 29 ianuarie că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de acord cu solicitarea sa ca Rusia să nu lovească timp de o săptămână Kievul și alte orașe și localități ucrainene. Președintele american nu a clarificat când sau cum i-a transmis această cerere lui Putin și nici de […]
20:50
Trei suceveni au dezvoltat un robot care să preia deșeurile de medicamente de la populație fără supraveghere umană # Aktual24
Un robot dezvoltat de trei suceveni poate fi soluția practică pentru preluarea de deșeuri de medicamente de la populație. Sistemul se numește DrugBin și poate prelua medicamente 24 de ore din 24, le selectează pe bază de inteligență artificială, fără a mai fi necesar ca trierea să fie făcută de o persoană, potrivit Monitorul de […]
20:50
Presshub: „Se dorește tăcere în justiție”. Atac dur al judecătoarei Andrea Chiș la adresa Liei Savonea # Aktual24
Judecătoarea Andrea-Annamaria Chiș a lansat, miercuri seara, un atac la adresa Liei Savonea și a conducerii magistraturii, în contextul intervievării publice a judecătoarei Grațiela Milu. Ea o acuză pe președinta Înaltei Curți că cenzurează vocile disidente din magistratură. Conform judecătoarei, Lia Savonea și ceilalți participanți la „interogatoriu” au utilizat tehnici manipulative, întorcând acuzațiile aduse lor […]
20:50
SUA „dă flit NATO”. Hegseth nu merge la reuniune, trimite adjunctul, adept al retragerii americane din Europa # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, își va trimite adjunctul la o reuniune a miniștrilor Apărării din NATO luna viitoare, potrivit unui oficial american și unui diplomat european, o decizie care va ridica probabil și mai multe semne de întrebare despre angajamentul Washingtonului față de alianța transatlantică. Cei 32 de miniștri ai Apărării din NATO […]
20:40
Într-o lume în care ritmul alert al vieții ne obligă adesea să ne luăm cina târziu, este ușor să ignorăm efectele subtile, dar semnificative, ale mesei de seară întârziate asupra sănătății noastre. Nutriționiștii și medicii avertizează: obiceiul de a mânca după ora 18:00 poate afecta echilibrul organismului, calitatea somnului și chiar greutatea corporală. Corpul nostru […]
20:40
Danemarca laudă discuțiile constructive cu Statele Unite despre Groenlanda: ”Acum ne-am întors pe drumul cel bun” # Aktual24
Ministrul de externe al Danemarcei a salutat joi discuțiile la nivel înalt despre viitorul Groenlandei, pe care le-a descris drept foarte constructive, afirmând că dialogul despre insulă este din nou pe drumul cel bun. Discuțiile dintre Statele Unite, Groenlanda și Danemarca, desfășurate miercuri la Washington, au avut ca scop rezolvarea crizei diplomatice declanșate de amenințările […]
20:40
Consiliul Uniunii Europene a adăugat, la 29 ianuarie, șase propagandiști ruși pe lista de sancțiuni. Persoanele vizate sunt Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva, Maria Sittel, Pavel Zarubin, Roman Chumakov și Sergei Polunin. Cei șase au fost incluși pe lista UE în legătură cu activitățile destabilizatoare ale Rusiei, potrivit unui regulament adoptat la 29 ianuarie. Dmitri Guberniev […]
20:20
Estonia avertizează: 1 milion de foști soldați ruși pot intra în UE după pace, e nevoie de interdicții # Aktual24
Estonia împinge o propunere dură la nivel european: o interdicție de intrare în UE pentru foști militari ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei, a declarat pe 29 ianuarie ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna. „Nu poate exista un drum de la Bucea la Bruxelles”, le-a spus Tsahkna jurnaliștilor la Bruxelles, adăugând că va […]
20:10
Tensiuni între China și Australia: controlul portului Darwin devine un punct fierbinte al geopoliticii # Aktual24
Relațiile dintre China și Australia ating un punct critic legat de controlul asupra portului strategic Darwin, situat în nordul Australiei. Ambasadorul chinez la Canberra, Xiao Qian, a lansat miercuri un avertisment clar: dacă Australia va încerca să răscumpere cu forța controlul asupra acestui port, China va lua măsuri pentru a proteja interesele companiilor sale, relatează […]
20:10
Trupurile celor sapte suporteri greci ai PAOK Salonic au fost transportate acasă. Doi dintre răniți au plecat și ei. Al treilea a rămas în spital la Timișoara, unde a fost operat de edem la coloana cervicală # Aktual24
Trupurile neînsufleţite ale celor şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, morţi în accidentul de marţi de lângă Lugoj, au fost repatriate, joi, cu un avion militar care a sosit din Grecia pe Aeroportul Internaţional Timişoara. Clubul PAOK Salonic s-a ocupat de repatrierea acestora. Unul dintre aceştia avea 20 de ani, trei aveau 28 de ani, […]
19:40
Suspiciuni de spălare de bani pentru companiile oligarhului Roman Abramovici. Percheziții la sediile Deutsche Bank # Aktual24
Din cauza suspiciunilor de spălare de bani, anchetatorii germani percheziționează sediile Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și Berlin. După cum a anunțat parchetul din Frankfurt, mai mulți directori și angajați, ale căror nume nu au fost făcute publice, ai celei mai mari bănci din Germania sunt anchetați. Parchetul din Frankfurt pe Main, specializat în […]
19:40
Cu Trump pe fundal, Marea Britanie se apropie de China: Acord pentru vize, whisky și servicii # Aktual24
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și China au anunțat un nou parteneriat în domeniul serviciilor, menit să sprijine companiile britanice care operează în China, inclusiv prin călătorii fără viză pentru șederi scurte. În cadrul parteneriatului, Beijingul va relaxa regulile de viză pentru cetățenii britanici, adăugând Regatul Unit pe lista țărilor care […]
19:10
Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Donald Trump, Vladimir Putin și un război care nu se mai termină # Aktual24
Europa a trăit decenii bazându-se că geopolitica are reguli, aliații sunt de încredere și suveranitatea este aproape sacră. Dar aceste certitudini se prăbușesc, relatează Kyiv Post. Marți, în cadrul unei mese rotunde organizate de Quincy Institute, analiști europeni și nord-americani au lansat un avertisment sumbru: Europa este prinsă între o Rusie temută, un război în […]
Acum 24 ore
18:50
Se rupe Suveranistanul și apare „suveranismul rezonabil”? Ce e în spatele atacurilor la Simion din zona Lulea? # Aktual24
Sunt semne rele în Suveranistan. Fostul prim-vicepreședinte al AUR, Marius Lulea, pare să fi întors armele contra președintelui acestui partid extremist-populist, George Simion. O serie de site-uri din zona lui Lulea au trecut la atacuri dure împotriva șefului AUR. Fenomenul a fost semnalat de publicația G4Media, care a arătat cum rețeaua de site-uri finanțate de […]
18:30
Cancelarul german Friedrich Merz a transmis un avertisment clar și un apel la acțiune: Europa nu mai poate rămâne spectator într-o lume dominată de câțiva actori puternici. Într-un discurs recent susținut în Bundestag, Merz a subliniat că vechea influență europeană trebuie reinventată, iar continentul trebuie să găsească o modalitate de a-și reafirma puterea și relevanța […]
18:10
Rezerva Federală menține ratele dobânzilor neschimbate, chiar dacă Trump continuă să insiste asupra reducerii acestora # Aktual24
Rezerva Federală a apăsat butonul de pauză asupra reducerilor ratelor dobânzilor miercuri, lăsând rata cheie neschimbată la aproximativ 3,6%, după ce a scăzut-o de trei ori anul trecut. Președintele Jerome Powell a declarat, într-o conferință de presă după ce banca centrală și-a anunțat decizia, că perspectivele economiei „s-au îmbunătățit în mod clar de la ultima […]
18:10
Simion, delir: ”Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2. Ar fi bine să nu-și termine mandatul, nu se descurcă în situații de stres. # Aktual24
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, joi, că nu consideră benefic ca preşedintele României, Nicuşor Dan, să îşi ducă mandatul până la capăt, susţinând că acesta nu reprezintă interesele românilor şi nu are profilul necesar pentru funcţia de şef al statului. Întrebat, într-o emisiune la gandul.ro, dacă ar fi bine ca Nicuşor Dan să îşi […]
17:50
STENOGRAME Avocata Georgescu se lăuda că poate să intervină la președinte și premier: ”Eu tre’ să mă duc la Nicușor sau la Ilie să le spun ce ai făcut!” # Aktual24
Stenograme din referatul DNA privinds solicitarea de arestare a avocatei Adriana Georgescu arată că aceasta se lăuda că poate să intervină atât pe lângă premierul Ilie Bolojan, cât și la președintele Nicușor Dan. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A! Eu da, mă, eu sunt reglată oricum. Eu sunt în contact permanent cu amândoi. Dar au înce…, au […]
17:30
Euractiv: Partidele reformiste iraniene i-au cerut Liderului Suprem Khamenei să plece, dar au dat înapoi din cauza amenințărilor # Aktual24
Reformiștii iranieni, considerați mult timp un pilon de stabilitate al Republicii Islamice, i-ar fi cerut în privat liderului suprem Ali Khamenei să se retragă, trecând o linie roșie prin faptul că au pus în discuție însăși poziția autorității supreme a regimului. Liderii Frontului Reformist – o alianță de partide și grupuri reformiste – au convocat […]
17:30
”Europenii sunt foarte dezamăgitori”. Reacții la nivel înalt în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric # Aktual24
Statele Unite și-au exprimat deschis nemulțumirea după ce Uniunea Europeană și India au semnat un acord comercial major, considerat istoric, menit să consolideze schimburile economice dintre cele două părți și să reducă dependența UE de piața americană. Reacția Washingtonului a venit rapid, prin vocea secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care a declarat că este „dezamăgit” de […]
17:10
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global # Aktual24
Uniunea Europeană și Vietnam au făcut un pas major în relațiile lor diplomatice, ridicându-le la nivel de parteneriat strategic global, într-un moment tensionat pentru comerțul internațional, marcat de creșterea taxelor vamale în Statele Unite. Decizia vizează aprofundarea cooperării în domenii-cheie precum comerțul, energia verde, tehnologia și securitatea, trimițând un semnal politic puternic în contextul global […]
17:10
Noul primar al Capitalei, blocat de majoritatea PSD-AUR-Voiculescu din Consiliul General: ”Mai multe proiecte utile pentru Bucureşti au fost picate” # Aktual24
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, joi, votul din şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în care mai multe proiecte propuse de el au fost respinse de noua majoritate formată din PSD, PPUSL (partidul lui Dan Voiculescu) şi AUR, afirmând că aceste formaţiuni au dorit o „şedinţă de calibrare”, de măsurare a forţelor, şi anunţând […]
16:50
Premieră mondială: chinezii au creat o reţea de senzori cuantici pentru a capta ”șoapte” cosmice # Aktual24
Cercetătorii dintr-o echipă din China au creat prima reţea de senzori cuantici din lume ce au fost concepuţi pentru a detecta materia întunecată din Univers, conectând laboratoare aflate la o distanţă de peste 300 de kilometri între ele, în oraşele Hefei şi Hangzhou din estul Chinei, informează Xinhua, citată de Agerpres. Publicat joi în revista […]
16:40
Exodul creierelor în domeniul inteligenței artificiale. De ce Europa nu poate păstra talentele pe care le formează # Aktual24
Europa produce talente excelente în domeniul inteligenței artificiale, dar mulți dintre cei mai buni cercetători, ingineri și fondatori ai săi pleacă în alte țări. Cei mai mulți merg în SUA, Marea Britanie sau țările din Golf pentru oportunități mai bune. Această dinamică creează un paradox european familiar. În ciuda universităților puternice, a cercetării de talie […]
16:20
Ruptură în cadrul CSM: Secţia pentru procurori a CSM acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul procurorilor la dosarele instanţelor # Aktual24
Secţia pentru procurori a CSM îi acuză pe colegii judecători din Consiliu că au restricţionat „fără nicio justificare logică şi fără o alternativă funcţională” accesul procurorilor la aplicaţia ECRIS a instanţelor cu dosarele în format electronic. Într-un comunicat transmis joi, Secţia pentru procurori din CSM spune că, începând cu data de 11 decembrie 2025, a […]
16:10
Elveția se pregătește să majoreze TVA-ul pentru a-și întări armata: „Forțele armate sunt insuficient echipate” # Aktual24
Guvernul Elveției a anunțat miercuri o măsură fără precedent, care ar putea transforma peisajul apărării naționale: majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru următorul deceniu, cu scopul declarat de a stimula cheltuielile în domeniul militar, relatează Politico. Decizia, prezentată de Consiliul Federal, vine pe fondul unei „deteriorări a situației geopolitice” și reflectă nevoia stringentă de […]
15:50
Ce s-a găsit în corpul șoferului de microbuz: cocaină, alcool și cannabis. Rezultatele de la IML Timișoara # Aktual24
Analizele toxicologice efectuate de anchetatori arată că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din judeţul Timiş, soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, consumase cannabis, cocaină şi alcool, au anunţat, joi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. „În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru […]
15:40
Rusia lui Putin face câte un dosar digital fiecărui străin. „Nivelul de încredere” devine moneda biometrică a vizitatorilor # Aktual24
Rusia lui Vladimir Putin face un pas uriaș spre supravegherea digitală totală a tuturor străinilor care intră în țară. Guvernul se grăbește să adopte reglementări care prevăd crearea unor „profiluri digitale” pentru fiecare vizitator, un proiect care ridică întrebări serioase despre intimitate, control statal și libertatea individuală. În esență, fiecare străin va avea un dosar […]
15:40
Avocata Adriana Georgescu, arestată preventiv. Ea fost filmată în timp ce încasa banii pentru ”intervenții” # Aktual24
Avocata Adriana Georgescu urmează să intre în arest prevetiv pentru 30 de zile, au decis joi judecătorii, aprobând astfel solicitarea DNA. Avocata a fost filmată chiar când încasa banii de la omul de afaceri căruia i-a promis că îl ajută prin intervenții la Guvern și la DNA. Iată cadre din această filmare: Surse oficiale au […]
15:20
Nu va fi rotativă? PNL Maramureș vine cu precizări după ce primarul din Cavnic a redat o presupusă discuție cu Bolojan # Aktual24
Primarul liberal al oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a declarat că, în cadrul unei discuţii pe care mai mulţi primari PNL au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi transmis că nu va exista un premier PSD la rotativă, însă PNL Maramureş a precizat, joi, că în întâlnirea respectivă nu a existat nicio discuţie despre […]
15:10
”Apel la trezire”. UE decide să reducă dependența de gazul american din cauza declarațiilor despre Groenlanda # Aktual24
Uniunea Europeană a decis să își reducă dependența energetică de Statele Unite, apărută în ultimii ani pe fondul respingerii gazului rusesc. Motivul pentru aceasta au fost recentele declarații ale președintelui american Donald Trump despre intenția sa de a controla Groenlanda. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că comentariile lui Trump au fost un […]
15:10
Atacurile cu drone rusești lovesc din nou Ucraina: trei morți în Zaporojie și distrugeri în Odesa și Krîvîi Rih # Aktual24
Joi, 29 ianuarie 2026, mai multe orașe ucrainene au fost din nou ținta atacurilor aeriene rusești, iar consecințele au fost devastatoare. În regiunea Zaporojie, trei persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone asupra sectorului rezidențial privat din Vilneansk, iar clădiri au fost avariate sau complet distruse, anunță Kyiv Post. În Odesa și […]
14:40
Prețul aurului a crescut inițial peste 5.000 de dolari luni. Câteva zile mai târziu, o uncie troy valora deja aproape 5.600 de dolari. Argintul devine, de asemenea, din ce în ce mai valoros. Creșterea prețurilor metalelor prețioase continuă într-un ritm rapid – aurul, argintul și cuprul au urcat din nou la niveluri record. Prețul unei […]
14:10
Google lansează un agent AI în Chrome. Gemini va putea deschide site-uri web și completa formulare independent # Aktual24
Google a introdus o funcție revoluționară de „navigare automată” pentru browserul Chrome, care transformă Gemini într-un asistent digital complet. Acum, inteligența artificială este capabilă nu numai să caute informații, ci și să interacționeze independent cu site-urile web: să dea clic pe butoane, să compare prețuri și să efectueze sarcini de rutină în locul utilizatorului, relatează […]
13:30
Cel mai recent sondaj INSCOP: ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a scăzut mai mult de 2% încredere față de anul trecut” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, atrage atenția că Guvernul Bolojan se menține la o cotă decebtă de încredere ”în ciuda sabotajelor pe care le face PSD” și în ciuda măsurilor de austeritate. ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a […]
13:30
Avocata Adriana Georgescu a fost filmată chiar când încasa banii de la omul de afaceri căruia i-a promis că îl ajută prin intervenții la Guvern și la DNA. Avocata a fost reținută și este propusă pentru arestare. Iată un cadru din această filmare: Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avocatei Adriana Georgescu i s-a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.