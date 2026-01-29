STENOGRAME Avocata Georgescu se lăuda că poate să intervină la președinte și premier: ”Eu tre’ să mă duc la Nicușor sau la Ilie să le spun ce ai făcut!”

Stenograme din referatul DNA privinds solicitarea de arestare a avocatei Adriana Georgescu arată că aceasta se lăuda că poate să intervină atât pe lângă premierul Ilie Bolojan, cât și la președintele Nicușor Dan. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A! Eu da, mă, eu sunt reglată oricum. Eu sunt în contact permanent cu amândoi. Dar au înce…, au […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24