STENOGRAME Avocata Georgescu se lăuda că poate să intervină la președinte și premier: ”Eu tre’ să mă duc la Nicușor sau la Ilie să le spun ce ai făcut!”
Aktual24, 29 ianuarie 2026 17:50
Stenograme din referatul DNA privinds solicitarea de arestare a avocatei Adriana Georgescu arată că aceasta se lăuda că poate să intervină atât pe lângă premierul Ilie Bolojan, cât și la președintele Nicușor Dan. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A! Eu da, mă, eu sunt reglată oricum. Eu sunt în contact permanent cu amândoi. Dar au înce…, au […]
• • •
Euractiv: Partidele reformiste iraniene i-au cerut Liderului Suprem Khamenei să plece, dar au dat înapoi din cauza amenințărilor # Aktual24
Reformiștii iranieni, considerați mult timp un pilon de stabilitate al Republicii Islamice, i-ar fi cerut în privat liderului suprem Ali Khamenei să se retragă, trecând o linie roșie prin faptul că au pus în discuție însăși poziția autorității supreme a regimului. Liderii Frontului Reformist – o alianță de partide și grupuri reformiste – au convocat […]
”Europenii sunt foarte dezamăgitori”. Reacții la nivel înalt în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric # Aktual24
Statele Unite și-au exprimat deschis nemulțumirea după ce Uniunea Europeană și India au semnat un acord comercial major, considerat istoric, menit să consolideze schimburile economice dintre cele două părți și să reducă dependența UE de piața americană. Reacția Washingtonului a venit rapid, prin vocea secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care a declarat că este „dezamăgit” de […]
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global # Aktual24
Uniunea Europeană și Vietnam au făcut un pas major în relațiile lor diplomatice, ridicându-le la nivel de parteneriat strategic global, într-un moment tensionat pentru comerțul internațional, marcat de creșterea taxelor vamale în Statele Unite. Decizia vizează aprofundarea cooperării în domenii-cheie precum comerțul, energia verde, tehnologia și securitatea, trimițând un semnal politic puternic în contextul global […]
Noul primar al Capitalei, blocat de majoritatea PSD-AUR-Voiculescu din Consiliul General: ”Mai multe proiecte utile pentru Bucureşti au fost picate” # Aktual24
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, joi, votul din şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în care mai multe proiecte propuse de el au fost respinse de noua majoritate formată din PSD, PPUSL (partidul lui Dan Voiculescu) şi AUR, afirmând că aceste formaţiuni au dorit o „şedinţă de calibrare”, de măsurare a forţelor, şi anunţând […]
Premieră mondială: chinezii au creat o reţea de senzori cuantici pentru a capta ”șoapte” cosmice # Aktual24
Cercetătorii dintr-o echipă din China au creat prima reţea de senzori cuantici din lume ce au fost concepuţi pentru a detecta materia întunecată din Univers, conectând laboratoare aflate la o distanţă de peste 300 de kilometri între ele, în oraşele Hefei şi Hangzhou din estul Chinei, informează Xinhua, citată de Agerpres. Publicat joi în revista […]
Exodul creierelor în domeniul inteligenței artificiale. De ce Europa nu poate păstra talentele pe care le formează # Aktual24
Europa produce talente excelente în domeniul inteligenței artificiale, dar mulți dintre cei mai buni cercetători, ingineri și fondatori ai săi pleacă în alte țări. Cei mai mulți merg în SUA, Marea Britanie sau țările din Golf pentru oportunități mai bune. Această dinamică creează un paradox european familiar. În ciuda universităților puternice, a cercetării de talie […]
Ruptură în cadrul CSM: Secţia pentru procurori a CSM acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul procurorilor la dosarele instanţelor # Aktual24
Secţia pentru procurori a CSM îi acuză pe colegii judecători din Consiliu că au restricţionat „fără nicio justificare logică şi fără o alternativă funcţională” accesul procurorilor la aplicaţia ECRIS a instanţelor cu dosarele în format electronic. Într-un comunicat transmis joi, Secţia pentru procurori din CSM spune că, începând cu data de 11 decembrie 2025, a […]
Elveția se pregătește să majoreze TVA-ul pentru a-și întări armata: „Forțele armate sunt insuficient echipate” # Aktual24
Guvernul Elveției a anunțat miercuri o măsură fără precedent, care ar putea transforma peisajul apărării naționale: majorarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru următorul deceniu, cu scopul declarat de a stimula cheltuielile în domeniul militar, relatează Politico. Decizia, prezentată de Consiliul Federal, vine pe fondul unei „deteriorări a situației geopolitice” și reflectă nevoia stringentă de […]
Ce s-a găsit în corpul șoferului de microbuz: cocaină, alcool și cannabis. Rezultatele de la IML Timișoara # Aktual24
Analizele toxicologice efectuate de anchetatori arată că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din judeţul Timiş, soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, consumase cannabis, cocaină şi alcool, au anunţat, joi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. „În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru […]
Rusia lui Putin face câte un dosar digital fiecărui străin. „Nivelul de încredere” devine moneda biometrică a vizitatorilor # Aktual24
Rusia lui Vladimir Putin face un pas uriaș spre supravegherea digitală totală a tuturor străinilor care intră în țară. Guvernul se grăbește să adopte reglementări care prevăd crearea unor „profiluri digitale” pentru fiecare vizitator, un proiect care ridică întrebări serioase despre intimitate, control statal și libertatea individuală. În esență, fiecare străin va avea un dosar […]
Avocata Adriana Georgescu, arestată preventiv. Ea fost filmată în timp ce încasa banii pentru ”intervenții” # Aktual24
Avocata Adriana Georgescu urmează să intre în arest prevetiv pentru 30 de zile, au decis joi judecătorii, aprobând astfel solicitarea DNA. Avocata a fost filmată chiar când încasa banii de la omul de afaceri căruia i-a promis că îl ajută prin intervenții la Guvern și la DNA. Iată cadre din această filmare: Surse oficiale au […]
Nu va fi rotativă? PNL Maramureș vine cu precizări după ce primarul din Cavnic a redat o presupusă discuție cu Bolojan # Aktual24
Primarul liberal al oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a declarat că, în cadrul unei discuţii pe care mai mulţi primari PNL au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-ar fi transmis că nu va exista un premier PSD la rotativă, însă PNL Maramureş a precizat, joi, că în întâlnirea respectivă nu a existat nicio discuţie despre […]
”Apel la trezire”. UE decide să reducă dependența de gazul american din cauza declarațiilor despre Groenlanda # Aktual24
Uniunea Europeană a decis să își reducă dependența energetică de Statele Unite, apărută în ultimii ani pe fondul respingerii gazului rusesc. Motivul pentru aceasta au fost recentele declarații ale președintelui american Donald Trump despre intenția sa de a controla Groenlanda. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că comentariile lui Trump au fost un […]
Atacurile cu drone rusești lovesc din nou Ucraina: trei morți în Zaporojie și distrugeri în Odesa și Krîvîi Rih # Aktual24
Joi, 29 ianuarie 2026, mai multe orașe ucrainene au fost din nou ținta atacurilor aeriene rusești, iar consecințele au fost devastatoare. În regiunea Zaporojie, trei persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone asupra sectorului rezidențial privat din Vilneansk, iar clădiri au fost avariate sau complet distruse, anunță Kyiv Post. În Odesa și […]
Prețul aurului a crescut inițial peste 5.000 de dolari luni. Câteva zile mai târziu, o uncie troy valora deja aproape 5.600 de dolari. Argintul devine, de asemenea, din ce în ce mai valoros. Creșterea prețurilor metalelor prețioase continuă într-un ritm rapid – aurul, argintul și cuprul au urcat din nou la niveluri record. Prețul unei […]
Google lansează un agent AI în Chrome. Gemini va putea deschide site-uri web și completa formulare independent # Aktual24
Google a introdus o funcție revoluționară de „navigare automată” pentru browserul Chrome, care transformă Gemini într-un asistent digital complet. Acum, inteligența artificială este capabilă nu numai să caute informații, ci și să interacționeze independent cu site-urile web: să dea clic pe butoane, să compare prețuri și să efectueze sarcini de rutină în locul utilizatorului, relatează […]
Cel mai recent sondaj INSCOP: ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a scăzut mai mult de 2% încredere față de anul trecut” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, atrage atenția că Guvernul Bolojan se menține la o cotă decebtă de încredere ”în ciuda sabotajelor pe care le face PSD” și în ciuda măsurilor de austeritate. ”În ciuda sabotajelor pe care le face PSD, chiar și în condițiile de austeritate, Guvernul Bolojan nu a […]
Avocata Adriana Georgescu a fost filmată chiar când încasa banii de la omul de afaceri căruia i-a promis că îl ajută prin intervenții la Guvern și la DNA. Avocata a fost reținută și este propusă pentru arestare. Iată un cadru din această filmare: Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avocatei Adriana Georgescu i s-a […]
Lukoil a semnat un acord de vânzare a activelor sale externe companiei americane Carlyle, a relatat serviciul de presă al companiei petroliere ruse. Cumpărătorul va primi 100% din filiala PJSC Lukoil, care deține activele internaționale ale Grupului Lukoil. Acordul nu include activele din Kazahstan, care vor rămâne proprietatea Lukoil, relatează publicația rusă independentă Meduza. Serviciul […]
SUA prezintă un plan ONU pentru demilitarizarea Gazei prin răscumpărarea de arme și control internațional # Aktual24
Statele Unite au prezentat oficial Consiliului de Securitate al ONU o strategie pentru eliminarea completă a armelor din Fâșia Gaza, care prevede lansarea unui program de răscumpărare a armelor la scară largă de la militanții Hamas. Planul, inițiat de administrația Donald Trump, își propune să înlăture definitiv gruparea Hamas de la guvernarea regiunii și să […]
Elon Musk anunță că Tesla va înceta producția modelelor S și X. Compania se concentrează pe fabricarea de roboți umanoizi # Aktual24
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunțat că firma va începe să elimine treptat vehiculele electrice Model S și Model X în acest an și va reorganiza o fabrică din California pentru a produce în schimb roboți umanoizi. Anunțul semnalează sfârșitul unei ere. Cele două vehicule – introduse în 2012 și, respectiv, 2015 – au contribuit […]
„Strategie de marketing”: Administrația de la Casa Albă va lansa „conturile Trump”, promițând să acorde câte o mie de dolari fiecărui nou-născut din America # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe 28 ianuarie lansarea unui program ambițios de conturi de investiții guvernamentale pentru nou-născuți, prin care fiecare copil născut în SUA va primi automat 1.000 de dolari din partea statului. Inițiativa, denumită neoficial „conturile Trump”, este prezentată de Casa Albă drept una dintre cele mai importante politici pro-familie […]
Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a atras atenția asupra unei noi încercări a Kremlinului de a schimba programa de istorie pentru elevii de clasele a X-a și a XI-a. Noile manuale, editate de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, își propun să consolideze în sfârșit principiile ideologice ale […]
Racheta Oreșnik a rușilor a pus Germania în alertă. Berlinul își va dezvolta propriul sistem de detectare a rachetelor prin satelit # Aktual24
Germania intenționează să devină prima țară europeană care își dezvoltă propriul sistem de detectare a rachetelor prin satelit, în timp ce Europa încearcă să își reducă dependența de Statele Unite pentru apărare. Șeful Comandamentului Spațial German, generalul-maior Michael Traut, a declarat publicației Financial Times că Berlinul intenționează acum să ofere baza pentru un sistem de […]
Iranul a transmis un avertisment ferm privind securitatea sa națională, anunțând că forțele sale armate sunt pregătite să răspundă „imediat și decisiv” la orice act de agresiune, pe fondul intensificării prezenței militare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Mesajul a fost transmis joi, 29 ianuarie 2026, de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, într-o postare […]
Caz unic în România: Doi soți din județul Iași au primit ordine de protecție reciproce, dar trăiesc fără probleme sub același acoperiș # Aktual24
În comuna Cristești din județul Iași, un caz neobișnuit de violență domestică a atras atenția publică după ce doi soți au primit ordine de protecție reciproce, în urma unui conflict violent din 13 ianuarie 2026. Deși împart aceeași casă și gospodărie, Teodora și Dumitru Burlacu sunt obligați legal să respecte o distanță minimă de doi […]
„Grindeanu pare că a scăpat complet de sub control direcția politică a PSD”, afirmă vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru # Aktual24
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, acuzând această formațiune de haos intern, lipsă de coerență politică și panică în fața reformelor reale. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Muraru descrie PSD ca pe un partid care transmite mesaje contradictorii și care pare incapabil să-și stabilească […]
Viitorul educației în China: Un dispozitiv dotat cu inteligență artificială verifică temele scrise de mână ale elevilor, reducând munca profesorilor cu 50% și dând chiar și note – VIDEO # Aktual24
Viitorul educației pare să fi sosit deja în China, unde sute de școli din orașe mari precum Shanghai, Beijing și alte provincii au implementat sisteme de inteligență artificială pentru corectarea automată a temelor. Tehnologia, dezvoltată în principal de compania iFlytek, permite scanarea temelor scrise de mână, detectarea erorilor, acordarea notelor și chiar imprimarea versiunilor annotate […]
Imagini virale: Un actor canadian care îl imită perfect pe Donald Trump a vizitat Groenlanda, pentru a-i „convinge” pe localnici să i-o cedeze – VIDEO # Aktual24
Emisiunea canadiană de satiră politică „This Hour Has 22 Minutes” (difuzată pe CBC) a lansat unul dintre cele mai hilare și mai adecvate momente comice: actorul de comedie Mark Critch, maestrul imitațiilor, s-a transformat în Donald Trump și a călătorit efectiv în Groenlanda pentru a „discuta” cu localnicii ideea anexării teritoriului ca al 51-lea stat […]
Franța elimină din Codul Civil „datoria conjugală”: Adunarea Națională a votat în unanimitate renunțarea la obligația de a avea relații sexuale în căsnicie # Aktual24
Adunarea Națională Franceză a adoptat miercuri cu unanimitate de voturi (106 pentru, 0 împotrivă) o propunere de lege transpartinică ce pune capăt definitiv noțiunii de „devoir conjugal” (datoria conjugală), clarificând că în căsătorie nu există nicio obligație legală de a avea relații sexuale. Textul, susținut de peste 120 de deputați din spectre politice variate (de […]
Tragedie aviatică în nord-estul Columbiei: Toți cei 15 pasageri ai unui avion aparținând companiei de stat Satena au murit, inclusiv un deputat și un candidat la Congres # Aktual24
Un avion de pasageri operat de compania de stat columbiană Satena s-a prăbușit în regiunea Norte de Santander, aproape de granița cu Venezuela, ucigând toate cele 15 persoane aflate la bord. Nu au existat supraviețuitori, au confirmat autoritățile columbiene, inclusiv Ministerul Transporturilor și Aeronáutica Civil, citat de Reuters. Aeronava, un Beechcraft 1900D, opera zborul NSE […]
Văduva veselă: Înregistrări incendiare, scurse în presă, o arată pe Erika Kirk râzând și glumind, la doar 11 zile de la asasinarea soțului său, Charlie – VIDEO # Aktual24
Comentatoarea politică conservatoare Candace Owens a făcut public un fragment audio dintr-o întâlnire internă Zoom a organizației Turning Point USA (TPUSA). În filmul difuzat Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk și actuala directoare executivă a organizației, poate fi auzită râzând și discutând cu entuziasm despre succesul evenimentului memorial dedicat soțului său decedat. Incidentul are loc […]
Desfășurările de forțe militare pe străzile orașelor americane, ordonate în 2025 de Donald Trump, au costat bugetul SUA 500 de milioane de dolari # Aktual24
Desfășurarea controversată a forțelor militare de către presedintele SUA Donald Trump pe străzile marilor orașe americane a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări publicate miercuri de o agenție a Congresului. Președintele american a trimis sau a încercat să trimită trupe în mai multe orașe conduse de adversarii săi democrați, […]
Fostul consilier prezidențial Valeriu Turcan avertizează că dacă PSD ar depune moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan „s-ar prăbuși la 10% în câteva zile” # Aktual24
Tensiunile din coaliția de guvernare au atins un nou nivel după ce premierul Ilie Bolojan a reacționat public, pentru prima dată, la atacurile venite din partea Partidului Social Democrat și a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar. Declarația a amplificat conflictul dintre Palatul Victoria și conducerea PSD, care a răspuns rapid prin mesaje […]
Faimoasa artistă americană Nicki Minaj se declară „fanul nr. 1 al lui Trump”, în speranța că președintele îi va grația soțul și fratele, condamnați pentru viol – VIDEO # Aktual24
Cunoscuta și apreciata cântăreață de rap americană Nicki Minaj (pe numele adevărat Onika Tanya Maraj) a stârnit un val de controverse după ce și-a exprimat public și fervent sprijinul pentru Donald Trump. La summit-ul Trump Accounts, din 27 ianuarie 2026, ea a declarat că este „probabil fanul nr. 1 al președintelui”, că „Dumnezeu îl protejează” […]
Numai „profesioniști”: Șeful agenției de securitate cibernetică din cadrul Departamentului de Interne al SUA a încărcat documente secrete pe ChatGPT # Aktual24
O poveste incredibilă zguduie lumea securității cibernetice americane: Madhu Gottumukkala, director al CISA (Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură din cadrul Departamentului de Securitate Internă – DHS), a încărcat documente interne secrete în versiunea publică a ChatGPT. Fișiere marcate „For Official Use Only” (FOUO) – contracte, ghiduri de securitate cibernetică, rapoarte interne – au ajuns […]
Fetița de 2 ani care a murit la stomatolog suferea de o afecțiune cardiacă gravă, dar rezultatele analizelor ar fi trebuit să-i îngrijoreze pe medici, sugerează necropsia # Aktual24
Rezultatele necropsiei în cazul fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică privată din București, în noiembrie 2025, aduc noi informații tulburătoare. Potrivit unor surse din cadrul Institutului de Medicină Legală, citată de Observator News, copilul suferea de o afecțiune gravă – mielopatie degenerativă –, o boală rară și severă, care ar fi […]
L-au uitat de tot pe Maduro: Armata și poliția din Venezuela au jurat „credință și supunere absolută” președintei interimare, Delcy Rodriguez # Aktual24
Militarii și polițiștii venezueleni au jurat miercuri “loialitate și supunere absolută“ președintei interimare Delcy Rodriguez, în timpul unei ceremonii desfășurate la Fuerte Tiuna, o enclavă militară din Caracas unde președintele Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie de armata americană. “Jurăm credință și supunere absolută“, a declarat ministrul apărării, Vladimir Padrino Lopez, care i-a […]
Fosta președintă a Curții Supreme de Justiție din Muntenegru, condamnată la 10 ani de închisoare pentru crimă organizată # Aktual24
Justiția din Muntenegru a condamnat-o miercuri pe fosta președintă a Curții Supreme, Vesna Medenica, la 10 ani de închisoare pentru implicarea sa într-un caz de crimă organizată. Ea a fost însă achitată de apartenența la grupul criminal condus de fiul ei, Milos Medenica, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Curții, citat de cotidianul Vijesti. Judecat […]
Transformat în „bâta” lui Trump, FBI percheziționează un sediu electoral din Georgia pentru a demonstra că alegerile din 2020 au fost „fraudate” # Aktual24
FBI, poliția federală americană, a efectuat miercuri o percheziție la un centru electoral din Georgia, în centrul acuzațiilor nefondate ale președintelui Donald Trump de fraudă electorală la prezidențialele din 2020. Operațiunea a avut loc la sediul Comisiei Electorale din comitatul Fulton, la Atlanta, capitala Georgiei, relatează Reuters. “FBI desfășoară o acțiune de poliție autorizată de […]
Arabia Saudită este în „contact constant” cu SUA în legătură cu evoluțiile în curs din regiune, insistă un oficial al ambasadei, potrivit Sky News. Un oficial de rang înalt de la ambasada din Washington a declarat agenției de știri AP că Arabia Saudită a rămas aliniată cu SUA, chiar dacă a refuzat să permită utilizarea […]
Ambasada SUA de la Copenhaga a îndepărtat steagurile arborate în memoria soldaților danezi căzuți, stârnind furia veteranilor. „Ambasada nu cunoștea semnificația steagurilor” # Aktual24
Ambasada SUA la Copenhaga a îndepărtat steagurile arborate în onoarea soldaților uciși în Afganistan dintr-o zonă din afara clădirii. Un videoclip distribuit de postul danez TV2 a arătat un agent de securitate îndepărtând, marți, din jardinierele amplasate în fața ambasadei, steagurile arborate în onoarea celor 44 de soldați danezi care au murit în conflict, potrivit […]
Agent ICE filmat încercând să intre în Consulatul Ecuadorului din Minneapolis. „Nu puteți intra aici. Acesta este un consulat. Aceasta este proprietatea unui guvern strain. Nu puteți intra aici” # Aktual24
Guvernul Ecuadorului a condamnat ceea ce a descris ca o tentativă a unui agent federal de imigrare al SUA de a intra în consulatul ecuadorian din Minneapolis, potrivit BBC și The Guardian. Agentul a fost împiedicat să intre de către oficialii consulari, care au acționat „pentru a garanta protecția ecuadorienilor care se aflau în interiorul […]
Agenții federali implicați în împușcarea fatală a lui Alex Pretti, produsă în Minnesota la sfârșitul săptămânii, au fost suspendați, a aflat publicația The Guardian. Un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal a declarat că ofițerii implicați au fost suspendați. „Acesta este protocolul standard”, a spus acesta.
Bogdan Pîrlog acuză abuzuri concertate în justiție: trei episoade într-o singură săptămână – Presshub # Aktual24
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea. Printr-o postare pe Facebook, magistratul susține că, în decursul ultimei săptămâni au avut loc trei incidente, implicând proceduri instituționale, pe care le consideră deliberate. Acesta a susținut și că incidentele ar fi motivate […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte mulțumit” de evoluțiile din Siria, după ofensiva armatei siriene împotriva Forțelor Democratice Siriene (SDF), grupare condusă de kurzi și sprijinită anterior de Washington. Trump a făcut aceste declarații după o convorbire telefonică cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa, înainte ca liderul de la Damasc să plece la […]
Bruce Springsteen a dedicat o nouă piesă locuitorilor din Minneapolis, criticând operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația desfășurate de președintele Donald Trump în oraș. Versurile piesei „Streets of Minneapolis”, lansată miercuri, descriu cum „un oraș în flăcări a luptat împotriva focului și a gheții sub cizma unui ocupant”, ceea ce Springsteen numește „armata privată […]
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău în timp ce era audiată de procurorii DNA. Anchetatorii au chemat ambulanța. Sursele au precizat că la sediul DNA a venit ambulanța, miercuri seara târziu. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, două persoane, între care o avocată, într-un […]
