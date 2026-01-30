Zelenski întâmpină cu optimism pauza atacurilor ruseşti

00:00

* Schimburile cu titluri Romgaz - pe prima treaptă în topul rulajuluiIndicii Pieţei Principale a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi de peste 1% în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi marcată de deprecieri ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,37%, până la 27.645 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,53%, până la 5.575 de puncte.