Hamas nu are altă opţiune decât predarea armelor, declară Steve Witkoff

Franţa nu este dispusă să intre în negocieri cu SUA şi Rusia privind controlul armelor nucleare, întrucât consideră că situaţia sa este and #8222;foarte specifică and #8221; în virtutea faptului că, din punctul de vedere al numărului focoaselor nucleare de care dispune, arsenalul său este mult în urma celui deţinut de fiecare dintre cele două principale puteri nucleare şi obiectivul Franţei nu este de a recupera această diferenţă, ci de a avea o and #8222;suficienţă strictă and #8221;, potrivit EFE.