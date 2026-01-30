Hamas nu are altă opţiune decât predarea armelor, declară Steve Witkoff
Bursa, 30 ianuarie 2026 09:20
Emisarul special american Steve Witkoff s-a declarat joi încrezător că mişcarea islamistă palestiniană Hamas va preda armele, etapă a planului de pace pentru Fâşia Gaza promovat de preşedintele SUA Donald Trump, şi a subliniat că teroriştii and #39; and #39;nu au altă opţiune and #39; and #39;, relatează DPA şi AFP.
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
09:40
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează EFE.
Acum 15 minute
09:30
Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat în unanimitate joi o iniţiativă legislativă care reformează sectorul petrolier, permiţând mai multe investiţii străine, informează AFP şi dpa.
09:30
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să dezvăluie vineri candidatul său pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale (Fed).
09:30
Crizele regionale sau mondiale pot scumpi serios carburanţii în România. Motorina, vulnerabilul energetic al ţării # Bursa
Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, dar şi din lume, România ar putea vedea noi scumpiri la carburanţi în lunile următoare. Analizele pieţei arată că motorina rămâne mult mai expusă decât benzina, din cauza dependenţei ridicate de importuri şi a rolului său strategic în transport, agricultură şi industrie.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Trump dă în judecată IRS şi Trezoreria: 10 miliarde $ despăgubiri pentru declaraţiile fiscale # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a depus joi un proces împotriva Fiscului american (IRS) şi Trezoreriei şi a cerut despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru că nu ar fi reuşit să prevină scurgerea declaraţiilor sale fiscale, care au fost făcute publice în timpul primului său mandat.
09:00
Australianii Olivia Gadecki şi John Peers au devenit vineri prima pereche din ultimii 37 de ani care a reuşit să-şi apere titlul la dublu mixt la Australian Open, învingând în finală, într-un meci palpitant, perechea franceză Kristina Mladenovic/Manuel Guinard, scor 4-6, 6-3, 10-8.
09:00
Atacantul german Timo Werner a semnat joi un contract cu gruparea San Jose Earthquakes, din MLS, a anunţat echipa americană pe site-ul oficial.
08:50
Apple a raportat rezultate financiare record pentru primul trimestru fiscal, cu vânzări de iPhone-uri în valoare de 85,27 miliarde de dolari, în creştere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când veniturile din această categorie au fost de 69 miliarde de dolari.
Acum 2 ore
08:40
Buzoianu: Zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi stabilite cu acordul autorităţilor locale, nu and #8222;din birou and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate care reprezintă jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit declaraţiilor făcute la Digi24.
08:30
Preşedintele României a declarat joi că respinge and #8222;scenariul de rupere transatlantică and #8221; şi a precizat că România a făcut în această perioadă and #8222;mici alegeri and #8221; în politica externă, fără a afecta relaţia strategică cu Statele Unite şi parteneriatul economic cu Uniunea Europeană.
08:10
India estimează o creştere economică între 6,8% şi 7,2% pentru anul fiscal 2027, care începe pe 1 aprilie 2026, potrivit raportului anual al Ministerului de Finanţe.
08:00
Democraţii şi administraţia preşedintelui Donald Trump au ajuns joi la un acord temporar pentru a evita un blocaj parţial al guvernului federal şi pentru a finanţa, pentru moment, Departamentul pentru Securitate Internă, în timp ce negociază mai departe cererile democraţilor de a impune restricţii asupra politicilor privind imigraţia.
08:00
Noua Zeelandă a respins vineri invitaţia preşedintelui american lui Donald Trump de a participa la 'Consiliul pentru Pace', alăturându-se listei scurte a ţărilor care au refuzat propunerea, relatează AFP.
08:00
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care indică faptul că Statele Unite 'ar putea' impune taxe vamale de o valoare neprecizată ţărilor care vând petrol Cubei, notează AFP.
07:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat joi o posibilă pauză a atacurilor ruseşti asupra infrastructurii critice, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că a cerut Rusiei să înceteze temporar bombardamentele, însă Moscova nu a confirmat oficial acordul.
Acum 4 ore
07:40
Aurul şi argintul au continuat joi să crească şi au atins noi maxime istorice, pe fondul tensiunilor geopolitice, al slăbirii dolarului şi al fluxurilor mari de capital către active considerate de refugiu.
07:30
Teheranul a avertizat joi că va lovi and #8222;imediat and #8221; baze militare şi portavioane americane în cazul unui atac al Statelor Unite, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu cresc, iar comunitatea internaţională cere dialog pentru evitarea unui conflict major.
07:30
Deficitul comercial al Statelor Unite aproape s-a dublat în noiembrie faţă de luna precedentă, pe fondul accentuării dezechilibrului în relaţia cu Uniunea Europeană şi al efectelor tarifelor impuse de preşedintele Donald Trump în economie, arată datele publicate de Biroul de Recensământ al SUA, preluate de CNBC.
07:30
Cotaţiile petrolului au crescut joi cu aproximativ 3%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele cinci luni, în timp ce pieţele se tem că un eventual atac al Statelor Unite asupra Iranului, unul dintre cei mai mari producători ai OPEC, ar putea perturba oferta globală, relatează Reuters.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor retrage certificarea aeronavelor Bombardier canadiene, precum şi a and #8222;tuturor aeronavelor fabricate în Canada and #8221;, ca măsură de retorsiune la certificatele and #8222;refuzate and #8221; de Ottawa pentru avioane americane, relatează AFP.
06:50
European Aquatics a anunţat, joi, că românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa.
06:50
Nouă cluburi din Superliga chineză şi alte patru formaţii din liga secundă au fost sancţionate sportiv şi pecuniar în China, în urma unei anchete privind and #8222;trucarea meciurilor, jocurile de noroc şi corupţia din industria fotbalului and #8221;.
06:50
Comitetul Internaţional Olimpic şi-a exprimat joi îngrijorarea pentru soarta sportivilor iranieni în contextul escaladării tulburărilor din ţară, afirmând că rămâne în contact cu comunitatea olimpică iraniană, relatează Reuters.
Acum 12 ore
00:00
Vaccinarea anti-HPV poate preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin atunci când este implementată la scară largă, a transmis Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), care subliniază, totodată, rolul esenţial al depistării precoce prin programe de screening regulat.
00:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat listele oficiale şi calendarele de desfăşurare ale competiţiilor şcolare care vor avea loc în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026, potrivit unei informări transmise de instituţie.
00:00
Boeing Co. din SUA a raportat rezultate financiare solide aferente trimestrului al patrulea din 2025, peste aşteptările analiştilor, pe fondul unor comenzi comerciale record, al îmbunătăţirii livrărilor şi creşterea portofoliului de comenzi.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci în majoritatea zonelor. Cerul va avea înnorări şi vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.
00:00
Banca Europeană de Investiţii a finanţat cu 100 miliarde euro proiectele demarate anul trecut în cele 27 state membre ale Uniunii Europene, valoare ce reprezintă un record istoric, potrivit Ninei Calvino, preşedinta respectivei instituţii bancare.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,64%.
00:00
Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,03 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0957 lei/euro.
00:00
Europa îşi produce propriile elite tehnologice în inteligenţă artificială, le şlefuieşte în universităţi puternice şi în institute respectate, apoi priveşte cum pleacă, metodic, către ecosisteme care le pot oferi mai mulţi bani, mai multă putere de calcul, mai multă viteză, mai mult capital de creştere şi sentimentul că and #8222;frontiera and #8221; se construieşte în altă parte, se arată într-un articol publicat de Euronews.
00:00
Microplasticele au fost identificate în aproximativ o treime dintre peştii analizaţi în apele teritoriale ale mai multor state insulare din Oceanul Pacific, o proporţie mai mică decât media mondială, dar marcată de discrepanţe semnificative de la o ţară la alta, potrivit unui studiu publicat în revista ştiinţifică PLOS One, relatează AFP.
00:00
Managerii de fonduri: Cererea ridicată susţine creşterile de la BVB; piaţa are nevoie de noi listări # Bursa
* Mihnea Bărbulescu, Erste Asset Management: and #8221;O perioadă cu o evoluţie mai puţin favorabilă a bursei poate fi privită ca un cadou pentru investitorii care acumulează and #8221;* Dan Dascăl, BT Asset Management: and #8221;Contextul este propice pentru listări noi, pentru listări secundare, ceea ce va creşte oferta bursei pentru investitori and #8221;* Adrian Negru, Raiffeisen Asset Management: and #8221;Oportunitatea în cazul titlurilor de stat româneşti este cât se poate de evidentă and #8221;* and #8221;Nu ştiu dacă investitorii străini şi marile bănci internaţionale au fost vreodată mai optimiste cu privire la România and #8221;, a afirmat CEO-ul Raiffeisen
00:00
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii din regiune fiind atenţi la evoluţiile preţurilor metalelor şi ţiţeiului, respectiv la rezultatele raportate de companii.
00:00
Declaraţiile unioniste făcute de Maia Sandu luna aceasta nu pot fi citite doar ca intervenţii politice conjuncturale, ci semnalează o realitate mai profundă: dificultatea structurală a Republicii Moldova de a funcţiona economic într-o lume tot mai fragmentată, în care securitatea şi apartenenţa instituţională se traduc direct în costuri financiare.
00:00
* 1. Datele de pornire: ce arată sondajeleConform Barometrului Opiniei Publice realizat în septembrie 2025, aproximativ 46% dintre cetăţenii Republicii Moldova declară că ar vota împotriva unirii cu România, 33% s-ar pronunţa pentru, iar restul sunt indecişi.
00:00
Vulnerabilitatea critică a energiei a devenit principalul factor de risc pentru dezvoltarea accelerată a centrelor de date şi a fabricilor de inteligenţă artificială în Europa, ameninţând să frâneze exact infrastructura pe care Uniunea Europeană o consideră esenţială pentru competitivitate şi suveranitate digitală, se arată într-un articol publicat de site-ul italian Elettrico Magazine, care citează un raport publicat de Observatorul Data Center al Politehnicii din Milano.
00:00
Preţul aurului a trecut ieri, pe pieţele externe, de pragul de 5.600 de dolari uncia, nivel consemnat pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor geopolitice şi al deprecierii dolarului american.
00:00
Toată lumea observă că politica se schimbă. În două generaţii, s-a schimbat deja, radical, dramatic. În America, spre exemplu, valul uriaş al schimbării a răsturnat cu susul în jos toate reperele clasice, valori şi teme, ale politicii interne şi internaţionale.
00:00
Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, and #8222;a prins glas and #8221; după aproape trei ani petrecuţi în România, cu capul plecat. Cipriotul a ieşit la atac, deranjat că este criticat la fel de aspru precum patronul echipei, George Becali, pentru lipsa de rezultate a actualei campioane.
00:00
* Matej Rigelnik, preşedintele board-ului FP: and #8221;Vedem un potenţial pe termen lung al acţiunilor Fondului Proprietatea şi al întregului model de business and #8221;* Valentin Stănescu, acţionar: and #8221;În niciun caz nu vând; dimpotrivă, mă gândesc dacă nu cumva să-mi cresc participaţia and #8221;* Mihai Sebea, acţionar: and #8221;Orice acţionar este binevenit la Fondul Proprietatea; nu sunt binevenite fostele practici ale SIF-urilor and #8221;
00:00
* Schimburile cu titluri Romgaz - pe prima treaptă în topul rulajuluiIndicii Pieţei Principale a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi de peste 1% în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi marcată de deprecieri ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,37%, până la 27.645 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,53%, până la 5.575 de puncte.
00:00
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a raportat ieri un profit de 2.360 de miliarde de coroane norvegiene (247 de miliarde de dolari, respectiv 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, graţie plasamentelor în tehnologie şi finanţe, transmite Reuters, conform Agerpres.
29 ianuarie 2026
21:40
Lavrov: and #8222;Pentru garantarea securităţii în Ucraina este nevoie de un regim ucrainean pro-rus and #8221; # Bursa
Rusia va accepta garanţii internaţionale de securitate doar pentru o Ucraină prietenoasă cu Moscova, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit G4Media.
21:30
Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, s-a declarat joi and #8222;puţin mai optimist and #8221; după începerea negocierilor tehnice cu Statele Unite privind viitorul Groenlandei, teritoriu pe care regele Frederik al X-lea urmează să îl viziteze în februarie.
21:20
Fostul premier Victor Ponta a declarat joi că, dacă s-ar întoarce în PSD, le-ar spune colegilor că nu este acceptabil să se certe constant şi să se saboteze reciproc. El a explicat că aceste conflicte interne conduc la o guvernare incoerentă şi ajută, în fiecare zi, la consolidarea voturilor AUR. Totodată, Ponta a subliniat că nu consideră că este sfârşitul PSD-ului, atâta timp cât partidul nu rămâne blocat în această combinaţie toxică pentru propriul electorat,
21:20
Portugalia a contractat construcţia primului portavion dedicat dronelor din Europa, o navă de război concepută pentru a opera sisteme aeriene, de suprafaţă şi subacvatice fără pilot, care ar putea concura cu dominaţia portavioanelor tradiţionale, potrivit EuroNews. Noul portavion and #8222;Don JuanII and #8221; (D Jo and #227;o II), va oferi o flexibilitate ridicată la costuri mult mai mici. Construit de Damen pentru 132 de milioane de euro, acesta poate schimba profilurile misiunilor în decurs de o săptămână, a relatat sursa citată.
21:00
Preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă, a anunţat joi că fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice.
21:00
Franţa: and #8222;Nu vom intra în negocieri privind controlul armamentului nuclear and #8221; # Bursa
Franţa nu este dispusă să intre în negocieri cu SUA şi Rusia privind controlul armelor nucleare, întrucât consideră că situaţia sa este and #8222;foarte specifică and #8221; în virtutea faptului că, din punctul de vedere al numărului focoaselor nucleare de care dispune, arsenalul său este mult în urma celui deţinut de fiecare dintre cele două principale puteri nucleare şi obiectivul Franţei nu este de a recupera această diferenţă, ci de a avea o and #8222;suficienţă strictă and #8221;, potrivit EFE.
