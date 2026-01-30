Ilie Bolojan: Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD

17:30

Un copil care ajunge la un gest extrem strigă, de fapt, după ajutor! Şi sunt tot mai mulţi în ultima perioadă. La Mangalia, un elev s-a aruncat de la etajul 1 al şcolii la câteva minute după ce a luat nota 3 la matematică. Iar la Oradea, un adolescent s-a aruncat şi el în gol, copleşit de certurile dintre părinţi. Este o realitate tristă pe care statul şi de multe ori, şi societatea, nu o înţeleg. Până la disperare, copilul transmite semnale, fie părinţilor, fie la şcoală.Elevul din Oradea care s-a aruncat de la etajul 8 al blocului în care locuia era copleşit de certurile dintre părinţi