România, lovită de un vortex polar în acest weekend. Temperaturi şi de -14°C

18:20

Un bancher cu dublă cetăţenie română şi ucraineană, Alexander Adarich, a murit în condiții suspecte după ce ar fi căzut de la etajul patru al unui hotel din Milano. Autoritățile italiene anchetează cazul ca omor, în contextul în care în apartament au fost găsite documente false și mai mulți martori indică prezența unor persoane misterioase în camera de hotel cu puţin timp înainte de incidentul tragic. Adarich, fost proprietar al Fidobank și figură-cheie în sistemul bancar ucrainean, s-ar fi aflat la Milano pentru o întâlnire de afaceri.Afaceristul mort în condiții suspecte la Milano era unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina şi avea cetăţenie română. Ar fi fost mort când a căzut de la etaj Românul mort în condiții suspecte la Milano era unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina avea dublă cetăţenie. Ar fi fost ucis