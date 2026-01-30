România, principala destinație pentru exporturile din Republica Moldova
G4Media, 30 ianuarie 2026 07:50
În perioada ianuarie – noiembrie 2025, România a fost principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de 29,2% din totalul exporturilor, urmată de Turcia (9,5%) și Italia (9,2%). În ansamblu, statele membre ale Uniunii Europene absorb 68,1% din exporturile moldovenești, relatează agenția Moldpres, citată de Rador. Potrivit Biroului Național de Statistică, la polul […] © G4Media.ro.
Criză în industrie: sute de angajați din Bistrița-Năsăud rămân fără loc de muncă / Betak și RAAL notifică AJOFM pentru concedieri colective # G4Media
Luna ianuarie 2026 aduce un val de concedieri colective în județul Bistrița-Năsăud, pe fondul dificultăților financiare majore întâmpinate de doi mari angajatori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. În total, 340 de persoane urmează să rămână fără loc de muncă. Un agent economic (BETAK) cu domeniul principal de activitate în tratarea și […] © G4Media.ro.
08:00
Un consilier local dintr-o comună Alba și-a câștigat în instanță dreptul de a participa online la ședințele de CL / Lucrează la Comisia Europeană , iar un proiect de hotărâre prin care cerea dreptul de a participa online i-a fost respins de către colegi # G4Media
Luis Maria Bunescu, consilier local din comuna Cenade din Alba lucrează la Comisia Europeană la Bruxelles și și-a câștigat în instanță dreptul de participa, în mod online, la ședintele de Consiliu Local, anunță Alba24. Ea a câștigat la alegerile din 2024 un post de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cenade, din poziția […] © G4Media.ro.
Analiză L’Express (Franţa), via Rador: – Confruntată cu agresiunea nerușinată a puterii americane, Uniunea Europeană trebuie să construiască, împreună cu puterile mijlocii și în primul rând cu continentul african, o nouă axă de nealiniere, afirmă fondatorul Cercului pentru o Europă Geopolitică. Forumul de la Davos din 2026 va rămâne simbolul sfârșitului unei ere care a […] © G4Media.ro.
Agresorul care a atacat-o cu o seringă pe democrata americană Ilhan Omar, inculpat de justiția federală # G4Media
Bărbatul arestat pentru că a atacat-o cu o seringă pe reprezentanta democrată de origine somaleză, Ilhan Omar, ţintă frecventă a atacurilor personale din partea preşedintelui Donald Trump, este urmărit penal de autorităţile federale pentru „agresiunea” şi „intimidarea” unui reprezentant al statului american, conform documentelor judiciare publicate joi, citate de AFP, transmite Agerpres. Marţi seară, în […] © G4Media.ro.
Analiză a publicației elene Oikonomikos Tachydromos, via Rador: Joshua Volz, trimisul special pentru integrarea energetică globală din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA, a transmis angajamentul administrației SUA față de succesul Coridorului Vertical de gaze. Vorbind în contextul Athens Energy Summit 2026, Volz a anunțat în același timp o reuniune ministerială a tuturor țărilor implicate […] © G4Media.ro.
Stare de urgență în Argentina din cauza incendiilor de pădure devastatoare / Unele zone ard de la începutul lui decembrie # G4Media
Incendii de pădure în Argentina: Guvernul declară ‘stare de urgenţă’ Guvernul argentinian a anunţat joi că doreşte să declare stare de urgenţă în patru provincii din Patagonia, unde mai multe incendii au devastat zeci de mii de hectare, de la începutul verii în emisfera sudică, notează AFP. Din decembrie, aproximativ 45.000 de hectare de pădure […] © G4Media.ro.
Donald Trump consideră „foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi drept „foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a-şi consolida legăturile cu China, într-un schimb de idei cu presa, la sosirea sa la Washington, pentru premiera unui documentar despre soţia sa, Melania Trump, notează AFP. „Este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a spus preşedintele american, după […] © G4Media.ro.
O mașină folosită de primarul Iohannis, scoasă la licitație / Prețul începe de la 3.500 de euro, plus TVA / Primarul Sibiului: „Este o mașină de lux, o vom vinde printr-o casă de licitații” # G4Media
Un Audi A6, produs în 2005, prima mașină occidentală folosită de Klaus Iohannis, în perioada în care era primar al Sibiului, va fi scoasă la licitație, anunță Turnul Sfatului. Mașina a fost achiziționată în leasing de către administrația locală, leasing încheiat în 2010, când mașina a intrat în proprietatea Primăriei. În 2024, mașina a fost […] © G4Media.ro.
Festivalul gastronomic și cultural „Taste of Transylvania” va fi organizat pentru prima dată în Ungaria # G4Media
Festivalul gastronomic și cultural „Taste of Transylvania”, care are deja o tradiție puternică în Transilvania, va avea loc pentru prima dată în Ungaria; evenimentul va fi găzduit de Muzeul Etnografic în Aer Liber al Regiunii Transilvania din Szentendre, judeţul Pesta, în perioada 27-29 martie, transmite agenția MTI citată de Rador. Festivalul de trei zile va […] © G4Media.ro.
Unul din suporterii greci, morți în accidentul din Timiș, și-ar fi pierdut tatăl pe același drum / Presa din Grecia: ”Copilul a crescut orfan de la 12 ani” # G4Media
Tată lui Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, unul dintre cei șapte suporteri ai echipei PAOK care și-au pierdut viața într-un accident rutier grav petrecut în România, a murit pe același drum, anunță Mediafax, care citează presa greacă. Conform declarațiilor unor apropiați, tatăl lui Dimitris era șofer profesionist și ar fi murit într-un […] © G4Media.ro.
Curtea de Apel București ar urma să se pronunțe în speța avocatei AUR Silvia Uscov care cere anularea actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să ia, vineri, o decizie privind cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov care-i privește pe doi dintre judecătorii Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Jurnalistul Liviu Avram a arătat pentru G4Media că avocata a înaintat CAB două acțiuni distincte, de anulare a actelor prin care au fost […] © G4Media.ro.
SpaceX ia în calcul o fuziune cu Tesla sau, alternativ, cu xAI înaintea unui posibil IPO – surse Reuters # G4Media
SpaceX analizează scenariul unei fuziuni cu Tesla, precum și o combinație alternativă cu firma de inteligență artificială xAI, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg, un semnal că Elon Musk cântărește opțiuni de consolidare a companiilor din portofoliul său, transmite Mediafax. Potrivit surselor Bloomberg, SpaceX a discutat fezabilitatea unui acord cu Tesla, idee […] © G4Media.ro.
FCSB, eliminată din Europa League după o remiză eroică cu Fenerbahce pe Arena Națională(1-1) # G4Media
FCSB a fost eliminată joi seara din grupa extinsă de Europa League după ce a remizat cu Fenerbahce pe Arena Națională din București, scor 1-1. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Un bărbat cercetat pentru că ar fi încheiat antecontracte pentru apartamente deja vândute a fost arestat preventiv # G4Media
Un bărbat, mandatar al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate intermedieri imobiliare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru că ar fi încheiat antecontracte pentru apartamente pentru care făcuseră deja obiectul unor demersuri de vânzare către alte persoane, transmite Agerpres. Pentru administratorul firmei imobiliare, o femeie – a fost instituită măsura […] © G4Media.ro.
Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze, un Dom de Aur şi extinderea libertăţii operaţionale a SUA # G4Media
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca privind Groenlanda, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertăţii operaţionale a SUA şi un „Dom de Aur” deasupra insulei arctice, informează joi dpa preluată de Agerpres. Într-un eseu invitat pentru New York Times publicat joi, Jeff Landry a […] © G4Media.ro.
Senatul SUA blochează proiectul de buget ca măsură de presiune pentru schimbări în Departamentul pentru Securitate Internă # G4Media
Senatul Statelor Unite a votat joi împotriva unui proiect de buget ca măsură de presiune pentru adoptarea de schimbări în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) după asasinarea a doi civili în timpul desfăşurării agenţilor de migraţie ICE la Minneapolis, informează Agerpres citând EFE. Toţi senatorii democraţi şi şapte senatori republicani au votat împotriva bugetului […] © G4Media.ro.
Ministrul Culturii: Există un plan pentru găsirea unui spaţiu în care să poată funcţiona Centrul Naţional al Dansului Bucureşti # G4Media
În condiţiile în care Sala Omnia a fost pierdută, fiind luată înapoi de Ministerul de Interne, există un plan pentru găsirea unui alt spaţiu în care să poată funcţiona Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, a spus, joi seara, ministrul Culturii, Demeter András István, la întâlnirea organizată la Centrul Naţional al Dansului, la care au participat […] © G4Media.ro.
Zelenski: Mulțumim părții americane pentru eforturile sale de a asigura oprirea loviturilor asupra țintelor energetice în acest moment și sperăm că America va reuși să garanteze acest lucru # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se așteaptă ca Rusia să respecte angajamentul privind oprirea atacurilor asupra Kievului și a altor orașe ucrainene pentru o perioadă de o săptămână, transmite MEDIAFAX. Zelenski a afirmat că următoarele zile vor fi decisive pentru a vedea dacă Rusia va respecta acest acord, informează Reuters. Președintele Statelor […] © G4Media.ro.
LIVE TEXT Președintele Nicușor Dan, interviu la Digi24: Coaliția funcționează. Cu opinteli / În momentul de față, nu există alternativă la premierul Bolojan / Întrebat dacă măsurile din 2025 puteau fi mai puțin dureroare: „Da, evident” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului Digi24, joi seara. G4Media a transmis LIVE text declarațiile președintelui. Nicușor Dan a spus că coaliția de guvernare funcționează, chiar dacă „cu optinteli” și că nu are niciun motiv să creadă că vreunul dintre partide ar vrea să încalce protocolul coaliției. Președintele a spus de asemenea că […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan, despre crima plănuită de adolescenții din Timiș: S-au făcut niște pași timizi, dar în privința drogurilor nu putem să spunem că avem o strategie, sau despre cum să facem ca tinerii să iasă din fața calculatorului # G4Media
Crima din județul Timiș plănuită de trei adolescenți a fost comentată de președintele României, Nicușor Dan, la Digi24. „Este ceva absolut regretabil. Dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. E un fenomen care se întâmplă și dacă punem și mai mult în context vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii. […] © G4Media.ro.
Scandal în Consiliul Local Alba Iulia din cauza unei finanțări date de Ungaria Palatului Principilor # G4Media
Un scandal s-a iscat în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, joi, 29 ianuarie, din cauza unei finanțări pe care guvernul Ungariei a oferit-o Palatului Principilor din Cetatea Alba Carolina, scrie Alba24.ro. Trebuie spus că Palatul Principilor aparține de Primăria Alba Iulia. Finanțarea se ridică 28.450 de euro, adică 11.000.000 forinți, și vine de la […] © G4Media.ro.
Tarife majorate la Grădina Zoologică din București şi la Teatrul Nottara, au decis consilierii generali / Ei au mai aprobat reduceri de 50 % la Teatrul Ţăndărică pentru familiile cu minimum trei copii # G4Media
Preţul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice va creşte de la 15 la 20 de lei, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres.De asemenea, cresc tarifele practicate de Teatrul ‘Ion Creangă’, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Teatrul I. C. Nottara. Pe de altă parte, familiile cu minimum […] © G4Media.ro.
VIDEO Un băiețel de 2 ani din Marea Britanie a bătut două recorduri mondiale la biliard și snooker # G4Media
Un copil minune din Anglia a bătut deja două recorduri mondiale Guinness la biliard și snooker înainte de a împlini trei ani, scrie UPI. Jude Owens, un copil din Manchester, a doborât recordul pentru cea mai tânără persoană care a realizat o dublă lovitură la snooker la vârsta de 2 ani și 261 de zile. […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan despre numirea șefilor de servicii secrete: Dintre cei vehiculați în presă mulți sunt nefericiți pentru că sunt prietenii lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și astfel șansele lor teoretice de a fi numiți scad. Cel mai bine ar fi să nu facă parte din partide # G4Media
Președintele Nicușor Dan sugerează că în fruntea serviciilor secrete nu vor fi numiți cei care au fost deja vehiculați în presă. „Mulți sunt nefericiți că numele lor au apărut (în presă – n.red) pentru că sunt prietenii lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și astfel șansele lor teoretice de a […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan: Probabil o să supăr niște primari, dar în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri mai mult decât ai avut în 2025 # G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost chestionat, în emisune la Digi24, ce crede despre majorarea taxelor și impozitelor, mai ales în contextul în care măsurile premierului Bolojan au fost contestate de mai mulți primari. Nicușor Dan admite că există o tensiune în societate, că sunt multe nemulțumiri acumulate, subliniind că decizia majorării impozitelor s-a luat „în […] © G4Media.ro.
Lavrov afirmă că pentru garantarea securităţii în Ucraina este nevoie de un regim ucrainean pro-rus # G4Media
Rusia va accepta garanţii internaţionale de securitate doar pentru o Ucraină prietenoasă cu Moscova, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia de presă Interfax, potrivit Agerpres. Guvernul rus nu ştie ce au convenit SUA şi Ucraina în privinţa garanţiilor de securitate, a afirmat Lavrov într-o intervenţie la Moscova. Însă „dacă […] © G4Media.ro.
Secretarul american al Apărării îi spune lui Trump că Pentagonul este pregătit pentru Iran # G4Media
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că armata SUA va fi pregătită să execute orice decizie a președintelui Donald Trump cu privire la Iran, pentru a se asigura că Teheranul nu va continua programul de dezvoltare a armelor nucleare, scrie Reuters. Având în vedere prezența unei forțe militare americane numeroase în regiune, […] © G4Media.ro.
Urşii polari din arhipelagul norvegian Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei / Ce explicații au cercetătorii # G4Media
Este „o surpriză” pentru cercetători: urşii polari din arhipelagul norvegian Svalbard şi-au sporit greutatea corporală, rezistând mai bine decât se preconiza la încălzirea climatică accelerată care afectează acea regiune, a concluzionat un studiu publicat joi, chiar dacă această adaptare ar putea fi de scurtă durată, informează AFP, citată de Agerpres. „Creşterea condiţiei lor fizice într-o […] © G4Media.ro.
Portugalia a contractat construcția primului portavion dedicat dronelor din Europa, Don Juan II / Compania olandeză Damen va construi nava în Galați, România # G4Media
Portugalia a contractat construcția primului portavion dedicat dronelor din Europa, o navă de război concepută pentru a opera sisteme aeriene, de suprafață și subacvatice fără pilot, care ar putea concura cu dominația portavioanelor tradiționale, relatează EuroNews. Noul portavion „Don JuanII” (D João II), va oferi o flexibilitate ridicată la costuri mult mai mici. Construit de […] © G4Media.ro.
Ilie Bolojan anunță că din primăvara anului viitor premierul va fi de la PSD, după ce a fost acuzat de un primar liberal că s-ar alia cu USR / Bolojan: E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi # G4Media
Premierul liberal Ilie Bolojan sugerează că nu are niciun plan cu USR, așa cum s-a speculat, și că nu va încălca protocolul cu PSD, care prevede ca din 2027 mandatul de premier să se transfere către reprezentantul social-democraților. „Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană a demis un înalt funcţionar investigat pentru că primit călătorii la Business Class plătite de statul Qatar / Cazul, separat de scandalul de corupție Qatargate # G4Media
Comisia Europeană (CE) a demis un înalt funcţionar pentru încălcarea normelor sale privind conflictele de interese şi transparenţa, decizie luată după o îndelungată investigaţie referitoare la plata de către statul Qatar a numeroase călătorii efectuate de acesta pe vremea când era director general pentru transporturi în cadrul executivului comunitar, relatează joi agenţia EFE, citată de […] © G4Media.ro.
Danone a retras cel puțin trei loturi de lapte praf pentru sugari Aptamil din Germania, potrivit unei scrisori adresate unui angrosist joi, în contextul în care producătorul francez de alimente se străduiește să limiteze panica provocată de contaminarea cu toxine care a început cu produsele Nestle, scrie Reuters. În scrisoarea datată 26 ianuarie, Danone Deutschland […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Blojan, la întâlnire cu o delegație de investitori: u sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o # G4Media
Premierul Ilie Blojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America. Bolojan a punctat prioritățile Guvernului pentru anul în curs, respectiv continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care să se apropie de 6%-6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale […] © G4Media.ro.
Reuters: Secretarul american al apărării Pete Hegseth ar putea lipsi de la reuniunea miniştrilor apărării din ţările NATO # G4Media
Secretarul american al apărării Pete Hegseth nu va participa la reuniunea miniştrilor apărării din statele NATO care va avea loc luna viitoare la Bruxelles, afirmă două surse citate joi de Reuters, transmite Agerpres. Conform acestor surse, un oficial american şi un diplomat din cadrul NATO, Hegseth va lipsi de la întâlnirea programată pentru 12 februarie […] © G4Media.ro.
Ministerul de Externe al Franţei: Nu vom intra în negocieri privind controlul armamentului nuclear, dat fiind că situaţia Franței este „foarte specifică” # G4Media
Franţa nu este dispusă să intre în negocieri cu SUA şi Rusia privind controlul armelor nucleare, întrucât consideră că situaţia sa este „foarte specifică” în virtutea faptului că, din punctul de vedere al numărului focoaselor nucleare de care dispune, arsenalul său este mult în urma celui deţinut de fiecare dintre cele două principale puteri nucleare […] © G4Media.ro.
Donald Trump a declarat joi că i-a cerut „personal” lui Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene „timp de o săptămână”, asigurând că președintele rus „a acceptat să facă acest lucru”, transmite AFP. Președintele american a declarat în timpul unei ședințe a cabinetului la Casa Albă că a făcut această […] © G4Media.ro.
Doi ucraineni, blocați în Munții Maramureșului. Acțiune de salvare dificilă: ger și zăpadă de 2 metri # G4Media
Doi tineri ucraineni au rămas joi după-amiaza blocați în Munții Maramureșului. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor, în condițiile în care zăpada măsoară doi metri și temperaturile scad la -17 grade Celsius, transmite MEDIAFAX. La acțiunea de căutare participă salvamontiști și polițiști de frontieră din Maramureș. Potrivit apelului primit de salvatorii montani prin 112, este […] © G4Media.ro.
Patriarhul Kirill susţine interzicerea avortului în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului # G4Media
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susţinut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului, relatează Agerpres, citând EFE. „Cred că ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimţământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, […] © G4Media.ro.
Eugen Tomac, după aprobarea atribuirii numelui „Piața Ilie Ilașcu” de Consiliul General al Capitalei: lie Ilașcu a fost condamnat la moarte de un tribunal separatist transnistrean, la ordinul Kremlinului, pentru că a apărat integritatea Republicii Moldova # G4Media
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” a fost atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra (Sectorul 2), conform hotărârii aprobate de Consiliului General al Capitalei. Eurodeputatul Eugen Tomac salută inițiativa, subliniind că Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte de către un tribunal separatist transnistrean, […] © G4Media.ro.
Documentarul „Melania”, retras din cinematografele din Africa de Sud chiar înainte de lansare / Distribuitorul filmului a invocat „climatul actual” # G4Media
Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat „climatul actual”, a raportat presa locală, citată de AFP. Compania media News24 a raportat miercuri că distribuitorul sud-african Filmfinity a […] © G4Media.ro.
ISU Vâlcea informează că 50% dintre adăposturile civile sunt nefuncţionale / Remedierea deficienţelor e estimată la 3,3 milioane de euro # G4Media
Mai mult de jumătate dintre adăposturile de protecţie civilă existente în judeţul Vâlcea la ora actuală sunt neoperative, potrivit conducerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, care la sfârşitul anului trecut a verificat toate spaţiile pe care populaţia le are la dispoziţie în situaţii excepţionale, fiind constatate deficienţe a căror remediere ar costa circa […] © G4Media.ro.
Primăria Oradea a decis să şteargă datorii mici către bugetul local, în valoare de aproape 34.000 lei # G4Media
Consiliul Local Oradea a decis, joi, anularea datoriilor foarte mici către bugetul local, în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, restante la data de 31 decembrie 2025, datorate de persoanele fizice şi juridice, valoarea totală fiind de aproape 34.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, decizia […] © G4Media.ro.
Netanyahu ar fi respins 11 planuri de asasinare a lui Yahya Sinwar, liderul Hamas, înainte de 7 octombrie (presa) # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ratat 11 ocazii de a-l asasina pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, în lunile premergătoare zilei de 7 octombrie 2023, a declarat miercuri un oficial al forțelor de securitate pentru N12, potrivit Jerusalem Post. Potrivit sursei N12, după ce a observat escaladarea conflictului din Gaza în lunile premergătoare atacului, Shin Bet […] © G4Media.ro.
SUA trimite o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # G4Media
Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, „pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere”, transmite Agerpres. Oficialul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, a afirmat că USS Delbert D. Black a intrat în regiune […] © G4Media.ro.
VIDEO Primul test politic al lui Ciucu la CGMB eșuează: PSD–AUR–PUSL blochează primele proiecte despre care edilul spune că ar fi deschis calea către reforme / Reorganizarea unor instituții, auditul extern al STB și scumpirea biletelor de transport au fost respinse # G4Media
Prima ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) după instalarea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general s-a transformat într-un test de forță politic pierdut de acesta, principalele proiecte ale edilului, care vizează reducerea aparatului bugetar, scăderea cheltuielilor și salvarea STB, fiind respinse sau blocate de majoritatea ad-hoc PSD–AUR–PUSL. Reorganizarea unor instituții din […] © G4Media.ro.
Odată cu scăderea temperaturilor, confortul termic devine o prioritate pentru tot mai multe locuințe. Fie că locuiești într-un apartament unde sistemul de încălzire centralizată nu face față, fie că ai nevoie de o soluție suplimentară pentru anumite camere, aparatele electrice de încălzire rămân unele dintre cele mai accesibile opțiuni. În plus, sunt și ușor de […] © G4Media.ro.
Liderul PSD Olt: Dacă se va încerca determinarea ieşirii noastre de la guvernare nu vom susţine un guvern minoritar # G4Media
Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat joi, după şedinţa Consiliului Judeţean Olt, că social-democraţii, în cazul în care se va încerca determinarea ieşirii lor de la guvernare, nu vor susţine un guvern minoritar şi consideră că un astfel de guvern nu poate funcţiona, relatează Agerpres. Oprescu a calificat posibilitatea unui guvern minoritar drept „scenarii […] © G4Media.ro.
STENOGRAME Cum promitea avocata Adriana Georgescu intervenții la șeful DNA, președinte sau premier: ”Nu crede că vorbesc cu Nicușor…E agitat rău, a luat-o cu capu’, nu? / E și variantă cu Voineag” # G4Media
Avocata Adriana Georgescu din Baroul București, arestată pentru 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă 60.000 de euro, vorbea despre șeful DNA, premierul și președintele României ca despre apropiați la care avea acces oricând și cărora le putea cere orice, conform unor documente consultate de G4Media. Însăși avocata îi spune, […] © G4Media.ro.
