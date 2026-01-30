La Washington a avut loc premiera documentarului „Melania”. Donald Trump: „Nu știu dacă e ceva de care să fiu încântat”

08:10

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a publicat un comunicat oficial prin care îi informează pe antreprenori că, pentru anul 2026, pot opta pentru regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal la data de 31 decembrie 2025. Măsura vine în contextul în care, prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025, publicată la finalul anului trecut, a fost eliminată cota de 3% pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, rămâne o singură cotă de impozitare, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri de până la 100.000 de euro.